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Новини
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Оголошеного у розшук експрокурора Ільницького та його тещу-адвокатку, яка займалася "схемами для ухилянтів", затримано у Львові, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Львові затримали адвокатку та її зятя-колишнього прокурора, який перебував у розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана за винагороду обіцяла вплинути на прийняття рішення військовими службовими особами ряду ТЦК та СП Львівської області про оформлення відстрочки від призову за мобілізацією для двох чоловіків призовного віку та без проходження ними медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Під час отримання 3,5 тисяч доларів США неправомірної вигоди адвокатку затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Крім цього, як зазначається, під час обшуків у помешканні підозрюваної виявлено її зятя, який тривалий час перебував у розшуку за підозрою у підробці та використанні підроблених документів. Чоловіка теж затримали.

Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення майже 2 мільйонів гривень застави.

Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

затримано адвокатку
затримано адвокатку
затримано адвокатку
затримано адвокатку
затримано адвокатку

Що кажуть в СБУ?

Своєю чергою, у СБУ інформують, що СБУ затримала у Львові експрокурора, оголошеного у розшук, а також його тещу-адвокатку, яка займалася "схемами для ухилянтів".

Співробітники Служби безпеки України та прокуратури ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла у західних областях України.

"У результаті комплексних заходів на Львівщині затримано організаторку оборудки - місцеву адвокатку. Під час обшуків у її будинку затримано також її затя, колишнього прокурора, який майже рік перебував у розшуку за підозрою у підробці документів", - йдеться у повідомленні.

Як діяла злочинна схема?

Як свідчать матеріали справи, адвокатка діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини.

За наявними даними, вартість послуг зловмисників становила до 12 тис. доларів США з особи, а загалом вони встигли "заробити" майже пів мільйона американських доларів.

"Схема" діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей.

За даними СБУ, разом зі спільниками адвокатка сприяла ухилянтам в оновленні військово-облікових даних в державних реєстрах, а також забезпечувала фіктивне оформлення групи інвалідності.

Така схема дозволяла потенційним призовникам незаконно перетнути кордон України.

Правоохоронці затримали організаторку схеми під час одержання першої частини коштів у розмірі 3500 доларів США.

Обшук у адвокатки

При обшуках у фігурантки в ручній сумочці було виявлено майже 1,5 млн в гривневому еквіваленті. Окрім цього вилучено й чорнові записи, які підтверджують ведення протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Національної поліції повідомили адвокатці про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

Фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За даними ЗМІ, йдеться про львівську адвокатку Богдану Москву, а її зятем є скандальний експрокурор Ростислав Ільницький, який відгуляв розкішне весілля під час війни. Як повідомлялося, ДБР оголосило Ільницького в розшук через справу про підроблення документів.

Нагадаємо, 7-8 жовтня 2023 року у Львові експрокурор та колишня співробітниця ДБР святкували своє пишне весілля. Загалом на весіллі було понад 1000 гостей, їх розважали артисти Олександр Пономарьов, Оля Полякова та Дзідзьо.

Наприкінці жовтня в мережі з’явилася інформація про те, що Ільницькому вручили повістку. Втім, за словами журналіста Ференса, це не так: представники ТЦК не знайшли Ільницького за жодною з адрес та залишили повістку в поштовій скриньці.

Автор: 

адвокат (940) затримання (4355) СБУ (12979) Офіс Генпрокурора (3280) ухилянти (995)


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Топ коментарі
+36
А кажуть, що Україні загрожує дефолт Треба всього навсього потрясти прокуратури і половину зовнішнього боргу буде закрито. На черзі судді, депутати, міністри то що
показати весь коментар
06.07.2024 15:11 Відповісти
+18
Не переймайтеся - класична спортивна риболовля.

Зловили сьогодні,завтра - відпустять.

