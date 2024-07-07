За тиждень ліквідовано 8290 окупантів та знищено 1417 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня із 30 червня по 07 липня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8290 осіб особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
Як зазначається, суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 75 танків;
- 121 бойова броньована машина;
- 404 артилерійські системи;
- 5 РСЗВ;
- 6 установок ППО;
- 460 одиниць автотехніки;
- 47 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники знищили 21 ворожу ракету та 278 БпЛА.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували 550 990 російських загарбників.
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Репортаж з шахового чемпіонату має полягати в інформації про кількість збитих пішаків та інших фігур.
https://www.economist.com/graphic-detail/2024/07/05/how-many-russian-soldiers-have-been-killed-in-ukraine
У військових - "безповоротні втрати". Вбиті і важко поранені.