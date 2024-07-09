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Вступление Грузии в Евросоюз приостановлено, - посол ЕС Герчинский

Вступ Грузії до ЄС призупинений

Лидеры Европейского Союза решили приостановить процесс вступления Грузии в блок.

Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Об этом очень четко заявили лидеры Евросоюза после саммита Европейского совета. Я не могу себе представить, что в этом году Грузия будет двигаться вперед, сделает шаги, потому что лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления. Теперь они терпеливо ждут большей ясности от правительства Грузии", - заявил он.

Посол также отметил, что ЕС заморозит 30 млн евро, предназначенных для поддержки Грузии в сфере обороны.

Читайте: Принятие закона "об иноагентах" в Грузии де-факто приводит к остановке процесса вступления, - лидеры ЕС

"И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы будем пытаться перевести эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации", - сказал Герчинский.

В то же время посол отметил, что до сих пор непонятно, коснется ли процесс расширения ЕС Грузии.

"В случае с Грузией до сих пор неясно, станет ли она частью следующей большой волны расширения ЕС. Я искренне надеюсь, что так и будет, и после октябрьских выборов мы возобновим нашу работу и сумеем добиться того, чтобы Грузия стала частью дальнейшего расширения ЕС", – резюмировал дипломат.

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Закон "об иноагентах" в Грузии

14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал Закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинут Грузию еще дальше ценностей ЕС и НАТО.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятом парламентом.

3 июня 2024 года закон "об иноагентах" вступил в силу.

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Автор: 

Грузия (4504) членство в ЕС (1060) Евросоюз (17278)


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Топ комментарии
+10
Догралася грузинська влада , яка тяжіє до кацапстану 🙁
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09.07.2024 11:18 Ответить
+9
Грузинська мрія вже давно перетворилась на "рускую мєчту"
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09.07.2024 11:25 Ответить
+6
здійснилась "Грузінськая мєчта"

а у нас - корупційна
"Украінская мєчта" ЗЄльоного кольору

..
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09.07.2024 11:26 Ответить
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Догралася грузинська влада , яка тяжіє до кацапстану 🙁
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09.07.2024 11:18 Ответить
А ось у мене запитання - а хто оту, як і нашу оцю, владу обирав?
Може вернійше сказати - догрались грузини?
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09.07.2024 12:06 Ответить
Так будет неправильно тоже.
Представьте - вы хотите кровь-из-носа стать президентом страны. Вы знаете, что потенциальные избиратели требуют некоторых реформ. Что вы будете говорить избирателям?
Грузинская мечта обманула грузин так же как, скажем, Янукович и ПР обманули нас когда-то.
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09.07.2024 12:18 Ответить
Обманула? Тоб то, та ВСІ лохи? Як і в нас 73% лохов. Люди дозволяють себе обманувать. Сами, добровільно дозволяють, тому досвідчений шахрай робить ВСЕ шоб люди САМІ відділи йому гроші. То винен шазрай чі дурень якій дозволив себе обманути?
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09.07.2024 12:24 Ответить
Наступний сценарій такий:
1. кацапи закривають ринок ********** для грузинів в обмін на незалежність.
2. грузини приєднуються до росії в обмі на відкриття ринку **********.
3. до влади в Грузії приходять кацапи які віджимають у грузин *********** ферми.
4. грузини починають масово обурюватися
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09.07.2024 12:30 Ответить
Грузинська мрія вже давно перетворилась на "рускую мєчту"
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09.07.2024 11:25 Ответить
Навіщо їм ЄС, вони на ********** мають більше !!
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09.07.2024 11:26 Ответить
"ніколи не буде багатим той народ, який живе з продажу пшениці (**********, бананів і т.д)
І.Фукуяма

у Грузії страшні злидні !