Якщо в дурня багато грошей (робити мільйонне весілля під час війни) - то хай хоть табличку ділення вивчить...
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06.07.2024 15:49 Відповісти
+17
Основні схематозники для ухилянтів є 95 квартал. Квартал робе схеми для виїзду кварталівців
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06.07.2024 15:21 Відповісти
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Ото як показують фото "гроші віялом", то знак, що радість для лохарів.
А тим бздунам-прокурорам хер що буде.
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06.07.2024 15:00 Відповісти
ухилянти в погонах, які давали присягу цій державі задокументували правопорушення якогось зі свого табору експрокурора, за те що ті організовували виїзд чоловіків за кордон, який не обмежений жодним законом
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06.07.2024 15:21 Відповісти
Основні схематозники для ухилянтів є 95 квартал. Квартал робе схеми для виїзду кварталівців
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06.07.2024 15:21 Відповісти
Ви навіть не уявляєте як вони зараз обілечують всіх і вся ціни на білєти 10-20у є
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07.07.2024 06:31 Відповісти
А як ти уявив? Тебе обілетили? Чи ти в долі?
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08.07.2024 01:26 Відповісти
100% сучьонок їбав і москву і тещу і трубу , родича тещі москви !
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06.07.2024 15:02 Відповісти
Як з гусака вода .
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06.07.2024 15:04 Відповісти
А кажуть, що Україні загрожує дефолт Треба всього навсього потрясти прокуратури і половину зовнішнього боргу буде закрито. На черзі судді, депутати, міністри то що
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06.07.2024 15:11 Відповісти
Ви жартуєте? За моїми скромними підрахунками, за роки незалежності працівники правоохоронних органів незаконно заволоділи не менше ніж трильйоном доларів.
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06.07.2024 16:44 Відповісти
Значить, ще й у фонд для майбутніх поколінь буде що покласти. Експропріація награбованого піде на користь.
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07.07.2024 13:25 Відповісти
Ще за часів Януковича в Україні було продано за гроші громадянство України більше як 300 000 вихідцям з Турції та країн Азії та близького сходу. Більшість з них вже в Європі, але багато хто так і живе в Україні. Вважаєте, що хтось намагався провести розслідування?

при Порошенко та Зеленському київські адвокати разом з міграційними службами потрохи заробляли на такий продажі.
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07.07.2024 16:53 Відповісти
а коля катлета сказав що йому жити нема за що !!!!!!!
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06.07.2024 19:37 Відповісти
мене бентежить який статус отримає жінка-донька прокурора та адвокатки:

вдова прокурора чи сирота адвокатки

.
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06.07.2024 15:13 Відповісти
мільйонерка при мамі і чоловіку
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06.07.2024 15:25 Відповісти
Це той плакулол якому доблесне тицеке "вручило" повістку
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06.07.2024 15:24 Відповісти
Это та жлобская семейка, которая во время войны отгуляла пышную свадьбу, об этом писали многие журналисты.
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06.07.2024 15:41 Відповісти
та я памятаю, просто смішно було як на провладних телеграм помийках всюди просувалась новина що пракурору вручили повістку, і тільки на цензорі написали що "вручили" не йому а поштовій скриньці.
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06.07.2024 15:48 Відповісти
Як затримали так і відпустять,такі зв*язки і *бабло*.
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06.07.2024 15:35 Відповісти
Повністю з вами погоджуюсь. Тим паче згідно новини «прокурору» інкримінують лише використання завідомо підробленого документа», згідно статті 358 КК України таке діяння «карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років». Тобто позбавлення волі ця стаття взагалі не передбачає. Тому в новині ні слова про те що суд обрав йому хоч якийсь запобіжний захід..
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06.07.2024 17:38 Відповісти
Зарахують час,проведений у тещі на горищі як покарання "позбавлення волі" і відпустять.А тещу нагородять золотим годинником за затримання корупціонера.
Колю котлету підселіть до нього,а то нудится у своїх хоромах,а там хоч Москву розважить.
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07.07.2024 14:41 Відповісти
Внесуть заставу ( заробленими грошима), вийдуть, через деякий час про них "забудуть", можливо чухнуть за кордон. Ото й усе.
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06.07.2024 15:37 Відповісти
Судя по фото, "прокурор" находится где-то на шестом месяце беременности.
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06.07.2024 15:39 Відповісти
Здрастуйте теща Нюра, пише зятьок вам - Юра
Шлю листа із в"язниці, сльози біжать по пиці
Ще не старі ви мамо, пішки ходіть ногами
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06.07.2024 15:40 Відповісти
Це, мабуть, брат отого катлєти! Там теж купи дол та гривень!

