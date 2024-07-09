Вступление Грузии в Евросоюз приостановлено, - посол ЕС Герчинский

Лидеры Европейского Союза решили приостановить процесс вступления Грузии в блок.

Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Об этом очень четко заявили лидеры Евросоюза после саммита Европейского совета. Я не могу себе представить, что в этом году Грузия будет двигаться вперед, сделает шаги, потому что лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления. Теперь они терпеливо ждут большей ясности от правительства Грузии", - заявил он.

Посол также отметил, что ЕС заморозит 30 млн евро, предназначенных для поддержки Грузии в сфере обороны.

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"И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы будем пытаться перевести эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации", - сказал Герчинский.

В то же время посол отметил, что до сих пор непонятно, коснется ли процесс расширения ЕС Грузии.

"В случае с Грузией до сих пор неясно, станет ли она частью следующей большой волны расширения ЕС. Я искренне надеюсь, что так и будет, и после октябрьских выборов мы возобновим нашу работу и сумеем добиться того, чтобы Грузия стала частью дальнейшего расширения ЕС", – резюмировал дипломат.

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Закон "об иноагентах" в Грузии

14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал Закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинут Грузию еще дальше ценностей ЕС и НАТО.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятом парламентом.

3 июня 2024 года закон "об иноагентах" вступил в силу.

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