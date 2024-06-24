ЕС "закроет двери" для Грузии, если власти будут продолжать свою нынешнюю политику, - Боррель

Евросоюз может отменить европерспективу для Грузии, если власти страны будут продолжать идти курсом, который выбрали.

"Не ждите сегодня конкретных решений. Но в краткосрочной перспективе есть меры, которые можно принять. Например, прекращение поддержки через Европейский фонд мира, или прекращение политических контактов на высоком уровне, или рассмотрение возможности прекращения определенной части финансовой поддержки, которая поступает непосредственно правительству. Мы не хотим влиять на гражданское население. ... Но решения есть, и они перечислены, и (после встречи) я смогу вам сказать о реакции министров на мои предложения", - сказал дипломат.

По словам Борреля, двери для вступления Грузии в Европейский Союз открыты.

"Но если правительство продолжит идти тем же путем, продолжит делать то, что делает, эта дверь будет закрыта. И грузинский народ заплатит за последствия, пострадает от того, что европейская перспектива будет снижена или даже отменена. Мы говорим о серьезных вещах. Если так будет продолжаться, двери в Европейский Союз не будут открыты", - добавил высокий представитель ЕС.

Закон "об иноагентах" в Грузии

14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

3 июня 2024 года закон "об иноагентах" вступил в силу.

