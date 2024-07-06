Зеленський нагородив 387 українських воїнів, 280 з них - посмертно. СПИСОК
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 387 захисників нашої країни, 280 з них - нагороджені посмертно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №455/2024, який оприлюднено на сайті Офісу Президента.
Цензор.НЕТ публікує текст указу глави держави про нагородження українських воїнів:
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
- ВЕРЕТУ Віталія Івановича (посмертно) — капітана
- СЕНЬКЕВИЧА Миколу Миколайовича (посмертно) — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- БУЛЬБУ Олексія Івановича (посмертно) — капітана
- ГУМЕНЮКА Дмитра Борисовича — старшого лейтенанта
- ЗАБРАМНОГО Олексія Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ЗГОННИКА Юрія Юрійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
- КАЦАЯ Олександра Ігоровича — старшого лейтенанта
- КОВАЛЬСЬКОГО Дениса Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ЛЕОНТЬЄВА Олексія Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
- ЛИСТУХУ Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- МАЛАНЧЕНКА Віктора Григоровича (посмертно) — старшого лейтенанта
- МОРОЗА Вадима Сергійовича — капітана
- ОДІНЦОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
- ПОЛИВАЧА Миколу Петровича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ХАРКОВЦЯ Володимира В’ячеславовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ЧЕРНЕНКА Андрія Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ШУМАРА Василя Михайловича — капітана
- ЯКИМОВИЧА Івана Олександровича (посмертно) — капітана
Нагородити орденом "За мужність" І ступеня
- ВЕРЕМІЄНКА Владислава Олександровича — молодшого сержанта
- ЗІНОВ’ЄВА Антона Павловича — молодшого сержанта
- ПТАШКА Тимофія Сергійовича — капітана
- УГЛАЧА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
- БАРСЬКОГО Василя Вікторовича — сержанта
- ГОЛЬЦЯ Павла Володимировича (посмертно) — солдата
- ГОРБУНОВА Олександра Олександровича — сержанта
- ДМИТРЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КАНІВЦЯ Віталія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КОШЕЛЯ Руслана Валерійовича — молодшого сержанта
- ЛЕСИКА Сергія Вячеславовича (посмертно) — солдата
- РАКА Артема Івановича — головного сержанта
- РОЗГОНЮКА Михайла Петровича — штаб-сержанта
- УРУСОВА Максима Олександровича (посмертно) — сержанта
- Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- АЛАЛІНА Юрія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
- АЛЄКСЄЄНКА Геннадія Михайловича (посмертно) — солдата
- АНДРУЩУКА Миколу Володимировича (посмертно) — солдата
- АНТОШКІНА Олександра Івановича — сержанта
- АРОНОВА Якима Івановича (посмертно) — солдата
- АЩАУЛОВА Євгена Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- БАГЛИКА Андрія Валентиновича — солдата
- БАЛЮКА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
- БАЛЯСА Петра Івановича (посмертно) — головного сержанта
- БАНКОВСЬКОГО Ігоря Івановича (посмертно) — старшого солдата
- БАТАРГІНА Сергія Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта
- БЕЛЮ Руслана Трохимовича — молодшого сержанта
- БЄЛІЧКА Максима Юрійовича (посмертно) — солдата
- БИХАЛЬЦЯ Василя Анатолійовича — молодшого сержанта
- БИЧКОВСЬКОГО Петра Степановича — молодшого сержанта
- БІЛЕНКА Євгенія Анатолійовича (посмертно) — солдата
- БІЛОУСА Івана Олексійовича (посмертно) — солдата
- БОБКА Олексія Івановича (посмертно) — солдата
- БОЙКА Сергія Юрійовича — молодшого сержанта
- БОНДАРЕНКА Олега Івановича — молодшого сержанта
- БРИСЮКА Олександра Олексійовича (посмертно) — солдата
- БУДАША Олександра Валентиновича (посмертно) — солдата
- БУТЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
- ВАСЮТИНА Руслана Олександровича (посмертно) — солдата
