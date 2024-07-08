КГВА об утренней атаке на столицу: уничтожено около 15 ракет, есть разрушения в 7 районах
Во время утренней атаки на столицу было уничтожено около 15 вражеских целей.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.
"Трагическое утро для столицы. Сегодня, около 10 часов, враг нанес ракетный удар по Киеву. Атака была массированной, комбинированной с применением аэробаллистических, баллистических и крылатых ракет. Ракеты летели на столицу волнами и с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено около полутора десятков вражеских целей", - уточнил он.
К сожалению, по словам Попко, в результате ракетного удара на эту минуту погибло 19 человек, 53 пострадали (по данным ГСЧС, в Киеве по состоянию на 15:30 погибло 20 человек. - Ред.).
Также он информирует, что в семи районах города есть разрушения.
"Самая большая трагедия для Киева и всей Украины - это разрушение корпуса больницы Охматдет. Здесь продолжается спасательная операция. Детей и персонал эвакуируют по другим коммунальным медицинским учреждениям Киева. Разработан предварительный план ликвидации последствий удара по больнице. Так же поисковые работы продолжаются и в Соломенском районе, где разрушено несколько этажей многоэтажного здания. Жертвами российского ракетного удара здесь стали 7 человек. В Днепровском районе - разрушение здания медицинского учреждения. 7 погибших. В других районах тоже есть повреждения жилой и нежилой застройки. Спасатели работают на всех локациях. Информация итогового отчета уточняется!", - говорится в сообщении.
Атака на Украину 8 июля 2024 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорание. Также отмечалось, что впоследствии в Шевченковском районе Киева снова прогремел взрыв.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.
По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 14:00 количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву 8 июля составляет 16 человек. Также известно о 37 пострадавших.
В результате массированной ракетной атаки на Кривой Рог есть несколько попаданий, 11 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые. В Днепре из-за обстрела 1 погибший, 6 пострадавших.
Также сообщалось, что во время массированной ракетной атаки армия РФ ударила по Славянску, Краматорску и Покровску. По меньшей мере 3 человека погибли в Покровске.
Удар по "Охматдету"
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Впоследствии в СБУ заявили, что РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.
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таке враження що ******* ситуацією з ТЕС, які були знищені, хоча як виявилося був наказ цілі не збивати, орки виродки, і прощення їм не має, але у мене чомусь сьогодні більше запитань ніж відповідей....