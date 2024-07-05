Визит Орбана в Москву является оскорблением для украинского народа, - премьер Швеции Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказался относительно визита премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ. Политик заявил, что вояж Орбана в Москву является оскорблением для украинского народа, который сражается за свою свободу.

Об Ульф Кристерссон написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Кристерссон отметил, что "безответственно и нелояльно" со стороны Орбана использовать председательство Венгрии в ЕС для визита в Москву и встречи с российским диктатором Путиным.

"Это посылает неправильный сигнал внешнему миру и является оскорблением для украинского народа, который сражается за свою свободу", - сказал глава шведского правительства.

Политик также отметил, что во время визита в Москву Орбан не выступал от имени Европейского Союза и других глав государств или правительств ЕС.

"Виктор Орбан стоит в этом вопросе в одиночестве. Он не говорит от имени Европейского Союза и не говорит от имени других глав государств и правительств ЕС", - говорится в сообщении политика.

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Визит Орбана в Москву

Напомним, что 5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан находится с официальным визитом в Москве. Он уже встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

Как известно, перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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