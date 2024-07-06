Зеленский наградил 387 украинских воинов, 280 из них – посмертно. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 387 защитников нашей страны, 280 из них - награждены посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №455/2024, который обнародован на сайте Офиса Президента.

Цензор.НЕТ публикует текст указа главы государства о награждении украинских воинов:

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени

ВЕРЕТУ Виталия Ивановича (посмертно) - капитана

СЕНЬКЕВИЧА Николая Николаевича (посмертно) - майора

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Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

БУЛЬБУ Алексея Ивановича (посмертно) - капитана

ГУМЕНЮКА Дмитрия Борисовича - старшего лейтенанта

ЗАБРАМНОГО Алексея Викторовича (посмертно) - старшего лейтенанта

ЗГОННИКА Юрия Юрьевича (посмертно) - младшего лейтенанта

КАЦАЯ Александра Игоревича - старшего лейтенанта

КОВАЛЬСКОГО Дениса Владимировича (посмертно) - старшего лейтенанта

ЛЕОНТЬЕВА Алексея Николаевича (посмертно) - лейтенанта

ЛИСТУХУ Андрея Николаевича (посмертно) - старшего лейтенанта

МАЛАНЧЕНКО Виктора Григорьевича (посмертно) - старшего лейтенанта

Мороз Вадима Сергеевича - капитана

ОДИНЦОВА Александра Николаевича (посмертно) - лейтенанта

ПОЛИВАЧА Николая Петровича (посмертно) - старшего лейтенанта

ХАРКОВЦА Владимира Вячеславовича (посмертно) - старшего лейтенанта

ЧЕРНЕНКО Андрея Юрьевича (посмертно) - старшего лейтенанта

ШУМАРА Василия Михайловича - капитана

ЯКИМОВИЧА Ивана Александровича (посмертно) - капитана

Наградить орденом "За мужество" I степени

ВЕРЕМИЕНКО Владислава Александровича - младшего сержанта

ЗИНОВЬЕВА Антона Павловича - младшего сержанта

ПТАШКА Тимофея Сергеевича - капитана

УГЛАЧА Александра Анатольевича - младшего сержанта

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Наградить орденом "За мужество" II степени

