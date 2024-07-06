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Новости Война
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Зеленский наградил 387 украинских воинов, 280 из них – посмертно. СПИСОК

Орден За мужність

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 387 защитников нашей страны, 280 из них - награждены посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №455/2024, который обнародован на сайте Офиса Президента.

Цензор.НЕТ публикует текст указа главы государства о награждении украинских воинов:

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени

  • ВЕРЕТУ Виталия Ивановича (посмертно) - капитана
  • СЕНЬКЕВИЧА Николая Николаевича (посмертно) - майора

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Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

  • БУЛЬБУ Алексея Ивановича (посмертно) - капитана
  • ГУМЕНЮКА Дмитрия Борисовича - старшего лейтенанта
  • ЗАБРАМНОГО Алексея Викторовича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • ЗГОННИКА Юрия Юрьевича (посмертно) - младшего лейтенанта
  • КАЦАЯ Александра Игоревича - старшего лейтенанта
  • КОВАЛЬСКОГО Дениса Владимировича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • ЛЕОНТЬЕВА Алексея Николаевича (посмертно) - лейтенанта
  • ЛИСТУХУ Андрея Николаевича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • МАЛАНЧЕНКО Виктора Григорьевича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • Мороз Вадима Сергеевича - капитана
  • ОДИНЦОВА Александра Николаевича (посмертно) - лейтенанта
  • ПОЛИВАЧА Николая Петровича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • ХАРКОВЦА Владимира Вячеславовича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • ЧЕРНЕНКО Андрея Юрьевича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • ШУМАРА Василия Михайловича - капитана
  • ЯКИМОВИЧА Ивана Александровича (посмертно) - капитана

Наградить орденом "За мужество" I степени

  • ВЕРЕМИЕНКО Владислава Александровича - младшего сержанта
  • ЗИНОВЬЕВА Антона Павловича - младшего сержанта
  • ПТАШКА Тимофея Сергеевича - капитана
  • УГЛАЧА Александра Анатольевича - младшего сержанта

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Наградить орденом "За мужество" II степени

