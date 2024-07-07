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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За тиждень ліквідовано 8290 окупантів та знищено 1417 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня із 30 червня по 07 липня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8290 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 75 танків;
  • 121 бойова броньована машина;
  • 404 артилерійські системи;
  • 5 РСЗВ;
  • 6 установок ППО;
  • 460 одиниць автотехніки;
  • 47 одиниць спецтехніки.

Також читайте: Economist проаналізував дані Пентагону про втрати військ РФ в Україні: від 462 до 728 тис. солдатів "були виведені з ладу"

Втрати армії РФ за тиждень

Окрім цього, українські захисники знищили 21 ворожу ракету та 278 БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували 550 990 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17833) ліквідація (4081) знищення (7571) Павлюк Олександр (216)


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Утилізація Моськовського лайна триває!! Всіх нанівець!!))
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07.07.2024 11:47 Відповісти
Не публікуйте. Вони готові втратити хоч 20 млн - для них це в кайф, привід для гордості. Втрати 1 до 3 і ми закінчимся скоріше
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07.07.2024 11:50 Відповісти
Вони можуть бути готові хоч останню мотолигу втратити, але воювати без техніки самим м'ясом вони все одно не зможуть
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07.07.2024 12:10 Відповісти
Мгм...
Репортаж з шахового чемпіонату має полягати в інформації про кількість збитих пішаків та інших фігур.
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07.07.2024 11:51 Відповісти
Цивільній людині ніяк не звикнути до таких промислових масштабів. Вражає.
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07.07.2024 11:55 Відповісти
До середини червня 2024 року від 462 000 до 728 000 російських солдатів було ліквідовано (вбитими й пораненими). The Economist зазначає, що кількість "відмінусованих" окупантів перевищує кількість росіян, які готувалися до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
https://www.economist.com/graphic-detail/2024/07/05/how-many-russian-soldiers-have-been-killed-in-ukraine
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07.07.2024 12:14 Відповісти
Поранені це не ліквідовані. Тому ці цифри "плавають".
У військових - "безповоротні втрати". Вбиті і важко поранені.
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07.07.2024 13:33 Відповісти
ТЦК молодці. Ухилянти вкрай знахабніли.Ганьба ухилянтам! Слава Україні ! 👍👍👍.
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07.07.2024 12:00 Відповісти
 
 