БАРСКОГО Василия Викторовича - сержанта

ГОЛЬЦА Павла Владимировича (посмертно) - солдата

ГОРБУНОВА Александра Александровича - сержанта

ДМИТРЕНКО Сергея Викторовича (посмертно) - младшего сержанта

КАНИВЦА Виталия Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта

КОШЕЛЯ Руслана Валерьевича - младшего сержанта

ЛЕСИКА Сергея Вячеславовича (посмертно) - солдата

РАКА Артема Ивановича - главного сержанта

РОЗГОНЮКА Михаила Петровича - штаб-сержанта

УРУСОВА Максима Александровича (посмертно) - сержанта

Наградить орденом "За мужество" III степени

АЛАЛИНА Юрия Владимировича (посмертно) - младшего сержанта

АЛЕКСЕНКО Геннадия Михайловича (посмертно) - солдата

АНДРУЩУКА Николая Владимировича (посмертно) - солдата

АНТОШКИНА Александра Ивановича - сержанта

АРОНОВА Якима Ивановича (посмертно) - солдата

АЩАУЛОВА Евгения Владимировича (посмертно) - старшего солдата

БАГЛИКА Андрея Валентиновича - солдата

БАЛЮКА Дмитрия Анатольевича (посмертно) - старшего солдата

БАЛЯСА Петра Ивановича (посмертно) - главного сержанта

БАНКОВСКОГО Игоря Ивановича (посмертно) - старшего солдата

БАТАРГИНА Сергея Леонидовича (посмертно) - младшего сержанта

БЕЛЮ Руслана Трофимовича - младшего сержанта

Беличко Максима Юрьевича (посмертно) - солдата

Быхальца Василия Анатольевича - младшего сержанта

БИЧКОВСКОГО Петра Степановича - младшего сержанта

БИЛЕНКО Евгения Анатольевича (посмертно) - солдата

БИЛОУСА Ивана Алексеевича (посмертно) - солдата

БОБКА Алексея Ивановича (посмертно) - солдата

БОЙКО Сергея Юрьевича - младшего сержанта

БОНДАРЕНКО Олега Ивановича - младшего сержанта

БРИСЮКА Александра Алексеевича (посмертно) - солдата

БУДАША Александра Валентиновича (посмертно) - солдата

БУТЕНКО Сергея Владимировича (посмертно) - солдата

ВАСЮТИНА Руслана Александровича (посмертно) - солдата

ВЕЛИКОДНОГО Дмитрия Владимировича (посмертно) - солдата

ВЕРЕТКО Николая Ивановича (посмертно) - солдата

ВИХОРА Константина Ярославовича (посмертно) - солдата

ВОВКО Григория Владимировича (посмертно) - младшего сержанта

ВОЗНОГО Сергея Николаевича (посмертно) - солдата

ВОЛОШКО Марка Ивановича (посмертно) - солдата

ВОРОНЦОВА Дмитрия Игоревича (посмертно) - солдата

ГАБОРА Евгения Романовича - сержанта

ГАВРОНА Андрея Романовича (посмертно) - солдата

ГАЙДАЯ Виталия Николаевича (посмертно) - солдата

ГАПШЕНКО Александра Николаевича (посмертно) - старшего солдата

ГАРШИНА Василия Валерьевича (посмертно) - солдата

ГВОЗДА Антона Владимировича (посмертно) - солдата

ГЕРАЩЕНКО Игоря Сергеевича (посмертно) - солдата

ГЕЦА Назара Романовича (посмертно) - старшего солдата

ГИЛЯКУ Александра Викторовича (посмертно) - сержанта

ГИРЕНКО Алексея Юрьевича (посмертно) - солдата

ГЛАВАТСКИХ Виталия Вячеславовича (посмертно) - солдата

ГНЕДКА Константина Николаевича (посмертно) - солдата

ГОДУНА Сергея Михайловича - старшего солдата

ГОЙДЕНКО Владимира Викторовича (посмертно) - солдата

ГОЛОВИЯ-ХМЕЛЯРА Виктора Николаевича (посмертно) - штаб-сержанта

ГРИГОРЬЕВА Алексея Игоревича (посмертно) - старшего солдата

ГРИГОРЕНКО Алексея Сергеевича (посмертно) - солдата

ГРИНИВЕЦКОГО Юрия Романовича (посмертно) - старшего солдата

ГРИЦАЯ Валентина Сергеевича (посмертно) - солдата

ГРИЦЮКА Николая Николаевича (посмертно) - солдата

ГУДЫМА Юрия Александровича - старшего солдата

