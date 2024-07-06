Зеленский наградил 387 украинских воинов, 280 из них – посмертно. СПИСОК
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 387 защитников нашей страны, 280 из них - награждены посмертно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №455/2024, который обнародован на сайте Офиса Президента.
Цензор.НЕТ публикует текст указа главы государства о награждении украинских воинов:
За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга постановляю:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени
- ВЕРЕТУ Виталия Ивановича (посмертно) - капитана
- СЕНЬКЕВИЧА Николая Николаевича (посмертно) - майора
Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени
- БУЛЬБУ Алексея Ивановича (посмертно) - капитана
- ГУМЕНЮКА Дмитрия Борисовича - старшего лейтенанта
- ЗАБРАМНОГО Алексея Викторовича (посмертно) - старшего лейтенанта
- ЗГОННИКА Юрия Юрьевича (посмертно) - младшего лейтенанта
- КАЦАЯ Александра Игоревича - старшего лейтенанта
- КОВАЛЬСКОГО Дениса Владимировича (посмертно) - старшего лейтенанта
- ЛЕОНТЬЕВА Алексея Николаевича (посмертно) - лейтенанта
- ЛИСТУХУ Андрея Николаевича (посмертно) - старшего лейтенанта
- МАЛАНЧЕНКО Виктора Григорьевича (посмертно) - старшего лейтенанта
- Мороз Вадима Сергеевича - капитана
- ОДИНЦОВА Александра Николаевича (посмертно) - лейтенанта
- ПОЛИВАЧА Николая Петровича (посмертно) - старшего лейтенанта
- ХАРКОВЦА Владимира Вячеславовича (посмертно) - старшего лейтенанта
- ЧЕРНЕНКО Андрея Юрьевича (посмертно) - старшего лейтенанта
- ШУМАРА Василия Михайловича - капитана
- ЯКИМОВИЧА Ивана Александровича (посмертно) - капитана
Наградить орденом "За мужество" I степени
- ВЕРЕМИЕНКО Владислава Александровича - младшего сержанта
- ЗИНОВЬЕВА Антона Павловича - младшего сержанта
- ПТАШКА Тимофея Сергеевича - капитана
- УГЛАЧА Александра Анатольевича - младшего сержанта
Наградить орденом "За мужество" II степени
- БАРСКОГО Василия Викторовича - сержанта
- ГОЛЬЦА Павла Владимировича (посмертно) - солдата
- ГОРБУНОВА Александра Александровича - сержанта
- ДМИТРЕНКО Сергея Викторовича (посмертно) - младшего сержанта
- КАНИВЦА Виталия Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
- КОШЕЛЯ Руслана Валерьевича - младшего сержанта
- ЛЕСИКА Сергея Вячеславовича (посмертно) - солдата
- РАКА Артема Ивановича - главного сержанта
- РОЗГОНЮКА Михаила Петровича - штаб-сержанта
- УРУСОВА Максима Александровича (посмертно) - сержанта
- Наградить орденом "За мужество" III степени
- АЛАЛИНА Юрия Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
- АЛЕКСЕНКО Геннадия Михайловича (посмертно) - солдата
- АНДРУЩУКА Николая Владимировича (посмертно) - солдата
- АНТОШКИНА Александра Ивановича - сержанта
- АРОНОВА Якима Ивановича (посмертно) - солдата
- АЩАУЛОВА Евгения Владимировича (посмертно) - старшего солдата
- БАГЛИКА Андрея Валентиновича - солдата
- БАЛЮКА Дмитрия Анатольевича (посмертно) - старшего солдата
- БАЛЯСА Петра Ивановича (посмертно) - главного сержанта
- БАНКОВСКОГО Игоря Ивановича (посмертно) - старшего солдата
- БАТАРГИНА Сергея Леонидовича (посмертно) - младшего сержанта
