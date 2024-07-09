Вступление Грузии в Евросоюз приостановлено, - посол ЕС Герчинский
Лидеры Европейского Союза решили приостановить процесс вступления Грузии в блок.
Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".
"Об этом очень четко заявили лидеры Евросоюза после саммита Европейского совета. Я не могу себе представить, что в этом году Грузия будет двигаться вперед, сделает шаги, потому что лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления. Теперь они терпеливо ждут большей ясности от правительства Грузии", - заявил он.
Посол также отметил, что ЕС заморозит 30 млн евро, предназначенных для поддержки Грузии в сфере обороны.
"И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы будем пытаться перевести эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации", - сказал Герчинский.
В то же время посол отметил, что до сих пор непонятно, коснется ли процесс расширения ЕС Грузии.
"В случае с Грузией до сих пор неясно, станет ли она частью следующей большой волны расширения ЕС. Я искренне надеюсь, что так и будет, и после октябрьских выборов мы возобновим нашу работу и сумеем добиться того, чтобы Грузия стала частью дальнейшего расширения ЕС", – резюмировал дипломат.
Закон "об иноагентах" в Грузии
14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал Закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинут Грузию еще дальше ценностей ЕС и НАТО.
18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятом парламентом.
3 июня 2024 года закон "об иноагентах" вступил в силу.
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Може вернійше сказати - догрались грузини?
Представьте - вы хотите кровь-из-носа стать президентом страны. Вы знаете, что потенциальные избиратели требуют некоторых реформ. Что вы будете говорить избирателям?
Грузинская мечта обманула грузин так же как, скажем, Янукович и ПР обманули нас когда-то.
1. кацапи закривають ринок ********** для грузинів в обмін на незалежність.
2. грузини приєднуються до росії в обмі на відкриття ринку **********.
3. до влади в Грузії приходять кацапи які віджимають у грузин *********** ферми.
4. грузини починають масово обурюватися
І.Фукуяма
у Грузії страшні злидні !
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а у нас - корупційна
"Украінская мєчта" ЗЄльоного кольору
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Ну а там либо тихая зачистка в союзе с манкуртами, либо решающий рывок на Киев и планомерная зачистка.
Как этому противостоять? Очень просто. Никаких сантиментов к московитам. Их нужно уничтожать везде, всем и всегда. Все действия должны быть направлены только на одно - уничтожение московитов. Неважно какими путями, итог должен быть один - мертвые московиты.
театр начинаетНе просите Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут
В случае с Грузией до сих пор неясно, станет ли она частью следующей большой волны расширения ЕС. Я искренне надеюсь, что так и будет, Источник:
Чем меньше
женЕвропы мы любим