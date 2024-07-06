Зеленський нагородив 387 українських воїнів, 280 з них - посмертно. СПИСОК

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 387 захисників нашої країни, 280 з них - нагороджені посмертно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №455/2024, який оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Цензор.НЕТ публікує текст указу глави держави про нагородження українських воїнів:

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ВЕРЕТУ Віталія Івановича (посмертно) — капітана

СЕНЬКЕВИЧА Миколу Миколайовича (посмертно) — майора

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Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БУЛЬБУ Олексія Івановича (посмертно) — капітана

ГУМЕНЮКА Дмитра Борисовича — старшого лейтенанта

ЗАБРАМНОГО Олексія Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЗГОННИКА Юрія Юрійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта

КАЦАЯ Олександра Ігоровича — старшого лейтенанта

КОВАЛЬСЬКОГО Дениса Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЛЕОНТЬЄВА Олексія Миколайовича (посмертно) — лейтенанта

ЛИСТУХУ Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта

МАЛАНЧЕНКА Віктора Григоровича (посмертно) — старшого лейтенанта

МОРОЗА Вадима Сергійовича — капітана

ОДІНЦОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — лейтенанта

ПОЛИВАЧА Миколу Петровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ХАРКОВЦЯ Володимира В’ячеславовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЧЕРНЕНКА Андрія Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ШУМАРА Василя Михайловича — капітана

ЯКИМОВИЧА Івана Олександровича (посмертно) — капітана

Нагородити орденом "За мужність" І ступеня

ВЕРЕМІЄНКА Владислава Олександровича — молодшого сержанта

ЗІНОВ’ЄВА Антона Павловича — молодшого сержанта

ПТАШКА Тимофія Сергійовича — капітана

УГЛАЧА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта

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Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

БАРСЬКОГО Василя Вікторовича — сержанта

ГОЛЬЦЯ Павла Володимировича (посмертно) — солдата

ГОРБУНОВА Олександра Олександровича — сержанта

ДМИТРЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

КАНІВЦЯ Віталія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОШЕЛЯ Руслана Валерійовича — молодшого сержанта

ЛЕСИКА Сергія Вячеславовича (посмертно) — солдата

РАКА Артема Івановича — головного сержанта

РОЗГОНЮКА Михайла Петровича — штаб-сержанта

УРУСОВА Максима Олександровича (посмертно) — сержанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АЛАЛІНА Юрія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

АЛЄКСЄЄНКА Геннадія Михайловича (посмертно) — солдата

АНДРУЩУКА Миколу Володимировича (посмертно) — солдата

АНТОШКІНА Олександра Івановича — сержанта

АРОНОВА Якима Івановича (посмертно) — солдата

АЩАУЛОВА Євгена Володимировича (посмертно) — старшого солдата

БАГЛИКА Андрія Валентиновича — солдата

БАЛЮКА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

БАЛЯСА Петра Івановича (посмертно) — головного сержанта

БАНКОВСЬКОГО Ігоря Івановича (посмертно) — старшого солдата

БАТАРГІНА Сергія Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта

БЕЛЮ Руслана Трохимовича — молодшого сержанта

БЄЛІЧКА Максима Юрійовича (посмертно) — солдата

БИХАЛЬЦЯ Василя Анатолійовича — молодшого сержанта

БИЧКОВСЬКОГО Петра Степановича — молодшого сержанта

БІЛЕНКА Євгенія Анатолійовича (посмертно) — солдата

БІЛОУСА Івана Олексійовича (посмертно) — солдата

БОБКА Олексія Івановича (посмертно) — солдата

БОЙКА Сергія Юрійовича — молодшого сержанта

БОНДАРЕНКА Олега Івановича — молодшого сержанта

БРИСЮКА Олександра Олексійовича (посмертно) — солдата

БУДАША Олександра Валентиновича (посмертно) — солдата

БУТЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

ВАСЮТИНА Руслана Олександровича (посмертно) — солдата

ВЕЛИКОДНОГО Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата

ВЕРЕТКА Миколу Івановича (посмертно) — солдата

ВИХОРА Костянтина Ярославовича (посмертно) — солдата

ВОВКА Григорія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ВОЗНОГО Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата

