Визит Орбана в Москву является оскорблением для украинского народа, - премьер Швеции Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказался относительно визита премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ. Политик заявил, что вояж Орбана в Москву является оскорблением для украинского народа, который сражается за свою свободу.
Об Ульф Кристерссон написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Кристерссон отметил, что "безответственно и нелояльно" со стороны Орбана использовать председательство Венгрии в ЕС для визита в Москву и встречи с российским диктатором Путиным.
"Это посылает неправильный сигнал внешнему миру и является оскорблением для украинского народа, который сражается за свою свободу", - сказал глава шведского правительства.
Политик также отметил, что во время визита в Москву Орбан не выступал от имени Европейского Союза и других глав государств или правительств ЕС.
"Виктор Орбан стоит в этом вопросе в одиночестве. Он не говорит от имени Европейского Союза и не говорит от имени других глав государств и правительств ЕС", - говорится в сообщении политика.
Визит Орбана в Москву
Напомним, что 5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан находится с официальным визитом в Москве. Он уже встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
Как известно, перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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А для Оманського рішали, це заробляння грошей!
Ніякої політики, тільки бізнес??
В Українського Народу взагалі хто-небудь питав, чи бажаним гостем є ця жаба в Україні?