- БЕЛЮ Руслана Трофимовича - младшего сержанта
- Беличко Максима Юрьевича (посмертно) - солдата
- Быхальца Василия Анатольевича - младшего сержанта
- БИЧКОВСКОГО Петра Степановича - младшего сержанта
- БИЛЕНКО Евгения Анатольевича (посмертно) - солдата
- БИЛОУСА Ивана Алексеевича (посмертно) - солдата
- БОБКА Алексея Ивановича (посмертно) - солдата
- БОЙКО Сергея Юрьевича - младшего сержанта
- БОНДАРЕНКО Олега Ивановича - младшего сержанта
- БРИСЮКА Александра Алексеевича (посмертно) - солдата
- БУДАША Александра Валентиновича (посмертно) - солдата
- БУТЕНКО Сергея Владимировича (посмертно) - солдата
- ВАСЮТИНА Руслана Александровича (посмертно) - солдата
- ВЕЛИКОДНОГО Дмитрия Владимировича (посмертно) - солдата
- ВЕРЕТКО Николая Ивановича (посмертно) - солдата
- ВИХОРА Константина Ярославовича (посмертно) - солдата
- ВОВКО Григория Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
- ВОЗНОГО Сергея Николаевича (посмертно) - солдата
- ВОЛОШКО Марка Ивановича (посмертно) - солдата
- ВОРОНЦОВА Дмитрия Игоревича (посмертно) - солдата
- ГАБОРА Евгения Романовича - сержанта
- ГАВРОНА Андрея Романовича (посмертно) - солдата
- ГАЙДАЯ Виталия Николаевича (посмертно) - солдата
- ГАПШЕНКО Александра Николаевича (посмертно) - старшего солдата
- ГАРШИНА Василия Валерьевича (посмертно) - солдата
- ГВОЗДА Антона Владимировича (посмертно) - солдата
- ГЕРАЩЕНКО Игоря Сергеевича (посмертно) - солдата
- ГЕЦА Назара Романовича (посмертно) - старшего солдата
- ГИЛЯКУ Александра Викторовича (посмертно) - сержанта
- ГИРЕНКО Алексея Юрьевича (посмертно) - солдата
- ГЛАВАТСКИХ Виталия Вячеславовича (посмертно) - солдата
- ГНЕДКА Константина Николаевича (посмертно) - солдата
- ГОДУНА Сергея Михайловича - старшего солдата
- ГОЙДЕНКО Владимира Викторовича (посмертно) - солдата
- ГОЛОВИЯ-ХМЕЛЯРА Виктора Николаевича (посмертно) - штаб-сержанта
- ГРИГОРЬЕВА Алексея Игоревича (посмертно) - старшего солдата
- ГРИГОРЕНКО Алексея Сергеевича (посмертно) - солдата
- ГРИНИВЕЦКОГО Юрия Романовича (посмертно) - старшего солдата
- ГРИЦАЯ Валентина Сергеевича (посмертно) - солдата
- ГРИЦЮКА Николая Николаевича (посмертно) - солдата
- ГУДЫМА Юрия Александровича - старшего солдата
- ГУЛЕЯ Ивана Васильевича (посмертно) - солдата
- ГУЛЯЕВА Сергея Александровича (посмертно) - солдата
- ГУСЕВА Евгения Олеговича - старшего солдата
- ДАНИЛЬЧУКА Юрия Ивановича (посмертно) - старшего сержанта
- ДАРИЯ Руслана Михайловича (посмертно) - младшего лейтенанта
- ДЕГТЯРЕВА Алексея Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
- ДЕМЧИКА Андрея Александровича (посмертно) - солдата
- ДЕМЧУКА Александра Анатольевича (посмертно) - солдата
- ДИЛАНЯНА Карена Ншановича (посмертно) - солдата
- ДИЛЬНОГО Степана Николаевича (посмертно) - старшего солдата
- ДМИТРИВА Андрея Ярославовича (посмертно) - младшего сержанта
- ДОБРОВОЛЬСКОГО Алексея Николаевича - сержанта
- ДРУЖИНЦА Богдана Андреевича (посмертно) - лейтенанта
- ДУБИНЦА Михаила Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- ДУДЧЕНКО Сергея Владимировича (посмертно) - солдата
- ДЯЧУКА Анатолия Анатольевича (посмертно) - солдата
- ЕВСОВИЧА Петра Сергеевича (посмертно) - солдата
- ЕВТУШЕНКО Евгения Сергеевича (посмертно) - сержанта
