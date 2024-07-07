Ворог атакував двома "Іскандерами" та 13 "Шахедами". Усі дрони знищено, - Повітряні сили
У ніч на 7 липня 2024 року війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", які запустили із Курської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, у результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "шахедів" у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 7 липня війська РФ здійснили ракетну атаку на Павлоград.
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"07.07.24 10:48 86
Сутки на Донетчине: Обстрелам подверглись 3 района, погибли 2 человека, есть раненые."
Это как понимать ?