ГУЛЕЯ Ивана Васильевича (посмертно) - солдата

ГУЛЯЕВА Сергея Александровича (посмертно) - солдата

ГУСЕВА Евгения Олеговича - старшего солдата

ДАНИЛЬЧУКА Юрия Ивановича (посмертно) - старшего сержанта

ДАРИЯ Руслана Михайловича (посмертно) - младшего лейтенанта

ДЕГТЯРЕВА Алексея Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта

ДЕМЧИКА Андрея Александровича (посмертно) - солдата

ДЕМЧУКА Александра Анатольевича (посмертно) - солдата

ДИЛАНЯНА Карена Ншановича (посмертно) - солдата

ДИЛЬНОГО Степана Николаевича (посмертно) - старшего солдата

ДМИТРИВА Андрея Ярославовича (посмертно) - младшего сержанта

ДОБРОВОЛЬСКОГО Алексея Николаевича - сержанта

ДРУЖИНЦА Богдана Андреевича (посмертно) - лейтенанта

ДУБИНЦА Михаила Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

ДУДЧЕНКО Сергея Владимировича (посмертно) - солдата

ДЯЧУКА Анатолия Анатольевича (посмертно) - солдата

ЕВСОВИЧА Петра Сергеевича (посмертно) - солдата

ЕВТУШЕНКО Евгения Сергеевича (посмертно) - сержанта

ЖИВИЦУ Александра Владимировича (посмертно) - младшего сержанта

ЖОЛОБОВСКОГО Александра Николаевича - солдата

ЖУРАХОВСКОГО Владимира Сергеевича (посмертно) - солдата

ЖУРБУ Степана Романовича (посмертно) - солдата

ЗАВАЛКО Виктора Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

ЗАЙЦЕВА Евгения Игоревича - старшего солдата

ЗАЙЦА Василия Васильевича - старшего солдата

ЗАКОРЕЦКУ Екатерину Владимировну (посмертно) - главного сержанта

ЗАХАРЧЕНКО Александра Александровича (посмертно) - младшего сержанта

ЗЕЛЕНКО Петра Ивановича (посмертно) - солдата

ЗЕМЛЯНОГО Дениса Святославовича - старшего солдата

ЗЕМСКОГО Андрея Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта

ИВАНОНЬКО Андрея Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта

Иваськива Богдана Васильевича - лейтенанта

ИВАХА Владимира Игнатьевича (посмертно) - солдата

ИВАШКО Валерия Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

КАЛЕНИЧЕНКО Артема Владимировича (посмертно) - солдата

КАЛИМАНА Сергея Васильевича - солдата

КАМЕНСКИХ Василия Васильевича - солдата

КАПШУКА Николая Михайловича (посмертно) - солдата

КАРАЛАША Эдуарда Васильевича (посмертно) - солдата

КАРАМУШКУ Станислава Андреевича (посмертно) - младшего сержанта

КАРМАЗИНА Владимира Петровича (посмертно) - старшего солдата

КАРПЕНКО Назара Александровича (посмертно) - солдата

КАСМИНИНА Александра Васильевича (посмертно) - солдата

КИРИЧЕНКО Сергея Анатольевича - старшего сержанта

КИРИСЯ Юрия Сергеевича - старшего солдата

КЛОЧКА Александра Владимировича (посмертно) - солдата

КМЕТЯ Виталия Витальевича (посмертно) - младшего сержанта

КОВАЛЕНКО Виталия Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта

КОВАЛЕНКО Максима Валерьевича (посмертно) - солдата

КОВТУНА Валерия Федоровича (посмертно) - солдата

КОЗЛОВСКОГО Виталия Анатольевича (посмертно) - старшего сержанта

КОЛОГРИВОГО Александра Александровича (посмертно) - солдата

КОЛПАКОВА Евгения Викторовича (посмертно) - солдата

КОЛЯДИЧА Владимира Васильевича - сержанта

КОЛЯДУ Тараса Олеговича (посмертно) - солдата

КОНАРСКОГО Романа Михайловича (посмертно) - старшего солдата

Копейкина Виталия Григорьевича (посмертно) - солдата

КОРДИЯКУ Владимира Леоновича (посмертно) - солдата

