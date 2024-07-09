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Вступ Грузії до Євросоюзу призупинений, - посол ЄС Герчинський

Вступ Грузії до ЄС призупинений

Лідери Європейського Союзу вирішили призупинити процес вступу Грузії до блоку.

Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ехо Кавказу".

"Про це дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради. Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рухатиметься вперед, зробить кроки, тому що лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу. Тепер вони терпляче чекають більшої ясності від уряду Грузії", - заявив він.

Посол також зазначив, що ЄС заморозить 30 млн євро, призначених на підтримку Грузії у сфері оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ухвалення закону "про іноагентів" у Грузії де-факто призводить до зупинки процесу вступу, - лідери ЄС

"І це тільки перший крок, будуть і інші. Нашу пряму допомогу уряду Грузії буде скорочено, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство і засоби масової інформації", - сказав Герчинський.

Водночас посол зауважив, що досі незрозуміло, чи торкнеться процес розширення ЄС Грузії.

"У випадку з Грузією досі неясно, чи стане вона частиною наступної великої хвилі розширення ЄС. Я щиро сподіваюся, що так і буде, і після жовтневих виборів ми відновимо нашу роботу і зуміємо домогтися того, щоб Грузія стала частиною подальшого розширення ЄС", - резюмував дипломат.

Читайте також: ЄС "зачинить двері" для Грузії, якщо влада продовжуватиме свою нинішню політику, - Боррель 

Закон "про іноагентів" у Грузії

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

3 червня 2024 року закон "про іноагентів" набрав чинності.

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Автор: 

Грузія (1852) членство в ЄС (1300) Євросоюз (13686)


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Топ коментарі
+10
Догралася грузинська влада , яка тяжіє до кацапстану 🙁
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09.07.2024 11:18 Відповісти
+9
Грузинська мрія вже давно перетворилась на "рускую мєчту"
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09.07.2024 11:25 Відповісти
+6
здійснилась "Грузінськая мєчта"

а у нас - корупційна
"Украінская мєчта" ЗЄльоного кольору

..
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09.07.2024 11:26 Відповісти
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Догралася грузинська влада , яка тяжіє до кацапстану 🙁
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09.07.2024 11:18 Відповісти
А ось у мене запитання - а хто оту, як і нашу оцю, владу обирав?
Може вернійше сказати - догрались грузини?
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09.07.2024 12:06 Відповісти
Так будет неправильно тоже.
Представьте - вы хотите кровь-из-носа стать президентом страны. Вы знаете, что потенциальные избиратели требуют некоторых реформ. Что вы будете говорить избирателям?
Грузинская мечта обманула грузин так же как, скажем, Янукович и ПР обманули нас когда-то.
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09.07.2024 12:18 Відповісти
Обманула? Тоб то, та ВСІ лохи? Як і в нас 73% лохов. Люди дозволяють себе обманувать. Сами, добровільно дозволяють, тому досвідчений шахрай робить ВСЕ шоб люди САМІ відділи йому гроші. То винен шазрай чі дурень якій дозволив себе обманути?
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09.07.2024 12:24 Відповісти
Наступний сценарій такий:
1. кацапи закривають ринок ********** для грузинів в обмін на незалежність.
2. грузини приєднуються до росії в обмі на відкриття ринку **********.
3. до влади в Грузії приходять кацапи які віджимають у грузин *********** ферми.
4. грузини починають масово обурюватися
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09.07.2024 12:30 Відповісти
Грузинська мрія вже давно перетворилась на "рускую мєчту"
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09.07.2024 11:25 Відповісти
Навіщо їм ЄС, вони на ********** мають більше !!
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09.07.2024 11:26 Відповісти
"ніколи не буде багатим той народ, який живе з продажу пшениці (**********, бананів і т.д)
І.Фукуяма

у Грузії страшні злидні !


