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Новини Допомога Україні
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61% громадян країн НАТО підтримують продовження надання допомоги Україні

нато україна

Більшість громадян країн НАТО підтримують продовження надання допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, такі дані оприлюднено на сайті НАТО за результатами проведеного соціологічного дослідження перед самітом у Вашингтоні.

"Як і попередні дослідження перед самітами, цього року опитування включало питання щодо російської війни проти України. Близько двох третин респондентів у країнах Альянсу вважають, що російська війна проти України уражає безпеку їхніх країн (63%). Є згода переважної більшості респондентів, що їхня країна має продовжувати надавати допомогу для України (61%)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, більшість населення країн Альянсу погоджуються, що їхня країна має захищати країну-союзника у разі атаки на неї (63%), ще 70% респондентів проголосували б за продовження членства їхньої країни в НАТО, якби це питання було винесено на референдум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США Брінк про очікування від саміту НАТО: Посилення ППО та міст до Альянсу

Так, 76% населення країн Альянсу підтримують продовження суттєвих витрат на оборону. При цьому збільшення відсотку тих, хто підтримує збільшення таких витрат, хоча й продовжує зростати, становить на цей час 41% від опитаних респондентів.

Водночас значна кількість опитаних зберігає негативне ставлення до Росії та Китаю (62% та 48% відповідно).

Повідомляється, що згадане соціологічне опитування було проведено перед черговим самітом НАТО у всіх 32-х країнах Альянсу за участі понад 30 тис. респондентів.

Читайте: На саміті у Вашингтоні НАТО оголосить про створення структури для координації допомоги Україні, - NYT

Автор: 

НАТО (6547) допомога і підтримка (1166)


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61% громадян НАТО не воюють з ордою
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06.07.2024 14:22 Відповісти
А якби воювали, були б проти членства в НАТО і допомозі союзникам?
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06.07.2024 14:27 Відповісти
Ге ж.
Ну й шо, що крапельниця?
Зате здоровенна!
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06.07.2024 14:29 Відповісти
Це критично мало...третина мешканців ЕС - неадекватні інфантіли...
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06.07.2024 14:33 Відповісти
Це як подивитись. Якщо згадати 73% тих, хто був за просто пєрєстать стрєлять...
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06.07.2024 14:40 Відповісти
це богато , бо відсотків 20 - 30 взагалі не знають що це за підтримка і де знаходиться Україна і що залишається на долю тих кто дійсно проти ?
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06.07.2024 15:36 Відповісти
Це вирішально достатньо, бо означає, що кремлівські фінансово-ідеологічні інтервенції та диверсії втрачають ефективність.
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06.07.2024 16:28 Відповісти
Спасибі громадянам країн НАТО за підтримку України.
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06.07.2024 14:42 Відповісти
 
 