УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10138 відвідувачів онлайн
Новини
2 329 37

ЄС "зачинить двері" для Грузії, якщо влада продовжуватиме свою нинішню політику, - Боррель

Боррель заявив, що ЄС зачинить двері для Грузії, якщо політика влади продовжуватиме свій курс

Євросоюз може скасувати європерспективу для Грузії, якщо влада країни продовжуватиме йти курсом, який обрала.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа", про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Не чекайте сьогодні на конкретні рішення. Але в короткостроковій перспективі є заходи, які можна вжити. Наприклад, припинення підтримки через Європейський фонд миру, або припинення політичних контактів на високому рівні, або розгляд можливості припинення певної частини фінансової підтримки, яка надходить безпосередньо до уряду. Ми не хочемо впливати на цивільне населення. ... Але рішення є, і вони перераховані, і (після зустрічі) я зможу вам сказати про реакцію міністрів на мої пропозиції", - сказав дипломат.

За словами Борреля, двері для вступу Грузії до Європейського Союзу відчинено.

"Але якщо уряд продовжить йти тим же шляхом, продовжить робити те, що робить, ці двері будуть зачинені. І грузинський народ заплатить за наслідки, постраждає від того, що європейську перспективу буде знижено або навіть скасовано. Ми говоримо про серйозні речі. Якщо так триватиме, двері до Європейського Союзу не будуть відчинені", - додав високий представник ЄС.

Читайте: США ввели санкції проти представників правлячої партії Грузії

Закон "про іноагентів" у Грузії

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

3 червня 2024 року закон "про іноагентів" набрав чинності.

Читайте також: Грузія залишається країною-партнером НАТО, попри ухвалення закону про "іноагентів", - Столтенберг

Автор: 

