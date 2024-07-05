В Броварах на Киевщине открылся второй в области центр рекрутинга украинской армии

Сегодня в Броварах в помещении ЦПАУ открылся рекрутинговый центр. Это уже второй такой центр, работающий в Киевской области. И 26-й на территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Как отмечается, в рекрутинговом центре жители громады смогут получить всю необходимую информацию о возможности добровольно присоединиться к армии: какие есть воинские части и вакансии, учитывается ли гражданский опыт, как пройти все ступени - от ТЦК до желаемого подразделения.

По словам уполномоченного Минобороны по вопросам рекрутинга Алексея Бежевца, рекрутеры центра помогают желающим присоединиться к армии на всех этапах рекрутинга.

"Эта связь не прерывается. Пока человек не попадет в свою воинскую часть, есть всегда возможность позвонить. Если возникли какие-то недоразумения, проблемы - кто-то не воспринимает ваш статус добровольца, кто-то не воспринимает документ (рекомендательное письмо. - Ред.), который вам выдали, то есть возможность этот вопрос поднять. Мы включаемся. Каждую неделю составляем списки. Коммуницируем с Генеральным штабом. Чтобы эти люди попадали в свои воинские части на свои должности", - рассказал Бежевец.

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Сам визит в рекрутинговый центр ни к чему не обязывает.

"Здесь не проверяют ваши документы. Наша задача - помочь найти себя в армии. Здесь не раздают повесток. В ЦПАУ, где размещены рекрутинговые центры, проводить мобилизационные мероприятия запрещено", - подчеркнул чиновник.

За время существования рекрутинговых центров, по словам уполномоченного Минобороны, к ним обратилось уже более 9 тысяч граждан. Более тысячи из них находятся на разных этапах оформления. Сотни - уже стали военнослужащими.

До конца года в Украине откроются еще полтора десятка рекрутинговых центров. Они должны быть во всех регионах.

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