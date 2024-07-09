Росія має бути позбавлена місця члена Радбезу ООН, - Кислиця

Росія схильна чинити найогидніші злочини під час головування у Радбезі ООН. Вона має бути позбавлена місця постійного члена Ради Безпеки ООН, яке вона отримала незаконно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у X (Twitter) написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Росія схильна чинити найжахливіші злочини під час свого "президентства" у Раді Безпеки ООН. 8 липня було завдано удару по найбільшій українській дитячій лікарні "Охматдит" й іншому медичному закладу Києва. У лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Утім, це все розпочалося у грудні 1991-го з окупації постійного членства СРСР, коли Москва також головувала у Раді Безпеки", - йдеться в дописі.

Він закликав світ позбавити Росію постійного членства у Раді Безпеки ООН:

"Скільки ще знадобиться російських злочинів, аби було вирішене питання використання диктаторським кремлівським режимом постійного радянського членства? Які жахливі злочини мусять бути вчинені, аби на вето агресора не зважали, і Рада Безпеки мала змогу відреагувати на російську агресію та воєнні злочини?".

Нагадаємо, у липні 2024 року Росія головуватиме у Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що питання України не внесене на розгляд у план на цей місяць.

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