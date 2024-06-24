РУС
ЕС "закроет двери" для Грузии, если власти будут продолжать свою нынешнюю политику, - Боррель

Боррель заявив, що ЄС зачинить двері для Грузії, якщо політика влади продовжуватиме свій курс

Евросоюз может отменить европерспективу для Грузии, если власти страны будут продолжать идти курсом, который выбрали.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Не ждите сегодня конкретных решений. Но в краткосрочной перспективе есть меры, которые можно принять. Например, прекращение поддержки через Европейский фонд мира, или прекращение политических контактов на высоком уровне, или рассмотрение возможности прекращения определенной части финансовой поддержки, которая поступает непосредственно правительству. Мы не хотим влиять на гражданское население. ... Но решения есть, и они перечислены, и (после встречи) я смогу вам сказать о реакции министров на мои предложения", - сказал дипломат.

По словам Борреля, двери для вступления Грузии в Европейский Союз открыты.

"Но если правительство продолжит идти тем же путем, продолжит делать то, что делает, эта дверь будет закрыта. И грузинский народ заплатит за последствия, пострадает от того, что европейская перспектива будет снижена или даже отменена. Мы говорим о серьезных вещах. Если так будет продолжаться, двери в Европейский Союз не будут открыты", - добавил высокий представитель ЕС.

Закон "об иноагентах" в Грузии

14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

3 июня 2024 года закон "об иноагентах" вступил в силу.