- ЖИВИЦУ Александра Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
- ЖОЛОБОВСКОГО Александра Николаевича - солдата
- ЖУРАХОВСКОГО Владимира Сергеевича (посмертно) - солдата
- ЖУРБУ Степана Романовича (посмертно) - солдата
- ЗАВАЛКО Виктора Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
- ЗАЙЦЕВА Евгения Игоревича - старшего солдата
- ЗАЙЦА Василия Васильевича - старшего солдата
- ЗАКОРЕЦКУ Екатерину Владимировну (посмертно) - главного сержанта
- ЗАХАРЧЕНКО Александра Александровича (посмертно) - младшего сержанта
- ЗЕЛЕНКО Петра Ивановича (посмертно) - солдата
- ЗЕМЛЯНОГО Дениса Святославовича - старшего солдата
- ЗЕМСКОГО Андрея Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
- ИВАНОНЬКО Андрея Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта
- Иваськива Богдана Васильевича - лейтенанта
- ИВАХА Владимира Игнатьевича (посмертно) - солдата
- ИВАШКО Валерия Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- КАЛЕНИЧЕНКО Артема Владимировича (посмертно) - солдата
- КАЛИМАНА Сергея Васильевича - солдата
- КАМЕНСКИХ Василия Васильевича - солдата
- КАПШУКА Николая Михайловича (посмертно) - солдата
- КАРАЛАША Эдуарда Васильевича (посмертно) - солдата
- КАРАМУШКУ Станислава Андреевича (посмертно) - младшего сержанта
- КАРМАЗИНА Владимира Петровича (посмертно) - старшего солдата
- КАРПЕНКО Назара Александровича (посмертно) - солдата
- КАСМИНИНА Александра Васильевича (посмертно) - солдата
- КИРИЧЕНКО Сергея Анатольевича - старшего сержанта
- КИРИСЯ Юрия Сергеевича - старшего солдата
- КЛОЧКА Александра Владимировича (посмертно) - солдата
- КМЕТЯ Виталия Витальевича (посмертно) - младшего сержанта
- КОВАЛЕНКО Виталия Сергеевича (посмертно) - младшего сержанта
- КОВАЛЕНКО Максима Валерьевича (посмертно) - солдата
- КОВТУНА Валерия Федоровича (посмертно) - солдата
- КОЗЛОВСКОГО Виталия Анатольевича (посмертно) - старшего сержанта
- КОЛОГРИВОГО Александра Александровича (посмертно) - солдата
- КОЛПАКОВА Евгения Викторовича (посмертно) - солдата
- КОЛЯДИЧА Владимира Васильевича - сержанта
- КОЛЯДУ Тараса Олеговича (посмертно) - солдата
- КОНАРСКОГО Романа Михайловича (посмертно) - старшего солдата
- Копейкина Виталия Григорьевича (посмертно) - солдата
- КОРДИЯКУ Владимира Леоновича (посмертно) - солдата
- КОРОЛЮКА Ростислава Ростиславовича (посмертно) - солдата
- КОРШЕВНЮКА Вадима Степановича (посмертно) - солдата
- КОСМИНУ Александра Ивановича (посмертно) - солдата
- КОШЛЯКА Олега Ивановича (посмертно) - солдата
- КРАВЦОВА Андрея Андреевича (посмертно) - солдата
- КРАЙНЮКА Владислава Валерьевича (посмертно) - солдата
- КРИВЕНКО Владимира Петровича (посмертно) - солдата
- КУЗНЕЦА Александра Юрьевича (посмертно) - солдата
- КУКЛУ Константина Витальевича (посмертно) - младшего сержанта
- КУРДИБАНСКОГО Богдана Богдановича - младшего сержанта
- КУРОЧКУ Виктора Васильевича (посмертно) - солдата
- Кутаса Виталия Владимировича - капитана
- КУЧЕРЕНКО Игоря Александровича (посмертно) - сержанта
- КУШНИРА Антона Викторовича (посмертно) - солдата
- КУШПИТА Назара Богдановича (посмертно) - старшего сержанта
- КУЩАКА Дмитрия Григорьевича - солдата
- ЛАЗОРЕНКО Владимира Романовича (посмертно) - солдата