- ВЕЛИКОДНОГО Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
- ВЕРЕТКА Миколу Івановича (посмертно) — солдата
- ВИХОРА Костянтина Ярославовича (посмертно) — солдата
- ВОВКА Григорія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
- ВОЗНОГО Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
- ВОЛОШКА Марка Івановича (посмертно) — солдата
- ВОРОНЦОВА Дмитра Ігоровича (посмертно) — солдата
- ГАБОРА Євгена Романовича — сержанта
- ГАВРОНА Андрія Романовича (посмертно) — солдата
- ГАЙДАЯ Віталія Миколайовича (посмертно) — солдата
- ГАПШЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
- ГАРШИНА Василя Валерійовича (посмертно) — солдата
- ГВОЗДА Антона Володимировича (посмертно) — солдата
- ГЕРАЩЕНКА Ігоря Сергійовича (посмертно) — солдата
- ГЕЦА Назара Романовича (посмертно) — старшого солдата
- ГИЛЯКУ Олександра Вікторовича (посмертно) — сержанта
- ГИРЕНКА Олексія Юрійовича (посмертно) — солдата
- ГЛАВАТСЬКИХ Віталія В’ячеславовича (посмертно) — солдата
- ГНЕДКА Костянтина Миколайовича (посмертно) — солдата
- ГОДУНА Сергія Михайловича — старшого солдата
- ГОЙДЕНКА Володимира Вікторовича (посмертно) — солдата
- ГОЛОВІЯ-ХМЕЛЯРА Віктора Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта
- ГРИГОР’ЄВА Олексія Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
- ГРИГОРЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — солдата
- ГРИНІВЕЦЬКОГО Юрія Романовича (посмертно) — старшого солдата
- ГРИЦАЯ Валентина Сергійовича (посмертно) — солдата
- ГРИЦЮКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
- ГУДИМА Юрія Олександровича — старшого солдата
- ГУЛЕЯ Івана Васильовича (посмертно) — солдата
- ГУЛЯЄВА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
- ГУСЄВА Євгена Олеговича — старшого солдата
- ДАНИЛЬЧУКА Юрія Івановича (посмертно) — старшого сержанта
- ДАРІЯ Руслана Михайловича (посмертно) — молодшого лейтенанта
- ДЕГТЯРЬОВА Олексія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ДЕМЧИКА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата
- ДЕМЧУКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ДІЛАНЯНА Карена Ншановича (посмертно) — солдата
- ДІЛЬНОГО Степана Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
- ДМИТРІВА Андрія Ярославовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Олексія Миколайовича — сержанта
- ДРУЖИНЦЯ Богдана Андрійовича (посмертно) — лейтенанта
- ДУБИНЦЯ Михайла Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ДУДЧЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
- ДЯЧУКА Анатолія Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ЄВСОВИЧА Петра Сергійовича (посмертно) — солдата
- ЄВТУШЕНКА Євгенія Сергійовича (посмертно) — сержанта
- ЖИВИЦЮ Олександра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЖОЛОБОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — солдата
- ЖУРАХІВСЬКОГО Володимира Сергійовича (посмертно) — солдата
- ЖУРБУ Степана Романовича (посмертно) — солдата
- ЗАВАЛКА Віктора Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЗАЙЦЕВА Євгена Ігоровича — старшого солдата
- ЗАЙЦЯ Василя Васильовича — старшого солдата
- ЗАКОРЕЦЬКУ Катерину Володимирівну (посмертно) — головного сержанта
- ЗАХАРЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЗЕЛЕНКА Петра Івановича (посмертно) — солдата
- ЗЕМЛЯНОГО Дениса Святославовича — старшого солдата
- ЗЕМСЬКОГО Андрія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ІВАНОНЬКА Андрія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ІВАСЬКІВА Богдана Васильовича — лейтенанта
- ІВАХА Володимира Гнатовича (посмертно) — солдата
- ІВАШКА Валерія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КАЛЕНИЧЕНКА Артема Володимировича (посмертно) — солдата
- КАЛІМАНА Сергія Васильовича — солдата
- КАМЕНСЬКИХ Василя Васильовича — солдата
- КАПШУКА Миколу Михайловича (посмертно) — солдата
