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Зеленський нагородив 387 українських воїнів, 280 з них - посмертно. СПИСОК

Орден За мужність

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 387 захисників нашої країни, 280 з них - нагороджені посмертно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №455/2024, який оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Цензор.НЕТ публікує текст указу глави держави про нагородження українських воїнів: 

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

  • ВЕРЕТУ Віталія Івановича (посмертно) — капітана
  • СЕНЬКЕВИЧА Миколу Миколайовича (посмертно) — майора

Також читайте: Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня Національної поліції. ФОТОрепортаж

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • БУЛЬБУ Олексія Івановича (посмертно) — капітана
  • ГУМЕНЮКА Дмитра Борисовича — старшого лейтенанта
  • ЗАБРАМНОГО Олексія Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • ЗГОННИКА Юрія Юрійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
  • КАЦАЯ Олександра Ігоровича — старшого лейтенанта
  • КОВАЛЬСЬКОГО Дениса Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • ЛЕОНТЬЄВА Олексія Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
  • ЛИСТУХУ Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • МАЛАНЧЕНКА Віктора Григоровича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • МОРОЗА Вадима Сергійовича — капітана
  • ОДІНЦОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
  • ПОЛИВАЧА Миколу Петровича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • ХАРКОВЦЯ Володимира В’ячеславовича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • ЧЕРНЕНКА Андрія Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • ШУМАРА Василя Михайловича — капітана
  • ЯКИМОВИЧА Івана Олександровича (посмертно) — капітана

Нагородити орденом "За мужність" І ступеня

  • ВЕРЕМІЄНКА Владислава Олександровича — молодшого сержанта
  • ЗІНОВ’ЄВА Антона Павловича — молодшого сержанта
  • ПТАШКА Тимофія Сергійовича — капітана
  • УГЛАЧА Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Герой України 17 воїнам, 14 з них посмертно