КОРОЛЮКА Ростислава Ростиславовича (посмертно) - солдата

КОРШЕВНЮКА Вадима Степановича (посмертно) - солдата

КОСМИНУ Александра Ивановича (посмертно) - солдата

КОШЛЯКА Олега Ивановича (посмертно) - солдата

КРАВЦОВА Андрея Андреевича (посмертно) - солдата

КРАЙНЮКА Владислава Валерьевича (посмертно) - солдата

КРИВЕНКО Владимира Петровича (посмертно) - солдата

КУЗНЕЦА Александра Юрьевича (посмертно) - солдата

КУКЛУ Константина Витальевича (посмертно) - младшего сержанта

КУРДИБАНСКОГО Богдана Богдановича - младшего сержанта

КУРОЧКУ Виктора Васильевича (посмертно) - солдата

Кутаса Виталия Владимировича - капитана

КУЧЕРЕНКО Игоря Александровича (посмертно) - сержанта

КУШНИРА Антона Викторовича (посмертно) - солдата

КУШПИТА Назара Богдановича (посмертно) - старшего сержанта

КУЩАКА Дмитрия Григорьевича - солдата

ЛАЗОРЕНКО Владимира Романовича (посмертно) - солдата

ЛЕБЕДЕВА Виталия Александровича (посмертно) - солдата

ЛЕВЧУКА Андрея Петровича (посмертно) - младшего сержанта

ЛЕНЬКО Олега Юрьевича (посмертно) - солдата

ЛИСЕНКО Станислава Владимировича - старшего солдата

ЛИСЕНКО Василия Вячеславовича (посмертно) - старшего солдата

ЛИСАЙЧУКА Александра Анатольевича (посмертно) - солдата

ЛИСОВОГО Ярослава Николаевича (посмертно) - солдата

Литвина Юрия Михайловича (посмертно) - сержанта

ЛОБОДЮКА Игоря Юрьевича (посмертно) - солдата

ЛОЗИЦКОГО Дмитрия Игоревича - младшего лейтенанта

ЛОСЬКО Ярослава Игоревича - старшего солдата

ЛУГОВОГО Владимира Григорьевича (посмертно) - солдата

ЛУЖНЫХ Александра Евгеньевича (посмертно) - младшего сержанта

ЛУКАШУКА Андрея Николаевича (посмертно) - солдата

ЛЮБАСЮКА Арвидса Александровича - сержанта

МАЗУРИКА Виталия Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

МАРТЫНЮКА Даниила Алексеевича - младшего сержанта

МАРЦЕНИШИНА Николая Владимировича (посмертно) - солдата

МАТЕРИНСКОГО Александра Анатольевича (посмертно) - старшего солдата

МАЦКЕВИЧА Ивана Ивановича (посмертно) - старшего солдата

МАЦЮКА Александра Владиславовича - солдата

МЕДОВКИНА Владимира Ивановича (посмертно) - солдата

МЕЛЬНИКА Виталия Дмитриевича (посмертно) - старшего сержанта

МЕЛЬНИЧЕНКО Владимира Викторовича - солдата

МЕЛЬНИЧУКА Андрея Владимировича (посмертно) - солдата

МЕНЬКО Алексея Дмитриевича - старшего солдата

МИГУ Владимира Александровича (посмертно) - старшего солдата

МИКОЛАЕНКО Вадима Вячеславовича - старшего сержанта

МИКОЛЕНКО Олега Валерьевича (посмертно) - солдата

МИРОША Богдана Владимировича (посмертно) - солдата

МИХАЙЛЕНКО Григория Борисовича (посмертно) - главного сержанта

МИХЕНКО Руслана Николаевича (посмертно) - старшего солдата

МИКОВА Ивана Николаевича (посмертно) - солдата

Мица Валентина Владимировича (посмертно) - солдата

МИЩУКА Александра Александровича (посмертно) - младшего сержанта

МОРОЗОВА Артема Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта

МОШКОВСКОГО Виталия Валерьевича (посмертно) - солдата

НАВЕРТЮКА Виктора Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

НАГРЕБЕЛЬНОГО Юрия Викторовича (посмертно) - сержанта

НАУМЕНКО Леонида Ивановича - старшего солдата

НЕГОВОРУ Леонида Николаевича (посмертно) - солдата

Недельчева Михаила Федоровича - младшего сержанта

Немеша Петра Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

НЕРУБАЦКОГО Алексея Анатольевича (посмертно) - солдата