- КАРАЛАША Едуарда Васильовича (посмертно) — солдата
- КАРАМУШКУ Станіслава Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КАРМАЗІНА Володимира Петровича (посмертно) — старшого солдата
- КАРПЕНКА Назара Олександровича (посмертно) — солдата
- КАСМІНІНА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата
- КИРИЧЕНКА Сергія Анатолійовича — старшого сержанта
- КІРИСЯ Юрія Сергійовича — старшого солдата
- КЛОЧКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
- КМЕТЯ Віталія Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КОВАЛЕНКА Віталія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КОВАЛЕНКА Максима Валерійовича (посмертно) — солдата
- КОВТУНА Валерія Федоровича (посмертно) — солдата
- КОЗЛОВСЬКОГО Віталія Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
- КОЛОГРИВОГО Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
- КОЛПАКОВА Євгенія Вікторовича (посмертно) — солдата
- КОЛЯДИЧА Володимира Васильовича — сержанта
- КОЛЯДУ Тараса Олеговича (посмертно) — солдата
- КОНАРСЬКОГО Романа Михайловича (посмертно) — старшого солдата
- КОПЄЙКІНА Віталія Григоровича (посмертно) — солдата
- КОРДІЯКУ Володимира Леоновича (посмертно) — солдата
- КОРОЛЮКА Ростислава Ростиславовича (посмертно) — солдата
- КОРШЕВНЮКА Вадима Степановича (посмертно) — солдата
- КОСМИНУ Олександра Івановича (посмертно) — солдата
- КОШЛЯКА Олега Івановича (посмертно) — солдата
- КРАВЦОВА Андрія Андрійовича (посмертно) — солдата
- КРАЙНЮКА Владислава Валерійовича (посмертно) — солдата
- КРИВЕНКА Володимира Петровича (посмертно) — солдата
- КУЗНЕЦЯ Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата
- КУКЛУ Костянтина Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КУРДИБАНСЬКОГО Богдана Богдановича — молодшого сержанта
- КУРОЧКУ Віктора Васильовича (посмертно) — солдата
- КУТАСА Віталія Володимировича — капітана
- КУЧЕРЕНКА Ігоря Олександровича (посмертно) — сержанта
- КУШНІРА Антона Вікторовича (посмертно) — солдата
- КУШПІТА Назара Богдановича (посмертно) — старшого сержанта
- КУЩАКА Дмитра Григоровича — солдата
- ЛАЗОРЕНКА Володимира Романовича (посмертно) — солдата
- ЛЕБЕДЄВА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата
- ЛЕВЧУКА Андрія Петровича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЛЕНЬКА Олега Юрійовича (посмертно) — солдата
- ЛИСЕНКА Станіслава Володимировича — старшого солдата
- ЛИСЕНКА Василя Вячеславовича (посмертно) — старшого солдата
- ЛІСАЙЧУКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ЛІСОВОГО Ярослава Миколайовича (посмертно) — солдата
- ЛІТВІНА Юрія Михайловича (посмертно) — сержанта
- ЛОБОДЮКА Ігоря Юрійовича (посмертно) — солдата
- ЛОЗИЦЬКОГО Дмитра Ігоровича — молодшого лейтенанта
- ЛОСЬКА Ярослава Ігоровича — старшого солдата
- ЛУГОВОГО Володимира Григоровича (посмертно) — солдата
- ЛУЖНИХ Олександра Євгеновича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЛУКАШУКА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
- ЛЮБАСЮКА Арвідса Олександровича — сержанта
- МАЗУРИКА Віталія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- МАРТИНЮКА Данила Олексійовича — молодшого сержанта
- МАРЦЕНИШИНА Миколу Володимировича (посмертно) — солдата
- МАТЕРІНСЬКОГО Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
- МАЦЬКЕВИЧА Івана Івановича (посмертно) — старшого солдата
- МАЦЮКА Олександра Владиславовича — солдата
- МЕДОВКІНА Володимира Івановича (посмертно) — солдата
- МЕЛЬНИКА Віталія Дмитровича (посмертно) — старшого сержанта
- МЕЛЬНИЧЕНКА Володимира Вікторовича — солдата
- МЕЛЬНИЧУКА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
- МЕНЬКА Олексія Дмитровича — старшого солдата
- МИГУ Володимира Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- МИКОЛАЄНКА Вадима Вячеславовича — старшого сержанта
- МИКОЛЕНКА Олега Валерійовича (посмертно) — солдата
- МИРОША Богдана Володимировича (посмертно) — солдата
