Как узнать о наличии штрафа от ТЦК: Объяснение Минюста
Информацию о штрафе от ТЦК можно узнать в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).
Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"Если ТЦК наложил своим постановлением штраф на лицо, которое уклоняется от воинского учета, и это лицо не спешит добровольно его оплатить, это может грозить арестом средств на счетах должника, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества с целью его дальнейшей реализации", - пояснили в Минюсте.
Лицо может узнать открыты ли в отношении него исполнительные производства непосредственно через АСИП, не посещая при этом соответствующий орган государственной исполнительной службы.
Как узнать о наличии штрафа?
Стоит воспользоваться Автоматизированной системой исполнительного производства. Поиск можно осуществить по своей фамилии и имени. Именно в АСИП осуществляется регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия.
Автоматизированная система исполнительного производства - это компьютерная программа, обеспечивающая сбор, хранение, учет, поиск, обобщение, предоставление сведений об исполнительном производстве, формирование Единого реестра должников и защиту от несанкционированного доступа.
Для этого необходимо перейти в АВИП.
Поиск осуществляется по следующим параметрам:
- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц, год рождения должника - физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя - физического лица;
- наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований для юридического лица - должника и взыскателя;
- номер исполнительного производства.
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Щоб дізнатися чи є виконавчі провадження, то потрібно знати з номер? Але якщо я знаю номер, то значить я вже в курсі, що воно є...
і це, до речі, стосуватиметься і до "земельних ресурсів" і до інших правоустановчих-майнових справ... та чи потрібно це мутній-зеленій владі імені Зєлєнскага?
і мОже так статися, що той "гарант" руками дермака-татарова та ручних-беспринципних генералів використає військо, частину війська (яким "какаразніца - аби платили") проти Українців для остаточної узурпації влади так, що ***** голими руками, без бою, окупує усю Україну, як за добу окупував південний схід.. на жаль таке можливе і таке вже було..
бляха, що за стадо. 13 лайків.
з одного боку ти настільки впевнений що у тебе "все в порядку", що жодного разу не перевіряв себе в реєстрах. Або ж настільки нема чого втрачати.
а з іншого боку ти боїшся що твої ПІБ хтось вкраде та кудись передасть на серверах без авторизації, і щось там з тими даними зробить
По друге, кацап, ні якой образи кацапе (бо у нас ображають а у московії оскорбляют).
По трете, кацап, коротка та конкретна відповідь на запитання буде?
По другу, кацап, то шо ти сереш повсюди ми у курсі, ти ж з Параши.
По другу, кацап, ти знов не відповів на три запитання.
По друге, кацап, ти і на свойому, кацапо-свинячому, пішеш безграмотно та з помилками, як дебілоід.
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Мені однокласник приблизно те ж саме сказав. Він працює обласним чиновником трохи нижче середнього рівня. Має справу з ветеранами. Був учасником АТО. Каже, допомагає ветеранам поза всяких бюрократичних процедур. За що його і лають, і матюкають. Але він робить своє!
ще як варіант якщо тебе повністю утримує теща
Докази порушення ПДР, базуються на відефіксації, а докази ТЦК, на чому базуються? На субєктивних висновках зацікавлених осіб? Та ще й за відсутності "звинуваченого"? Куди ми докатились в правовому полі, до фейків рашки?
А ти плати, бо ти лох! Жодної судової процедури. Але ти плати!
Будь-який підор при посаді може тебе зачуханить!
Оце і є маячня!
які докази?
є ціла низка порушень коли тебе штрафують за відсутність дії - не вклеїв чергове фото в паспорт, не зареєстрував куплену зброю, не сплатив податок, не подав декларацію, не отримав ліцензію. У всіх випадках необхідно довести лише що людина здійснює певну діяльність, з якою пов'язаний обов'язок.
Так само є величезна кількість штрафів, яка накладається не судом і не по судовій процедурі.
Тож "будь який підор при посаді" завжди міг вас оштрафувати, але чомусь вас це не турбувало.
Тепер же виникли нові (скажімо, оновилися) суспільно-правові відносини щодо військового обліку.
Всі мають стати на облік. Що не так? Вклеювати фото в паспорт теж не хочеться, але треба.
Заинтересованная сторона которая единолично все может намутить решает твою судьбу без всяких проверок 3й "лицом" её собственных делишек!
Например отсутствие "обновления" по халатности самого опн тцк!
Или умышленные действия опг тцк по искажению данных или их отсутствии в базе...!
да, насрати на ті закони!
тцк заміняє суди!
постанова: оштрафувати весь правий берег києва! а, далі, їбітесь, як хочете.....
Не істери. Суд не накладає штрафи. Такі повноваження є у тцк у справах про адміністративні порушення. А суд, у разі твоєї незгоди зі штрафом-визначає лише правомірність його накладення.
яка підстава? яка процедура?
так собі, від балди?
Суд не накладає штрафи. Такі повноваження є у тцк у справах про адміністративні порушення. А суд, у разі твоєї незгоди зі штрафом-визначає лише правомірність його накладення.
тцк подає позов про адміністративне правопорушення щодо порушника у суд, а той ухвалює його чи відмовляє.
тролякі всраті! ви там розберитесь між собою.
відстрочку відробляєш?
А можно узнать кто то давал своё ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ на эти процедуры в отношении своих персональных данных посторонней структурой?