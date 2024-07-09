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Росія має бути позбавлена місця члена Радбезу ООН, - Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

Росія схильна чинити найогидніші злочини під час головування у Радбезі ООН. Вона має бути позбавлена місця постійного члена Ради Безпеки ООН, яке вона отримала незаконно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у X (Twitter) написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Росія схильна чинити найжахливіші злочини під час свого "президентства" у Раді Безпеки ООН. 8 липня було завдано удару по найбільшій українській дитячій лікарні "Охматдит" й іншому медичному закладу Києва. У лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Утім, це все розпочалося у грудні 1991-го з окупації постійного членства СРСР, коли Москва також головувала у Раді Безпеки", - йдеться в дописі.

Він закликав світ позбавити Росію постійного членства у Раді Безпеки ООН:

"Скільки ще знадобиться російських злочинів, аби було вирішене питання використання диктаторським кремлівським режимом постійного радянського членства? Які жахливі злочини мусять бути вчинені, аби на вето агресора не зважали, і Рада Безпеки мала змогу відреагувати на російську агресію та воєнні злочини?".

Нагадаємо, у липні 2024 року Росія головуватиме у Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що питання України не внесене на розгляд у план на цей місяць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН проведе 9 липня засідання через обстріл Росією лікарні "Охматдит"

Автор: 

росія (66144) Радбез ООН (869) Кислиця Сергій (216)


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Топ коментарі
+13
Має бути позбавлена,але не позбавлять. Голос волаючого в пустелі. Членські внески та кацапська готівка в конвертах важливіші за життя українців та розмов про геноцид.
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09.07.2024 06:48 Відповісти
+9
оон наразі повний імпотент який робить вигляд що він ще багато чого може...
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09.07.2024 06:46 Відповісти
+8
Росія копає яму не тільки собі своїми актами помсти такими, як Ахмадит й не тільки... В прірву вже заглядає саме ООН разом з нею
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09.07.2024 06:46 Відповісти
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оон наразі повний імпотент який робить вигляд що він ще багато чого може...
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09.07.2024 06:46 Відповісти
Росія копає яму не тільки собі своїми актами помсти такими, як Ахмадит й не тільки... В прірву вже заглядає саме ООН разом з нею
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09.07.2024 06:46 Відповісти
ОХМАТДИТ - вірна назва, вибачаюсь.
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09.07.2024 07:30 Відповісти
Охматди́т - скорочено від «охорона материнства та дитинства»
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09.07.2024 10:24 Відповісти
Має бути позбавлена,але не позбавлять. Голос волаючого в пустелі. Членські внески та кацапська готівка в конвертах важливіші за життя українців та розмов про геноцид.
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09.07.2024 06:48 Відповісти
Реально оптимістичний розклад політичних сил у Європі, й в Британії у т ч - Європа чекає на такі ж перемоги над фашизмо-рашизмом у США

https://www.youtube.com/watch?v=VWf26poiCVw https://www.youtube.com/watch?v=VWf26poiCVw

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09.07.2024 06:51 Відповісти
Держдеп: Це ж ескалація! Негайно припинити!
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09.07.2024 06:52 Відповісти
Має, але не буде. Кроваві гроші вирішують все.
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09.07.2024 07:40 Відповісти
Кислиця має не в Х (твітері) про це писати, а робити офіційну (письмову) заяву про те, що росія не має жодного права перебувати в оон, тим більше, займати місце в раді безпеки. Установчих документів про реєстрацію саме рф, замість срср, не існує!!
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09.07.2024 08:24 Відповісти
Шановний пане Кислиця. З усією повагою за Вашу роботу, але це не оркостан має бути позбавлений місця радбезу оон. Сама оон має бути позбавлена права на існування як така, що не здатна ні на що. Попри усі Ваші намагання донести щось до когось з членів чієї організації-вони не здатні прийняти жодного правильного рішення. Орків треба було викинути з оон не зараз. Якщо не у 2014, то хоча б 24.02.2022. А що маємо замість цього ? Терористи, які зтирають у пил українські міста та села разом с сотнями тисяч мешканців та захисників-ще й спокійно після цього головують у раді безпеки оон ! Безпеки, Карл !! Ця рада створена заради безпеки світу чи заради безпеки членів оон типу лисого очкастого виродка ? То навіщо така організація тоді взагалі існує ?
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09.07.2024 08:26 Відповісти
Если бы в сороковые уже существовал дерьмООН, там бы председательствовал Гитлер?! 😡
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09.07.2024 08:54 Відповісти
Клислица - косноязыкий дебил!
".. и по другому медицинскому учереждению".
ПО РОДИЛЬНОМУ ДОМУ - так и скажи , идиота кусок!
По только родившимся или еще не родившимся деткам!
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09.07.2024 12:47 Відповісти
 
 