61% громадян країн НАТО підтримують продовження надання допомоги Україні

Більшість громадян країн НАТО підтримують продовження надання допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, такі дані оприлюднено на сайті НАТО за результатами проведеного соціологічного дослідження перед самітом у Вашингтоні.

"Як і попередні дослідження перед самітами, цього року опитування включало питання щодо російської війни проти України. Близько двох третин респондентів у країнах Альянсу вважають, що російська війна проти України уражає безпеку їхніх країн (63%). Є згода переважної більшості респондентів, що їхня країна має продовжувати надавати допомогу для України (61%)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, більшість населення країн Альянсу погоджуються, що їхня країна має захищати країну-союзника у разі атаки на неї (63%), ще 70% респондентів проголосували б за продовження членства їхньої країни в НАТО, якби це питання було винесено на референдум.

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Так, 76% населення країн Альянсу підтримують продовження суттєвих витрат на оборону. При цьому збільшення відсотку тих, хто підтримує збільшення таких витрат, хоча й продовжує зростати, становить на цей час 41% від опитаних респондентів.

Водночас значна кількість опитаних зберігає негативне ставлення до Росії та Китаю (62% та 48% відповідно).

Повідомляється, що згадане соціологічне опитування було проведено перед черговим самітом НАТО у всіх 32-х країнах Альянсу за участі понад 30 тис. респондентів.

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