Візит Орбана до Москви є образою для українського народу, - прем’єр Швеції Крістерссон

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловився щодо візиту прем'єра Угорщини Віктора Орбана до РФ. Політик заявив, що вояж Орбана до Москви є образою для українського народу, який бореться за свою свободу.

Про Ульф Крістерссон написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Крістерссон зазначив, що "безвідповідально і нелояльно" з боку Орбана використовувати головування Угорщини в ЄС для візиту до Москви та зустрічі з російським диктатором Путіним.

"Це посилає неправильний сигнал зовнішньому світу і є образою для українського народу, який бореться за свою свободу", - сказав глава шведського уряду.

Політик також наголосив, що під час візиту до Москви Орбан не виступав від імені Європейського Союзу та інших глав держав чи урядів ЄС.

"Віктор Орбан стоїть у цьому питанні на самоті. Він не говорить від імені Європейського Союзу і не говорить від імені інших глав держав та урядів ЄС", - йдеться у повідомленні політика.

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Візит Орбана до Москви

Нагадаємо, що 5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан перебуває з офіційним візитом у Москві. Він уже зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Як відомо, перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

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