Це вони, хотіли, МАБУТЬ, їх задонатити на підтримку Захисників України, а видно, проведення єрмаком, отого, мирового самміту у Швейцарії, збив їх з пантелику… Тому, гори банкнотів, і розійшлися по їх родичам!!
Самі то вони, ЗЛИДНІ! На держокладах, тількі, кінці з кінцями і зводять!!
Он, як поопухали, на розпаленій мівіні!!
Шоу, від зеленського під контролем єрмака, продовжується з кривавою піною на губах, у отих 73%, що прийшли у другому турі!!!
Це гроші з них, але не для них! Квартплату у Лондоні, за квартиру, треба вчасно сплачувати зеленському…
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06.07.2024 15:44 Відповісти
як так,цеж наш в вишиванціу жовтні експрокурор Ростислав Ільницькій https://fakty.ua/427387-pir-vo-vremya-chumy-svadba-lvovskogo-eks-prokurora-na-kotoroj-500-gostej-gulyali-dva-dnya-vozmutila-set-foto-video відгуляв пишне весілля із колишньою працівницею ДБР Роксоланою Москвою . Одруження святкували у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, а серед сотень гостей були прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР, податкової та одіозні депутати. https://fakty.ua/427615-moya-rabota-tochno-ne-audit-i-ne-rassledovanie-polyakova-rezko-otvetila-na-hejt-za-vystuplenie-na-skandalnoj-svadbe-vo-lvove На заході виступали відомі українські зірки .
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06.07.2024 15:46 Відповісти
Влада,поліція, це звичайні організовані злочинні угрупування, які самі себе кришують та відмазують, і весь цей цирк відбувається за народні коштти
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06.07.2024 15:52 Відповісти
Це не весілля було, а шоу марнотратства дєньог під час 11 року війни, для показу зеленському і отій кодлі з ОПУ, чому Україна не в НАТІ …
Схематози Зеленського щодо ухиляння від Захисту України, значно вдосконалили оті, дивні особи, кого він назбирав до ВРУ!!!
Тому, братам шиферам-недостреленим, стало соромно і вони, теж утікли з України, як особи, що отримали каліцтво, на шоу приблуд95!!!
Сумна очевидність для Українців, під час московської війни, дивлячись на такі дії привладних!! Але 21 травня прийшло, Рішення КСУ зеленський з кодлом має виконати, бо тоді до них, виникають прості питання від ГПУ СБУ ДБР …. Власне, ви хто громадяни, за правовим статусом??
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06.07.2024 15:59 Відповісти
Це весілля- лакмусовий папірець української корупційної системи.
Уявляю наскільки огидно цивілізованим країнам з нами мати справу.
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06.07.2024 16:48 Відповісти
і хабарі святими іконками перекдадають.
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06.07.2024 16:52 Відповісти
гребаные ..звезды.. зарабатывали тысячи долларов на свадьбе этого гандона где торт стоил 100 000 грн а масейчук-каламойская сшибает ..бедная.. в прямом эфире на дроны и мазур-каломойская пустив слезу тоже просит и здоровый красномордый плинский ..воюет.. не в часом яре а в ночном унитазе и ванька баканов друг вовика тоже ..воюет.. и сынок масейчучки сказал што ваевать он будет в евросаюзе . и генпрокурор тоже в основном ваюет в евросаюзе ну штобы не мататься туда-сюда
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06.07.2024 19:51 Відповісти
Ну і на Х ти сюди вишиванку приплело, чмо кацапське? Ліпи там коників у скрєпі ***** і не вилазь на цивілізований сайт. Без тебе розберемося.
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07.07.2024 18:43 Відповісти
з чим тим у Xранції розбереся, Сара Абрамовна?
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08.07.2024 01:31 Відповісти
І з твоїм Х@йлом тако
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08.07.2024 08:20 Відповісти
Не переймайтеся - класична спортивна риболовля.

Зловили сьогодні,завтра - відпустять.