ВОЛОШКА Марка Івановича (посмертно) — солдата

ВОРОНЦОВА Дмитра Ігоровича (посмертно) — солдата

ГАБОРА Євгена Романовича — сержанта

ГАВРОНА Андрія Романовича (посмертно) — солдата

ГАЙДАЯ Віталія Миколайовича (посмертно) — солдата

ГАПШЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ГАРШИНА Василя Валерійовича (посмертно) — солдата

ГВОЗДА Антона Володимировича (посмертно) — солдата

ГЕРАЩЕНКА Ігоря Сергійовича (посмертно) — солдата

ГЕЦА Назара Романовича (посмертно) — старшого солдата

ГИЛЯКУ Олександра Вікторовича (посмертно) — сержанта

ГИРЕНКА Олексія Юрійовича (посмертно) — солдата

ГЛАВАТСЬКИХ Віталія В’ячеславовича (посмертно) — солдата

ГНЕДКА Костянтина Миколайовича (посмертно) — солдата

ГОДУНА Сергія Михайловича — старшого солдата

ГОЙДЕНКА Володимира Вікторовича (посмертно) — солдата

ГОЛОВІЯ-ХМЕЛЯРА Віктора Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта

ГРИГОР’ЄВА Олексія Ігоровича (посмертно) — старшого солдата

ГРИГОРЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — солдата

ГРИНІВЕЦЬКОГО Юрія Романовича (посмертно) — старшого солдата

ГРИЦАЯ Валентина Сергійовича (посмертно) — солдата

ГРИЦЮКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата

ГУДИМА Юрія Олександровича — старшого солдата

ГУЛЕЯ Івана Васильовича (посмертно) — солдата

ГУЛЯЄВА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата

ГУСЄВА Євгена Олеговича — старшого солдата

ДАНИЛЬЧУКА Юрія Івановича (посмертно) — старшого сержанта

ДАРІЯ Руслана Михайловича (посмертно) — молодшого лейтенанта

ДЕГТЯРЬОВА Олексія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДЕМЧИКА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата

ДЕМЧУКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата

ДІЛАНЯНА Карена Ншановича (посмертно) — солдата

ДІЛЬНОГО Степана Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ДМИТРІВА Андрія Ярославовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Олексія Миколайовича — сержанта

ДРУЖИНЦЯ Богдана Андрійовича (посмертно) — лейтенанта

ДУБИНЦЯ Михайла Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДУДЧЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

ДЯЧУКА Анатолія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ЄВСОВИЧА Петра Сергійовича (посмертно) — солдата

ЄВТУШЕНКА Євгенія Сергійовича (посмертно) — сержанта

ЖИВИЦЮ Олександра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ЖОЛОБОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — солдата

ЖУРАХІВСЬКОГО Володимира Сергійовича (посмертно) — солдата

ЖУРБУ Степана Романовича (посмертно) — солдата

ЗАВАЛКА Віктора Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЗАЙЦЕВА Євгена Ігоровича — старшого солдата

ЗАЙЦЯ Василя Васильовича — старшого солдата

ЗАКОРЕЦЬКУ Катерину Володимирівну (посмертно) — головного сержанта

ЗАХАРЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

ЗЕЛЕНКА Петра Івановича (посмертно) — солдата

ЗЕМЛЯНОГО Дениса Святославовича — старшого солдата

ЗЕМСЬКОГО Андрія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ІВАНОНЬКА Андрія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ІВАСЬКІВА Богдана Васильовича — лейтенанта

ІВАХА Володимира Гнатовича (посмертно) — солдата

ІВАШКА Валерія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

КАЛЕНИЧЕНКА Артема Володимировича (посмертно) — солдата

КАЛІМАНА Сергія Васильовича — солдата

КАМЕНСЬКИХ Василя Васильовича — солдата

КАПШУКА Миколу Михайловича (посмертно) — солдата

КАРАЛАША Едуарда Васильовича (посмертно) — солдата

КАРАМУШКУ Станіслава Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КАРМАЗІНА Володимира Петровича (посмертно) — старшого солдата

