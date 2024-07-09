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Россия должна быть лишена места члена Совбеза ООН, - Кислица

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

Россия склонна совершать самые отвратительные преступления во время председательства в Совбезе ООН. Она должна быть лишена места постоянного члена Совета Безопасности ООН, которое она получила незаконно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в X (Twitter) написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Россия склонна совершать ужасные преступления во время своего "президентства" в Совете Безопасности ООН. 8 июля был нанесен удар по крупнейшей украинской детской больнице "Охматдет" и другому медицинскому учреждению Киева. В феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Впрочем, это все началось в декабре 1991-го с оккупации постоянного членства СССР, когда Москва также председательствовала в Совете Безопасности", - говорится в заметке.

Он призвал мир лишить Россию постоянного членства в Совете Безопасности ООН:

"Сколько еще понадобится российских преступлений, чтобы был решен вопрос использования диктаторским кремлевским режимом постоянного советского членства? Какие ужасные преступления должны быть совершены, чтобы на вето агрессора не обращали внимания, и Совет Безопасности имел возможность отреагировать на российскую агрессию и военные преступления?".

Напомним, в июле 2024 года Россия будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что вопрос Украины не внесен на рассмотрение в план на этот месяц.

Также читайте: Совбез ООН проведет 9 июля заседание из-за обстрела Россией больницы "Охматдет"

Автор: 

россия (96216) Совбез ООН (1123) Кислица Сергей (180)


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Топ комментарии
+13
Має бути позбавлена,але не позбавлять. Голос волаючого в пустелі. Членські внески та кацапська готівка в конвертах важливіші за життя українців та розмов про геноцид.
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09.07.2024 06:48 Ответить
+9
оон наразі повний імпотент який робить вигляд що він ще багато чого може...
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09.07.2024 06:46 Ответить
+8
Росія копає яму не тільки собі своїми актами помсти такими, як Ахмадит й не тільки... В прірву вже заглядає саме ООН разом з нею
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09.07.2024 06:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
оон наразі повний імпотент який робить вигляд що він ще багато чого може...
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09.07.2024 06:46 Ответить
Росія копає яму не тільки собі своїми актами помсти такими, як Ахмадит й не тільки... В прірву вже заглядає саме ООН разом з нею
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09.07.2024 06:46 Ответить
ОХМАТДИТ - вірна назва, вибачаюсь.
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09.07.2024 07:30 Ответить
Охматди́т - скорочено від «охорона материнства та дитинства»
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09.07.2024 10:24 Ответить
Має бути позбавлена,але не позбавлять. Голос волаючого в пустелі. Членські внески та кацапська готівка в конвертах важливіші за життя українців та розмов про геноцид.
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09.07.2024 06:48 Ответить
Реально оптимістичний розклад політичних сил у Європі, й в Британії у т ч - Європа чекає на такі ж перемоги над фашизмо-рашизмом у США

https://www.youtube.com/watch?v=VWf26poiCVw https://www.youtube.com/watch?v=VWf26poiCVw

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09.07.2024 06:51 Ответить
Держдеп: Це ж ескалація! Негайно припинити!
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09.07.2024 06:52 Ответить
Має, але не буде. Кроваві гроші вирішують все.
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09.07.2024 07:40 Ответить
Кислиця має не в Х (твітері) про це писати, а робити офіційну (письмову) заяву про те, що росія не має жодного права перебувати в оон, тим більше, займати місце в раді безпеки. Установчих документів про реєстрацію саме рф, замість срср, не існує!!
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09.07.2024 08:24 Ответить
Шановний пане Кислиця. З усією повагою за Вашу роботу, але це не оркостан має бути позбавлений місця радбезу оон. Сама оон має бути позбавлена права на існування як така, що не здатна ні на що. Попри усі Ваші намагання донести щось до когось з членів чієї організації-вони не здатні прийняти жодного правильного рішення. Орків треба було викинути з оон не зараз. Якщо не у 2014, то хоча б 24.02.2022. А що маємо замість цього ? Терористи, які зтирають у пил українські міста та села разом с сотнями тисяч мешканців та захисників-ще й спокійно після цього головують у раді безпеки оон ! Безпеки, Карл !! Ця рада створена заради безпеки світу чи заради безпеки членів оон типу лисого очкастого виродка ? То навіщо така організація тоді взагалі існує ?
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09.07.2024 08:26 Ответить
Если бы в сороковые уже существовал дерьмООН, там бы председательствовал Гитлер?! 😡
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09.07.2024 08:54 Ответить
Клислица - косноязыкий дебил!
".. и по другому медицинскому учереждению".
ПО РОДИЛЬНОМУ ДОМУ - так и скажи , идиота кусок!
По только родившимся или еще не родившимся деткам!
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09.07.2024 12:47 Ответить
 
 