- ЛЕБЕДЕВА Виталия Александровича (посмертно) - солдата
- ЛЕВЧУКА Андрея Петровича (посмертно) - младшего сержанта
- ЛЕНЬКО Олега Юрьевича (посмертно) - солдата
- ЛИСЕНКО Станислава Владимировича - старшего солдата
- ЛИСЕНКО Василия Вячеславовича (посмертно) - старшего солдата
- ЛИСАЙЧУКА Александра Анатольевича (посмертно) - солдата
- ЛИСОВОГО Ярослава Николаевича (посмертно) - солдата
- Литвина Юрия Михайловича (посмертно) - сержанта
- ЛОБОДЮКА Игоря Юрьевича (посмертно) - солдата
- ЛОЗИЦКОГО Дмитрия Игоревича - младшего лейтенанта
- ЛОСЬКО Ярослава Игоревича - старшего солдата
- ЛУГОВОГО Владимира Григорьевича (посмертно) - солдата
- ЛУЖНЫХ Александра Евгеньевича (посмертно) - младшего сержанта
- ЛУКАШУКА Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
- ЛЮБАСЮКА Арвидса Александровича - сержанта
- МАЗУРИКА Виталия Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
- МАРТЫНЮКА Даниила Алексеевича - младшего сержанта
- МАРЦЕНИШИНА Николая Владимировича (посмертно) - солдата
- МАТЕРИНСКОГО Александра Анатольевича (посмертно) - старшего солдата
- МАЦКЕВИЧА Ивана Ивановича (посмертно) - старшего солдата
- МАЦЮКА Александра Владиславовича - солдата
- МЕДОВКИНА Владимира Ивановича (посмертно) - солдата
- МЕЛЬНИКА Виталия Дмитриевича (посмертно) - старшего сержанта
- МЕЛЬНИЧЕНКО Владимира Викторовича - солдата
- МЕЛЬНИЧУКА Андрея Владимировича (посмертно) - солдата
- МЕНЬКО Алексея Дмитриевича - старшего солдата
- МИГУ Владимира Александровича (посмертно) - старшего солдата
- МИКОЛАЕНКО Вадима Вячеславовича - старшего сержанта
- МИКОЛЕНКО Олега Валерьевича (посмертно) - солдата
- МИРОША Богдана Владимировича (посмертно) - солдата
- МИХАЙЛЕНКО Григория Борисовича (посмертно) - главного сержанта
- МИХЕНКО Руслана Николаевича (посмертно) - старшего солдата
- МИКОВА Ивана Николаевича (посмертно) - солдата
- Мица Валентина Владимировича (посмертно) - солдата
- МИЩУКА Александра Александровича (посмертно) - младшего сержанта
- МОРОЗОВА Артема Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
- МОШКОВСКОГО Виталия Валерьевича (посмертно) - солдата
- НАВЕРТЮКА Виктора Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- НАГРЕБЕЛЬНОГО Юрия Викторовича (посмертно) - сержанта
- НАУМЕНКО Леонида Ивановича - старшего солдата
- НЕГОВОРУ Леонида Николаевича (посмертно) - солдата
- Недельчева Михаила Федоровича - младшего сержанта
- Немеша Петра Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
- НЕРУБАЦКОГО Алексея Анатольевича (посмертно) - солдата
- НЕСТЕРОВЦА Владимира Ильича (посмертно) - солдата
- НИКИТИНА Юрия Руслановича - солдата
- НИКОЛАЙЧУКА Владимира Андреевича (посмертно) - старшего солдата
- ОГУЛУ Даниила Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта
- ОЖГА Александра Николаевича (посмертно) - солдата
- ОЗИМКА Богдана Сергеевича - старшего солдата
- ОНИЩЕНКО Александра Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта
- Осипчука Ивана Леонидовича (посмертно) - старшего солдата
- ОХРИМЧУКА Александра Павловича (посмертно) - солдата
- ПАВЛЮКА Валерия Алексеевича (посмертно) - младшего сержанта
- ПАВЛЮКА Александра Петровича (посмертно) - старшего солдата
- ПАНЧОХУ Виталия Владимировича (посмертно) - главного сержанта