  • БАРСКОГО Василия Викторовича - сержанта
  • ГОЛЬЦА Павла Владимировича (посмертно) - солдата
  • ГОРБУНОВА Александра Александровича - сержанта
  • ДМИТРЕНКО Сергея Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
  • КАНИВЦА Виталия Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
  • КОШЕЛЯ Руслана Валерьевича - младшего сержанта
  • ЛЕСИКА Сергея Вячеславовича (посмертно) - солдата
  • РАКА Артема Ивановича - главного сержанта
  • РОЗГОНЮКА Михаила Петровича - штаб-сержанта
  • УРУСОВА Максима Александровича (посмертно) - сержанта
  • Наградить орденом "За мужество" III степени
  • АЛАЛИНА Юрия Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
  • АЛЕКСЕНКО Геннадия Михайловича (посмертно) - солдата
  • АНДРУЩУКА Николая Владимировича (посмертно) - солдата
  • АНТОШКИНА Александра Ивановича - сержанта
  • АРОНОВА Якима Ивановича (посмертно) - солдата
  • АЩАУЛОВА Евгения Владимировича (посмертно) - старшего солдата
  • БАГЛИКА Андрея Валентиновича - солдата
  • БАЛЮКА Дмитрия Анатольевича (посмертно) - старшего солдата
  • БАЛЯСА Петра Ивановича (посмертно) - главного сержанта
  • БАНКОВСКОГО Игоря Ивановича (посмертно) - старшего солдата
  • БАТАРГИНА Сергея Леонидовича (посмертно) - младшего сержанта
  • БЕЛЮ Руслана Трофимовича - младшего сержанта
  • Беличко Максима Юрьевича (посмертно) - солдата
  • Быхальца Василия Анатольевича - младшего сержанта
  • БИЧКОВСКОГО Петра Степановича - младшего сержанта
  • БИЛЕНКО Евгения Анатольевича (посмертно) - солдата
  • БИЛОУСА Ивана Алексеевича (посмертно) - солдата
  • БОБКА Алексея Ивановича (посмертно) - солдата
  • БОЙКО Сергея Юрьевича - младшего сержанта
  • БОНДАРЕНКО Олега Ивановича - младшего сержанта
  • БРИСЮКА Александра Алексеевича (посмертно) - солдата
  • БУДАША Александра Валентиновича (посмертно) - солдата
  • БУТЕНКО Сергея Владимировича (посмертно) - солдата
  • ВАСЮТИНА Руслана Александровича (посмертно) - солдата
  • ВЕЛИКОДНОГО Дмитрия Владимировича (посмертно) - солдата
  • ВЕРЕТКО Николая Ивановича (посмертно) - солдата
  • ВИХОРА Константина Ярославовича (посмертно) - солдата
  • ВОВКО Григория Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
  • ВОЗНОГО Сергея Николаевича (посмертно) - солдата
  • ВОЛОШКО Марка Ивановича (посмертно) - солдата
  • ВОРОНЦОВА Дмитрия Игоревича (посмертно) - солдата
  • ГАБОРА Евгения Романовича - сержанта
  • ГАВРОНА Андрея Романовича (посмертно) - солдата
  • ГАЙДАЯ Виталия Николаевича (посмертно) - солдата
  • ГАПШЕНКО Александра Николаевича (посмертно) - старшего солдата
  • ГАРШИНА Василия Валерьевича (посмертно) - солдата
  • ГВОЗДА Антона Владимировича (посмертно) - солдата
  • ГЕРАЩЕНКО Игоря Сергеевича (посмертно) - солдата
  • ГЕЦА Назара Романовича (посмертно) - старшего солдата
  • ГИЛЯКУ Александра Викторовича (посмертно) - сержанта
  • ГИРЕНКО Алексея Юрьевича (посмертно) - солдата
  • ГЛАВАТСКИХ Виталия Вячеславовича (посмертно) - солдата
  • ГНЕДКА Константина Николаевича (посмертно) - солдата
  • ГОДУНА Сергея Михайловича - старшего солдата
  • ГОЙДЕНКО Владимира Викторовича (посмертно) - солдата
  • ГОЛОВИЯ-ХМЕЛЯРА Виктора Николаевича (посмертно) - штаб-сержанта
  • ГРИГОРЬЕВА Алексея Игоревича (посмертно) - старшего солдата
  • ГРИГОРЕНКО Алексея Сергеевича (посмертно) - солдата
  • ГРИНИВЕЦКОГО Юрия Романовича (посмертно) - старшего солдата
  • ГРИЦАЯ Валентина Сергеевича (посмертно) - солдата
  • ГРИЦЮКА Николая Николаевича (посмертно) - солдата
  • ГУДЫМА Юрия Александровича - старшего солдата
  • ГУЛЕЯ Ивана Васильевича (посмертно) - солдата
  • ГУЛЯЕВА Сергея Александровича (посмертно) - солдата
  • ГУСЕВА Евгения Олеговича - старшего солдата
  • ДАНИЛЬЧУКА Юрия Ивановича (посмертно) - старшего сержанта
  • ДАРИЯ Руслана Михайловича (посмертно) - младшего лейтенанта
  • ДЕГТЯРЕВА Алексея Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ДЕМЧИКА Андрея Александровича (посмертно) - солдата
  • ДЕМЧУКА Александра Анатольевича (посмертно) - солдата
  • ДИЛАНЯНА Карена Ншановича (посмертно) - солдата
  • ДИЛЬНОГО Степана Николаевича (посмертно) - старшего солдата
  • ДМИТРИВА Андрея Ярославовича (посмертно) - младшего сержанта
  • ДОБРОВОЛЬСКОГО Алексея Николаевича - сержанта
  • ДРУЖИНЦА Богдана Андреевича (посмертно) - лейтенанта