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

  • БАРСЬКОГО Василя Вікторовича — сержанта
  • ГОЛЬЦЯ Павла Володимировича (посмертно) — солдата
  • ГОРБУНОВА Олександра Олександровича — сержанта
  • ДМИТРЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КАНІВЦЯ Віталія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КОШЕЛЯ Руслана Валерійовича — молодшого сержанта
  • ЛЕСИКА Сергія Вячеславовича (посмертно) — солдата
  • РАКА Артема Івановича — головного сержанта
  • РОЗГОНЮКА Михайла Петровича — штаб-сержанта
  • УРУСОВА Максима Олександровича (посмертно) — сержанта
  • Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
  • АЛАЛІНА Юрія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  • АЛЄКСЄЄНКА Геннадія Михайловича (посмертно) — солдата
  • АНДРУЩУКА Миколу Володимировича (посмертно) — солдата
  • АНТОШКІНА Олександра Івановича — сержанта
  • АРОНОВА Якима Івановича (посмертно) — солдата
  • АЩАУЛОВА Євгена Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • БАГЛИКА Андрія Валентиновича — солдата
  • БАЛЮКА Дмитра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
  • БАЛЯСА Петра Івановича (посмертно) — головного сержанта
  • БАНКОВСЬКОГО Ігоря Івановича (посмертно) — старшого солдата
  • БАТАРГІНА Сергія Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • БЕЛЮ Руслана Трохимовича — молодшого сержанта
  • БЄЛІЧКА Максима Юрійовича (посмертно) — солдата
  • БИХАЛЬЦЯ Василя Анатолійовича — молодшого сержанта
  • БИЧКОВСЬКОГО Петра Степановича — молодшого сержанта
  • БІЛЕНКА Євгенія Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • БІЛОУСА Івана Олексійовича (посмертно) — солдата
  • БОБКА Олексія Івановича (посмертно) — солдата
  • БОЙКА Сергія Юрійовича — молодшого сержанта
  • БОНДАРЕНКА Олега Івановича — молодшого сержанта
  • БРИСЮКА Олександра Олексійовича (посмертно) — солдата
  • БУДАША Олександра Валентиновича (посмертно) — солдата
  • БУТЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
  • ВАСЮТИНА Руслана Олександровича (посмертно) — солдата
  • ВЕЛИКОДНОГО Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
  • ВЕРЕТКА Миколу Івановича (посмертно) — солдата
  • ВИХОРА Костянтина Ярославовича (посмертно) — солдата
  • ВОВКА Григорія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ВОЗНОГО Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ВОЛОШКА Марка Івановича (посмертно) — солдата
  • ВОРОНЦОВА Дмитра Ігоровича (посмертно) — солдата
  • ГАБОРА Євгена Романовича — сержанта
  • ГАВРОНА Андрія Романовича (посмертно) — солдата
  • ГАЙДАЯ Віталія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ГАПШЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
  • ГАРШИНА Василя Валерійовича (посмертно) — солдата
  • ГВОЗДА Антона Володимировича (посмертно) — солдата
  • ГЕРАЩЕНКА Ігоря Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ГЕЦА Назара Романовича (посмертно) — старшого солдата
  • ГИЛЯКУ Олександра Вікторовича (посмертно) — сержанта
  • ГИРЕНКА Олексія Юрійовича (посмертно) — солдата
  • ГЛАВАТСЬКИХ Віталія В’ячеславовича (посмертно) — солдата
  • ГНЕДКА Костянтина Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ГОДУНА Сергія Михайловича — старшого солдата
  • ГОЙДЕНКА Володимира Вікторовича (посмертно) — солдата
  • ГОЛОВІЯ-ХМЕЛЯРА Віктора Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта
  • ГРИГОР’ЄВА Олексія Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
  • ГРИГОРЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ГРИНІВЕЦЬКОГО Юрія Романовича (посмертно) — старшого солдата
  • ГРИЦАЯ Валентина Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ГРИЦЮКА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ГУДИМА Юрія Олександровича — старшого солдата
  • ГУЛЕЯ Івана Васильовича (посмертно) — солдата
  • ГУЛЯЄВА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
  • ГУСЄВА Євгена Олеговича — старшого солдата
  • ДАНИЛЬЧУКА Юрія Івановича (посмертно) — старшого сержанта
  • ДАРІЯ Руслана Михайловича (посмертно) — молодшого лейтенанта
  • ДЕГТЯРЬОВА Олексія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ДЕМЧИКА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата
  • ДЕМЧУКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ДІЛАНЯНА Карена Ншановича (посмертно) — солдата
  • ДІЛЬНОГО Степана Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
  • ДМИТРІВА Андрія Ярославовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Олексія Миколайовича — сержанта
