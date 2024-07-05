Сікорський про візит Орбана до Москви: Мав би просити Путіна повернути додому українських дітей

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви, де він зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис польського міністра у соцмережі Х.

Очільник зовнішньополітичного відомства Польщі нагадав Орбану, що Угорщина під час головування в Раді ЄС має підтримувати узгоджену політику Євросоюзу щодо Росії.

За словами Сікорського, глава уряду Угорщини перш за все мав би просити керманича РФ повернути викрадених українських дітей та припинити диверсії проти ЄС.

"Цікаво, чи просить прем’єр-міністр Орбан Путіна звільнити політичних в’язнів, таких як Кара-Мурза, повернути українських дітей, припинити диверсії проти країн ЄС чи провокації Росії й Білорусі на кордоні ЄС. Європейські договори зобов’язують його лояльно підтримувати узгоджену політику ЄС, особливо під час угорського головування", - йдеться у дописі польського дипломата.

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Візит Орбана до Москви

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

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