  • ДУБИНЦА Михаила Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ДУДЧЕНКО Сергея Владимировича (посмертно) - солдата
  • ДЯЧУКА Анатолия Анатольевича (посмертно) - солдата
  • ЕВСОВИЧА Петра Сергеевича (посмертно) - солдата
  • ЕВТУШЕНКО Евгения Сергеевича (посмертно) - сержанта
  • ЖИВИЦУ Александра Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЖОЛОБОВСКОГО Александра Николаевича - солдата
  • ЖУРАХОВСКОГО Владимира Сергеевича (посмертно) - солдата
  • ЖУРБУ Степана Романовича (посмертно) - солдата
  • ЗАВАЛКО Виктора Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЗАЙЦЕВА Евгения Игоревича - старшего солдата
  • ЗАЙЦА Василия Васильевича - старшего солдата
  • ЗАКОРЕЦКУ Екатерину Владимировну (посмертно) - главного сержанта
  • ЗАХАРЧЕНКО Александра Александровича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЗЕЛЕНКО Петра Ивановича (посмертно) - солдата
  • ЗЕМЛЯНОГО Дениса Святославовича - старшего солдата
  • ЗЕМСКОГО Андрея Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ИВАНОНЬКО Андрея Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта
  • Иваськива Богдана Васильевича - лейтенанта
  • ИВАХА Владимира Игнатьевича (посмертно) - солдата
  • ИВАШКО Валерия Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • КАЛЕНИЧЕНКО Артема Владимировича (посмертно) - солдата
  • КАЛИМАНА Сергея Васильевича - солдата
  • КАМЕНСКИХ Василия Васильевича - солдата
  • КАПШУКА Николая Михайловича (посмертно) - солдата
  • КАРАЛАША Эдуарда Васильевича (посмертно) - солдата
  • КАРАМУШКУ Станислава Андреевича (посмертно) - младшего сержанта
  • КАРМАЗИНА Владимира Петровича (посмертно) - старшего солдата
  • КАРПЕНКО Назара Александровича (посмертно) - солдата
  • КАСМИНИНА Александра Васильевича (посмертно) - солдата
  • КИРИЧЕНКО Сергея Анатольевича - старшего сержанта
  • КИРИСЯ Юрия Сергеевича - старшего солдата
  • КЛОЧКА Александра Владимировича (посмертно) - солдата
  • КМЕТЯ Виталия Витальевича (посмертно) - младшего сержанта
  • КОВАЛЕНКО Виталия Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
  • КОВАЛЕНКО Максима Валерьевича (посмертно) - солдата
  • КОВТУНА Валерия Федоровича (посмертно) - солдата
  • КОЗЛОВСКОГО Виталия Анатольевича (посмертно) - старшего сержанта
  • КОЛОГРИВОГО Александра Александровича (посмертно) - солдата
  • КОЛПАКОВА Евгения Викторовича (посмертно) - солдата
  • КОЛЯДИЧА Владимира Васильевича - сержанта
  • КОЛЯДУ Тараса Олеговича (посмертно) - солдата
  • КОНАРСКОГО Романа Михайловича (посмертно) - старшего солдата
  • Копейкина Виталия Григорьевича (посмертно) - солдата
  • КОРДИЯКУ Владимира Леоновича (посмертно) - солдата
  • КОРОЛЮКА Ростислава Ростиславовича (посмертно) - солдата
  • КОРШЕВНЮКА Вадима Степановича (посмертно) - солдата
  • КОСМИНУ Александра Ивановича (посмертно) - солдата
  • КОШЛЯКА Олега Ивановича (посмертно) - солдата
  • КРАВЦОВА Андрея Андреевича (посмертно) - солдата
  • КРАЙНЮКА Владислава Валерьевича (посмертно) - солдата
  • КРИВЕНКО Владимира Петровича (посмертно) - солдата
  • КУЗНЕЦА Александра Юрьевича (посмертно) - солдата
  • КУКЛУ Константина Витальевича (посмертно) - младшего сержанта
  • КУРДИБАНСКОГО Богдана Богдановича - младшего сержанта
  • КУРОЧКУ Виктора Васильевича (посмертно) - солдата
  • Кутаса Виталия Владимировича - капитана
  • КУЧЕРЕНКО Игоря Александровича (посмертно) - сержанта
  • КУШНИРА Антона Викторовича (посмертно) - солдата
  • КУШПИТА Назара Богдановича (посмертно) - старшего сержанта
  • КУЩАКА Дмитрия Григорьевича - солдата
  • ЛАЗОРЕНКО Владимира Романовича (посмертно) - солдата
  • ЛЕБЕДЕВА Виталия Александровича (посмертно) - солдата
  • ЛЕВЧУКА Андрея Петровича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЛЕНЬКО Олега Юрьевича (посмертно) - солдата
  • ЛИСЕНКО Станислава Владимировича - старшего солдата
  • ЛИСЕНКО Василия Вячеславовича (посмертно) - старшего солдата
  • ЛИСАЙЧУКА Александра Анатольевича (посмертно) - солдата
  • ЛИСОВОГО Ярослава Николаевича (посмертно) - солдата
  • Литвина Юрия Михайловича (посмертно) - сержанта
  • ЛОБОДЮКА Игоря Юрьевича (посмертно) - солдата
  • ЛОЗИЦКОГО Дмитрия Игоревича - младшего лейтенанта
  • ЛОСЬКО Ярослава Игоревича - старшего солдата
  • ЛУГОВОГО Владимира Григорьевича (посмертно) - солдата