Якщо в дурня багато грошей (робити мільйонне весілля під час війни) - то хай хоть табличку ділення вивчить...
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06.07.2024 15:49 Відповісти
рухались у напрямку Тиси?
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06.07.2024 16:08 Відповісти
Хоча такі солдати в ЗСУ будуть потрібні - в нього є досвід "взятія" Москви))))
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06.07.2024 16:13 Відповісти
Чи пережене Львів Одесу?)
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06.07.2024 16:17 Відповісти
А що ж вона зятя свого за кордон, по схемі не відправила?
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06.07.2024 16:39 Відповісти
Бо ті усі схеми робляться не для того ,аби когось переправляти за кордон, а за для збирання грошей. Усі робочі варіанти спрацьовують тільки коли ніхто не в курсі, крім самого перебіжчика.
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06.07.2024 16:50 Відповісти
в тебе ніколи не було тещі, мабуть
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06.07.2024 16:51 Відповісти
...зачьот
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06.07.2024 17:48 Відповісти
А лікарів та працівників ТЦК теж затримали?
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06.07.2024 16:59 Відповісти
І знову Львів, це то місто де найгучніше кричали ,,хто не скаче той маскаль', це то місто де сьогодні найбільше крадуть, де дерли три шкури за аренду квартир з переселенців, це то місто де найбільше ухилянтів сидять по закордоном і кричать " хто не скаче, той маскаль'".
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06.07.2024 17:11 Відповісти
Яка гидота! Зате в дорогих вишиванках і розмовляють на українській мові, ходять мабуть в церкву. Гадаю це результат безкарністі. Хабарники роблять Україну під себе. То за що віддали і віддають своє життя захисники України? Чи закони в нашій країні тільки для кріпаків? Чому мовчать громадяни?
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06.07.2024 19:04 Відповісти
"на українській мові" - громадяни зайняті, насаджують тєбя на бутилку, чмо лішнєxромосомноє
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08.07.2024 01:33 Відповісти
А как Ильницкого разыскивали, если не проверили элементарное - квартиры самых близких родственников? Тещи, например.
Или объявление в розыск - это формальность или разновидность "бизнеса", типа я плачу а вы дальше делаете вид, что меня разыскиваете.
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06.07.2024 17:38 Відповісти
Тобто пройшло ло більше року з того весілля і оце все чмо і далі «працювало»??
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06.07.2024 18:24 Відповісти
Про фотки: "Зульфія, открой лічіко!"
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06.07.2024 18:28 Відповісти
А чого в нас підараси-прокурори у всіх новинах відразу стають "ексами". Як і мєнти.
Їх на роботу відразу оформляють "ексами", чи цей підарасізм набувається у ході виконання службових обов'язків?
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06.07.2024 18:32 Відповісти
Яка гидота! Зате в дорогих вишиванках і розмовляють на українській мові, ходять мабуть в церкву. Гадаю це результат безкарністі. Хабарники роблять Україну під себе. То за що віддали і віддають своє життя захисники України? Чи закони в нашій країні тільки для кріпаків? Чому мовчать громадяни?
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06.07.2024 19:03 Відповісти
В тому то і питання. За що і кого захищати? Цих покидьків? Дякую...
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07.07.2024 21:54 Відповісти
Когда их уже расстреливать начнут, по законам военного времени, может тогда у них поменяется что-то в голове.
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06.07.2024 19:37 Відповісти
хтось гне спину в полі , в шахті горбатиться, горить біля домни обо мартена,воюють люди, а тут процвітає малина!Ніхто не дасть хабаря селянину,шахтарю, сталевару чи ВОЇНУ...у цій категорії тільки все відбирають.....цьому,цій малині, повинен бути край.
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06.07.2024 19:46 Відповісти
Коли вже таких експрокурорів будуть мобілізовувати? Чи не дочекаємось при нинішній владі?
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07.07.2024 00:47 Відповісти
Цю гниду зловили у його тещі на горищі, ця сволота там ховалася в старих меблях. Поки корупціонерам дають виходити під заставу нічого не зміниться в Україні, а потім дехто зухвалим голосом запитує: - "Байден, чому ми ще не в НАТО?"
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07.07.2024 05:07 Відповісти
Нету веры полицейским, судебной системам в Украине!
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07.07.2024 10:38 Відповісти
Повний список злочинів Зеленського - https://www.youtube.com/watch?v=kcSTI8CLcvw&t=54s
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07.07.2024 15:06 Відповісти
Не поділились просто.
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07.07.2024 21:53 Відповісти
 
 