  • ДРУЖИНЦЯ Богдана Андрійовича (посмертно) — лейтенанта
  • ДУБИНЦЯ Михайла Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ДУДЧЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
  • ДЯЧУКА Анатолія Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ЄВСОВИЧА Петра Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ЄВТУШЕНКА Євгенія Сергійовича (посмертно) — сержанта
  • ЖИВИЦЮ Олександра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЖОЛОБОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — солдата
  • ЖУРАХІВСЬКОГО Володимира Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ЖУРБУ Степана Романовича (посмертно) — солдата
  • ЗАВАЛКА Віктора Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЗАЙЦЕВА Євгена Ігоровича — старшого солдата
  • ЗАЙЦЯ Василя Васильовича — старшого солдата
  • ЗАКОРЕЦЬКУ Катерину Володимирівну (посмертно) — головного сержанта
  • ЗАХАРЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЗЕЛЕНКА Петра Івановича (посмертно) — солдата
  • ЗЕМЛЯНОГО Дениса Святославовича — старшого солдата
  • ЗЕМСЬКОГО Андрія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ІВАНОНЬКА Андрія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ІВАСЬКІВА Богдана Васильовича — лейтенанта
  • ІВАХА Володимира Гнатовича (посмертно) — солдата
  • ІВАШКА Валерія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КАЛЕНИЧЕНКА Артема Володимировича (посмертно) — солдата
  • КАЛІМАНА Сергія Васильовича — солдата
  • КАМЕНСЬКИХ Василя Васильовича — солдата
  • КАПШУКА Миколу Михайловича (посмертно) — солдата
  • КАРАЛАША Едуарда Васильовича (посмертно) — солдата
  • КАРАМУШКУ Станіслава Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КАРМАЗІНА Володимира Петровича (посмертно) — старшого солдата
  • КАРПЕНКА Назара Олександровича (посмертно) — солдата
  • КАСМІНІНА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата
  • КИРИЧЕНКА Сергія Анатолійовича — старшого сержанта
  • КІРИСЯ Юрія Сергійовича — старшого солдата
  • КЛОЧКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
  • КМЕТЯ Віталія Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КОВАЛЕНКА Віталія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КОВАЛЕНКА Максима Валерійовича (посмертно) — солдата
  • КОВТУНА Валерія Федоровича (посмертно) — солдата
  • КОЗЛОВСЬКОГО Віталія Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
  • КОЛОГРИВОГО Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
  • КОЛПАКОВА Євгенія Вікторовича (посмертно) — солдата
  • КОЛЯДИЧА Володимира Васильовича — сержанта
  • КОЛЯДУ Тараса Олеговича (посмертно) — солдата
  • КОНАРСЬКОГО Романа Михайловича (посмертно) — старшого солдата
  • КОПЄЙКІНА Віталія Григоровича (посмертно) — солдата
  • КОРДІЯКУ Володимира Леоновича (посмертно) — солдата
  • КОРОЛЮКА Ростислава Ростиславовича (посмертно) — солдата
  • КОРШЕВНЮКА Вадима Степановича (посмертно) — солдата
  • КОСМИНУ Олександра Івановича (посмертно) — солдата
  • КОШЛЯКА Олега Івановича (посмертно) — солдата
  • КРАВЦОВА Андрія Андрійовича (посмертно) — солдата
  • КРАЙНЮКА Владислава Валерійовича (посмертно) — солдата
  • КРИВЕНКА Володимира Петровича (посмертно) — солдата
  • КУЗНЕЦЯ Олександра Юрійовича (посмертно) — солдата
  • КУКЛУ Костянтина Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КУРДИБАНСЬКОГО Богдана Богдановича — молодшого сержанта
  • КУРОЧКУ Віктора Васильовича (посмертно) — солдата
  • КУТАСА Віталія Володимировича — капітана
  • КУЧЕРЕНКА Ігоря Олександровича (посмертно) — сержанта
  • КУШНІРА Антона Вікторовича (посмертно) — солдата
  • КУШПІТА Назара Богдановича (посмертно) — старшого сержанта
  • КУЩАКА Дмитра Григоровича — солдата
  • ЛАЗОРЕНКА Володимира Романовича (посмертно) — солдата
  • ЛЕБЕДЄВА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата
  • ЛЕВЧУКА Андрія Петровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЛЕНЬКА Олега Юрійовича (посмертно) — солдата
  • ЛИСЕНКА Станіслава Володимировича — старшого солдата
  • ЛИСЕНКА Василя Вячеславовича (посмертно) — старшого солдата
  • ЛІСАЙЧУКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ЛІСОВОГО Ярослава Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ЛІТВІНА Юрія Михайловича (посмертно) — сержанта
  • ЛОБОДЮКА Ігоря Юрійовича (посмертно) — солдата
  • ЛОЗИЦЬКОГО Дмитра Ігоровича — молодшого лейтенанта
  • ЛОСЬКА Ярослава Ігоровича — старшого солдата
  • ЛУГОВОГО Володимира Григоровича (посмертно) — солдата
