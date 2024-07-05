В Броварах на Киевщине открылся второй в области центр рекрутинга украинской армии
Сегодня в Броварах в помещении ЦПАУ открылся рекрутинговый центр. Это уже второй такой центр, работающий в Киевской области. И 26-й на территории Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Как отмечается, в рекрутинговом центре жители громады смогут получить всю необходимую информацию о возможности добровольно присоединиться к армии: какие есть воинские части и вакансии, учитывается ли гражданский опыт, как пройти все ступени - от ТЦК до желаемого подразделения.
По словам уполномоченного Минобороны по вопросам рекрутинга Алексея Бежевца, рекрутеры центра помогают желающим присоединиться к армии на всех этапах рекрутинга.
"Эта связь не прерывается. Пока человек не попадет в свою воинскую часть, есть всегда возможность позвонить. Если возникли какие-то недоразумения, проблемы - кто-то не воспринимает ваш статус добровольца, кто-то не воспринимает документ (рекомендательное письмо. - Ред.), который вам выдали, то есть возможность этот вопрос поднять. Мы включаемся. Каждую неделю составляем списки. Коммуницируем с Генеральным штабом. Чтобы эти люди попадали в свои воинские части на свои должности", - рассказал Бежевец.
Сам визит в рекрутинговый центр ни к чему не обязывает.
"Здесь не проверяют ваши документы. Наша задача - помочь найти себя в армии. Здесь не раздают повесток. В ЦПАУ, где размещены рекрутинговые центры, проводить мобилизационные мероприятия запрещено", - подчеркнул чиновник.
За время существования рекрутинговых центров, по словам уполномоченного Минобороны, к ним обратилось уже более 9 тысяч граждан. Более тысячи из них находятся на разных этапах оформления. Сотни - уже стали военнослужащими.
До конца года в Украине откроются еще полтора десятка рекрутинговых центров. Они должны быть во всех регионах.
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То в цьому і робився запис що рекрутинг - це не копачі/кулеметники. А і інженерні бригади, тп
Є думка, що вільних від штрафів та премій людей набагато є меншою, ніж тих що користуються пільговими податками та компенсаціями. Що саме по собі зменшує серйозність сприйняття задоволеності чи незгоди суспільства, бо чекають "гречану плату" в конверті.
Втрати на добу - коло сотні.