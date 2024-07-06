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Новости
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Правительство Венгрии отменило визит главы МИД Германии Бербок в Будапешт, - Bloomberg

Анналена Бербок

Накануне в пятницу Венгрия неожиданно отменила визит в Будапешт главы МИД Германии Анналены Бербок на фоне критики канцлером ФРГ Олафом Шольцом премьера Венгрии Виктора Орбана за его необъявленную поездку в Москву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, Бербок должна была встретиться со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, сопровождавшего Орбана в визите в Россию. Однако венгерское правительство очень быстро отменило встречу в пятницу вечером, что вызвало удивление правительства Германии, сказал агентству неназванный чиновник в Берлине.

По его словам, в свете внештатной поездки Орбана в Россию серьезная и честная дискуссия между двумя министрами иностранных дел была бы очень важной.

Читайте также: Сикорский о визите Орбана в Москву: Должен был бы просить Путина вернуть домой украинских детей

Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Как известно, перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: Посол США в Венгрии Прессман о визите Орбана к Путину: "Речь идет не о "мире", а о выгоде"

Автор: 

Венгрия (2002) Германия (7070) Виктор Орбан (478) Анналена Бербок (349) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+24
ВИКИНЬТЕ уже ******* з Европи - вони ж Азія і за Азію, от хай там і тусуються
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06.07.2024 07:27 Ответить
+22
Троянський кінь в ЄС і НАТО робить свою справу. - Викиньте їх ***** на мороз...
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06.07.2024 07:35 Ответить
+18
хтось перегрівся на сонці... добра піз@юліна - попередження про зміну статуса в ЄС мала б шикарний охолоджуючий ефект...
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06.07.2024 07:34 Ответить
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ВИКИНЬТЕ уже ******* з Европи - вони ж Азія і за Азію, от хай там і тусуються
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06.07.2024 07:27 Ответить
Нічого,Німеччина у відповідь скасує виділення кільканадцяти мільярдів євро
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06.07.2024 07:45 Ответить
Все що зараз відбувається у світі, чітко показано у фільмі "Не дивіться вгору" з Дікапріо. Країнами заходу керують йо...нуті на усю голову імпотенти.
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06.07.2024 10:28 Ответить
ахто тоді керує країнами «сходу»?
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06.07.2024 15:39 Ответить
Країни сходу то наши вороги. І хто там керує значення не має. Там такіж йо...нуті. Але імпотенцією там і не пахне
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07.07.2024 14:53 Ответить
Загралися ******
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06.07.2024 07:31 Ответить
За спиною цих подій не стільки пу як сі. Орбан зрозумів хто саме крутить світом як циган сонцем.
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06.07.2024 07:34 Ответить
А Зер&ермачидло , ні ? Ці потвори через орбана , Путлера реабілітують , виконують 11 пунктів -хотелок , тим самим готуючи , як Південь , повний демонтаж Держави
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06.07.2024 08:33 Ответить
хтось перегрівся на сонці... добра піз@юліна - попередження про зміну статуса в ЄС мала б шикарний охолоджуючий ефект...
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06.07.2024 07:34 Ответить
Троянський кінь в ЄС і НАТО робить свою справу. - Викиньте їх ***** на мороз...
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06.07.2024 07:35 Ответить
Чого ж , ви з радістю зустрічали ( ваша так звана влада) ,а на справді огиднючий вонючий ,РЕЖИМ ПРОСРОЧЕНИЙ , порноактора узурпатора , під керівництвом фсб бандит Ермак шурма Тимошенко Татаров бойко Арахламідія Фірташ ……
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06.07.2024 08:39 Ответить
Я не голосував за них НІКОЛИ. А такі як ти, смєтуни, обібрали нам це гівно і позйобувались в іспанії-британії. Так що, сиди тихо і не *****...
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06.07.2024 12:44 Ответить
Это полный трындец. Обнаглевшего Орбана и его банду , надо лечить.Прекратить всё финансирование с фондов ЕС , и пускай трахаются как хотят.
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06.07.2024 07:39 Ответить
Це якесь страхіття! САМА ! УГОРЩИНА! СКАСУВАЛА!

