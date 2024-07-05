У Броварах на Київщині відкрився другий в області центр рекрутингу української армії

Сьогодні в Броварах у приміщенні ЦНАПу відкрився рекрутинговий центр. Це вже другий такий центр, що працює в Київській області. І 26-й на території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Як зазначається, у рекрутинговому центрі жителі громади зможуть отримати всю необхідну інформацію про можливість добровільно долучитися до війська: які є військові частини та вакансії, чи враховується цивільний досвід, як пройти всі щаблі — від ТЦК до бажаного підрозділу.

За словами уповноваженого Міноборони з питань рекрутингу Олексія Бежевця, рекрутери центру допомагають охочим долучитися до війська на всіх етапах рекрутингу.

"Цей зв’язок не переривається. Поки людина не потрапить у свою військову частину, є завжди можливість зателефонувати. Якщо виникли якісь непорозуміння, проблеми — хтось не сприймає ваш статус добровольця, хтось не сприймає документ (рекомендаційний лист. — Ред.), який вам видали, то є можливість це питання порушити. Ми включаємося. Щотижня складаємо списки. Комунікуємо з Генеральним штабом. Аби ці люди потрапляли у свої військові частини на свої посади", — розповів Бежевець.

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Сам візит у рекрутинговий центр ні до чого не зобов’язує.

"Тут не перевіряють ваші документи. Наше завдання — допомогти знайти себе в армії. Тут не роздають повісток. У ЦНАПах, де розміщені рекрутингові центри, проводити мобілізаційні заходи заборонено", — підкреслив чиновник.

За час існування рекрутингових центрів, за словами уповноваженого Міноборони, до них звернулося вже понад 9 тисяч громадян. Більш ніж тисяча з них перебувають на різних етапах оформлення. Сотні — вже стали військовослужбовцями.

До кінця року в Україні відкриються ще півтора десятка рекрутингових центрів. Вони мають бути в усіх регіонах.

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