  • ЛУЖНИХ Олександра Євгеновича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЛУКАШУКА Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ЛЮБАСЮКА Арвідса Олександровича — сержанта
  • МАЗУРИКА Віталія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • МАРТИНЮКА Данила Олексійовича — молодшого сержанта
  • МАРЦЕНИШИНА Миколу Володимировича (посмертно) — солдата
  • МАТЕРІНСЬКОГО Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
  • МАЦЬКЕВИЧА Івана Івановича (посмертно) — старшого солдата
  • МАЦЮКА Олександра Владиславовича — солдата
  • МЕДОВКІНА Володимира Івановича (посмертно) — солдата
  • МЕЛЬНИКА Віталія Дмитровича (посмертно) — старшого сержанта
  • МЕЛЬНИЧЕНКА Володимира Вікторовича — солдата
  • МЕЛЬНИЧУКА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
  • МЕНЬКА Олексія Дмитровича — старшого солдата
  • МИГУ Володимира Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • МИКОЛАЄНКА Вадима Вячеславовича — старшого сержанта
  • МИКОЛЕНКА Олега Валерійовича (посмертно) — солдата
  • МИРОША Богдана Володимировича (посмертно) — солдата
  • МИХАЙЛЕНКА Григорія Борисовича (посмертно) — головного сержанта
  • МИХЕЄНКА Руслана Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
  • МІКОВА Івана Миколайовича (посмертно) — солдата
  • МІЦА Валентина Володимировича (посмертно) — солдата
  • МІЩУКА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • МОРОЗОВА Артема Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • МОШКОВСЬКОГО Віталія Валерійовича (посмертно) — солдата
  • НАВЕРТЮКА Віктора Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • НАГРЕБЕЛЬНОГО Юрія Вікторовича (посмертно) — сержанта
  • НАУМЕНКА Леоніда Івановича — старшого солдата
  • НЕГОВОРУ Леоніда Миколайовича (посмертно) — солдата
  • НЕДЄЛЬЧЕВА Михайла Федоровича — молодшого сержанта
  • НЕМЕША Петра Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • НЕРУБАЦЬКОГО Олексія Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • НЕСТЕРОВЦЯ Володимира Ілліча (посмертно) — солдата
  • НІКІТІНА Юрія Руслановича — солдата
  • НІКОЛАЙЧУКА Володимира Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ОГУЛУ Даніїла Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ОЖГА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ОЗІМКА Богдана Сергійовича — старшого солдата
  • ОНИЩЕНКА Олександра Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ОСІПЧУКА Івана Леонідовича (посмертно) — старшого солдата
  • ОХРІМЧУКА Олександра Павловича (посмертно) — солдата
  • ПАВЛЮКА Валерія Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ПАВЛЮКА Олександра Петровича (посмертно) — старшого солдата
  • ПАНЧОХУ Віталія Володимировича (посмертно) — головного сержанта
  • ПАРШАКОВА Всеволода Станіславовича (посмертно) — солдата
  • ПАСІЧНИКА Павла Сергійовича — солдата
  • ПЕНЦАКА Володимира Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
  • ПЕТРИКА Артема Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • ПЕТРИШИНА Богдана Зіновійовича (посмертно) — солдата
  • ПЕХТЕРЕВА Олександра Миколайовича — старшого сержанта
  • ПИРОГОВА Андрія Валерійовича (посмертно) — солдата
  • ПИТУЛУ Василя Євгеновича — солдата
  • ПОДПЛЬОТНОГО Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ПОЛІЩУКА Миколу Петровича (посмертно) — солдата
  • ПОЛІЩУКА Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата
  • ПОНОМАРЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ПОНОМАРЬОВА Сергія Леонідовича (посмертно) — солдата
  • ПОПОВА Сергія Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта
  • ПРИСТУПУ Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
  • ПУЗІЙЧУКА Ігоря Михайловича (посмертно) — солдата
  • РАВЛІНКА Івана Михайловича (посмертно) — солдата
  • РАСТРЬОПІНА Юрія Валерійовича (посмертно) — солдата
  • РИБАКА Віталія Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • РОМАНЮКА Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • РОНДІКА Олексія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • САБАДИРА Михайла Олександровича (посмертно) — солдата
  • САМОХВАЛА Миколу Васильовича (посмертно) — солдата
  • САМОХІНА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
  • САХНЕНКА Андрія Григоровича (посмертно) — солдата
  • СИВАШЕНКА Андрія Федоровича (посмертно) — солдата
  • СИТНИКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
  • СИТНІЧЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
  • СКИБЕНКА Вячеслава Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • СКОРИКА Олександра Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
