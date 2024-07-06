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Новини
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Уряд Угорщини скасував візит глави МЗС Німеччини Бербок до Будапешту, - Bloomberg

Анналена Бербок

Напередодні у п'ятницю Угорщина несподівано скасувала візит до Будапешту глави МЗС Німеччини Анналени Бербок на тлі критики канцлером ФРН Олафом Шольцом прем'єра Угорщини Віктора Орбана за його неоголошену поїздку до Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, Бербок мала зустрітися зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, який супроводжував Орбана у візиті в Росію. Проте угорський уряд дуже швидко скасував зустріч у п'ятницю ввечері, що викликало подив уряду Німеччини, сказав агентству неназваний чиновник в Берліні.

За його словами, у світлі позаштатної поїздки Орбана до Росії серйозна та чесна дискусія між двома міністрами закордонних справ була б дуже важливою.

Також читайте: Путін не повинен перемогти у війні проти України, - Шольц

Візит Орбана до Москви

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Посол США в Угорщині Прессман про візит Орбана до Путіна: "Йдеться не про "мир", а про вигоду"

Автор: 

Угорщина (2337) Німеччина (7483) Віктор Орбан (573) Анналена Бербок (457) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+24
ВИКИНЬТЕ уже ******* з Европи - вони ж Азія і за Азію, от хай там і тусуються
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06.07.2024 07:27 Відповісти
+22
Троянський кінь в ЄС і НАТО робить свою справу. - Викиньте їх ***** на мороз...
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06.07.2024 07:35 Відповісти
+18
хтось перегрівся на сонці... добра піз@юліна - попередження про зміну статуса в ЄС мала б шикарний охолоджуючий ефект...
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06.07.2024 07:34 Відповісти
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ВИКИНЬТЕ уже ******* з Европи - вони ж Азія і за Азію, от хай там і тусуються
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06.07.2024 07:27 Відповісти
Нічого,Німеччина у відповідь скасує виділення кільканадцяти мільярдів євро
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06.07.2024 07:45 Відповісти
Все що зараз відбувається у світі, чітко показано у фільмі "Не дивіться вгору" з Дікапріо. Країнами заходу керують йо...нуті на усю голову імпотенти.
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06.07.2024 10:28 Відповісти
ахто тоді керує країнами «сходу»?
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06.07.2024 15:39 Відповісти
Країни сходу то наши вороги. І хто там керує значення не має. Там такіж йо...нуті. Але імпотенцією там і не пахне
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07.07.2024 14:53 Відповісти
Загралися ******
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06.07.2024 07:31 Відповісти
За спиною цих подій не стільки пу як сі. Орбан зрозумів хто саме крутить світом як циган сонцем.
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06.07.2024 07:34 Відповісти
А Зер&ермачидло , ні ? Ці потвори через орбана , Путлера реабілітують , виконують 11 пунктів -хотелок , тим самим готуючи , як Південь , повний демонтаж Держави
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06.07.2024 08:33 Відповісти
хтось перегрівся на сонці... добра піз@юліна - попередження про зміну статуса в ЄС мала б шикарний охолоджуючий ефект...
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06.07.2024 07:34 Відповісти
Троянський кінь в ЄС і НАТО робить свою справу. - Викиньте їх ***** на мороз...
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06.07.2024 07:35 Відповісти
Чого ж , ви з радістю зустрічали ( ваша так звана влада) ,а на справді огиднючий вонючий ,РЕЖИМ ПРОСРОЧЕНИЙ , порноактора узурпатора , під керівництвом фсб бандит Ермак шурма Тимошенко Татаров бойко Арахламідія Фірташ ……
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06.07.2024 08:39 Відповісти
Я не голосував за них НІКОЛИ. А такі як ти, смєтуни, обібрали нам це гівно і позйобувались в іспанії-британії. Так що, сиди тихо і не *****...
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06.07.2024 12:44 Відповісти
Это полный трындец. Обнаглевшего Орбана и его банду , надо лечить.Прекратить всё финансирование с фондов ЕС , и пускай трахаются как хотят.
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06.07.2024 07:39 Відповісти
Це якесь страхіття! САМА ! УГОРЩИНА! СКАСУВАЛА!

