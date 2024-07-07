Прем’єр Індії Моді у Відні обговорить з австрійським керівництвом війну РФ проти України

10 липня прем'єр-міністр Індії Нарендру Моді має намір відвідати Австрію, де планує обговорити з керівництвом країни російське вторгнення в Україну.

Про візит індійського прем’єра до Відня повідомили у федеральній канцелярії Австрії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У середу, 10 липня 2024 року, федеральний канцлер Карл Негаммер прийме з офіційним візитом у Відні прем'єр-міністра Республіки Індія Нарендру Моді. Окрім робочої зустрічі між главами урядів, у програмі візиту також запланована зустріч з федеральним президентом Александером Ван дер Белленом", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними австрійської канцелярії, обидва глави урядів "з нетерпінням чекають на конфіденційний обмін думками наодинці", а візит Моді знаменує собою "важливу подію у двосторонніх відносинах" та підкреслює "спільну відповідальність за мир і стабільність у світі".

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В інтерв’ю австрійському суспільному телемовнику ORF федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер повідомив, що війна РФ проти України буде однією з тем обговорення з Моді.

Ми дійсно живемо у важкі часи, і все ще триває війна, а саме війна Росії проти України. Підхід Австрії полягає в тому, що ми повинні вийти за межі Заходу і перетягнути на нашу сторону інші країни, щоб знайти союзників заради миру і щоб зброя могла замовкнути заради змін. Я дуже радий, що вдалося привезти прем'єр-міністра Індії до Австрії. Це було його бажання, щоб він приїхав до Австрії після зустрічі з російським президентом. Це - важливий крок до миру, і це питання, яке дійсно хвилює людей, коли йдеться про те, що ми можемо зробити, щоб покласти край війні", - сказав він.

За словами Негаммера, вперше за останні понад 40 років прем'єр-міністр Індії приїде до Австрії.

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"Я вважаю, що це стане важливим сигналом, який Австрія також неодноразово підкреслювала на рівні ЄС, а саме: нам потрібен вихід із західної луна-камери в мирній ініціативі, щоб ми могли знайти держави-союзники, які зроблять мир можливим", - сказав австрійський канцлер.

Окремо в інтерв’ю австрійській газеті Der Standard Негаммер також заявив, що для нього "важливо говорити з країнами БРІКС на рівних": "Вони відіграють особливу роль у війні в Україні. Путін прислухається до них. І я продовжу свої мирні зусилля, які почалися на конференції у Швейцарії".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 14 червня 2024 року президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єром Індії Нарендрою Моді в рамках візиту до Італії для участі в саміті країн G-7. Після цього у МЗС Індії заявили, що Моді планує обговорити з Путіним повернення громадян Індії, яких обманом залучили до служби в армії РФ,