КГВА об утренней атаке на столицу: уничтожено около 15 ракет, есть разрушения в 7 районах

Во время утренней атаки на столицу было уничтожено около 15 вражеских целей.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Трагическое утро для столицы. Сегодня, около 10 часов, враг нанес ракетный удар по Киеву. Атака была массированной, комбинированной с применением аэробаллистических, баллистических и крылатых ракет. Ракеты летели на столицу волнами и с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено около полутора десятков вражеских целей", - уточнил он.

К сожалению, по словам Попко, в результате ракетного удара на эту минуту погибло 19 человек, 53 пострадали (по данным ГСЧС, в Киеве по состоянию на 15:30 погибло 20 человек. - Ред.).

Также читайте: Повреждены пять корпусов "Охматдета", продолжается эвакуация пациентов, - Ляшко

Также он информирует, что в семи районах города есть разрушения.

"Самая большая трагедия для Киева и всей Украины - это разрушение корпуса больницы Охматдет. Здесь продолжается спасательная операция. Детей и персонал эвакуируют по другим коммунальным медицинским учреждениям Киева. Разработан предварительный план ликвидации последствий удара по больнице. Так же поисковые работы продолжаются и в Соломенском районе, где разрушено несколько этажей многоэтажного здания. Жертвами российского ракетного удара здесь стали 7 человек. В Днепровском районе - разрушение здания медицинского учреждения. 7 погибших. В других районах тоже есть повреждения жилой и нежилой застройки. Спасатели работают на всех локациях. Информация итогового отчета уточняется!", - говорится в сообщении.

Также читайте: Последствия российской атаки на жилой дом в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Атака на Украину 8 июля 2024 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорание. Также отмечалось, что впоследствии в Шевченковском районе Киева снова прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 14:00 количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву 8 июля составляет 16 человек. Также известно о 37 пострадавших.

В результате массированной ракетной атаки на Кривой Рог есть несколько попаданий, 11 погибших, более 40 раненых, есть тяжелые. В Днепре из-за обстрела 1 погибший, 6 пострадавших.

Также сообщалось, что во время массированной ракетной атаки армия РФ ударила по Славянску, Краматорску и Покровску. По меньшей мере 3 человека погибли в Покровске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН в связи с массированной атакой РФ, - Зеленский

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия должна ответить: Лубинец обратился к международным организациям из-за обстрела "Охматдета"

Впоследствии в СБУ заявили, что РФ ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.