УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10723 відвідувача онлайн
Новини Мобілізація
1 315 11

У Броварах на Київщині відкрився другий в області центр рекрутингу української армії

Центр рекрутингу в Броварах

Сьогодні в Броварах у приміщенні ЦНАПу відкрився рекрутинговий центр. Це вже другий такий центр, що працює в Київській області. І 26-й на території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Як зазначається, у рекрутинговому центрі жителі громади зможуть отримати всю необхідну інформацію про можливість добровільно долучитися до війська: які є військові частини та вакансії, чи враховується цивільний досвід, як пройти всі щаблі — від ТЦК до бажаного підрозділу.

За словами уповноваженого Міноборони з питань рекрутингу Олексія Бежевця, рекрутери центру допомагають охочим долучитися до війська на всіх етапах рекрутингу.

"Цей зв’язок не переривається. Поки людина не потрапить у свою військову частину, є завжди можливість зателефонувати. Якщо виникли якісь непорозуміння, проблеми — хтось не сприймає ваш статус добровольця, хтось не сприймає документ (рекомендаційний лист. — Ред.), який вам видали, то є можливість це питання порушити. Ми включаємося. Щотижня складаємо списки. Комунікуємо з Генеральним штабом. Аби ці люди потрапляли у свої військові частини на свої посади", — розповів Бежевець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одну тилову вакансію в армії претендують 45 осіб, на бойову - 20, - Lobby X

Сам візит у рекрутинговий центр ні до чого не зобов’язує.

"Тут не перевіряють ваші документи. Наше завдання — допомогти знайти себе в армії. Тут не роздають повісток. У ЦНАПах, де розміщені рекрутингові центри, проводити мобілізаційні заходи заборонено", — підкреслив чиновник.

За час існування рекрутингових центрів, за словами уповноваженого Міноборони, до них звернулося вже понад 9 тисяч громадян. Більш ніж тисяча з них перебувають на різних етапах оформлення. Сотні — вже стали військовослужбовцями.

До кінця року в Україні відкриються ще півтора десятка рекрутингових центрів. Вони мають бути в усіх регіонах.

Також читайте: Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ будуть комплектуватись на 80% за рахунок рекрутингу, - Сухаревський

Автор: 

Бровари (280) Київська область (4093) Міноборони (7479) мобілізація (3117) Рекрутинг (149)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
В Конче-Заспе местные жители просят тоже открыть.
показати весь коментар
05.07.2024 22:18 Відповісти
+3
Його ******* "як" не підкріплене ******** "чим". Тому намагається "ким", але це шлях в один кінець.
показати весь коментар
05.07.2024 20:42 Відповісти
+2
14 бригад не укомплектовані, каже през
показати весь коментар
05.07.2024 21:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Центири може й будуть, а от люди... Вони незабаром закінчаться ! Дивно, у 2019 Зеленський чітко знав як закінчити війну, а зараз йому потрібен чомусь план Трампа....
показати весь коментар
05.07.2024 20:18 Відповісти
Його ******* "як" не підкріплене ******** "чим". Тому намагається "ким", але це шлях в один кінець.
показати весь коментар
05.07.2024 20:42 Відповісти
14 бригад не укомплектовані, каже през
показати весь коментар
05.07.2024 21:19 Відповісти
Чем слушал? 14 бригад укгмплектованы людьми, а техники и тяжелого вооружения для них нет.
показати весь коментар
05.07.2024 22:43 Відповісти
Це і малось на увазі. Що люди як живий паркан. Техніка це хіба оборотний засіб? Міномети і гаубиці теж вважають тяжкими як плитоноски на 20 кг? Якщо логістика, то в нас немає навіть для перекидання/маневру. Люди пикапи для пересування купують.
То в цьому і робився запис що рекрутинг - це не копачі/кулеметники. А і інженерні бригади, тп
показати весь коментар
06.07.2024 00:28 Відповісти
Шкіряними торпедами укомплектовані, що ще потрібно?
показати весь коментар
05.07.2024 23:06 Відповісти
В Конче-Заспе местные жители просят тоже открыть.
показати весь коментар
05.07.2024 22:18 Відповісти
Рекрутинговых центров должно быть не 40 к концу года, а 400. Они должны полностью заменить тцк в вопросах мобилизации.
показати весь коментар
05.07.2024 22:45 Відповісти
Як що їх буде навіть 400 000 діла не буде.при такому відношенні влади до людей
показати весь коментар
06.07.2024 07:07 Відповісти
Це придбання владою лояльності за рахунок збільшення чисельності людей залежних від бюджетних грошей.
Є думка, що вільних від штрафів та премій людей набагато є меншою, ніж тих що користуються пільговими податками та компенсаціями. Що саме по собі зменшує серйозність сприйняття задоволеності чи незгоди суспільства, бо чекають "гречану плату" в конверті.
показати весь коментар
06.07.2024 08:17 Відповісти
За час існування рекрутингових центрів, за словами уповноваженого Міноборони, до них звернулося вже понад 9 тисяч громадян. Більш ніж тисяча з них перебувають на різних етапах оформлення. Сотні - вже стали військовослужбовцями. Джерело:
Втрати на добу - коло сотні.
показати весь коментар
05.07.2024 23:03 Відповісти
 
 