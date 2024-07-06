Від початку доби ворог 4 рази атакував на Харківському напрямку, розвідка фіксує поодинокі пересування окупантів у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

Від початку поточної доби, 6 липня 2024 року, війська РФ 4 рази атакували позиції Сил оборони на Харківському напрямку, дві атаки вже відбито, ще дві - тривають досі.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник ОТУ "Харків" Юрій Повх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За останню добу в зоні відповідальності ОТУ "Харків" атакувальні дії в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Липці. Загалом відбулося 8 бойових зіткнень за минулу добу. З початком нової доби ворог розпочав атакувальні дії, здійснив 4 атаки, дві з них станом на ранок вже відбито" - сказав Повх.

За його словами, за минулу добу втрати ворога в зоні відповідальності ОТУ "Харків" становили 134 особи вбитими та пораненими.

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Як додав Повх, за минулу добу українська розвідка зафіксувала поодинокі пересування особового складу ворога у Вовчанську. За його словами, таким чином ворог намагається відновити стан бойової готовності своїх підрозділів не тільки у Вовчанську, а й в інших населених пунктах.

Водночас, як зазначив речник, офіційного повідомлення про просування ворога в районі Вовчанська наразі немає.

Також, за його словами, час від часу українська розвідка фіксує появу на ворожій стороні підрозділів "Ахмат".

"Звичайно, вони, як завжди, не присутні на лінії бойового зіткнення, вони радше використовуються в якості так званих загороджувальних загонів. Фіксувалася їх присутність, але так само вони зникали і на тих позиціях виявляли підрозділи військової поліції Російської Федерації", - сказав Повх.

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