КАРПЕНКА Назара Олександровича (посмертно) — солдата

КАСМІНІНА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата

КИРИЧЕНКА Сергія Анатолійовича — старшого сержанта

КІРИСЯ Юрія Сергійовича — старшого солдата

КЛОЧКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата

КМЕТЯ Віталія Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОВАЛЕНКА Віталія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОВАЛЕНКА Максима Валерійовича (посмертно) — солдата

КОВТУНА Валерія Федоровича (посмертно) — солдата

КОЗЛОВСЬКОГО Віталія Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта

КОЛОГРИВОГО Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

КОЛПАКОВА Євгенія Вікторовича (посмертно) — солдата

КОЛЯДИЧА Володимира Васильовича — сержанта

КОЛЯДУ Тараса Олеговича (посмертно) — солдата

КОНАРСЬКОГО Романа Михайловича (посмертно) — старшого солдата

КОПЄЙКІНА Віталія Григоровича (посмертно) — солдата

КОРДІЯКУ Володимира Леоновича (посмертно) — солдата

КОРОЛЮКА Ростислава Ростиславовича (посмертно) — солдата

КОРШЕВНЮКА Вадима Степановича (посмертно) — солдата

КОСМИНУ Олександра Івановича (посмертно) — солдата

КОШЛЯКА Олега Івановича (посмертно) — солдата

КРАВЦОВА Андрія Андрійовича (посмертно) — солдата

КРАЙНЮКА Владислава Валерійовича (посмертно) — солдата

КРИВЕНКА Володимира Петровича (посмертно) — солдата

КУЗНЕЦЯ Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата

КУКЛУ Костянтина Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КУРДИБАНСЬКОГО Богдана Богдановича — молодшого сержанта

КУРОЧКУ Віктора Васильовича (посмертно) — солдата

КУТАСА Віталія Володимировича — капітана

КУЧЕРЕНКА Ігоря Олександровича (посмертно) — сержанта

КУШНІРА Антона Вікторовича (посмертно) — солдата

КУШПІТА Назара Богдановича (посмертно) — старшого сержанта

КУЩАКА Дмитра Григоровича — солдата

ЛАЗОРЕНКА Володимира Романовича (посмертно) — солдата

ЛЕБЕДЄВА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата

ЛЕВЧУКА Андрія Петровича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛЕНЬКА Олега Юрійовича (посмертно) — солдата

ЛИСЕНКА Станіслава Володимировича — старшого солдата

ЛИСЕНКА Василя Вячеславовича (посмертно) — старшого солдата

ЛІСАЙЧУКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата

ЛІСОВОГО Ярослава Миколайовича (посмертно) — солдата

ЛІТВІНА Юрія Михайловича (посмертно) — сержанта

ЛОБОДЮКА Ігоря Юрійовича (посмертно) — солдата

ЛОЗИЦЬКОГО Дмитра Ігоровича — молодшого лейтенанта

ЛОСЬКА Ярослава Ігоровича — старшого солдата

ЛУГОВОГО Володимира Григоровича (посмертно) — солдата

ЛУЖНИХ Олександра Євгеновича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛУКАШУКА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

