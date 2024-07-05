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Сікорський про візит Орбана до Москви: Мав би просити Путіна повернути додому українських дітей

Сікорський про візит Орбана до Москви: Мав би просити Путіна повернути додому українських дітей

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви, де він зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис польського міністра у соцмережі Х.

Очільник зовнішньополітичного відомства Польщі нагадав Орбану, що Угорщина під час головування в Раді ЄС має підтримувати узгоджену політику Євросоюзу щодо Росії.

За словами Сікорського, глава уряду Угорщини перш за все мав би просити керманича РФ повернути викрадених українських дітей та припинити диверсії проти ЄС.

"Цікаво, чи просить прем’єр-міністр Орбан Путіна звільнити політичних в’язнів, таких як Кара-Мурза, повернути українських дітей, припинити диверсії проти країн ЄС чи провокації Росії й Білорусі на кордоні ЄС. Європейські договори зобов’язують його лояльно підтримувати узгоджену політику ЄС, особливо під час угорського головування", - йдеться у дописі польського дипломата.

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Візит Орбана до Москви

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Посол США в Угорщині Прессман про візит Орбана до Путіна: "Йдеться не про "мир", а про вигоду"

Автор: 

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ПЛЮВАВ ВІН на українськиї дітей, ЕС, українців і тд. Він там пішов чисто за бабки. Якби треба було зарізати 100 дітей прям при Путіні питання було б лише в ціні
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05.07.2024 22:38 Відповісти
Якщо діти не угорці , то ні за кого він просити не буде
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05.07.2024 22:40 Відповісти
Чому наш Потужний Наркоман нічого по цій темі так і не сказав?!
Тому, що Прострочена Лялька Козиря?
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05.07.2024 22:48 Відповісти
Цікаві ви там у ЄС, сами знаєте хто такий Орбан, заради чого він поїхав до пуйла, шо він вас здаст йому по всіх політичних позиціях, але все одно граетесь в якийсь незрозумілий сциклівий лібералізм зі зрадниками уставу та цінностей ЄС. Чи всі ці речі для вас всього лиш профанація.
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05.07.2024 23:12 Відповісти
Оце така в ЄС демократiя та свобода мишлення. Це падло ще шантажуЄ ЄС та сосе з них бабки.
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06.07.2024 08:07 Відповісти
...орбан как паразит,не должен быть допущен к делам ЕС....
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06.07.2024 00:09 Відповісти
ця путінська гнида орбан ще сподівається що Україна капітулює і їм ***** віддасть Закарпаття.
Це ворог, як можна було таке зустрічати в Києві?
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06.07.2024 10:09 Відповісти
 
 