- ПАРШАКОВА Всеволода Станиславовича (посмертно) - солдата
- ПАСИЧНИКА Павла Сергеевича - солдата
- ПЕНЦАКА Владимира Васильевича (посмертно) - старшего сержанта
- ПЕТРИКА Артема Васильевича (посмертно) - старшего лейтенанта
- ПЕТРИШИНА Богдана Зиновьевича (посмертно) - солдата
- ПЕХТЕРЕВА Александра Николаевича - старшего сержанта
- ПИРОГОВА Андрея Валерьевича (посмертно) - солдата
- ПИТУЛУ Василия Евгеньевича - солдата
- ПОДПЛЕТНОГО Андрея Анатольевича (посмертно) - солдата
- ПОЛИЩУКА Николая Петровича (посмертно) - солдата
- ПОЛИЩУКА Сергея Викторовича (посмертно) - солдата
- ПОНОМАРЕНКО Александра Николаевича (посмертно) - солдата
- ПОНОМАРЕВА Сергея Леонидовича (посмертно) - солдата
- ПОПОВА Сергея Анатольевича (посмертно) - штаб-сержанта
- ПРИСТУПА Александра Александровича (посмертно) - солдата
- ПУЗИЙЧУКА Игоря Михайловича (посмертно) - солдата
- РАВЛИНКА Ивана Михайловича (посмертно) - солдата
- РАСТРЕПИНА Юрия Валерьевича (посмертно) - солдата
- РЫБАКА Виталия Александровича (посмертно) - старшего солдата
- РОМАНЮКА Сергея Николаевича (посмертно) - солдата
- РОНДИКА Алексея Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
- САБАДЫРА Михаила Александровича (посмертно) - солдата
- САМОХВАЛА Николая Васильевича (посмертно) - солдата
- САМОХИНА Андрея Владимировича (посмертно) - солдата
- САХНЕНКО Андрея Григорьевича (посмертно) - солдата
- СИВАШЕНКО Андрея Федоровича (посмертно) - солдата
- СИТНИКА Александра Николаевича (посмертно) - солдата
- СИТНИЧЕНКО Александра Владимировича (посмертно) - солдата
- СКИБЕНКО Вячеслава Витальевича (посмертно) - младшего сержанта
- СКОРИКА Александра Юрьевича (посмертно) - старшего солдата
- СКОРОДУМОВА Олега Васильевича (посмертно) - солдата
- СЛЕПЕНОВА Павла Александровича - солдата
- СЛИСАРЧУКА Александра Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- СМИКА Петра Николаевича (посмертно) - солдата
- СНЕЖКА Дениса Олеговича (посмертно) - солдата
- СОБОЛЕВА Константина Александровича - старшего солдата
- СОЗАНСКОГО Олега Михайловича (посмертно) - младшего сержанта
- СОКОЛОВА Максима Евгеньевича (посмертно) - солдата
- СОЛДАТЕНКОВА Евгения Владимировича (посмертно) - солдата
- СОЛОВИНЕНКО Валерия Валерьевича (посмертно) - солдата
- СОЛОДА Владислава Витальевича (посмертно) - старшего солдата
- СОРОКУ Тараса Юрьевича (посмертно) - солдата
- СОСУНОВИЧА Бориса Анатольевича (посмертно) - солдата
- СОСЮКА Павла Лукашовича (посмертно) - младшего сержанта
- СОХАЦКОГО Владимира Павловича (посмертно) - солдата
- СТАСЮКА Федора Александровича (посмертно) - солдата
- СТЕПАНЕНКО Александра Михайловича (посмертно) - солдата
- СТЕПЧУКА Артема Васильевича (посмертно) - солдата
- СТЕЦЕНКО Владимира Викторовича (посмертно) - сержанта
- СТЕЦЮКА Вадима Васильевича - старшего солдата
- СТИШКОВА Игоря Михайловича (посмертно) - старшего солдата
- СТРИЖЕУСА Сергея Романовича (посмертно) - солдата
- СТУПАЧЕНКО Александра Александровича (посмертно) - старшего сержанта
- ТАЛДЫКИНА Юрия Васильевича (посмертно) - солдата
- ТАРИЦУ Виталия Павловича (посмертно) - солдата
- ТЕРЕМЕЦКОГО Андрея Григорьевича (посмертно) - солдата
- ТЕРЕЩЕНКО Виталия Владимировича (посмертно) - солдата