+3
Грузини ненавидять кацапів, але європейська локшина їм теж набридла. Подивіться на цю стару брехливу рожу.
24.06.2024 11:33
+2
Ну це далекоглядні дії, поки перемовини будуть йти, може і зелені розбіжаться. Чи ви думаєте вони вічні. Он навіть бандюка яника змусили тікати, а зелені то купа блазнів. Не сьогодні звісно, але розтічуться не сумнівайтес
24.06.2024 11:23
+2
Так і в Грузії влада не вічна , сьогодні ця , а завтра інша . Але Грузії всеодно погрожують .
Я давно кажу , оця надія на те що ЄС нам допоможе позбутися ЗЕлені , вона примарна . Там вже багато разів заявляли що українська влада це - проблема самих українців . Вони нам вирішити її не допомагатимуть .
ЄС турбує лише стан демократії в країнах , а не колір тамтешньої влади .
24.06.2024 11:33
кацапи тому туди свою владу і пропихнули як і в Україну , де перед зустрічу з приводу входження України в ЄС викрадають журналіста і він з подвалу веде репортаж.
24.06.2024 11:14
Але - Грузії погрожують , а з Україною завтра починаються перемовини про вступ в ЄС .
Значить ЗЕлені європейців влаштовують .
24.06.2024 11:17
Власти нужно настояться. Я вот читал пару месяцев назад американских правых, что они финансируют Зеленского чтобы он укрепился и лет через десять объявить его диктатором и объявить ему войну. Сейчас это выглядит безумием, но они приводили примеры как США так вело себя не раз в истории, так что схема опробована. Не Украина первая.
24.06.2024 11:22
а хто за зеленого піде воювати? Хіба що кацапи
показать весь комментарий
Я к тому что нашу власть поддерживают сейчас не значит что её не перестанут поддерживать через десять лет.
показать весь комментарий
Ну що ви такі наївні, як діти, їй Богу. Поки награбовані гроші з України везуть у західній банки - всіх все буде влаштовувати.
показать весь комментарий
Американские правые сегодня, к сожалению, это кучка слабоумных любителей теорий заговора. Саддам был выгоден США когда противостоял Ирану, это правда. Но никто не заставлял его потом лезть в Кувейт или хранить у себя химическое оружие.
В мире полно диктатур которых в выращивать не нужно, да и армии у них слабее на порядок нашей.
24.06.2024 12:09 Ответить
Ну це далекоглядні дії, поки перемовини будуть йти, може і зелені розбіжаться. Чи ви думаєте вони вічні. Он навіть бандюка яника змусили тікати, а зелені то купа блазнів. Не сьогодні звісно, але розтічуться не сумнівайтес
24.06.2024 11:23
Никуда они не разбежаться. Они будут у власти еще лет 30.
24.06.2024 11:26
Так і в Грузії влада не вічна , сьогодні ця , а завтра інша . Але Грузії всеодно погрожують .
Я давно кажу , оця надія на те що ЄС нам допоможе позбутися ЗЕлені , вона примарна . Там вже багато разів заявляли що українська влада це - проблема самих українців . Вони нам вирішити її не допомагатимуть .
ЄС турбує лише стан демократії в країнах , а не колір тамтешньої влади .
24.06.2024 11:33
тому що Грузія проводить самостійну політику, на відміну від України.
24.06.2024 11:28
Грузия просто делает то что им говорят из Москвы. Сказали - торговать с Россией. Они побежали торговать. Сказали принять закон об инагентах. Они приняли. У нас было точно также во время того же Януковича, когда сидел генерал ГРУ и говорил что делать нашим государственным мужам.
24.06.2024 11:30
Нет там никого пророссийских и не было. Кобахидзе или Каладзе? Они просто не хотят чтобы страна превратилась в Украину и развалилась, вот и все. Закон об иноагентах - это американский закон, а не россиянский. От них это все пошло.
24.06.2024 11:34
Все это дешевое балабольство. Они просто российская колония без мозгов. Не то что мы так сильно далеко от них ушли(мозгов у нас тоже нет), но по крайней мере нам перестала Россия указывать.
24.06.2024 11:37
у вас свое мнение, у меня- свое. Это не принципиально.
тем более мы не в Грузии живем и что там происходит интересует не особо.
24.06.2024 11:39
Мое мнение было задолго до нашей войны. И на цензоре со мной часто спорили, когда я писал что они просто российская марионетка. Просто сейчас их истинные цвета вылезли окончательно, так как Россия требует активной лояльности, а не пассивной.
24.06.2024 11:41
налицо явное укрепление собственной государственности в Грузии, и отказ от западных стандартов, типа лгбт и тд..
Это конечно на пользу стране, ее самобытности. Идти в кильваторе у запада желания явно нет. Украине это не грозит и это даже обсуждать не будем.
24.06.2024 11:46
Проблема всех "самобытных" стран что они подавляют своих граждан намного больше чем "заграничное" угнетающее влияние. Если посмотреть на их политический и культурный ландшафт - это самобытность разлагающейся помойки.
24.06.2024 11:50
вы видите российские нарративы, я вижу что Грузия наконец приоретает свой суверенитет и становится независимой страной. Очищается постепенно от таких как Саак, которые готовы задницу всему западу вылизать, чтобы понравится.
У каждого свое виденье.
24.06.2024 11:51
Главное пусть русским не забывают лизать. Продали страну Кремлю за копейки. Просто стыдоба.
24.06.2024 11:54
Поглядите на карту. Не может нищая, но очень самобытная страна кому то не "лизать". Подскажите грузинам, кому лизать? Инфляционной Турции? Её приспешнику Азербайджану? Они готовы лизать США, но они (США) еще обижаются за 2008-й год.
24.06.2024 12:15
А вони не розглядають варіант нікому не лизати в ставати сильною державою?
27.10.2024 17:57
.. З прокацапським олігархом на чолі ?
24.06.2024 11:34
Там інтерв'ю з'явилось декілька днів тому , де польський міністр називає зелених папуасами , які розкралають гроші від ЄС, і про те , що з зеленими немає про що серйозно говорити.
24.06.2024 11:33
Ну , ви ж розумієте - шо таке польський міністр !? І що таке очільники ЄС .? Дві величезні різниці .
24.06.2024 11:38
ЄС приклад того як фантомними ніштяками можна керувати цілими країнами.
24.06.2024 11:28
Складається враження, що влада Джорджиї зумисно проводить таку політику, щоб потім сказати, що їх змусили прости допомоги в рассеї!
24.06.2024 11:28
Проведение своей внутренней политики без указаний других стран это очень хорошо. Скоро евросоюз будет умалять Грузию чтоб она вошла в Евросоюз.
24.06.2024 11:33
Грузини ненавидять кацапів, але європейська локшина їм теж набридла. Подивіться на цю стару брехливу рожу.
24.06.2024 11:33
В Грузии готовят закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Считай черная метка от Запада.
24.06.2024 11:47
не в Грузії , а на московії
24.06.2024 11:51
Судя по массовым мордобоям пару лет назад, грузины не очень любят гомиков и е**ю в зад. Консервативная страна.
24.06.2024 11:55
справа не в "гоміках" , а в рівності прав.
в нас теж тітушня в цьому році збиралася , ну іі звісно , що деякі ідейні.
24.06.2024 12:00
Если их религиозное общество не готово к прогрессу это их дело. Нельзя никого заставлять любить нетрадиционные ценности.
24.06.2024 12:05
Интересно а по этому закону РФ пресса и тв будут маркироваться на пол экрана как "иностранный агент"? )
24.06.2024 12:38
 
 