НЕСТЕРОВЦА Владимира Ильича (посмертно) - солдата

НИКИТИНА Юрия Руслановича - солдата

НИКОЛАЙЧУКА Владимира Андреевича (посмертно) - старшего солдата

ОГУЛУ Даниила Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта

ОЖГА Александра Николаевича (посмертно) - солдата

ОЗИМКА Богдана Сергеевича - старшего солдата

ОНИЩЕНКО Александра Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта

Осипчука Ивана Леонидовича (посмертно) - старшего солдата

ОХРИМЧУКА Александра Павловича (посмертно) - солдата

ПАВЛЮКА Валерия Алексеевича (посмертно) - младшего сержанта

ПАВЛЮКА Александра Петровича (посмертно) - старшего солдата

ПАНЧОХУ Виталия Владимировича (посмертно) - главного сержанта

ПАРШАКОВА Всеволода Станиславовича (посмертно) - солдата

ПАСИЧНИКА Павла Сергеевича - солдата

ПЕНЦАКА Владимира Васильевича (посмертно) - старшего сержанта

ПЕТРИКА Артема Васильевича (посмертно) - старшего лейтенанта

ПЕТРИШИНА Богдана Зиновьевича (посмертно) - солдата

ПЕХТЕРЕВА Александра Николаевича - старшего сержанта

ПИРОГОВА Андрея Валерьевича (посмертно) - солдата

ПИТУЛУ Василия Евгеньевича - солдата

ПОДПЛЕТНОГО Андрея Анатольевича (посмертно) - солдата

ПОЛИЩУКА Николая Петровича (посмертно) - солдата

ПОЛИЩУКА Сергея Викторовича (посмертно) - солдата

ПОНОМАРЕНКО Александра Николаевича (посмертно) - солдата

ПОНОМАРЕВА Сергея Леонидовича (посмертно) - солдата

ПОПОВА Сергея Анатольевича (посмертно) - штаб-сержанта

ПРИСТУПА Александра Александровича (посмертно) - солдата

ПУЗИЙЧУКА Игоря Михайловича (посмертно) - солдата

РАВЛИНКА Ивана Михайловича (посмертно) - солдата

РАСТРЕПИНА Юрия Валерьевича (посмертно) - солдата

РЫБАКА Виталия Александровича (посмертно) - старшего солдата

РОМАНЮКА Сергея Николаевича (посмертно) - солдата

РОНДИКА Алексея Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

САБАДЫРА Михаила Александровича (посмертно) - солдата

САМОХВАЛА Николая Васильевича (посмертно) - солдата

САМОХИНА Андрея Владимировича (посмертно) - солдата

САХНЕНКО Андрея Григорьевича (посмертно) - солдата

СИВАШЕНКО Андрея Федоровича (посмертно) - солдата

СИТНИКА Александра Николаевича (посмертно) - солдата

СИТНИЧЕНКО Александра Владимировича (посмертно) - солдата

СКИБЕНКО Вячеслава Витальевича (посмертно) - младшего сержанта

СКОРИКА Александра Юрьевича (посмертно) - старшего солдата

СКОРОДУМОВА Олега Васильевича (посмертно) - солдата

СЛЕПЕНОВА Павла Александровича - солдата

СЛИСАРЧУКА Александра Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

СМИКА Петра Николаевича (посмертно) - солдата

СНЕЖКА Дениса Олеговича (посмертно) - солдата

СОБОЛЕВА Константина Александровича - старшего солдата

СОЗАНСКОГО Олега Михайловича (посмертно) - младшего сержанта

СОКОЛОВА Максима Евгеньевича (посмертно) - солдата

СОЛДАТЕНКОВА Евгения Владимировича (посмертно) - солдата

СОЛОВИНЕНКО Валерия Валерьевича (посмертно) - солдата

СОЛОДА Владислава Витальевича (посмертно) - старшего солдата

СОРОКУ Тараса Юрьевича (посмертно) - солдата

СОСУНОВИЧА Бориса Анатольевича (посмертно) - солдата

СОСЮКА Павла Лукашовича (посмертно) - младшего сержанта

СОХАЦКОГО Владимира Павловича (посмертно) - солдата

СТАСЮКА Федора Александровича (посмертно) - солдата

СТЕПАНЕНКО Александра Михайловича (посмертно) - солдата