- ТЕРТИЧНОГО Николая Юрьевича (посмертно) - солдата
- ТИКВУ Андрея Федоровича (посмертно) - младшего сержанта
- ТИМОЩУКА Василия Леонидовича (посмертно) - солдата
- ТИХНОВЕЦКОГО Руслана Николаевича (посмертно) - солдата
- ТИХОНОВА Виталия Александровича (посмертно) - старшего солдата
- ТЛУСТОГО Дениса Викторовича (посмертно) - солдата
- ТРОХИМЧУКА Геннадия Михайловича (посмертно) - старшего солдата
- ТРУШИНА Константина Николаевича (посмертно) - сержанта
- УНГУРЬЯНА Артема Вячеславовича (посмертно) - солдата
- УНГУРЯНА Ивана Георгиевича (посмертно) - сержанта
- ФАРИОНА Михаила Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
- ФЕДЕВИЧА Владимира Петровича (посмертно) - старшего солдата
- ФЕДОРНЯКА Тараса Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- ФЕДОРЧУКА Сергея Андреевича (посмертно) - младшего сержанта
- ФЕДЧИКА Владимира Константиновича (посмертно) - солдата
- ФИЛЯЕВА Романа Сергеевича (посмертно) - солдата
- ФИСКОВИЧА Владимира Викторовича - солдата
- ФУТРИКА Андрея Владимировича (посмертно) - солдата
- ХИМИЧА Леонида Владимировича (посмертно) - солдата
- ХЛОПИЦКОГО Андрея Васильевича (посмертно) - старшего солдата
- ХРУЩА Назария Григорьевича - подполковника
- ЦАПЕНКО Николая Леонидовича (посмертно) - старшего сержанта
- ЦИЦУ Василия Юрьевича (посмертно) - старшего солдата
- ЧЕРНЫША Владимира Анатольевича (посмертно) - солдата
- ЧЕРНОВОЛА Ивана Владимировича (посмертно) - старшего сержанта
- ЧИГРИНА Владислава Александровича (посмертно) - старшего солдата
- ЧУБА Виталия Владимировича (посмертно) - сержанта
- ЧУГАЕВСКОГО Олега Леонидовича (посмертно) - солдата
- ЧУХНА Николая Николаевича (посмертно) - солдата
- ШАПОВАЛА Романа Анатольевича (посмертно) - солдата
- ШАТОВА Сергея Александровича (посмертно) - солдата
- ШВЕЦА Ивана Михайловича - штаб-сержанта
- ШИДЕРОВА Сергея Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
- ШКОРИНА Вячеслава Юрьевича (посмертно) - солдата
- ШКУРИНСКОГО Владимира Николаевича (посмертно) - старшего солдата
- ШЛЯХОВЧУКА Василия Николаевича (посмертно) - старшего солдата
- ШНИЦАРА Андрея Степановича (посмертно) - старшего солдата
- ШОЛОМКО Сергея Васильевича (посмертно) - главного сержанта
- Шпиня Александра Леонидовича (посмертно) - главного сержанта
- ЮХНЕНКО Алексея Сергеевича (посмертно) - старшего солдата
- ЯНИШЕВСКОГО Андрея Зиновьевича (посмертно) - младшего сержанта
- ЯНЦЮКА Василия Васильевича (посмертно) - старшего сержанта
- ЯЦЕНКО Александра Владимировича (посмертно) - младшего сержанта
- ЯЩЕНКО Юрия Федоровича (посмертно) - солдата
Наградить орденом Даниила Галицкого
- КОШОВОГО Сергея Сергеевича - майора
- СУРОВЦЕВА Анатолия Викторовича - подполковника
Наградить медалью "За военную службу Украине"
- АКСЕНОВА Эрнеста Григорьевича - младшего сержанта
- АНДРЕЙКИВА Василия Ивановича - солдата
- БАКРИУ Ивана Степановича (посмертно) - солдата
- БОРСУКА Тадея Тадеевича - младшего сержанта
- БУДЬОННОГО Андрея Николаевича (посмертно) - солдата
- ВЫШИВАНОГО Валерия Александровича - старшего солдата
- ГАЛУШКУ Василия Николаевича - штаб-сержанта
- ГОРНОГО Ярослава Анатольевича - младшего сержанта
- ГУЦАЛА Руслана Олеговича - старшего солдата
- ДЕНЕНФЕЛЬДА Романа Тадеушовича - старшего солдата