.
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09.07.2024 11:29 Відповісти
Дико извиняюсь. Кто такой И. Фукуяма и не могли бы вы дать ссылку на первоисточник?
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09.07.2024 12:20 Відповісти
Наверно, свежеиспеченный украинский философ об Украине, продавшей почти всю свою пшеницу.
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09.07.2024 12:36 Відповісти
здійснилась "Грузінськая мєчта"

а у нас - корупційна
"Украінская мєчта" ЗЄльоного кольору

..
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09.07.2024 11:26 Відповісти
То хаи Вірменія рване в ЄС замість Грузіі
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09.07.2024 11:27 Відповісти
вірмени позбулись "імперських амбіцій" у вигляді Карабаху і різко рвонули в цивілізацію
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09.07.2024 11:31 Відповісти
Верным курсом идут товарищи Иванишвили. Отобрали у них Абхазию и Ю.Осетию, дальше на очереди оставшаяся Грузия с 18-ти тысячной армией. Грузинская Народная Республика и никак иначе.
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09.07.2024 11:27 Відповісти
Вангую, що колись так і про Україну напишуть.
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09.07.2024 11:29 Відповісти
так, якщо український мудрий наріт не зкине з себе ЗЄльоу ******* шкірку, то так і залишимось в совковому болоті
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09.07.2024 11:38 Відповісти
З шашличними пдарасами у владі - і вангувати не потрібно.
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09.07.2024 11:38 Відповісти
Побоялися втратити ринок ******** в Мордорі.
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09.07.2024 11:42 Відповісти
іноагентам нема чого робитив ЄС. Вистачас Орбана та ЛіПині
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09.07.2024 11:43 Відповісти
Ну що продажні гризуни - приїхали .
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09.07.2024 12:05 Відповісти
Тобто ти перестав винити виродків, які продались кацапам, продались нашому ворогу і ці виродки замість того щоб забирати свої землі і карати і вбивати кацапів, стали маріонеткою рф ти адекватний ??
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09.07.2024 15:26 Відповісти
Мішааа!Мішааа!Сракашвілі-кумір люпена,як же ти це допустив.Ти точно тих бариг поборов???Може не зтими баригами боровся?
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09.07.2024 12:28 Відповісти
Міша - дєбіл, на якого він туди поїхав? Якийсь "навальний-2", чесслово
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09.07.2024 13:45 Відповісти
То же самое запланировано и для Украины, если московитам удастся заморозить войну. Деньгами для новой власти и пропагандой для "уставших от войны" к власти приведут промосковских холуев, которые за 2-4 года разорвут все связи с Западом и развернут оставшуюся часть Украины к москово-китайцам.
Ну а там либо тихая зачистка в союзе с манкуртами, либо решающий рывок на Киев и планомерная зачистка.
Как этому противостоять? Очень просто. Никаких сантиментов к московитам. Их нужно уничтожать везде, всем и всегда. Все действия должны быть направлены только на одно - уничтожение московитов. Неважно какими путями, итог должен быть один - мертвые московиты.
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09.07.2024 12:32 Відповісти
не можна в підвішеному стані тримати країну над якою нависла екзистенційна криза. Якщо її роками ігнорують ті, які можуть її захистити, їй доводиться якось співіснувати зі своїми ворогами. Це не тільки проблеми Грузії, але і нерішучості заходу
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09.07.2024 12:58 Відповісти
Грузія мала воювати з рф до останнього за свої землі а не нити і жалілись на єс
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09.07.2024 15:24 Відповісти
Війна закінчилась як закінчилась, і не порівнюй, Грузію - вона в 10 разів менше за Україну.
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09.07.2024 16:06 Відповісти
Промосковска влада, майже російська провінція, на якого їм в той ЕС? Та вони тільки раді, що призупинили.
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09.07.2024 13:43 Відповісти
А ведь грузин известный говорил когда то театр начинает Не просите Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут
В случае с Грузией до сих пор неясно, станет ли она частью следующей большой волны расширения ЕС. Я искренне надеюсь, что так и будет, Источник:
Чем меньше жен Европы мы любим
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09.07.2024 20:19 Відповісти
 
 