  • ЛУЖНЫХ Александра Евгеньевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЛУКАШУКА Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
  • ЛЮБАСЮКА Арвидса Александровича - сержанта
  • МАЗУРИКА Виталия Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
  • МАРТЫНЮКА Даниила Алексеевича - младшего сержанта
  • МАРЦЕНИШИНА Николая Владимировича (посмертно) - солдата
  • МАТЕРИНСКОГО Александра Анатольевича (посмертно) - старшего солдата
  • МАЦКЕВИЧА Ивана Ивановича (посмертно) - старшего солдата
  • МАЦЮКА Александра Владиславовича - солдата
  • МЕДОВКИНА Владимира Ивановича (посмертно) - солдата
  • МЕЛЬНИКА Виталия Дмитриевича (посмертно) - старшего сержанта
  • МЕЛЬНИЧЕНКО Владимира Викторовича - солдата
  • МЕЛЬНИЧУКА Андрея Владимировича (посмертно) - солдата
  • МЕНЬКО Алексея Дмитриевича - старшего солдата
  • МИГУ Владимира Александровича (посмертно) - старшего солдата
  • МИКОЛАЕНКО Вадима Вячеславовича - старшего сержанта
  • МИКОЛЕНКО Олега Валерьевича (посмертно) - солдата
  • МИРОША Богдана Владимировича (посмертно) - солдата
  • МИХАЙЛЕНКО Григория Борисовича (посмертно) - главного сержанта
  • МИХЕНКО Руслана Николаевича (посмертно) - старшего солдата
  • МИКОВА Ивана Николаевича (посмертно) - солдата
  • Мица Валентина Владимировича (посмертно) - солдата
  • МИЩУКА Александра Александровича (посмертно) - младшего сержанта
  • МОРОЗОВА Артема Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
  • МОШКОВСКОГО Виталия Валерьевича (посмертно) - солдата
  • НАВЕРТЮКА Виктора Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • НАГРЕБЕЛЬНОГО Юрия Викторовича (посмертно) - сержанта
  • НАУМЕНКО Леонида Ивановича - старшего солдата
  • НЕГОВОРУ Леонида Николаевича (посмертно) - солдата
  • Недельчева Михаила Федоровича - младшего сержанта
  • Немеша Петра Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
  • НЕРУБАЦКОГО Алексея Анатольевича (посмертно) - солдата
  • НЕСТЕРОВЦА Владимира Ильича (посмертно) - солдата
  • НИКИТИНА Юрия Руслановича - солдата
  • НИКОЛАЙЧУКА Владимира Андреевича (посмертно) - старшего солдата
  • ОГУЛУ Даниила Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ОЖГА Александра Николаевича (посмертно) - солдата
  • ОЗИМКА Богдана Сергеевича - старшего солдата
  • ОНИЩЕНКО Александра Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта
  • Осипчука Ивана Леонидовича (посмертно) - старшего солдата
  • ОХРИМЧУКА Александра Павловича (посмертно) - солдата
  • ПАВЛЮКА Валерия Алексеевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ПАВЛЮКА Александра Петровича (посмертно) - старшего солдата
  • ПАНЧОХУ Виталия Владимировича (посмертно) - главного сержанта
  • ПАРШАКОВА Всеволода Станиславовича (посмертно) - солдата
  • ПАСИЧНИКА Павла Сергеевича - солдата
  • ПЕНЦАКА Владимира Васильевича (посмертно) - старшего сержанта
  • ПЕТРИКА Артема Васильевича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • ПЕТРИШИНА Богдана Зиновьевича (посмертно) - солдата
  • ПЕХТЕРЕВА Александра Николаевича - старшего сержанта
  • ПИРОГОВА Андрея Валерьевича (посмертно) - солдата
  • ПИТУЛУ Василия Евгеньевича - солдата
  • ПОДПЛЕТНОГО Андрея Анатольевича (посмертно) - солдата
  • ПОЛИЩУКА Николая Петровича (посмертно) - солдата
  • ПОЛИЩУКА Сергея Викторовича (посмертно) - солдата
  • ПОНОМАРЕНКО Александра Николаевича (посмертно) - солдата
  • ПОНОМАРЕВА Сергея Леонидовича (посмертно) - солдата
  • ПОПОВА Сергея Анатольевича (посмертно) - штаб-сержанта
  • ПРИСТУПА Александра Александровича (посмертно) - солдата
  • ПУЗИЙЧУКА Игоря Михайловича (посмертно) - солдата
  • РАВЛИНКА Ивана Михайловича (посмертно) - солдата
  • РАСТРЕПИНА Юрия Валерьевича (посмертно) - солдата
  • РЫБАКА Виталия Александровича (посмертно) - старшего солдата
  • РОМАНЮКА Сергея Николаевича (посмертно) - солдата
  • РОНДИКА Алексея Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
  • САБАДЫРА Михаила Александровича (посмертно) - солдата
  • САМОХВАЛА Николая Васильевича (посмертно) - солдата
  • САМОХИНА Андрея Владимировича (посмертно) - солдата
  • САХНЕНКО Андрея Григорьевича (посмертно) - солдата
  • СИВАШЕНКО Андрея Федоровича (посмертно) - солдата
  • СИТНИКА Александра Николаевича (посмертно) - солдата
  • СИТНИЧЕНКО Александра Владимировича (посмертно) - солдата
  • СКИБЕНКО Вячеслава Витальевича (посмертно) - младшего сержанта
