Вступ Грузії до Євросоюзу призупинений, - посол ЄС Герчинський

Лідери Європейського Союзу вирішили призупинити процес вступу Грузії до блоку.

Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ехо Кавказу".

"Про це дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради. Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рухатиметься вперед, зробить кроки, тому що лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу. Тепер вони терпляче чекають більшої ясності від уряду Грузії", - заявив він.

Посол також зазначив, що ЄС заморозить 30 млн євро, призначених на підтримку Грузії у сфері оборони.

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"І це тільки перший крок, будуть і інші. Нашу пряму допомогу уряду Грузії буде скорочено, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство і засоби масової інформації", - сказав Герчинський.

Водночас посол зауважив, що досі незрозуміло, чи торкнеться процес розширення ЄС Грузії.

"У випадку з Грузією досі неясно, чи стане вона частиною наступної великої хвилі розширення ЄС. Я щиро сподіваюся, що так і буде, і після жовтневих виборів ми відновимо нашу роботу і зуміємо домогтися того, щоб Грузія стала частиною подальшого розширення ЄС", - резюмував дипломат.

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Закон "про іноагентів" у Грузії

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

3 червня 2024 року закон "про іноагентів" набрав чинності.

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