- ДЕХТЕРУКА Ивана Ивановича - младшего сержанта
- ДЗЮБУ Максима Алексеевича - солдата
- Ильчука Юрия Николаевича (посмертно) - старшего лейтенанта
- КИТАЙСКОГО Олега Олеговича - капитана
- КЛИПАНОВСКОГО Петра Ивановича - старшего солдата
- КОЛЕСНИКА Игоря Михайловича - солдата
- КОЛОМИЙЦА Виталия Анатольевича - сержанта
- КОЧЕРЖУКА Михаила Михайловича - старшего солдата
- КОШЕЛЮ Виталия Юрьевича - солдата
- КРЕДЕНЦЕРА Дмитрия Николаевича - сержанта
- ЛИПАКА Романа Владимировича - солдата
- ЛОБУРА Владислава Сергеевича - старшего солдата
- МАКАРЦА Тараса Васильевича - солдата
- МАЛОМУЖА Юрия Анатольевича - солдата
- МАРЬЯША Андрея Дмитриевича - майора
- МАРФИЧА Андрея Александровича - майора
- МОРОЗЮКА Виталия Александровича - младшего сержанта
- МУРАЧЕВА Виктора Юрьевича - солдата
- НЕЖИБОРЦА Романа Витальевича - младшего сержанта
- НЕТРИВАЙЛО Сергея Ивановича - младшего сержанта
- Нечипора Руслана Александровича - солдата
- ПАВЛЮКА Александра Викторовича - младшего сержанта
- ПАНЬКИВА Виталия Мироновича - старшего солдата
- ТРАСКОВЕЦКОГО Вадима Леонидовича - старшего сержанта
- УСЕНКО Эдуарда Николаевича - солдата
- ХОЛОДКЕВИЧА Артема Игоревича - подполковника
- ШЕБАНОВА Владимира Владимировича - солдата
- ШЕРСТНЕВА Антона Евгеньевича - старшего солдата
- ШПАКА Александра Владимировича - солдата
Наградить медалью "Защитнику Отечества"
- АТАМАНЧУКА Андрея Васильевича - солдата
- БАТУРИНСКОГО Михаила Андреевича (посмертно) - солдата
- БЕССАРАБА Андрея Андреевича (посмертно) - солдата
- БЫРЧАКА Мирослава Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
- ВОЛОБУЕВА Андрея Анатольевича (посмертно) - младшего сержанта
- ГОРБАТЮКА Максима Константиновича (посмертно) - младшего сержанта
- ГОРОДИЦКОГО Геннадия Ивановича (посмертно) - солдата
- ГРИЦАЯ Андрея Викторовича (посмертно) - старшего солдата
- КАРПЕНКО Александра Александровича (посмертно) - солдата
- КОЗЛЕНКО Ивана Викторовича (посмертно) - старшего солдата
- КОНДРАТЬЕВА Владимира Вадимовича - майора
- КРОПИВНИЦКОГО Романа Богдановича (посмертно) - старшего солдата
- КУКУШКИНА Сергея Ильича (посмертно) - старшего солдата
- КУРАСОВА Виктора Валерьевича (посмертно) - сержанта
- ЛЕЛЮХА Александра Яковлевича (посмертно) - солдата
- МАЛИЦКОГО Александра Александровича (посмертно) - старшего солдата
- МЕЛЬНИКА Николая Викторовича (посмертно) - старшего солдата
- Онегина Сергея Евгеньевича (посмертно) - солдата
- РОМАНЧУКА Игоря Анатольевича (посмертно) - солдата
- СИДЕНКО Ивана Александровича - младшего сержанта
- СТОЯНОВА Александра Николаевича (посмертно) - старшего сержанта
- ТИКВУ Александра Ивановича (посмертно) - старшего сержанта
- ФИЩУКА Дмитрия Петровича (посмертно) - старшего солдата
- ЯВКИНА Николая Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
Наградить медалью "За спасенную жизнь"
- БОРОДАВКУ Владислава Евгеньевича - лейтенанта
- ГЕЙМАЛА Олега Петровича - старшего сержанта
- КРАТКОГО Александра Николаевича - старшего сержанта
- МАНДЕВА Даниила Юрьевича - младшего лейтенанта
- САВЧЕНКО Валерия Владимировича - старшего солдата
- ЯРЕМКО Андрея Романовича - старшего сержанта.
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