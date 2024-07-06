Правительство Венгрии отменило визит главы МИД Германии Бербок в Будапешт, - Bloomberg

Накануне в пятницу Венгрия неожиданно отменила визит в Будапешт главы МИД Германии Анналены Бербок на фоне критики канцлером ФРГ Олафом Шольцом премьера Венгрии Виктора Орбана за его необъявленную поездку в Москву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, Бербок должна была встретиться со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, сопровождавшего Орбана в визите в Россию. Однако венгерское правительство очень быстро отменило встречу в пятницу вечером, что вызвало удивление правительства Германии, сказал агентству неназванный чиновник в Берлине.

По его словам, в свете внештатной поездки Орбана в Россию серьезная и честная дискуссия между двумя министрами иностранных дел была бы очень важной.

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Визит Орбана в Москву

5 июля премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Как известно, перед визитом в Москву Орбан посещал Киев. 2 июля он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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