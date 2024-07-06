Оголошеного у розшук експрокурора Ільницького та його тещу-адвокатку, яка займалася "схемами для ухилянтів", затримано у Львові, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Львові затримали адвокатку та її зятя-колишнього прокурора, який перебував у розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана за винагороду обіцяла вплинути на прийняття рішення військовими службовими особами ряду ТЦК та СП Львівської області про оформлення відстрочки від призову за мобілізацією для двох чоловіків призовного віку та без проходження ними медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Під час отримання 3,5 тисяч доларів США неправомірної вигоди адвокатку затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Крім цього, як зазначається, під час обшуків у помешканні підозрюваної виявлено її зятя, який тривалий час перебував у розшуку за підозрою у підробці та використанні підроблених документів. Чоловіка теж затримали.

Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення майже 2 мільйонів гривень застави.

Перевіряється причетність до злочину інших осіб.















Що кажуть в СБУ?

Своєю чергою, у СБУ інформують, що СБУ затримала у Львові експрокурора, оголошеного у розшук, а також його тещу-адвокатку, яка займалася "схемами для ухилянтів".

Співробітники Служби безпеки України та прокуратури ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла у західних областях України.

"У результаті комплексних заходів на Львівщині затримано організаторку оборудки - місцеву адвокатку. Під час обшуків у її будинку затримано також її затя, колишнього прокурора, який майже рік перебував у розшуку за підозрою у підробці документів", - йдеться у повідомленні.

Як діяла злочинна схема?

Як свідчать матеріали справи, адвокатка діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини.

За наявними даними, вартість послуг зловмисників становила до 12 тис. доларів США з особи, а загалом вони встигли "заробити" майже пів мільйона американських доларів.

"Схема" діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей.

За даними СБУ, разом зі спільниками адвокатка сприяла ухилянтам в оновленні військово-облікових даних в державних реєстрах, а також забезпечувала фіктивне оформлення групи інвалідності.

Така схема дозволяла потенційним призовникам незаконно перетнути кордон України.

Правоохоронці затримали організаторку схеми під час одержання першої частини коштів у розмірі 3500 доларів США.

Обшук у адвокатки

При обшуках у фігурантки в ручній сумочці було виявлено майже 1,5 млн в гривневому еквіваленті. Окрім цього вилучено й чорнові записи, які підтверджують ведення протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Національної поліції повідомили адвокатці про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

Фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За даними ЗМІ, йдеться про львівську адвокатку Богдану Москву, а її зятем є скандальний експрокурор Ростислав Ільницький, який відгуляв розкішне весілля під час війни. Як повідомлялося, ДБР оголосило Ільницького в розшук через справу про підроблення документів.

Нагадаємо, 7-8 жовтня 2023 року у Львові експрокурор та колишня співробітниця ДБР святкували своє пишне весілля. Загалом на весіллі було понад 1000 гостей, їх розважали артисти Олександр Пономарьов, Оля Полякова та Дзідзьо.

Наприкінці жовтня в мережі з’явилася інформація про те, що Ільницькому вручили повістку. Втім, за словами журналіста Ференса, це не так: представники ТЦК не знайшли Ільницького за жодною з адрес та залишили повістку в поштовій скриньці.