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Новини Війна
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Ворог атакував двома "Іскандерами" та 13 "Шахедами". Усі дрони знищено, - Повітряні сили

Знищення Шахедів

У ніч на 7 липня 2024 року війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", які запустили із Курської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, у результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Також читайте: Зафіксовано рух кількох груп "Шахедів" на Харківщині та Сумщині, - Повітряні сили

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 7 липня війська РФ здійснили ракетну атаку на Павлоград.

Автор: 

дрони (4909) Повітряні сили (2763)


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А два Искандера? ДЕ? Отож....
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07.07.2024 08:59 Відповісти
какая разніца
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07.07.2024 16:06 Відповісти
Дві ракети попали.. кудись?
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07.07.2024 09:45 Відповісти
Статья выше : "

"07.07.24 10:48 86



Сутки на Донетчине: Обстрелам подверглись 3 района, погибли 2 человека, есть раненые."
Это как понимать ?
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07.07.2024 11:05 Відповісти
...когда говорят,что КНР не учавствует в 3 мировой войне в Ukraine,как и картофляндия,Я спрашиваю а зачем вояки КНР приперлись в бульбашию,может просто так
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07.07.2024 12:35 Відповісти
 
 