Чи й не країна... ***...
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06.07.2024 09:49 Відповісти
Нема у ЕС особистойстів на кшталт Маргарет. шоб навести лад. Бу Борис ті його сжерли. Та і у США нема Рейгенів, залищились суцільні байдени та трампи. Тому по світу почав бродити пушний північний звер'ок. Поки маленькій але він добре харчуєтся та стрівко росте набирая вагу.
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06.07.2024 07:41 Відповісти
Того звєрька звати Вітя,німці його з руки чорною ікрою годують,він змужнів,заплив жиром і настільки обурів,що лізе через паркан до боживільних "циганів" і кричить звідти; ей ти,Олаф,а ну тащи мені ще сервелат,салямі,бужининку і баварські сосіськи,а не даш,тоді я буду грати на гармошці,танцювати під балалайку і привезу купу блох з китайських біолаборатопій прямо в Брюссель.
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06.07.2024 08:37 Відповісти
Боріс сам себе "сжер". У Британії є порядок й він підтримується незалежно від симпатії до когось.
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06.07.2024 10:27 Відповісти
Європа вигодовує, вирощує у себе під боком, нового монстра, Угорщина навіть не приховує, що посягається на території України, та ще й від нас вимагає робити поступки монстру який накинув око на наші території. Чим вони думають?? Угорцям треба не розширювати права, а закручувати гайки, доки не пізно
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06.07.2024 08:02 Відповісти
При Порошенко орбан сидів тихо, а от при зевиродкам « вимагає» ? Цє ваші гниди , самі ойму на блюдечці підносятьСтефанішина вже ( ясна річ , що з наказу ОПг ) заявила , що виконають всі вимоги мадяр
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06.07.2024 08:43 Відповісти
дурню не ліпи
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06.07.2024 09:09 Відповісти
Перепрошу, він вас і не ліпить.
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06.07.2024 11:45 Відповісти
Німці молодці вздрючили ту огидну жабу, а наші кулеби обісрались як завжди.
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06.07.2024 08:10 Відповісти
Мадяри вскрилися і пішли в наступ
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06.07.2024 08:13 Відповісти
писець якийсь,живуть на німецьких дотаціях і показуть німцям навіть не середній палець,а пісюн сибірської вихухалі,який напередодні смачно відсмоктував Орбан в москві.Пора вже знайти механізми і викинути цей непотріб з Євросоюзу,хай повертаються назад за Урал.
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06.07.2024 08:16 Відповісти
Проблема у тому, що уставом ЄС, НАТО, ООН і таких же дорослих закладів не прописано "звільнення" їх членів. Можна увійти, можна звільнитися за власним бажанням, як Британія з ЄС, чи колись Франція з НАТО (потім повернулася). А ось вигнати - зась! Чим падло орбан і користується.
Але накласти на Угорщину санкції: скасувати матеріальну підтримку, лишити права голоса, відкликати право головування в ЄС до січня 2025 - це було б реально! Але чомусь поки не хотять. Може, сподіваються, що у орбана прокинеться сумління?
Ги!..
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06.07.2024 08:29 Відповісти
з ООН можна виключити,через генасамблею,важко,але там є такий механізм,тоді вміли думати після Другої Світової.А от чому в ЄС не заклали запобіжники?!Дивно,могли хоть би труйкою в куточку посипати,щоб щурі не лізли в пристойний дім.В Орбана сумління не має,в нього тільки апетит звірячий)
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06.07.2024 08:46 Відповісти
Ждут когда венгры переизберут торбана. Он кстати и партия уже 14 лет у власти. Каденцию он досидит скорее.
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06.07.2024 18:52 Відповісти
Щось тут не те....може,це Бербок скасувала..
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06.07.2024 08:36 Відповісти
Якраз "усе "ТЕ"!!! Сійярто просто ще не придумав що саме йому та Орбану брехать стосовно цих "турне"
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06.07.2024 10:19 Відповісти
Пора мад'яр гнати сцаними тряпками з ЄС
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06.07.2024 08:40 Відповісти
Епта ну точно куколды, та выбросьте вы это путинское недоразумение из ес и НАТО, сколько он над вами издеваться будет, страна вошь, а делает с тиграми что хочет
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06.07.2024 08:47 Відповісти
В ЕС и НАТО не живут эмоциями, в чем будет польза, если Венгрия уйдет под Россию, сегодня Орбан, завтра кто-то другой, он не вечен. По такой же причине не выгоняют Армению их ОДКБ. Есть механизмы, как ставить в угол строптивого члена, их надо использовать, не радикализуя население этой страны.
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06.07.2024 10:26 Відповісти
А зараз Угорщина не під росією? Тільки ще й грошенята сосе від ЄС.

До того ж виборці Угорщини підтримують Орбана, тож "інший", який прийде на місце Орбана, буде таким самим.
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06.07.2024 10:35 Відповісти
з москви повєлєлі
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06.07.2024 09:10 Відповісти
Орбан нагадив Угорщині, а тепер вляпався в історіюще, як і поштар, від воєнного злочинця, для України ….
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06.07.2024 09:19 Відповісти
на вимогу фуйла
Уряд Угорщини скасував візит глави МЗС Німеччини Бербок до Будапешта
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06.07.2024 09:22 Відповісти
******* щось дуже знахабніли,плюють у руку,яка годує цих голодранців (25% мадяроВВП формується за рахунок дотацій ЄС). Мадяри завжди були чужорідним,диким,азіятським анклавом у Європі.
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06.07.2024 09:33 Відповісти
От ЄС доцяцькався з Угорщиною ...хіба так важко було узяти за кольйоні орбана ? Тепер Угорщина буде нахиляти все ЄС, та і взагалі це троянський кінь ,який відкриває ворота для початку війни в ЄС...незрозуміла та невпевнена політика ...буде коштувати всім на Заході,дуже дорого
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06.07.2024 10:04 Відповісти
От хай тепер Орбан гроші у ***** просить.
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06.07.2024 10:04 Відповісти
Руководитель КНР https://www.dw.com/ru/si-czinpin/t-18742900 Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию вечером в среду, 8 мая. По данным Reuters, там он проведет встречи с президентом страны Тамашем Шуйоком и премьер-министром https://www.dw.com/ru/viktor-orban/t-18691623 Виктором Орбаном , чтобы обсудить войну в Украине и совместные инфраструктурные проекты. Американское издания Financial Times писало, что китайский лидер "по стратегическим и экономическим причинам" надеется "нарушить единство как НАТО, так и ЕС".
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06.07.2024 10:34 Відповісти
А шо мали німцям повідомляти. Х.....сказало, що мирняк буде тоді коли оранжевий Донні возцарює. І що під шумок Закарпаття хотів прикарманити вже з рук х......, бо Хорті брав з рук Гітлера. Та то одне і теж.
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06.07.2024 10:39 Відповісти
Угорщину - в тайожний саюз!!!
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06.07.2024 11:40 Відповісти
Мадяри тут - молодці. Ця Берб(е)ок - пустопорожня балабонка. Її як і весь уряд Німеччини на чолі зі сраним боягузом Шольцом уже невдовзі викинуть на смітник. Мадяри це знають...
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06.07.2024 17:43 Відповісти
 
 