  • СКОРИКА Александра Юрьевича (посмертно) - старшего солдата
  • СКОРОДУМОВА Олега Васильевича (посмертно) - солдата
  • СЛЕПЕНОВА Павла Александровича - солдата
  • СЛИСАРЧУКА Александра Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • СМИКА Петра Николаевича (посмертно) - солдата
  • СНЕЖКА Дениса Олеговича (посмертно) - солдата
  • СОБОЛЕВА Константина Александровича - старшего солдата
  • СОЗАНСКОГО Олега Михайловича (посмертно) - младшего сержанта
  • СОКОЛОВА Максима Евгеньевича (посмертно) - солдата
  • СОЛДАТЕНКОВА Евгения Владимировича (посмертно) - солдата
  • СОЛОВИНЕНКО Валерия Валерьевича (посмертно) - солдата
  • СОЛОДА Владислава Витальевича (посмертно) - старшего солдата
  • СОРОКУ Тараса Юрьевича (посмертно) - солдата
  • СОСУНОВИЧА Бориса Анатольевича (посмертно) - солдата
  • СОСЮКА Павла Лукашовича (посмертно) - младшего сержанта
  • СОХАЦКОГО Владимира Павловича (посмертно) - солдата
  • СТАСЮКА Федора Александровича (посмертно) - солдата
  • СТЕПАНЕНКО Александра Михайловича (посмертно) - солдата
  • СТЕПЧУКА Артема Васильевича (посмертно) - солдата
  • СТЕЦЕНКО Владимира Викторовича (посмертно) - сержанта
  • СТЕЦЮКА Вадима Васильевича - старшего солдата
  • СТИШКОВА Игоря Михайловича (посмертно) - старшего солдата
  • СТРИЖЕУСА Сергея Романовича (посмертно) - солдата
  • СТУПАЧЕНКО Александра Александровича (посмертно) - старшего сержанта
  • ТАЛДЫКИНА Юрия Васильевича (посмертно) - солдата
  • ТАРИЦУ Виталия Павловича (посмертно) - солдата
  • ТЕРЕМЕЦКОГО Андрея Григорьевича (посмертно) - солдата
  • ТЕРЕЩЕНКО Виталия Владимировича (посмертно) - солдата
  • ТЕРТИЧНОГО Николая Юрьевича (посмертно) - солдата
  • ТИКВУ Андрея Федоровича (посмертно) - младшего сержанта
  • ТИМОЩУКА Василия Леонидовича (посмертно) - солдата
  • ТИХНОВЕЦКОГО Руслана Николаевича (посмертно) - солдата
  • ТИХОНОВА Виталия Александровича (посмертно) - старшего солдата
  • ТЛУСТОГО Дениса Викторовича (посмертно) - солдата
  • ТРОХИМЧУКА Геннадия Михайловича (посмертно) - старшего солдата
  • ТРУШИНА Константина Николаевича (посмертно) - сержанта
  • УНГУРЬЯНА Артема Вячеславовича (посмертно) - солдата
  • УНГУРЯНА Ивана Георгиевича (посмертно) - сержанта
  • ФАРИОНА Михаила Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
  • ФЕДЕВИЧА Владимира Петровича (посмертно) - старшего солдата
  • ФЕДОРНЯКА Тараса Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ФЕДОРЧУКА Сергея Андреевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ФЕДЧИКА Владимира Константиновича (посмертно) - солдата
  • ФИЛЯЕВА Романа Сергеевича (посмертно) - солдата
  • ФИСКОВИЧА Владимира Викторовича - солдата
  • ФУТРИКА Андрея Владимировича (посмертно) - солдата
  • ХИМИЧА Леонида Владимировича (посмертно) - солдата
  • ХЛОПИЦКОГО Андрея Васильевича (посмертно) - старшего солдата
  • ХРУЩА Назария Григорьевича - подполковника
  • ЦАПЕНКО Николая Леонидовича (посмертно) - старшего сержанта
  • ЦИЦУ Василия Юрьевича (посмертно) - старшего солдата
  • ЧЕРНЫША Владимира Анатольевича (посмертно) - солдата
  • ЧЕРНОВОЛА Ивана Владимировича (посмертно) - старшего сержанта
  • ЧИГРИНА Владислава Александровича (посмертно) - старшего солдата
  • ЧУБА Виталия Владимировича (посмертно) - сержанта
  • ЧУГАЕВСКОГО Олега Леонидовича (посмертно) - солдата
  • ЧУХНА Николая Николаевича (посмертно) - солдата
  • ШАПОВАЛА Романа Анатольевича (посмертно) - солдата
  • ШАТОВА Сергея Александровича (посмертно) - солдата
  • ШВЕЦА Ивана Михайловича - штаб-сержанта
  • ШИДЕРОВА Сергея Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ШКОРИНА Вячеслава Юрьевича (посмертно) - солдата
  • ШКУРИНСКОГО Владимира Николаевича (посмертно) - старшего солдата
  • ШЛЯХОВЧУКА Василия Николаевича (посмертно) - старшего солдата
  • ШНИЦАРА Андрея Степановича (посмертно) - старшего солдата
  • ШОЛОМКО Сергея Васильевича (посмертно) - главного сержанта
  • Шпиня Александра Леонидовича (посмертно) - главного сержанта
  • ЮХНЕНКО Алексея Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
  • ЯНИШЕВСКОГО Андрея Зиновьевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЯНЦЮКА Василия Васильевича (посмертно) - старшего сержанта
  • ЯЦЕНКО Александра Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
  • ЯЩЕНКО Юрия Федоровича (посмертно) - солдата