  • СКОРОДУМОВА Олега Васильовича (посмертно) — солдата
  • СЛЕПЕНОВА Павла Олександровича — солдата
  • СЛІСАРЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • СМИКА Петра Миколайовича (посмертно) — солдата
  • СНЕЖКА Дениса Олеговича (посмертно) — солдата
  • СОБОЛЄВА Костянтина Олександровича — старшого солдата
  • СОЗАНСЬКОГО Олега Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
  • СОКОЛОВА Максима Євгеновича (посмертно) — солдата
  • СОЛДАТЕНКОВА Євгенія Володимировича (посмертно) — солдата
  • СОЛОВІЄНКА Валерія Валерійовича (посмертно) — солдата
  • СОЛОДА Владислава Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
  • СОРОКУ Тараса Юрійовича (посмертно) — солдата
  • СОСУНОВИЧА Бориса Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • СОСЮКА Павла Лукашовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • СОХАЦЬКОГО Володимира Павловича (посмертно) — солдата
  • СТАСЮКА Федора Олександровича (посмертно) — солдата
  • СТЕПАНЕНКА Олександра Михайловича (посмертно) — солдата
  • СТЕПЧУКА Артема Васильовича (посмертно) — солдата
  • СТЕЦЕНКА Володимира Вікторовича (посмертно) — сержанта
  • СТЕЦЮКА Вадима Васильовича — старшого солдата
  • СТІШКОВА Ігоря Михайловича (посмертно) — старшого солдата
  • СТРИЖЕУСА Сергія Романовича (посмертно) — солдата
  • СТУПАЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
  • ТАЛДИКІНА Юрія Васильовича (посмертно) — солдата
  • ТАРІЦУ Віталія Павловича (посмертно) — солдата
  • ТЕРЕМЕЦЬКОГО Андрія Григоровича (посмертно) — солдата
  • ТЕРЕЩЕНКА Віталія Володимировича (посмертно) — солдата
  • ТЕРТИЧНОГО Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата
  • ТИКВУ Андрія Федоровича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ТИМОЩУКА Василя Леонідовича (посмертно) — солдата
  • ТИХНОВЕЦЬКОГО Руслана Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ТІХОНОВА Віталія Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • ТЛУСТОГО Дениса Вікторовича (посмертно) — солдата
  • ТРОХИМЧУКА Геннадія Михайловича (посмертно) — старшого солдата
  • ТРУШИНА Костянтина Миколайовича (посмертно) — сержанта
  • УНГУР’ЯНА Артема Вячеславовича (посмертно) — солдата
  • УНГУРЯНА Івана Георгійовича (посмертно) — сержанта
  • ФАРІОНА Михайла Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ФЕДЕВИЧА Володимира Петровича (посмертно) — старшого солдата
  • ФЕДОРНЯКА Тараса Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ФЕДОРЧУКА Сергія Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ФЕДЧИКА Володимира Костянтиновича (посмертно) — солдата
  • ФІЛЯЄВА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ФІСЬКОВИЧА Володимира Вікторовича — солдата
  • ФУТРИКА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
  • ХІМІЧА Леоніда Володимировича (посмертно) — солдата
  • ХЛОПИЦЬКОГО Андрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
  • ХРУЩА Назарія Григоровича — підполковника
  • ЦАПЕНКА Миколу Леонідовича (посмертно) — старшого сержанта
  • ЦИЦУ Василя Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ЧЕРНИША Володимира Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ЧЕРНОВОЛА Івана Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
  • ЧИГРИНА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • ЧУБА Віталія Володимировича (посмертно) — сержанта
  • ЧУГАЄВСЬКОГО Олега Леонідовича (посмертно) — солдата
  • ЧУХНА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ШАПОВАЛА Романа Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ШАТОВА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
  • ШВЕЦЯ Івана Михайловича — штаб-сержанта
  • ШИДЕРОВА Сергія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ШКОРІНА Вячеслава Юрійовича (посмертно) — солдата
  • ШКУРИНСЬКОГО Володимира Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
  • ШЛЯХОВЧУКА Василя Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
  • ШНІЦАРА Андрія Степановича (посмертно) — старшого солдата
  • ШОЛОМКА Сергія Васильовича (посмертно) — головного сержанта
  • ШПІНЯ Олександра Леонідовича (посмертно) — головного сержанта
  • ЮХНЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ЯНИШЕВСЬКОГО Андрія Зіновійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЯНЦЮКА Василя Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
  • ЯЦЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЯЩЕНКА Юрія Федоровича (посмертно) — солдата

