Сикорский о визите Орбана в Москву: Должен был бы просить Путина вернуть домой украинских детей

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, где он встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение польского министра в соцсети Х.

Глава внешнеполитического ведомства Польши напомнил Орбану, что Венгрия во время председательства в Совете ЕС должна поддерживать согласованную политику Евросоюза в отношении России.

По словам Сикорского, глава правительства Венгрии прежде всего должен был бы просить руководителя РФ вернуть похищенных украинских детей и прекратить диверсии против ЕС.

"Интересно, просит ли премьер-министр Орбан Путина освободить политических заключенных, таких как Кара-Мурза, вернуть украинских детей, прекратить диверсии против стран ЕС или провокации России и Беларуси на границе ЕС. Европейские договоры обязывают его лояльно поддерживать согласованную политику ЕС, особенно во время венгерского председательства", - говорится в заметке польского дипломата.

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Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Как известно, перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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