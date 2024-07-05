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Візит Орбана до Москви є образою для українського народу, - прем’єр Швеції Крістерссон

Візит Орбана до Москви є образою для українського народу, - прем’єр Швеції Крістерссон

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловився щодо візиту прем'єра Угорщини Віктора Орбана до РФ. Політик заявив, що вояж Орбана до Москви є образою для українського народу, який бореться за свою свободу.

Про Ульф Крістерссон написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Крістерссон зазначив, що "безвідповідально і нелояльно" з боку Орбана використовувати головування Угорщини в ЄС для візиту до Москви та зустрічі з російським диктатором Путіним.

"Це посилає неправильний сигнал зовнішньому світу і є образою для українського народу, який бореться за свою свободу", - сказав глава шведського уряду. 

Політик також наголосив, що під час візиту до Москви Орбан не виступав від імені Європейського Союзу та інших глав держав чи урядів ЄС.

"Віктор Орбан стоїть у цьому питанні на самоті. Він не говорить від імені Європейського Союзу і не говорить від імені інших глав держав та урядів ЄС", - йдеться у повідомленні політика.

Читайте також: У Москві Орбан представляє не НАТО, а лише Угорщину. На саміті у Вашингтоні обговорять його поїздку, - Столтенберг

Візит Орбана до Москви 

Нагадаємо, що 5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан перебуває з офіційним візитом у Москві. Він уже зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Як відомо, перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Орбан у Москві: "Позиції України та Росії далекі одна від одної"

Автор: 

візит (1613) Швеція (969) Віктор Орбан (573) Крістерссон Ульф (11)


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Топ коментарі
+14
Пора викинути прислужників москви з НАТО та ЄС
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05.07.2024 18:54 Відповісти
+11
А до Києва?

В Українського Народу взагалі хто-небудь питав, чи бажаним гостем є ця жаба в Україні?
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05.07.2024 19:03 Відповісти
+7
На біса впускали цю москальську жабу в Україну. Мабуть найвеличніший янелох колекціонує рукостискання, Тьху гидота.
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05.07.2024 19:02 Відповісти
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Пора викинути прислужників москви з НАТО та ЄС
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05.07.2024 18:54 Відповісти
І з вулиці Банкова у місті Київ також.
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05.07.2024 19:07 Відповісти
Для Українців і України, це образа!
А для Оманського рішали, це заробляння грошей!
Ніякої політики, тільки бізнес??
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05.07.2024 18:56 Відповісти
Не вартий він нашої образи.
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05.07.2024 18:57 Відповісти
Добрк було б, якби прем'єр Швеції це пояснив Зєлєнскому. Хоча моя думка така, що саме Зєлєгскій/Єрмак через Орбана і хочуть продовжити стамбульський договірняк. І ті люди щось патякали про Мінські угоди.
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05.07.2024 19:00 Відповісти
На біса впускали цю москальську жабу в Україну. Мабуть найвеличніший янелох колекціонує рукостискання, Тьху гидота.
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05.07.2024 19:02 Відповісти
А до Києва?

В Українського Народу взагалі хто-небудь питав, чи бажаним гостем є ця жаба в Україні?
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05.07.2024 19:03 Відповісти
не для нас ,а для вас ЕС
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05.07.2024 19:10 Відповісти
Візит угорського підкуйловника до України вже був образоюдля українського народу
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05.07.2024 19:12 Відповісти
А зе! мабуть мовчки проковтне.. йому не вперше, блазнешльондрі, що готова прийняти з будь-якої сторони.
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05.07.2024 19:15 Відповісти
та народу пох.. той орбан разом з х..лом, не перебільшуйте, роздули з ********** СЛОНА, це образа для єС
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05.07.2024 19:18 Відповісти
Та нет товарисч шведский! Не вали с больной башки на здоровую! Это ваша, абсолютно ваша ошибка, грубая и бздливая. Именно евросоюзовская! Это вас он, либерастов дешёвых плинтусом промерил---идеально сошлось. Вам плюнул и попал. А ну снимите его завтра с той должности!? На вшивость проверьтесь. А мы посмотрим. Хотя всё ясно.
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05.07.2024 19:21 Відповісти
Яке відношення народ України має до Орбана? Ніякого. Це він всім європейцям в обличча харкнув. Голова ЄС їде лизати сраку міжнародному злочинцю, на якого є ордер на арешт і накладено санкції.
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05.07.2024 19:26 Відповісти
Цей візит, є в першу чергу Приниженням та Образою, самого ЄС!, яке на даний момент, знаходиться під головуванням Гандона! який вдаряє по засосах, з міжнародним Злочинцем!((,
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05.07.2024 19:49 Відповісти
Та тут всередині країни є значно більші і небезпечніші образи, ніж якийсь нікчемний угорський ****н!
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05.07.2024 19:33 Відповісти
Народу України на Орбана взагалі по фіг ця жирна жаба не гідна нашої уваги.
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05.07.2024 19:34 Відповісти
Чому про це говорить прем'єр міністр Швеції!?
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05.07.2024 21:12 Відповісти
Для народу так. Але допомога Зе-владі.
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05.07.2024 23:49 Відповісти
..возвание к совести орбана,эт трата времени...Гнать сцаной тряпкой...Стыд избирателям Венгрии за такого деятеля!!!
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06.07.2024 00:23 Відповісти
 
 