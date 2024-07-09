Россия должна быть лишена места члена Совбеза ООН, - Кислица

Россия склонна совершать самые отвратительные преступления во время председательства в Совбезе ООН. Она должна быть лишена места постоянного члена Совета Безопасности ООН, которое она получила незаконно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в X (Twitter) написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Россия склонна совершать ужасные преступления во время своего "президентства" в Совете Безопасности ООН. 8 июля был нанесен удар по крупнейшей украинской детской больнице "Охматдет" и другому медицинскому учреждению Киева. В феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Впрочем, это все началось в декабре 1991-го с оккупации постоянного членства СССР, когда Москва также председательствовала в Совете Безопасности", - говорится в заметке.

Он призвал мир лишить Россию постоянного членства в Совете Безопасности ООН:

"Сколько еще понадобится российских преступлений, чтобы был решен вопрос использования диктаторским кремлевским режимом постоянного советского членства? Какие ужасные преступления должны быть совершены, чтобы на вето агрессора не обращали внимания, и Совет Безопасности имел возможность отреагировать на российскую агрессию и военные преступления?".

Напомним, в июле 2024 года Россия будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что вопрос Украины не внесен на рассмотрение в план на этот месяц.

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