КМВА про ранкову атаку на столицю: знищено близько 15 ракет, є руйнування в 7 районах

Під час ранкової атаки на столицю було знищено близько 15 ворожих цілей.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічний ранок для столиці. Сьогодні, близько 10-ї години, ворог завдав ракетного удару по Києву. Атака була масованою, комбінованою із застосуванням аеробалістичних, балістичних та крилатих ракет. Ракети летіли на столицю хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено близько півтора десятка ворожих цілей", - уточнив він.

На жаль, за словами Попка, внаслідок ракетного удару на цю хвилину загинуло 19 людей, 53 постраждало ( за даними ДСНС, у Києві станом на 15:30 загинуло 20 людей. - Ред.).

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Також він інформує, що в семи районах міста є руйнування.

"Найбільша трагедія для Києва та всієї України - це руйнування корпусу лікарні Охмадит. Тут триває рятувальна операція. Дітей та персонал евакуюють по інших комунальних медичних закладах Києва. Розроблений попередній план ліквідації наслідків удару по лікарні. Так само пошукові роботи тривають і в Солом’янському районі, де зруйновано кілька поверхів багатоповерхової будівлі. Жертвами російської ракетного удару тут стали 7 людей. В Дніпровському районі – руйнація будівлі медичного закладу. 7 загиблих. В інших районах теж є пошкодження житлової та нежитлової забудови. Рятувальники працюють на усіх локаціях. Інформація підсумкового звіту уточнюється!" - йдеться у повідомленні.

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Атака на Україну 8 липня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку у Києві пролунали вибухи: зафіксовано падіння уламків у 3 районах, є займання. Також зазначалося, що згодом у Шевченківському районі Києва знову пролунав вибух.

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру.

За даними Зеленського, ворог сьогодні запустив понад 40 ракет різних типів. Згодом стало відомо, що у Києві влучання в приміщення Охмадиту, є руйнування.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 14:00 кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву 8 липня становить 16 осіб. Також відомо про 37 постраждалих.

Внаслідок масованої ракетної атаки на Кривий Ріг є кілька влучань, 11 загиблих, понад 40 поранених, є важкі. У Дніпрі через обстріл 1 загиблий, 6 постраждалих.

Також повідомлялося, що під час масованої ракетної атаки армія РФ ударила по Словʼянську, Краматорську та Покровську. Щонайменше 3 людини загинули у Покровську.

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Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

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Згодом у СБУ заявили, що РФ ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101.