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Наградить орденом Даниила Галицкого

  • КОШОВОГО Сергея Сергеевича - майора
  • СУРОВЦЕВА Анатолия Викторовича - подполковника

Наградить медалью "За военную службу Украине"

  • АКСЕНОВА Эрнеста Григорьевича - младшего сержанта
  • АНДРЕЙКИВА Василия Ивановича - солдата
  • БАКРИУ Ивана Степановича (посмертно) - солдата
  • БОРСУКА Тадея Тадеевича - младшего сержанта
  • БУДЬОННОГО Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
  • ВЫШИВАНОГО Валерия Александровича - старшего солдата
  • ГАЛУШКУ Василия Николаевича - штаб-сержанта
  • ГОРНОГО Ярослава Анатольевича - младшего сержанта
  • ГУЦАЛА Руслана Олеговича - старшего солдата
  • ДЕНЕНФЕЛЬДА Романа Тадеушовича - старшего солдата
  • ДЕХТЕРУКА Ивана Ивановича - младшего сержанта
  • ДЗЮБУ Максима Алексеевича - солдата
  • Ильчука Юрия Николаевича (посмертно) - старшего лейтенанта
  • КИТАЙСКОГО Олега Олеговича - капитана
  • КЛИПАНОВСКОГО Петра Ивановича - старшего солдата
  • КОЛЕСНИКА Игоря Михайловича - солдата
  • КОЛОМИЙЦА Виталия Анатольевича - сержанта
  • КОЧЕРЖУКА Михаила Михайловича - старшего солдата
  • КОШЕЛЮ Виталия Юрьевича - солдата
  • КРЕДЕНЦЕРА Дмитрия Николаевича - сержанта
  • ЛИПАКА Романа Владимировича - солдата
  • ЛОБУРА Владислава Сергеевича - старшего солдата
  • МАКАРЦА Тараса Васильевича - солдата
  • МАЛОМУЖА Юрия Анатольевича - солдата
  • МАРЬЯША Андрея Дмитриевича - майора
  • МАРФИЧА Андрея Александровича - майора
  • МОРОЗЮКА Виталия Александровича - младшего сержанта
  • МУРАЧЕВА Виктора Юрьевича - солдата
  • НЕЖИБОРЦА Романа Витальевича - младшего сержанта
  • НЕТРИВАЙЛО Сергея Ивановича - младшего сержанта
  • Нечипора Руслана Александровича - солдата
  • ПАВЛЮКА Александра Викторовича - младшего сержанта
  • ПАНЬКИВА Виталия Мироновича - старшего солдата
  • ТРАСКОВЕЦКОГО Вадима Леонидовича - старшего сержанта
  • УСЕНКО Эдуарда Николаевича - солдата
  • ХОЛОДКЕВИЧА Артема Игоревича - подполковника
  • ШЕБАНОВА Владимира Владимировича - солдата
  • ШЕРСТНЕВА Антона Евгеньевича - старшего солдата
  • ШПАКА Александра Владимировича - солдата