СТЕПЧУКА Артема Васильевича (посмертно) - солдата

СТЕЦЕНКО Владимира Викторовича (посмертно) - сержанта

СТЕЦЮКА Вадима Васильевича - старшего солдата

СТИШКОВА Игоря Михайловича (посмертно) - старшего солдата

СТРИЖЕУСА Сергея Романовича (посмертно) - солдата

СТУПАЧЕНКО Александра Александровича (посмертно) - старшего сержанта

ТАЛДЫКИНА Юрия Васильевича (посмертно) - солдата

ТАРИЦУ Виталия Павловича (посмертно) - солдата

ТЕРЕМЕЦКОГО Андрея Григорьевича (посмертно) - солдата

ТЕРЕЩЕНКО Виталия Владимировича (посмертно) - солдата

ТЕРТИЧНОГО Николая Юрьевича (посмертно) - солдата

ТИКВУ Андрея Федоровича (посмертно) - младшего сержанта

ТИМОЩУКА Василия Леонидовича (посмертно) - солдата

ТИХНОВЕЦКОГО Руслана Николаевича (посмертно) - солдата

ТИХОНОВА Виталия Александровича (посмертно) - старшего солдата

ТЛУСТОГО Дениса Викторовича (посмертно) - солдата

ТРОХИМЧУКА Геннадия Михайловича (посмертно) - старшего солдата

ТРУШИНА Константина Николаевича (посмертно) - сержанта

УНГУРЬЯНА Артема Вячеславовича (посмертно) - солдата

УНГУРЯНА Ивана Георгиевича (посмертно) - сержанта

ФАРИОНА Михаила Владимировича (посмертно) - младшего сержанта

ФЕДЕВИЧА Владимира Петровича (посмертно) - старшего солдата

ФЕДОРНЯКА Тараса Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

ФЕДОРЧУКА Сергея Андреевича (посмертно) - младшего сержанта

ФЕДЧИКА Владимира Константиновича (посмертно) - солдата

ФИЛЯЕВА Романа Сергеевича (посмертно) - солдата

ФИСКОВИЧА Владимира Викторовича - солдата

ФУТРИКА Андрея Владимировича (посмертно) - солдата

ХИМИЧА Леонида Владимировича (посмертно) - солдата

ХЛОПИЦКОГО Андрея Васильевича (посмертно) - старшего солдата

ХРУЩА Назария Григорьевича - подполковника

ЦАПЕНКО Николая Леонидовича (посмертно) - старшего сержанта

ЦИЦУ Василия Юрьевича (посмертно) - старшего солдата

ЧЕРНЫША Владимира Анатольевича (посмертно) - солдата

ЧЕРНОВОЛА Ивана Владимировича (посмертно) - старшего сержанта

ЧИГРИНА Владислава Александровича (посмертно) - старшего солдата

ЧУБА Виталия Владимировича (посмертно) - сержанта

ЧУГАЕВСКОГО Олега Леонидовича (посмертно) - солдата

ЧУХНА Николая Николаевича (посмертно) - солдата

ШАПОВАЛА Романа Анатольевича (посмертно) - солдата

ШАТОВА Сергея Александровича (посмертно) - солдата

ШВЕЦА Ивана Михайловича - штаб-сержанта

ШИДЕРОВА Сергея Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

ШКОРИНА Вячеслава Юрьевича (посмертно) - солдата

ШКУРИНСКОГО Владимира Николаевича (посмертно) - старшего солдата

ШЛЯХОВЧУКА Василия Николаевича (посмертно) - старшего солдата

ШНИЦАРА Андрея Степановича (посмертно) - старшего солдата

ШОЛОМКО Сергея Васильевича (посмертно) - главного сержанта

Шпиня Александра Леонидовича (посмертно) - главного сержанта

ЮХНЕНКО Алексея Сергеевича (посмертно) - старшего солдата

ЯНИШЕВСКОГО Андрея Зиновьевича (посмертно) - младшего сержанта

ЯНЦЮКА Василия Васильевича (посмертно) - старшего сержанта

ЯЦЕНКО Александра Владимировича (посмертно) - младшего сержанта

ЯЩЕНКО Юрия Федоровича (посмертно) - солдата

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Наградить орденом Даниила Галицкого

КОШОВОГО Сергея Сергеевича - майора

СУРОВЦЕВА Анатолия Викторовича - подполковника

Наградить медалью "За военную службу Украине"

