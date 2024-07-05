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Сикорский о визите Орбана в Москву: Должен был бы просить Путина вернуть домой украинских детей

Сікорський про візит Орбана до Москви: Мав би просити Путіна повернути додому українських дітей

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, где он встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение польского министра в соцсети Х.

Глава внешнеполитического ведомства Польши напомнил Орбану, что Венгрия во время председательства в Совете ЕС должна поддерживать согласованную политику Евросоюза в отношении России.

По словам Сикорского, глава правительства Венгрии прежде всего должен был бы просить руководителя РФ вернуть похищенных украинских детей и прекратить диверсии против ЕС.

"Интересно, просит ли премьер-министр Орбан Путина освободить политических заключенных, таких как Кара-Мурза, вернуть украинских детей, прекратить диверсии против стран ЕС или провокации России и Беларуси на границе ЕС. Европейские договоры обязывают его лояльно поддерживать согласованную политику ЕС, особенно во время венгерского председательства", - говорится в заметке польского дипломата.

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Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Как известно, перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Автор: 

визит (3108) россия (96169) Сикорский Радослав (436) МИД Польши (334) Виктор Орбан (478)


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ПЛЮВАВ ВІН на українськиї дітей, ЕС, українців і тд. Він там пішов чисто за бабки. Якби треба було зарізати 100 дітей прям при Путіні питання було б лише в ціні
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05.07.2024 22:38 Ответить
Якщо діти не угорці , то ні за кого він просити не буде
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05.07.2024 22:40 Ответить
Чому наш Потужний Наркоман нічого по цій темі так і не сказав?!
Тому, що Прострочена Лялька Козиря?
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05.07.2024 22:48 Ответить
Цікаві ви там у ЄС, сами знаєте хто такий Орбан, заради чого він поїхав до пуйла, шо він вас здаст йому по всіх політичних позиціях, але все одно граетесь в якийсь незрозумілий сциклівий лібералізм зі зрадниками уставу та цінностей ЄС. Чи всі ці речі для вас всього лиш профанація.
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05.07.2024 23:12 Ответить
Оце така в ЄС демократiя та свобода мишлення. Це падло ще шантажуЄ ЄС та сосе з них бабки.
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06.07.2024 08:07 Ответить
...орбан как паразит,не должен быть допущен к делам ЕС....
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06.07.2024 00:09 Ответить
ця путінська гнида орбан ще сподівається що Україна капітулює і їм ***** віддасть Закарпаття.
Це ворог, як можна було таке зустрічати в Києві?
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06.07.2024 10:09 Ответить
 
 