- МИХАЙЛЕНКА Григорія Борисовича (посмертно) — головного сержанта
- МИХЕЄНКА Руслана Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
- МІКОВА Івана Миколайовича (посмертно) — солдата
- МІЦА Валентина Володимировича (посмертно) — солдата
- МІЩУКА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
- МОРОЗОВА Артема Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- МОШКОВСЬКОГО Віталія Валерійовича (посмертно) — солдата
- НАВЕРТЮКА Віктора Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- НАГРЕБЕЛЬНОГО Юрія Вікторовича (посмертно) — сержанта
- НАУМЕНКА Леоніда Івановича — старшого солдата
- НЕГОВОРУ Леоніда Миколайовича (посмертно) — солдата
- НЕДЄЛЬЧЕВА Михайла Федоровича — молодшого сержанта
- НЕМЕША Петра Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- НЕРУБАЦЬКОГО Олексія Анатолійовича (посмертно) — солдата
- НЕСТЕРОВЦЯ Володимира Ілліча (посмертно) — солдата
- НІКІТІНА Юрія Руслановича — солдата
- НІКОЛАЙЧУКА Володимира Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
- ОГУЛУ Даніїла Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ОЖГА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
- ОЗІМКА Богдана Сергійовича — старшого солдата
- ОНИЩЕНКА Олександра Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ОСІПЧУКА Івана Леонідовича (посмертно) — старшого солдата
- ОХРІМЧУКА Олександра Павловича (посмертно) — солдата
- ПАВЛЮКА Валерія Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ПАВЛЮКА Олександра Петровича (посмертно) — старшого солдата
- ПАНЧОХУ Віталія Володимировича (посмертно) — головного сержанта
- ПАРШАКОВА Всеволода Станіславовича (посмертно) — солдата
- ПАСІЧНИКА Павла Сергійовича — солдата
- ПЕНЦАКА Володимира Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
- ПЕТРИКА Артема Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ПЕТРИШИНА Богдана Зіновійовича (посмертно) — солдата
- ПЕХТЕРЕВА Олександра Миколайовича — старшого сержанта
- ПИРОГОВА Андрія Валерійовича (посмертно) — солдата
- ПИТУЛУ Василя Євгеновича — солдата
- ПОДПЛЬОТНОГО Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ПОЛІЩУКА Миколу Петровича (посмертно) — солдата
- ПОЛІЩУКА Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата
- ПОНОМАРЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
- ПОНОМАРЬОВА Сергія Леонідовича (посмертно) — солдата
- ПОПОВА Сергія Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта
- ПРИСТУПУ Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
- ПУЗІЙЧУКА Ігоря Михайловича (посмертно) — солдата
- РАВЛІНКА Івана Михайловича (посмертно) — солдата
- РАСТРЬОПІНА Юрія Валерійовича (посмертно) — солдата
- РИБАКА Віталія Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- РОМАНЮКА Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
- РОНДІКА Олексія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- САБАДИРА Михайла Олександровича (посмертно) — солдата
- САМОХВАЛА Миколу Васильовича (посмертно) — солдата
- САМОХІНА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
- САХНЕНКА Андрія Григоровича (посмертно) — солдата
- СИВАШЕНКА Андрія Федоровича (посмертно) — солдата
- СИТНИКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
- СИТНІЧЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
- СКИБЕНКА Вячеслава Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- СКОРИКА Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
- СКОРОДУМОВА Олега Васильовича (посмертно) — солдата
- СЛЕПЕНОВА Павла Олександровича — солдата
- СЛІСАРЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- СМИКА Петра Миколайовича (посмертно) — солдата
- СНЕЖКА Дениса Олеговича (посмертно) — солдата
- СОБОЛЄВА Костянтина Олександровича — старшого солдата
- СОЗАНСЬКОГО Олега Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
- СОКОЛОВА Максима Євгеновича (посмертно) — солдата
- СОЛДАТЕНКОВА Євгенія Володимировича (посмертно) — солдата