Чи й не країна... ***...
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06.07.2024 09:49 Ответить
Нема у ЕС особистойстів на кшталт Маргарет. шоб навести лад. Бу Борис ті його сжерли. Та і у США нема Рейгенів, залищились суцільні байдени та трампи. Тому по світу почав бродити пушний північний звер'ок. Поки маленькій але він добре харчуєтся та стрівко росте набирая вагу.
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06.07.2024 07:41 Ответить
Того звєрька звати Вітя,німці його з руки чорною ікрою годують,він змужнів,заплив жиром і настільки обурів,що лізе через паркан до боживільних "циганів" і кричить звідти; ей ти,Олаф,а ну тащи мені ще сервелат,салямі,бужининку і баварські сосіськи,а не даш,тоді я буду грати на гармошці,танцювати під балалайку і привезу купу блох з китайських біолаборатопій прямо в Брюссель.
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06.07.2024 08:37 Ответить
Боріс сам себе "сжер". У Британії є порядок й він підтримується незалежно від симпатії до когось.
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06.07.2024 10:27 Ответить
Європа вигодовує, вирощує у себе під боком, нового монстра, Угорщина навіть не приховує, що посягається на території України, та ще й від нас вимагає робити поступки монстру який накинув око на наші території. Чим вони думають?? Угорцям треба не розширювати права, а закручувати гайки, доки не пізно
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06.07.2024 08:02 Ответить
При Порошенко орбан сидів тихо, а от при зевиродкам « вимагає» ? Цє ваші гниди , самі ойму на блюдечці підносятьСтефанішина вже ( ясна річ , що з наказу ОПг ) заявила , що виконають всі вимоги мадяр
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06.07.2024 08:43 Ответить
дурню не ліпи
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06.07.2024 09:09 Ответить
Перепрошу, він вас і не ліпить.
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06.07.2024 11:45 Ответить
Німці молодці вздрючили ту огидну жабу, а наші кулеби обісрались як завжди.
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06.07.2024 08:10 Ответить
Мадяри вскрилися і пішли в наступ
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06.07.2024 08:13 Ответить
писець якийсь,живуть на німецьких дотаціях і показуть німцям навіть не середній палець,а пісюн сибірської вихухалі,який напередодні смачно відсмоктував Орбан в москві.Пора вже знайти механізми і викинути цей непотріб з Євросоюзу,хай повертаються назад за Урал.
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06.07.2024 08:16 Ответить
Проблема у тому, що уставом ЄС, НАТО, ООН і таких же дорослих закладів не прописано "звільнення" їх членів. Можна увійти, можна звільнитися за власним бажанням, як Британія з ЄС, чи колись Франція з НАТО (потім повернулася). А ось вигнати - зась! Чим падло орбан і користується.
Але накласти на Угорщину санкції: скасувати матеріальну підтримку, лишити права голоса, відкликати право головування в ЄС до січня 2025 - це було б реально! Але чомусь поки не хотять. Може, сподіваються, що у орбана прокинеться сумління?
Ги!..
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06.07.2024 08:29 Ответить
з ООН можна виключити,через генасамблею,важко,але там є такий механізм,тоді вміли думати після Другої Світової.А от чому в ЄС не заклали запобіжники?!Дивно,могли хоть би труйкою в куточку посипати,щоб щурі не лізли в пристойний дім.В Орбана сумління не має,в нього тільки апетит звірячий)
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06.07.2024 08:46 Ответить
Ждут когда венгры переизберут торбана. Он кстати и партия уже 14 лет у власти. Каденцию он досидит скорее.
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06.07.2024 18:52 Ответить
Щось тут не те....може,це Бербок скасувала..
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06.07.2024 08:36 Ответить
Якраз "усе "ТЕ"!!! Сійярто просто ще не придумав що саме йому та Орбану брехать стосовно цих "турне"
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06.07.2024 10:19 Ответить
Пора мад'яр гнати сцаними тряпками з ЄС
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06.07.2024 08:40 Ответить
Епта ну точно куколды, та выбросьте вы это путинское недоразумение из ес и НАТО, сколько он над вами издеваться будет, страна вошь, а делает с тиграми что хочет
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06.07.2024 08:47 Ответить
В ЕС и НАТО не живут эмоциями, в чем будет польза, если Венгрия уйдет под Россию, сегодня Орбан, завтра кто-то другой, он не вечен. По такой же причине не выгоняют Армению их ОДКБ. Есть механизмы, как ставить в угол строптивого члена, их надо использовать, не радикализуя население этой страны.
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06.07.2024 10:26 Ответить
А зараз Угорщина не під росією? Тільки ще й грошенята сосе від ЄС.

До того ж виборці Угорщини підтримують Орбана, тож "інший", який прийде на місце Орбана, буде таким самим.
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06.07.2024 10:35 Ответить
з москви повєлєлі
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06.07.2024 09:10 Ответить
Орбан нагадив Угорщині, а тепер вляпався в історіюще, як і поштар, від воєнного злочинця, для України ….
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06.07.2024 09:19 Ответить
на вимогу фуйла
Уряд Угорщини скасував візит глави МЗС Німеччини Бербок до Будапешта
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06.07.2024 09:22 Ответить
******* щось дуже знахабніли,плюють у руку,яка годує цих голодранців (25% мадяроВВП формується за рахунок дотацій ЄС). Мадяри завжди були чужорідним,диким,азіятським анклавом у Європі.
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06.07.2024 09:33 Ответить
От ЄС доцяцькався з Угорщиною ...хіба так важко було узяти за кольйоні орбана ? Тепер Угорщина буде нахиляти все ЄС, та і взагалі це троянський кінь ,який відкриває ворота для початку війни в ЄС...незрозуміла та невпевнена політика ...буде коштувати всім на Заході,дуже дорого
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06.07.2024 10:04 Ответить
От хай тепер Орбан гроші у ***** просить.
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06.07.2024 10:04 Ответить
Руководитель КНР https://www.dw.com/ru/si-czinpin/t-18742900 Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию вечером в среду, 8 мая. По данным Reuters, там он проведет встречи с президентом страны Тамашем Шуйоком и премьер-министром https://www.dw.com/ru/viktor-orban/t-18691623 Виктором Орбаном , чтобы обсудить войну в Украине и совместные инфраструктурные проекты. Американское издания Financial Times писало, что китайский лидер "по стратегическим и экономическим причинам" надеется "нарушить единство как НАТО, так и ЕС".
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06.07.2024 10:34 Ответить
А шо мали німцям повідомляти. Х.....сказало, що мирняк буде тоді коли оранжевий Донні возцарює. І що під шумок Закарпаття хотів прикарманити вже з рук х......, бо Хорті брав з рук Гітлера. Та то одне і теж.
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06.07.2024 10:39 Ответить
Угорщину - в тайожний саюз!!!
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06.07.2024 11:40 Ответить
Мадяри тут - молодці. Ця Берб(е)ок - пустопорожня балабонка. Її як і весь уряд Німеччини на чолі зі сраним боягузом Шольцом уже невдовзі викинуть на смітник. Мадяри це знають...
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06.07.2024 17:43 Ответить
 
 