Наградить медалью "Защитнику Отечества"

  • АТАМАНЧУКА Андрея Васильевича - солдата
  • БАТУРИНСКОГО Михаила Андреевича (посмертно) - солдата
  • БЕССАРАБА Андрея Андреевича (посмертно) - солдата
  • БЫРЧАКА Мирослава Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ВОЛОБУЕВА Андрея Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
  • ГОРБАТЮКА Максима Константиновича (посмертно) - младшего сержанта
  • ГОРОДИЦКОГО Геннадия Ивановича (посмертно) - солдата
  • ГРИЦАЯ Андрея Викторовича (посмертно) - старшего солдата
  • КАРПЕНКО Александра Александровича (посмертно) - солдата
  • КОЗЛЕНКО Ивана Викторовича (посмертно) - старшего солдата
  • КОНДРАТЬЕВА Владимира Вадимовича - майора
  • КРОПИВНИЦКОГО Романа Богдановича (посмертно) - старшего солдата
  • КУКУШКИНА Сергея Ильича (посмертно) - старшего солдата
  • КУРАСОВА Виктора Валерьевича (посмертно) - сержанта
  • ЛЕЛЮХА Александра Яковлевича (посмертно) - солдата
  • МАЛИЦКОГО Александра Александровича (посмертно) - старшего солдата
  • МЕЛЬНИКА Николая Викторовича (посмертно) - старшего солдата
  • Онегина Сергея Евгеньевича (посмертно) - солдата
  • РОМАНЧУКА Игоря Анатольевича (посмертно) - солдата
  • СИДЕНКО Ивана Александровича - младшего сержанта
  • СТОЯНОВА Александра Николаевича (посмертно) - старшего сержанта
  • ТИКВУ Александра Ивановича (посмертно) - старшего сержанта
  • ФИЩУКА Дмитрия Петровича (посмертно) - старшего солдата
  • ЯВКИНА Николая Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отметил государственными наградами 1154 защитника Украины, 696 из них - посмертно

Наградить медалью "За спасенную жизнь"

  • БОРОДАВКУ Владислава Евгеньевича - лейтенанта
  • ГЕЙМАЛА Олега Петровича - старшего сержанта
  • КРАТКОГО Александра Николаевича - старшего сержанта
  • МАНДЕВА Даниила Юрьевича - младшего лейтенанта
  • САВЧЕНКО Валерия Владимировича - старшего солдата
  • ЯРЕМКО Андрея Романовича - старшего сержанта.

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Зеленский Владимир (20867) награда (1818) военнослужащие (6183)


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Лучше бы этот придурок позаботился о том , чтобы было поменьше таких награждённых . А то эти новости преподносят как какую-то его заслугу .
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06.07.2024 10:58 Ответить
це ЖАХ ! Його рідних і близьких там часом немає...???
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06.07.2024 13:06 Ответить
А цей ... лише нагороджує. Знімає відосіки і монологи про себе любимого, їздить по закордонах за народний кошт на екскурсії і гастролі. І срать хоче, що ворог добиває і нищить Україну, що сиплеться і тріщить фронт, що погибає еліта Української Нації - Українська Армія. Наволоч зеленський з кодляком ведуть Україну до погибелі і ще й на цьому піаряться як у кварталі, ржуть мерзотники
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06.07.2024 14:59 Ответить
Як тобі спиться бубочка? Чи часом не крутить після шашлику?
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06.07.2024 18:18 Ответить
 
 