- СОЛОВІЄНКА Валерія Валерійовича (посмертно) — солдата
- СОЛОДА Владислава Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
- СОРОКУ Тараса Юрійовича (посмертно) — солдата
- СОСУНОВИЧА Бориса Анатолійовича (посмертно) — солдата
- СОСЮКА Павла Лукашовича (посмертно) — молодшого сержанта
- СОХАЦЬКОГО Володимира Павловича (посмертно) — солдата
- СТАСЮКА Федора Олександровича (посмертно) — солдата
- СТЕПАНЕНКА Олександра Михайловича (посмертно) — солдата
- СТЕПЧУКА Артема Васильовича (посмертно) — солдата
- СТЕЦЕНКА Володимира Вікторовича (посмертно) — сержанта
- СТЕЦЮКА Вадима Васильовича — старшого солдата
- СТІШКОВА Ігоря Михайловича (посмертно) — старшого солдата
- СТРИЖЕУСА Сергія Романовича (посмертно) — солдата
- СТУПАЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
- ТАЛДИКІНА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата
- ТАРІЦУ Віталія Павловича (посмертно) — солдата
- ТЕРЕМЕЦЬКОГО Андрія Григоровича (посмертно) — солдата
- ТЕРЕЩЕНКА Віталія Володимировича (посмертно) — солдата
- ТЕРТИЧНОГО Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата
- ТИКВУ Андрія Федоровича (посмертно) — молодшого сержанта
- ТИМОЩУКА Василя Леонідовича (посмертно) — солдата
- ТИХНОВЕЦЬКОГО Руслана Миколайовича (посмертно) — солдата
- ТІХОНОВА Віталія Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- ТЛУСТОГО Дениса Вікторовича (посмертно) — солдата
- ТРОХИМЧУКА Геннадія Михайловича (посмертно) — старшого солдата
- ТРУШИНА Костянтина Миколайовича (посмертно) — сержанта
- УНГУР’ЯНА Артема Вячеславовича (посмертно) — солдата
- УНГУРЯНА Івана Георгійовича (посмертно) — сержанта
- ФАРІОНА Михайла Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
- ФЕДЕВИЧА Володимира Петровича (посмертно) — старшого солдата
- ФЕДОРНЯКА Тараса Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ФЕДОРЧУКА Сергія Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ФЕДЧИКА Володимира Костянтиновича (посмертно) — солдата
- ФІЛЯЄВА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата
- ФІСЬКОВИЧА Володимира Вікторовича — солдата
- ФУТРИКА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
- ХІМІЧА Леоніда Володимировича (посмертно) — солдата
- ХЛОПИЦЬКОГО Андрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
- ХРУЩА Назарія Григоровича — підполковника
- ЦАПЕНКА Миколу Леонідовича (посмертно) — старшого сержанта
- ЦИЦУ Василя Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
- ЧЕРНИША Володимира Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ЧЕРНОВОЛА Івана Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
- ЧИГРИНА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- ЧУБА Віталія Володимировича (посмертно) — сержанта
- ЧУГАЄВСЬКОГО Олега Леонідовича (посмертно) — солдата
- ЧУХНА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
- ШАПОВАЛА Романа Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ШАТОВА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
- ШВЕЦЯ Івана Михайловича — штаб-сержанта
- ШИДЕРОВА Сергія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ШКОРІНА Вячеслава Юрійовича (посмертно) — солдата
- ШКУРИНСЬКОГО Володимира Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
- ШЛЯХОВЧУКА Василя Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
- ШНІЦАРА Андрія Степановича (посмертно) — старшого солдата
- ШОЛОМКА Сергія Васильовича (посмертно) — головного сержанта
- ШПІНЯ Олександра Леонідовича (посмертно) — головного сержанта
- ЮХНЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
- ЯНИШЕВСЬКОГО Андрія Зіновійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЯНЦЮКА Василя Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
- ЯЦЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЯЩЕНКА Юрія Федоровича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
- КОШОВОГО Сергія Сергійовича — майора
- СУРОВЦЕВА Анатолія Вікторовича — підполковника
