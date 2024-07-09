Вступ Грузії до Євросоюзу призупинений, - посол ЄС Герчинський
Лідери Європейського Союзу вирішили призупинити процес вступу Грузії до блоку.
Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ехо Кавказу".
"Про це дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради. Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рухатиметься вперед, зробить кроки, тому що лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу. Тепер вони терпляче чекають більшої ясності від уряду Грузії", - заявив він.
Посол також зазначив, що ЄС заморозить 30 млн євро, призначених на підтримку Грузії у сфері оборони.
"І це тільки перший крок, будуть і інші. Нашу пряму допомогу уряду Грузії буде скорочено, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство і засоби масової інформації", - сказав Герчинський.
Водночас посол зауважив, що досі незрозуміло, чи торкнеться процес розширення ЄС Грузії.
"У випадку з Грузією досі неясно, чи стане вона частиною наступної великої хвилі розширення ЄС. Я щиро сподіваюся, що так і буде, і після жовтневих виборів ми відновимо нашу роботу і зуміємо домогтися того, щоб Грузія стала частиною подальшого розширення ЄС", - резюмував дипломат.
Закон "про іноагентів" у Грузії
14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.
18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.
3 червня 2024 року закон "про іноагентів" набрав чинності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може вернійше сказати - догрались грузини?
Представьте - вы хотите кровь-из-носа стать президентом страны. Вы знаете, что потенциальные избиратели требуют некоторых реформ. Что вы будете говорить избирателям?
Грузинская мечта обманула грузин так же как, скажем, Янукович и ПР обманули нас когда-то.
1. кацапи закривають ринок ********** для грузинів в обмін на незалежність.
2. грузини приєднуються до росії в обмі на відкриття ринку **********.
3. до влади в Грузії приходять кацапи які віджимають у грузин *********** ферми.
4. грузини починають масово обурюватися
І.Фукуяма
у Грузії страшні злидні !
.
а у нас - корупційна
"Украінская мєчта" ЗЄльоного кольору
..
Ну а там либо тихая зачистка в союзе с манкуртами, либо решающий рывок на Киев и планомерная зачистка.
Как этому противостоять? Очень просто. Никаких сантиментов к московитам. Их нужно уничтожать везде, всем и всегда. Все действия должны быть направлены только на одно - уничтожение московитов. Неважно какими путями, итог должен быть один - мертвые московиты.
театр начинаетНе просите Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут
В случае с Грузией до сих пор неясно, станет ли она частью следующей большой волны расширения ЕС. Я искренне надеюсь, что так и будет, Источник:
Чем меньше
женЕвропы мы любим