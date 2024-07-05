РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10484 посетителя онлайн
Новости мобилизации
1 315 11

В Броварах на Киевщине открылся второй в области центр рекрутинга украинской армии

Центр рекрутингу в Броварах

Сегодня в Броварах в помещении ЦПАУ открылся рекрутинговый центр. Это уже второй такой центр, работающий в Киевской области. И 26-й на территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Как отмечается, в рекрутинговом центре жители громады смогут получить всю необходимую информацию о возможности добровольно присоединиться к армии: какие есть воинские части и вакансии, учитывается ли гражданский опыт, как пройти все ступени - от ТЦК до желаемого подразделения.

По словам уполномоченного Минобороны по вопросам рекрутинга Алексея Бежевца, рекрутеры центра помогают желающим присоединиться к армии на всех этапах рекрутинга.

"Эта связь не прерывается. Пока человек не попадет в свою воинскую часть, есть всегда возможность позвонить. Если возникли какие-то недоразумения, проблемы - кто-то не воспринимает ваш статус добровольца, кто-то не воспринимает документ (рекомендательное письмо. - Ред.), который вам выдали, то есть возможность этот вопрос поднять. Мы включаемся. Каждую неделю составляем списки. Коммуницируем с Генеральным штабом. Чтобы эти люди попадали в свои воинские части на свои должности", - рассказал Бежевец.

Читайте также: 40 рекрутинговых центров планируется открыть до конца года, - Минобороны

Сам визит в рекрутинговый центр ни к чему не обязывает.

"Здесь не проверяют ваши документы. Наша задача - помочь найти себя в армии. Здесь не раздают повесток. В ЦПАУ, где размещены рекрутинговые центры, проводить мобилизационные мероприятия запрещено", - подчеркнул чиновник.

За время существования рекрутинговых центров, по словам уполномоченного Минобороны, к ним обратилось уже более 9 тысяч граждан. Более тысячи из них находятся на разных этапах оформления. Сотни - уже стали военнослужащими.

До конца года в Украине откроются еще полтора десятка рекрутинговых центров. Они должны быть во всех регионах.

Читайте также: На одну тыловую вакансию в армии претендуют 45 человек, на боевую – 20, - Lobby X

Автор: 

Бровары (338) Киевская область (4194) Минобороны (9421) мобилизация (2812) рекрутинг (138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
В Конче-Заспе местные жители просят тоже открыть.
показать весь комментарий
05.07.2024 22:18 Ответить
+3
Його ******* "як" не підкріплене ******** "чим". Тому намагається "ким", але це шлях в один кінець.
показать весь комментарий
05.07.2024 20:42 Ответить
+2
14 бригад не укомплектовані, каже през
показать весь комментарий
05.07.2024 21:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Центири може й будуть, а от люди... Вони незабаром закінчаться ! Дивно, у 2019 Зеленський чітко знав як закінчити війну, а зараз йому потрібен чомусь план Трампа....
показать весь комментарий
05.07.2024 20:18 Ответить
Його ******* "як" не підкріплене ******** "чим". Тому намагається "ким", але це шлях в один кінець.
показать весь комментарий
05.07.2024 20:42 Ответить
14 бригад не укомплектовані, каже през
показать весь комментарий
05.07.2024 21:19 Ответить
Чем слушал? 14 бригад укгмплектованы людьми, а техники и тяжелого вооружения для них нет.
показать весь комментарий
05.07.2024 22:43 Ответить
Це і малось на увазі. Що люди як живий паркан. Техніка це хіба оборотний засіб? Міномети і гаубиці теж вважають тяжкими як плитоноски на 20 кг? Якщо логістика, то в нас немає навіть для перекидання/маневру. Люди пикапи для пересування купують.
То в цьому і робився запис що рекрутинг - це не копачі/кулеметники. А і інженерні бригади, тп
показать весь комментарий
06.07.2024 00:28 Ответить
Шкіряними торпедами укомплектовані, що ще потрібно?
показать весь комментарий
05.07.2024 23:06 Ответить
В Конче-Заспе местные жители просят тоже открыть.
показать весь комментарий
05.07.2024 22:18 Ответить
Рекрутинговых центров должно быть не 40 к концу года, а 400. Они должны полностью заменить тцк в вопросах мобилизации.
показать весь комментарий
05.07.2024 22:45 Ответить
Як що їх буде навіть 400 000 діла не буде.при такому відношенні влади до людей
показать весь комментарий
06.07.2024 07:07 Ответить
Це придбання владою лояльності за рахунок збільшення чисельності людей залежних від бюджетних грошей.
Є думка, що вільних від штрафів та премій людей набагато є меншою, ніж тих що користуються пільговими податками та компенсаціями. Що саме по собі зменшує серйозність сприйняття задоволеності чи незгоди суспільства, бо чекають "гречану плату" в конверті.
показать весь комментарий
06.07.2024 08:17 Ответить
За час існування рекрутингових центрів, за словами уповноваженого Міноборони, до них звернулося вже понад 9 тисяч громадян. Більш ніж тисяча з них перебувають на різних етапах оформлення. Сотні - вже стали військовослужбовцями. Джерело:
Втрати на добу - коло сотні.
показать весь комментарий
05.07.2024 23:03 Ответить
 
 