ЛЮБАСЮКА Арвідса Олександровича — сержанта

МАЗУРИКА Віталія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

МАРТИНЮКА Данила Олексійовича — молодшого сержанта

МАРЦЕНИШИНА Миколу Володимировича (посмертно) — солдата

МАТЕРІНСЬКОГО Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

МАЦЬКЕВИЧА Івана Івановича (посмертно) — старшого солдата

МАЦЮКА Олександра Владиславовича — солдата

МЕДОВКІНА Володимира Івановича (посмертно) — солдата

МЕЛЬНИКА Віталія Дмитровича (посмертно) — старшого сержанта

МЕЛЬНИЧЕНКА Володимира Вікторовича — солдата

МЕЛЬНИЧУКА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата

МЕНЬКА Олексія Дмитровича — старшого солдата

МИГУ Володимира Олександровича (посмертно) — старшого солдата

МИКОЛАЄНКА Вадима Вячеславовича — старшого сержанта

МИКОЛЕНКА Олега Валерійовича (посмертно) — солдата

МИРОША Богдана Володимировича (посмертно) — солдата

МИХАЙЛЕНКА Григорія Борисовича (посмертно) — головного сержанта

МИХЕЄНКА Руслана Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

МІКОВА Івана Миколайовича (посмертно) — солдата

МІЦА Валентина Володимировича (посмертно) — солдата

МІЩУКА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

МОРОЗОВА Артема Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

МОШКОВСЬКОГО Віталія Валерійовича (посмертно) — солдата

НАВЕРТЮКА Віктора Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

НАГРЕБЕЛЬНОГО Юрія Вікторовича (посмертно) — сержанта

НАУМЕНКА Леоніда Івановича — старшого солдата

НЕГОВОРУ Леоніда Миколайовича (посмертно) — солдата

НЕДЄЛЬЧЕВА Михайла Федоровича — молодшого сержанта

НЕМЕША Петра Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

НЕРУБАЦЬКОГО Олексія Анатолійовича (посмертно) — солдата

НЕСТЕРОВЦЯ Володимира Ілліча (посмертно) — солдата

НІКІТІНА Юрія Руслановича — солдата

НІКОЛАЙЧУКА Володимира Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ОГУЛУ Даніїла Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ОЖГА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

ОЗІМКА Богдана Сергійовича — старшого солдата

ОНИЩЕНКА Олександра Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ОСІПЧУКА Івана Леонідовича (посмертно) — старшого солдата

ОХРІМЧУКА Олександра Павловича (посмертно) — солдата

ПАВЛЮКА Валерія Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПАВЛЮКА Олександра Петровича (посмертно) — старшого солдата

ПАНЧОХУ Віталія Володимировича (посмертно) — головного сержанта

ПАРШАКОВА Всеволода Станіславовича (посмертно) — солдата

ПАСІЧНИКА Павла Сергійовича — солдата

ПЕНЦАКА Володимира Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

ПЕТРИКА Артема Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ПЕТРИШИНА Богдана Зіновійовича (посмертно) — солдата

ПЕХТЕРЕВА Олександра Миколайовича — старшого сержанта

ПИРОГОВА Андрія Валерійовича (посмертно) — солдата

ПИТУЛУ Василя Євгеновича — солдата

ПОДПЛЬОТНОГО Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ПОЛІЩУКА Миколу Петровича (посмертно) — солдата