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Нагородити орденом Данила Галицького

  • КОШОВОГО Сергія Сергійовича — майора
  • СУРОВЦЕВА Анатолія Вікторовича — підполковника

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

  • АКСЬОНОВА Ернеста Григоровича — молодшого сержанта
  • АНДРЕЙКІВА Василя Івановича — солдата
  • БАКРИУ Івана Степановича (посмертно) — солдата
  • БОРСУКА Тадея Тадейовича — молодшого сержанта
  • БУДЬОННОГО Андрія Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ВИШИВАНОГО Валерія Олександровича — старшого солдата
  • ГАЛУШКУ Василя Миколайовича — штаб-сержанта
  • ГОРНОГО Ярослава Анатолійовича — молодшого сержанта
  • ГУЦАЛА Руслана Олеговича — старшого солдата
  • ДЕНЕНФЕЛЬДА Романа Тадеушовича — старшого солдата
  • ДЕХТЕРУКА Івана Івановича — молодшого сержанта
  • ДЗЮБУ Максима Олексійовича — солдата
  • ІЛЬЧУКА Юрія Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • КИТАЙСЬКОГО Олега Олеговича — капітана
  • КЛІПАНОВСЬКОГО Петра Івановича — старшого солдата
  • КОЛЕСНИКА Ігоря Михайловича — солдата
  • КОЛОМІЙЦЯ Віталія Анатолійовича — сержанта
  • КОЧЕРЖУКА Михайла Михайловича — старшого солдата
  • КОШЕЛЮ Віталія Юрійовича — солдата
  • КРЕДЕНЦЕРА Дмитра Миколайовича — сержанта
  • ЛИПАКА Романа Володимировича — солдата
  • ЛОБУРА Владислава Сергійовича — старшого солдата
  • МАКАРЦЯ Тараса Васильовича — солдата
  • МАЛОМУЖА Юрія Анатолійовича — солдата
  • МАР’ЯША Андрія Дмитровича — майора
  • МАРФИЧА Андрія Олександровича — майора
  • МОРОЗЮКА Віталія Олександровича — молодшого сержанта
  • МУРАЧОВА Віктора Юрійовича — солдата
  • НЕЖИБОРЦЯ Романа Віталійовича — молодшого сержанта
  • НЕТРИВАЙЛА Сергія Івановича — молодшого сержанта
  • НЕЧИПОРА Руслана Олександровича — солдата
  • ПАВЛЮКА Олександра Вікторовича — молодшого сержанта
  • ПАНЬКІВА Віталія Мироновича — старшого солдата
  • ТРАСКОВЕЦЬКОГО Вадима Леонідовича — старшого сержанта
  • УСЕНКА Едуарда Миколайовича — солдата
  • ХОЛОДКЕВИЧА Артема Ігоровича — підполковника
  • ШЕБАНОВА Володимира Володимировича — солдата
  • ШЕРСТНЬОВА Антона Євгеновича — старшого солдата
  • ШПАКА Олександра Володимировича — солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • АТАМАНЧУКА Андрія Васильовича — солдата
  • БАТУРИНСЬКОГО Михайла Андрійовича (посмертно) — солдата
  • БЕССАРАБА Андрія Андрійовича (посмертно) — солдата
  • БИРЧАКА Мирослава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ВОЛОБУЄВА Андрія Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ГОРБАТЮКА Максима Костянтиновича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ГОРОДИЦЬКОГО Геннадія Івановича (посмертно) — солдата
  • ГРИЦАЯ Андрія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
  • КАРПЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
  • КОЗЛЕНКА Івана Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
  • КОНДРАТЬЄВА Володимира Вадимовича — майора
  • КРОПИВНИЦЬКОГО Романа Богдановича (посмертно) — старшого солдата
  • КУКУШКІНА Сергія Ілліча (посмертно) — старшого солдата
  • КУРАСОВА Віктора Валерійовича (посмертно) — сержанта
  • ЛЕЛЮХА Олександра Яковича (посмертно) — солдата
  • МАЛІЦЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • МЕЛЬНИКА Миколу Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
  • ОНЄГІНА Сергія Євгеновича (посмертно) — солдата
  • РОМАНЧУКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • СІДЕНКА Івана Олександровича — молодшого сержанта
  • СТОЯНОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
  • ТИКВУ Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта
  • ФІЩУКА Дмитра Петровича (посмертно) — старшого солдата
  • ЯВКІНА Миколу Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив державними нагородами 1154 захисники України, 696 з них - посмертно

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

  • БОРОДАВКУ Владислава Євгенійовича — лейтенанта
  • ГЕЙМАЛА Олега Петровича — старшого сержанта
  • КРАТКОГО Олександра Миколайовича — старшого сержанта
  • МАНДЄВА Данила Юрійовича — молодшого лейтенанта
  • САВЧЕНКА Валерія Володимировича — старшого солдата
  • ЯРЕМКА Андрія Романовича — старшого сержанта.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) нагорода (1280) військовослужбовці (4808)


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Лучше бы этот придурок позаботился о том , чтобы было поменьше таких награждённых . А то эти новости преподносят как какую-то его заслугу .
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06.07.2024 10:58 Відповісти
це ЖАХ ! Його рідних і близьких там часом немає...???
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06.07.2024 13:06 Відповісти
А цей ... лише нагороджує. Знімає відосіки і монологи про себе любимого, їздить по закордонах за народний кошт на екскурсії і гастролі. І срать хоче, що ворог добиває і нищить Україну, що сиплеться і тріщить фронт, що погибає еліта Української Нації - Українська Армія. Наволоч зеленський з кодляком ведуть Україну до погибелі і ще й на цьому піаряться як у кварталі, ржуть мерзотники
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06.07.2024 14:59 Відповісти
Як тобі спиться бубочка? Чи часом не крутить після шашлику?
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06.07.2024 18:18 Відповісти
 
 