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
- АКСЬОНОВА Ернеста Григоровича — молодшого сержанта
- АНДРЕЙКІВА Василя Івановича — солдата
- БАКРИУ Івана Степановича (посмертно) — солдата
- БОРСУКА Тадея Тадейовича — молодшого сержанта
- БУДЬОННОГО Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
- ВИШИВАНОГО Валерія Олександровича — старшого солдата
- ГАЛУШКУ Василя Миколайовича — штаб-сержанта
- ГОРНОГО Ярослава Анатолійовича — молодшого сержанта
- ГУЦАЛА Руслана Олеговича — старшого солдата
- ДЕНЕНФЕЛЬДА Романа Тадеушовича — старшого солдата
- ДЕХТЕРУКА Івана Івановича — молодшого сержанта
- ДЗЮБУ Максима Олексійовича — солдата
- ІЛЬЧУКА Юрія Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- КИТАЙСЬКОГО Олега Олеговича — капітана
- КЛІПАНОВСЬКОГО Петра Івановича — старшого солдата
- КОЛЕСНИКА Ігоря Михайловича — солдата
- КОЛОМІЙЦЯ Віталія Анатолійовича — сержанта
- КОЧЕРЖУКА Михайла Михайловича — старшого солдата
- КОШЕЛЮ Віталія Юрійовича — солдата
- КРЕДЕНЦЕРА Дмитра Миколайовича — сержанта
- ЛИПАКА Романа Володимировича — солдата
- ЛОБУРА Владислава Сергійовича — старшого солдата
- МАКАРЦЯ Тараса Васильовича — солдата
- МАЛОМУЖА Юрія Анатолійовича — солдата
- МАР’ЯША Андрія Дмитровича — майора
- МАРФИЧА Андрія Олександровича — майора
- МОРОЗЮКА Віталія Олександровича — молодшого сержанта
- МУРАЧОВА Віктора Юрійовича — солдата
- НЕЖИБОРЦЯ Романа Віталійовича — молодшого сержанта
- НЕТРИВАЙЛА Сергія Івановича — молодшого сержанта
- НЕЧИПОРА Руслана Олександровича — солдата
- ПАВЛЮКА Олександра Вікторовича — молодшого сержанта
- ПАНЬКІВА Віталія Мироновича — старшого солдата
- ТРАСКОВЕЦЬКОГО Вадима Леонідовича — старшого сержанта
- УСЕНКА Едуарда Миколайовича — солдата
- ХОЛОДКЕВИЧА Артема Ігоровича — підполковника
- ШЕБАНОВА Володимира Володимировича — солдата
- ШЕРСТНЬОВА Антона Євгеновича — старшого солдата
- ШПАКА Олександра Володимировича — солдата
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
- АТАМАНЧУКА Андрія Васильовича — солдата
- БАТУРИНСЬКОГО Михайла Андрійовича (посмертно) — солдата
- БЕССАРАБА Андрія Андрійовича (посмертно) — солдата
- БИРЧАКА Мирослава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ВОЛОБУЄВА Андрія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ГОРБАТЮКА Максима Костянтиновича (посмертно) — молодшого сержанта
- ГОРОДИЦЬКОГО Геннадія Івановича (посмертно) — солдата
- ГРИЦАЯ Андрія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
- КАРПЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
- КОЗЛЕНКА Івана Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
- КОНДРАТЬЄВА Володимира Вадимовича — майора
- КРОПИВНИЦЬКОГО Романа Богдановича (посмертно) — старшого солдата
- КУКУШКІНА Сергія Ілліча (посмертно) — старшого солдата
- КУРАСОВА Віктора Валерійовича (посмертно) — сержанта
- ЛЕЛЮХА Олександра Яковича (посмертно) — солдата
- МАЛІЦЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- МЕЛЬНИКА Миколу Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
- ОНЄГІНА Сергія Євгеновича (посмертно) — солдата
- РОМАНЧУКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — солдата
- СІДЕНКА Івана Олександровича — молодшого сержанта
- СТОЯНОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
- ТИКВУ Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта
- ФІЩУКА Дмитра Петровича (посмертно) — старшого солдата
- ЯВКІНА Миколу Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
Нагородити медаллю "За врятоване життя"
- БОРОДАВКУ Владислава Євгенійовича — лейтенанта
- ГЕЙМАЛА Олега Петровича — старшого сержанта
- КРАТКОГО Олександра Миколайовича — старшого сержанта
- МАНДЄВА Данила Юрійовича — молодшого лейтенанта
- САВЧЕНКА Валерія Володимировича — старшого солдата
- ЯРЕМКА Андрія Романовича — старшого сержанта.
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