ПОЛІЩУКА Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата

ПОНОМАРЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

ПОНОМАРЬОВА Сергія Леонідовича (посмертно) — солдата

ПОПОВА Сергія Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта

ПРИСТУПУ Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

ПУЗІЙЧУКА Ігоря Михайловича (посмертно) — солдата

РАВЛІНКА Івана Михайловича (посмертно) — солдата

РАСТРЬОПІНА Юрія Валерійовича (посмертно) — солдата

РИБАКА Віталія Олександровича (посмертно) — старшого солдата

РОМАНЮКА Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата

РОНДІКА Олексія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

САБАДИРА Михайла Олександровича (посмертно) — солдата

САМОХВАЛА Миколу Васильовича (посмертно) — солдата

САМОХІНА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата

САХНЕНКА Андрія Григоровича (посмертно) — солдата

СИВАШЕНКА Андрія Федоровича (посмертно) — солдата

СИТНИКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

СИТНІЧЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата

СКИБЕНКА Вячеслава Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта

СКОРИКА Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

СКОРОДУМОВА Олега Васильовича (посмертно) — солдата

СЛЕПЕНОВА Павла Олександровича — солдата

СЛІСАРЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

СМИКА Петра Миколайовича (посмертно) — солдата

СНЕЖКА Дениса Олеговича (посмертно) — солдата

СОБОЛЄВА Костянтина Олександровича — старшого солдата

СОЗАНСЬКОГО Олега Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

СОКОЛОВА Максима Євгеновича (посмертно) — солдата

СОЛДАТЕНКОВА Євгенія Володимировича (посмертно) — солдата

СОЛОВІЄНКА Валерія Валерійовича (посмертно) — солдата

СОЛОДА Владислава Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

СОРОКУ Тараса Юрійовича (посмертно) — солдата

СОСУНОВИЧА Бориса Анатолійовича (посмертно) — солдата

СОСЮКА Павла Лукашовича (посмертно) — молодшого сержанта

СОХАЦЬКОГО Володимира Павловича (посмертно) — солдата

СТАСЮКА Федора Олександровича (посмертно) — солдата

СТЕПАНЕНКА Олександра Михайловича (посмертно) — солдата

СТЕПЧУКА Артема Васильовича (посмертно) — солдата

СТЕЦЕНКА Володимира Вікторовича (посмертно) — сержанта

СТЕЦЮКА Вадима Васильовича — старшого солдата

СТІШКОВА Ігоря Михайловича (посмертно) — старшого солдата

СТРИЖЕУСА Сергія Романовича (посмертно) — солдата

СТУПАЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

ТАЛДИКІНА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата

ТАРІЦУ Віталія Павловича (посмертно) — солдата

ТЕРЕМЕЦЬКОГО Андрія Григоровича (посмертно) — солдата

ТЕРЕЩЕНКА Віталія Володимировича (посмертно) — солдата

ТЕРТИЧНОГО Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата

ТИКВУ Андрія Федоровича (посмертно) — молодшого сержанта

ТИМОЩУКА Василя Леонідовича (посмертно) — солдата

ТИХНОВЕЦЬКОГО Руслана Миколайовича (посмертно) — солдата

ТІХОНОВА Віталія Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ТЛУСТОГО Дениса Вікторовича (посмертно) — солдата

ТРОХИМЧУКА Геннадія Михайловича (посмертно) — старшого солдата

ТРУШИНА Костянтина Миколайовича (посмертно) — сержанта

УНГУР’ЯНА Артема Вячеславовича (посмертно) — солдата

УНГУРЯНА Івана Георгійовича (посмертно) — сержанта

ФАРІОНА Михайла Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ФЕДЕВИЧА Володимира Петровича (посмертно) — старшого солдата

ФЕДОРНЯКА Тараса Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ФЕДОРЧУКА Сергія Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ФЕДЧИКА Володимира Костянтиновича (посмертно) — солдата

ФІЛЯЄВА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата

ФІСЬКОВИЧА Володимира Вікторовича — солдата

ФУТРИКА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата

ХІМІЧА Леоніда Володимировича (посмертно) — солдата

ХЛОПИЦЬКОГО Андрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ХРУЩА Назарія Григоровича — підполковника

ЦАПЕНКА Миколу Леонідовича (посмертно) — старшого сержанта

ЦИЦУ Василя Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

ЧЕРНИША Володимира Анатолійовича (посмертно) — солдата

ЧЕРНОВОЛА Івана Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

ЧИГРИНА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЧУБА Віталія Володимировича (посмертно) — сержанта

ЧУГАЄВСЬКОГО Олега Леонідовича (посмертно) — солдата

ЧУХНА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата

ШАПОВАЛА Романа Анатолійовича (посмертно) — солдата

ШАТОВА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата

ШВЕЦЯ Івана Михайловича — штаб-сержанта

ШИДЕРОВА Сергія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ШКОРІНА Вячеслава Юрійовича (посмертно) — солдата

ШКУРИНСЬКОГО Володимира Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ШЛЯХОВЧУКА Василя Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ШНІЦАРА Андрія Степановича (посмертно) — старшого солдата

ШОЛОМКА Сергія Васильовича (посмертно) — головного сержанта

ШПІНЯ Олександра Леонідовича (посмертно) — головного сержанта

ЮХНЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ЯНИШЕВСЬКОГО Андрія Зіновійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЯНЦЮКА Василя Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

ЯЦЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ЯЩЕНКА Юрія Федоровича (посмертно) — солдата

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Нагородити орденом Данила Галицького

