Как узнать о наличии штрафа от ТЦК: Объяснение Минюста

Информацию о штрафе от ТЦК можно узнать в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Если ТЦК наложил своим постановлением штраф на лицо, которое уклоняется от воинского учета, и это лицо не спешит добровольно его оплатить, это может грозить арестом средств на счетах должника, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества с целью его дальнейшей реализации", - пояснили в Минюсте.

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Лицо может узнать открыты ли в отношении него исполнительные производства непосредственно через АСИП, не посещая при этом соответствующий орган государственной исполнительной службы.

Как узнать о наличии штрафа?

Стоит воспользоваться Автоматизированной системой исполнительного производства. Поиск можно осуществить по своей фамилии и имени. Именно в АСИП осуществляется регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия.

Автоматизированная система исполнительного производства - это компьютерная программа, обеспечивающая сбор, хранение, учет, поиск, обобщение, предоставление сведений об исполнительном производстве, формирование Единого реестра должников и защиту от несанкционированного доступа.

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Для этого необходимо перейти в АВИП.

Поиск осуществляется по следующим параметрам:

фамилия, имя, отчество;

число, месяц, год рождения должника - физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя - физического лица;

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований для юридического лица - должника и взыскателя;

номер исполнительного производства.

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