АКСЕНОВА Эрнеста Григорьевича - младшего сержанта

АНДРЕЙКИВА Василия Ивановича - солдата

БАКРИУ Ивана Степановича (посмертно) - солдата

БОРСУКА Тадея Тадеевича - младшего сержанта

БУДЬОННОГО Андрея Николаевича (посмертно) - солдата

ВЫШИВАНОГО Валерия Александровича - старшего солдата

ГАЛУШКУ Василия Николаевича - штаб-сержанта

ГОРНОГО Ярослава Анатольевича - младшего сержанта

ГУЦАЛА Руслана Олеговича - старшего солдата

ДЕНЕНФЕЛЬДА Романа Тадеушовича - старшего солдата

ДЕХТЕРУКА Ивана Ивановича - младшего сержанта

ДЗЮБУ Максима Алексеевича - солдата

Ильчука Юрия Николаевича (посмертно) - старшего лейтенанта

КИТАЙСКОГО Олега Олеговича - капитана

КЛИПАНОВСКОГО Петра Ивановича - старшего солдата

КОЛЕСНИКА Игоря Михайловича - солдата

КОЛОМИЙЦА Виталия Анатольевича - сержанта

КОЧЕРЖУКА Михаила Михайловича - старшего солдата

КОШЕЛЮ Виталия Юрьевича - солдата

КРЕДЕНЦЕРА Дмитрия Николаевича - сержанта

ЛИПАКА Романа Владимировича - солдата

ЛОБУРА Владислава Сергеевича - старшего солдата

МАКАРЦА Тараса Васильевича - солдата

МАЛОМУЖА Юрия Анатольевича - солдата

МАРЬЯША Андрея Дмитриевича - майора

МАРФИЧА Андрея Александровича - майора

МОРОЗЮКА Виталия Александровича - младшего сержанта

МУРАЧЕВА Виктора Юрьевича - солдата

НЕЖИБОРЦА Романа Витальевича - младшего сержанта

НЕТРИВАЙЛО Сергея Ивановича - младшего сержанта

Нечипора Руслана Александровича - солдата

ПАВЛЮКА Александра Викторовича - младшего сержанта

ПАНЬКИВА Виталия Мироновича - старшего солдата

ТРАСКОВЕЦКОГО Вадима Леонидовича - старшего сержанта

УСЕНКО Эдуарда Николаевича - солдата

ХОЛОДКЕВИЧА Артема Игоревича - подполковника

ШЕБАНОВА Владимира Владимировича - солдата

ШЕРСТНЕВА Антона Евгеньевича - старшего солдата

ШПАКА Александра Владимировича - солдата

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

АТАМАНЧУКА Андрея Васильевича - солдата

БАТУРИНСКОГО Михаила Андреевича (посмертно) - солдата

БЕССАРАБА Андрея Андреевича (посмертно) - солдата

БЫРЧАКА Мирослава Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

ВОЛОБУЕВА Андрея Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта

ГОРБАТЮКА Максима Константиновича (посмертно) - младшего сержанта

ГОРОДИЦКОГО Геннадия Ивановича (посмертно) - солдата

ГРИЦАЯ Андрея Викторовича (посмертно) - старшего солдата

КАРПЕНКО Александра Александровича (посмертно) - солдата

КОЗЛЕНКО Ивана Викторовича (посмертно) - старшего солдата

КОНДРАТЬЕВА Владимира Вадимовича - майора

КРОПИВНИЦКОГО Романа Богдановича (посмертно) - старшего солдата

КУКУШКИНА Сергея Ильича (посмертно) - старшего солдата

КУРАСОВА Виктора Валерьевича (посмертно) - сержанта

ЛЕЛЮХА Александра Яковлевича (посмертно) - солдата

МАЛИЦКОГО Александра Александровича (посмертно) - старшего солдата

МЕЛЬНИКА Николая Викторовича (посмертно) - старшего солдата

Онегина Сергея Евгеньевича (посмертно) - солдата

РОМАНЧУКА Игоря Анатольевича (посмертно) - солдата

СИДЕНКО Ивана Александровича - младшего сержанта

СТОЯНОВА Александра Николаевича (посмертно) - старшего сержанта

ТИКВУ Александра Ивановича (посмертно) - старшего сержанта

ФИЩУКА Дмитрия Петровича (посмертно) - старшего солдата

ЯВКИНА Николая Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

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