.
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09.07.2024 11:29 Ответить
Дико извиняюсь. Кто такой И. Фукуяма и не могли бы вы дать ссылку на первоисточник?
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09.07.2024 12:20 Ответить
Наверно, свежеиспеченный украинский философ об Украине, продавшей почти всю свою пшеницу.
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09.07.2024 12:36 Ответить
здійснилась "Грузінськая мєчта"

а у нас - корупційна
"Украінская мєчта" ЗЄльоного кольору

..
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09.07.2024 11:26 Ответить
То хаи Вірменія рване в ЄС замість Грузіі
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09.07.2024 11:27 Ответить
вірмени позбулись "імперських амбіцій" у вигляді Карабаху і різко рвонули в цивілізацію
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09.07.2024 11:31 Ответить
Верным курсом идут товарищи Иванишвили. Отобрали у них Абхазию и Ю.Осетию, дальше на очереди оставшаяся Грузия с 18-ти тысячной армией. Грузинская Народная Республика и никак иначе.
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09.07.2024 11:27 Ответить
Вангую, що колись так і про Україну напишуть.
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09.07.2024 11:29 Ответить
так, якщо український мудрий наріт не зкине з себе ЗЄльоу ******* шкірку, то так і залишимось в совковому болоті
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09.07.2024 11:38 Ответить
З шашличними пдарасами у владі - і вангувати не потрібно.
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09.07.2024 11:38 Ответить
Побоялися втратити ринок ******** в Мордорі.
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09.07.2024 11:42 Ответить
іноагентам нема чого робитив ЄС. Вистачас Орбана та ЛіПині
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09.07.2024 11:43 Ответить
Ну що продажні гризуни - приїхали .
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09.07.2024 12:05 Ответить
Тобто ти перестав винити виродків, які продались кацапам, продались нашому ворогу і ці виродки замість того щоб забирати свої землі і карати і вбивати кацапів, стали маріонеткою рф ти адекватний ??
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09.07.2024 15:26 Ответить
Мішааа!Мішааа!Сракашвілі-кумір люпена,як же ти це допустив.Ти точно тих бариг поборов???Може не зтими баригами боровся?
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09.07.2024 12:28 Ответить
Міша - дєбіл, на якого він туди поїхав? Якийсь "навальний-2", чесслово
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09.07.2024 13:45 Ответить
То же самое запланировано и для Украины, если московитам удастся заморозить войну. Деньгами для новой власти и пропагандой для "уставших от войны" к власти приведут промосковских холуев, которые за 2-4 года разорвут все связи с Западом и развернут оставшуюся часть Украины к москово-китайцам.
Ну а там либо тихая зачистка в союзе с манкуртами, либо решающий рывок на Киев и планомерная зачистка.
Как этому противостоять? Очень просто. Никаких сантиментов к московитам. Их нужно уничтожать везде, всем и всегда. Все действия должны быть направлены только на одно - уничтожение московитов. Неважно какими путями, итог должен быть один - мертвые московиты.
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09.07.2024 12:32 Ответить
не можна в підвішеному стані тримати країну над якою нависла екзистенційна криза. Якщо її роками ігнорують ті, які можуть її захистити, їй доводиться якось співіснувати зі своїми ворогами. Це не тільки проблеми Грузії, але і нерішучості заходу
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09.07.2024 12:58 Ответить
Грузія мала воювати з рф до останнього за свої землі а не нити і жалілись на єс
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09.07.2024 15:24 Ответить
Війна закінчилась як закінчилась, і не порівнюй, Грузію - вона в 10 разів менше за Україну.
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09.07.2024 16:06 Ответить
Промосковска влада, майже російська провінція, на якого їм в той ЕС? Та вони тільки раді, що призупинили.
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09.07.2024 13:43 Ответить
А ведь грузин известный говорил когда то театр начинает Не просите Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут
В случае с Грузией до сих пор неясно, станет ли она частью следующей большой волны расширения ЕС. Я искренне надеюсь, что так и будет, Источник:
Чем меньше жен Европы мы любим
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09.07.2024 20:19 Ответить
 
 