КОШОВОГО Сергія Сергійовича — майора

СУРОВЦЕВА Анатолія Вікторовича — підполковника

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

АКСЬОНОВА Ернеста Григоровича — молодшого сержанта

АНДРЕЙКІВА Василя Івановича — солдата

БАКРИУ Івана Степановича (посмертно) — солдата

БОРСУКА Тадея Тадейовича — молодшого сержанта

БУДЬОННОГО Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата

ВИШИВАНОГО Валерія Олександровича — старшого солдата

ГАЛУШКУ Василя Миколайовича — штаб-сержанта

ГОРНОГО Ярослава Анатолійовича — молодшого сержанта

ГУЦАЛА Руслана Олеговича — старшого солдата

ДЕНЕНФЕЛЬДА Романа Тадеушовича — старшого солдата

ДЕХТЕРУКА Івана Івановича — молодшого сержанта

ДЗЮБУ Максима Олексійовича — солдата

ІЛЬЧУКА Юрія Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта

КИТАЙСЬКОГО Олега Олеговича — капітана

КЛІПАНОВСЬКОГО Петра Івановича — старшого солдата

КОЛЕСНИКА Ігоря Михайловича — солдата

КОЛОМІЙЦЯ Віталія Анатолійовича — сержанта

КОЧЕРЖУКА Михайла Михайловича — старшого солдата

КОШЕЛЮ Віталія Юрійовича — солдата

КРЕДЕНЦЕРА Дмитра Миколайовича — сержанта

ЛИПАКА Романа Володимировича — солдата

ЛОБУРА Владислава Сергійовича — старшого солдата

МАКАРЦЯ Тараса Васильовича — солдата

МАЛОМУЖА Юрія Анатолійовича — солдата

МАР’ЯША Андрія Дмитровича — майора

МАРФИЧА Андрія Олександровича — майора

МОРОЗЮКА Віталія Олександровича — молодшого сержанта

МУРАЧОВА Віктора Юрійовича — солдата

НЕЖИБОРЦЯ Романа Віталійовича — молодшого сержанта

НЕТРИВАЙЛА Сергія Івановича — молодшого сержанта

НЕЧИПОРА Руслана Олександровича — солдата

ПАВЛЮКА Олександра Вікторовича — молодшого сержанта

ПАНЬКІВА Віталія Мироновича — старшого солдата

ТРАСКОВЕЦЬКОГО Вадима Леонідовича — старшого сержанта

УСЕНКА Едуарда Миколайовича — солдата

ХОЛОДКЕВИЧА Артема Ігоровича — підполковника

ШЕБАНОВА Володимира Володимировича — солдата

ШЕРСТНЬОВА Антона Євгеновича — старшого солдата

ШПАКА Олександра Володимировича — солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АТАМАНЧУКА Андрія Васильовича — солдата

БАТУРИНСЬКОГО Михайла Андрійовича (посмертно) — солдата

БЕССАРАБА Андрія Андрійовича (посмертно) — солдата

БИРЧАКА Мирослава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ВОЛОБУЄВА Андрія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ГОРБАТЮКА Максима Костянтиновича (посмертно) — молодшого сержанта

ГОРОДИЦЬКОГО Геннадія Івановича (посмертно) — солдата

ГРИЦАЯ Андрія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

КАРПЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

КОЗЛЕНКА Івана Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

КОНДРАТЬЄВА Володимира Вадимовича — майора

КРОПИВНИЦЬКОГО Романа Богдановича (посмертно) — старшого солдата

КУКУШКІНА Сергія Ілліча (посмертно) — старшого солдата

КУРАСОВА Віктора Валерійовича (посмертно) — сержанта

ЛЕЛЮХА Олександра Яковича (посмертно) — солдата

МАЛІЦЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

МЕЛЬНИКА Миколу Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ОНЄГІНА Сергія Євгеновича (посмертно) — солдата

РОМАНЧУКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — солдата

СІДЕНКА Івана Олександровича — молодшого сержанта

СТОЯНОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

ТИКВУ Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта

ФІЩУКА Дмитра Петровича (посмертно) — старшого солдата

ЯВКІНА Миколу Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

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Нагородити медаллю "За врятоване життя"