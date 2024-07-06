Уряд Угорщини скасував візит глави МЗС Німеччини Бербок до Будапешту, - Bloomberg

Напередодні у п'ятницю Угорщина несподівано скасувала візит до Будапешту глави МЗС Німеччини Анналени Бербок на тлі критики канцлером ФРН Олафом Шольцом прем'єра Угорщини Віктора Орбана за його неоголошену поїздку до Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, Бербок мала зустрітися зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, який супроводжував Орбана у візиті в Росію. Проте угорський уряд дуже швидко скасував зустріч у п'ятницю ввечері, що викликало подив уряду Німеччини, сказав агентству неназваний чиновник в Берліні.

За його словами, у світлі позаштатної поїздки Орбана до Росії серйозна та чесна дискусія між двома міністрами закордонних справ була б дуже важливою.

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Візит Орбана до Москви

5 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав з офіційним візитом Москву. У столиці РФ він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час спільної пресконференції з Путіним Орбан зробив кілька заяв щодо війни Росії проти України. Зокрема, він наголосив, що позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".

Своєю чергою низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, що перед візитом до Москви Орбан відвідував Київ. 2 липня він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

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