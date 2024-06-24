ЄС "зачинить двері" для Грузії, якщо влада продовжуватиме свою нинішню політику, - Боррель

Євросоюз може скасувати європерспективу для Грузії, якщо влада країни продовжуватиме йти курсом, який обрала.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа", про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Не чекайте сьогодні на конкретні рішення. Але в короткостроковій перспективі є заходи, які можна вжити. Наприклад, припинення підтримки через Європейський фонд миру, або припинення політичних контактів на високому рівні, або розгляд можливості припинення певної частини фінансової підтримки, яка надходить безпосередньо до уряду. Ми не хочемо впливати на цивільне населення. ... Але рішення є, і вони перераховані, і (після зустрічі) я зможу вам сказати про реакцію міністрів на мої пропозиції", - сказав дипломат.

За словами Борреля, двері для вступу Грузії до Європейського Союзу відчинено.

"Але якщо уряд продовжить йти тим же шляхом, продовжить робити те, що робить, ці двері будуть зачинені. І грузинський народ заплатить за наслідки, постраждає від того, що європейську перспективу буде знижено або навіть скасовано. Ми говоримо про серйозні речі. Якщо так триватиме, двері до Європейського Союзу не будуть відчинені", - додав високий представник ЄС.

Закон "про іноагентів" у Грузії

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

3 червня 2024 року закон "про іноагентів" набрав чинності.

