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Визит Орбана в Москву является оскорблением для украинского народа, - премьер Швеции Кристерссон

Візит Орбана до Москви є образою для українського народу, - прем’єр Швеції Крістерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказался относительно визита премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ. Политик заявил, что вояж Орбана в Москву является оскорблением для украинского народа, который сражается за свою свободу.

Об Ульф Кристерссон написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Кристерссон отметил, что "безответственно и нелояльно" со стороны Орбана использовать председательство Венгрии в ЕС для визита в Москву и встречи с российским диктатором Путиным.

"Это посылает неправильный сигнал внешнему миру и является оскорблением для украинского народа, который сражается за свою свободу", - сказал глава шведского правительства.

Политик также отметил, что во время визита в Москву Орбан не выступал от имени Европейского Союза и других глав государств или правительств ЕС.

"Виктор Орбан стоит в этом вопросе в одиночестве. Он не говорит от имени Европейского Союза и не говорит от имени других глав государств и правительств ЕС", - говорится в сообщении политика.

Читайте также: В Москве Орбан представляет не НАТО, а только Венгрию. На саммите в Вашигтоне обсудят его поездку, - Столтенберг

Визит Орбана в Москву

Напомним, что 5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан находится с официальным визитом в Москве. Он уже встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

Как известно, перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: Орбан в Москве: "Позиции Украины и России далеки друг от друга"

Автор: 

визит (3108) Швеция (1014) Виктор Орбан (478) Ульф Кристерссон (11)


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Топ комментарии
+14
Пора викинути прислужників москви з НАТО та ЄС
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05.07.2024 18:54 Ответить
+11
А до Києва?

В Українського Народу взагалі хто-небудь питав, чи бажаним гостем є ця жаба в Україні?
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05.07.2024 19:03 Ответить
+7
На біса впускали цю москальську жабу в Україну. Мабуть найвеличніший янелох колекціонує рукостискання, Тьху гидота.
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05.07.2024 19:02 Ответить
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Пора викинути прислужників москви з НАТО та ЄС
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05.07.2024 18:54 Ответить
І з вулиці Банкова у місті Київ також.
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05.07.2024 19:07 Ответить
Для Українців і України, це образа!
А для Оманського рішали, це заробляння грошей!
Ніякої політики, тільки бізнес??
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05.07.2024 18:56 Ответить
Не вартий він нашої образи.
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05.07.2024 18:57 Ответить
Добрк було б, якби прем'єр Швеції це пояснив Зєлєнскому. Хоча моя думка така, що саме Зєлєгскій/Єрмак через Орбана і хочуть продовжити стамбульський договірняк. І ті люди щось патякали про Мінські угоди.
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05.07.2024 19:00 Ответить
На біса впускали цю москальську жабу в Україну. Мабуть найвеличніший янелох колекціонує рукостискання, Тьху гидота.
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05.07.2024 19:02 Ответить
А до Києва?

В Українського Народу взагалі хто-небудь питав, чи бажаним гостем є ця жаба в Україні?
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05.07.2024 19:03 Ответить
не для нас ,а для вас ЕС
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05.07.2024 19:10 Ответить
Візит угорського підкуйловника до України вже був образоюдля українського народу
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05.07.2024 19:12 Ответить
А зе! мабуть мовчки проковтне.. йому не вперше, блазнешльондрі, що готова прийняти з будь-якої сторони.
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05.07.2024 19:15 Ответить
та народу пох.. той орбан разом з х..лом, не перебільшуйте, роздули з ********** СЛОНА, це образа для єС
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05.07.2024 19:18 Ответить
Та нет товарисч шведский! Не вали с больной башки на здоровую! Это ваша, абсолютно ваша ошибка, грубая и бздливая. Именно евросоюзовская! Это вас он, либерастов дешёвых плинтусом промерил---идеально сошлось. Вам плюнул и попал. А ну снимите его завтра с той должности!? На вшивость проверьтесь. А мы посмотрим. Хотя всё ясно.
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05.07.2024 19:21 Ответить
Яке відношення народ України має до Орбана? Ніякого. Це він всім європейцям в обличча харкнув. Голова ЄС їде лизати сраку міжнародному злочинцю, на якого є ордер на арешт і накладено санкції.
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05.07.2024 19:26 Ответить
Цей візит, є в першу чергу Приниженням та Образою, самого ЄС!, яке на даний момент, знаходиться під головуванням Гандона! який вдаряє по засосах, з міжнародним Злочинцем!((,
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05.07.2024 19:49 Ответить
Та тут всередині країни є значно більші і небезпечніші образи, ніж якийсь нікчемний угорський ****н!
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05.07.2024 19:33 Ответить
Народу України на Орбана взагалі по фіг ця жирна жаба не гідна нашої уваги.
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05.07.2024 19:34 Ответить
Чому про це говорить прем'єр міністр Швеції!?
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05.07.2024 21:12 Ответить
Для народу так. Але допомога Зе-владі.
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05.07.2024 23:49 Ответить
..возвание к совести орбана,эт трата времени...Гнать сцаной тряпкой...Стыд избирателям Венгрии за такого деятеля!!!
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06.07.2024 00:23 Ответить
 
 