Грузія (1864) Євросоюз (14018) Боррель Жозеп (1075)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Грузини ненавидять кацапів, але європейська локшина їм теж набридла. Подивіться на цю стару брехливу рожу.
показати весь коментар
24.06.2024 11:33 Відповісти
+2
Ну це далекоглядні дії, поки перемовини будуть йти, може і зелені розбіжаться. Чи ви думаєте вони вічні. Он навіть бандюка яника змусили тікати, а зелені то купа блазнів. Не сьогодні звісно, але розтічуться не сумнівайтес
показати весь коментар
24.06.2024 11:23 Відповісти
+2
Так і в Грузії влада не вічна , сьогодні ця , а завтра інша . Але Грузії всеодно погрожують .
Я давно кажу , оця надія на те що ЄС нам допоможе позбутися ЗЕлені , вона примарна . Там вже багато разів заявляли що українська влада це - проблема самих українців . Вони нам вирішити її не допомагатимуть .
ЄС турбує лише стан демократії в країнах , а не колір тамтешньої влади .
показати весь коментар
24.06.2024 11:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапи тому туди свою владу і пропихнули як і в Україну , де перед зустрічу з приводу входження України в ЄС викрадають журналіста і він з подвалу веде репортаж.
показати весь коментар
24.06.2024 11:14 Відповісти
Але - Грузії погрожують , а з Україною завтра починаються перемовини про вступ в ЄС .
Значить ЗЕлені європейців влаштовують .
показати весь коментар
24.06.2024 11:17 Відповісти
Власти нужно настояться. Я вот читал пару месяцев назад американских правых, что они финансируют Зеленского чтобы он укрепился и лет через десять объявить его диктатором и объявить ему войну. Сейчас это выглядит безумием, но они приводили примеры как США так вело себя не раз в истории, так что схема опробована. Не Украина первая.
показати весь коментар
24.06.2024 11:22 Відповісти
а хто за зеленого піде воювати? Хіба що кацапи
показати весь коментар
24.06.2024 11:35 Відповісти
Я к тому что нашу власть поддерживают сейчас не значит что её не перестанут поддерживать через десять лет.
показати весь коментар
24.06.2024 11:36 Відповісти
Ну що ви такі наївні, як діти, їй Богу. Поки награбовані гроші з України везуть у західній банки - всіх все буде влаштовувати.
показати весь коментар
24.06.2024 12:59 Відповісти
Американские правые сегодня, к сожалению, это кучка слабоумных любителей теорий заговора. Саддам был выгоден США когда противостоял Ирану, это правда. Но никто не заставлял его потом лезть в Кувейт или хранить у себя химическое оружие.
В мире полно диктатур которых в выращивать не нужно, да и армии у них слабее на порядок нашей.
показати весь коментар
24.06.2024 12:09 Відповісти
Ну це далекоглядні дії, поки перемовини будуть йти, може і зелені розбіжаться. Чи ви думаєте вони вічні. Он навіть бандюка яника змусили тікати, а зелені то купа блазнів. Не сьогодні звісно, але розтічуться не сумнівайтес
показати весь коментар
24.06.2024 11:23 Відповісти
Никуда они не разбежаться. Они будут у власти еще лет 30.
показати весь коментар
24.06.2024 11:26 Відповісти
Так і в Грузії влада не вічна , сьогодні ця , а завтра інша . Але Грузії всеодно погрожують .
Я давно кажу , оця надія на те що ЄС нам допоможе позбутися ЗЕлені , вона примарна . Там вже багато разів заявляли що українська влада це - проблема самих українців . Вони нам вирішити її не допомагатимуть .
ЄС турбує лише стан демократії в країнах , а не колір тамтешньої влади .
показати весь коментар
24.06.2024 11:33 Відповісти
тому що Грузія проводить самостійну політику, на відміну від України.
показати весь коментар
24.06.2024 11:28 Відповісти
Грузия просто делает то что им говорят из Москвы. Сказали - торговать с Россией. Они побежали торговать. Сказали принять закон об инагентах. Они приняли. У нас было точно также во время того же Януковича, когда сидел генерал ГРУ и говорил что делать нашим государственным мужам.
показати весь коментар
24.06.2024 11:30 Відповісти
Нет там никого пророссийских и не было. Кобахидзе или Каладзе? Они просто не хотят чтобы страна превратилась в Украину и развалилась, вот и все. Закон об иноагентах - это американский закон, а не россиянский. От них это все пошло.
показати весь коментар
24.06.2024 11:34 Відповісти
Все это дешевое балабольство. Они просто российская колония без мозгов. Не то что мы так сильно далеко от них ушли(мозгов у нас тоже нет), но по крайней мере нам перестала Россия указывать.
показати весь коментар
24.06.2024 11:37 Відповісти
у вас свое мнение, у меня- свое. Это не принципиально.
тем более мы не в Грузии живем и что там происходит интересует не особо.
показати весь коментар
24.06.2024 11:39 Відповісти
Мое мнение было задолго до нашей войны. И на цензоре со мной часто спорили, когда я писал что они просто российская марионетка. Просто сейчас их истинные цвета вылезли окончательно, так как Россия требует активной лояльности, а не пассивной.
показати весь коментар
24.06.2024 11:41 Відповісти
налицо явное укрепление собственной государственности в Грузии, и отказ от западных стандартов, типа лгбт и тд..
Это конечно на пользу стране, ее самобытности. Идти в кильваторе у запада желания явно нет. Украине это не грозит и это даже обсуждать не будем.
показати весь коментар
24.06.2024 11:46 Відповісти
Проблема всех "самобытных" стран что они подавляют своих граждан намного больше чем "заграничное" угнетающее влияние. Если посмотреть на их политический и культурный ландшафт - это самобытность разлагающейся помойки.
показати весь коментар
24.06.2024 11:50 Відповісти
вы видите российские нарративы, я вижу что Грузия наконец приоретает свой суверенитет и становится независимой страной. Очищается постепенно от таких как Саак, которые готовы задницу всему западу вылизать, чтобы понравится.
У каждого свое виденье.
показати весь коментар
24.06.2024 11:51 Відповісти
Главное пусть русским не забывают лизать. Продали страну Кремлю за копейки. Просто стыдоба.
показати весь коментар
24.06.2024 11:54 Відповісти
Поглядите на карту. Не может нищая, но очень самобытная страна кому то не "лизать". Подскажите грузинам, кому лизать? Инфляционной Турции? Её приспешнику Азербайджану? Они готовы лизать США, но они (США) еще обижаются за 2008-й год.
показати весь коментар
24.06.2024 12:15 Відповісти
А вони не розглядають варіант нікому не лизати в ставати сильною державою?
показати весь коментар
27.10.2024 17:57 Відповісти
.. З прокацапським олігархом на чолі ?
показати весь коментар
24.06.2024 11:34 Відповісти
Там інтерв'ю з'явилось декілька днів тому , де польський міністр називає зелених папуасами , які розкралають гроші від ЄС, і про те , що з зеленими немає про що серйозно говорити.
показати весь коментар
24.06.2024 11:33 Відповісти
Ну , ви ж розумієте - шо таке польський міністр !? І що таке очільники ЄС .? Дві величезні різниці .
показати весь коментар
24.06.2024 11:38 Відповісти
ЄС приклад того як фантомними ніштяками можна керувати цілими країнами.
показати весь коментар
24.06.2024 11:28 Відповісти
Складається враження, що влада Джорджиї зумисно проводить таку політику, щоб потім сказати, що їх змусили прости допомоги в рассеї!
показати весь коментар
24.06.2024 11:28 Відповісти
Проведение своей внутренней политики без указаний других стран это очень хорошо. Скоро евросоюз будет умалять Грузию чтоб она вошла в Евросоюз.
показати весь коментар
24.06.2024 11:33 Відповісти
Грузини ненавидять кацапів, але європейська локшина їм теж набридла. Подивіться на цю стару брехливу рожу.
показати весь коментар
24.06.2024 11:33 Відповісти
В Грузии готовят закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Считай черная метка от Запада.
показати весь коментар
24.06.2024 11:47 Відповісти
не в Грузії , а на московії
показати весь коментар
24.06.2024 11:51 Відповісти
Судя по массовым мордобоям пару лет назад, грузины не очень любят гомиков и е**ю в зад. Консервативная страна.
показати весь коментар
24.06.2024 11:55 Відповісти
справа не в "гоміках" , а в рівності прав.
в нас теж тітушня в цьому році збиралася , ну іі звісно , що деякі ідейні.
показати весь коментар
24.06.2024 12:00 Відповісти
Если их религиозное общество не готово к прогрессу это их дело. Нельзя никого заставлять любить нетрадиционные ценности.
показати весь коментар
24.06.2024 12:05 Відповісти
Интересно а по этому закону РФ пресса и тв будут маркироваться на пол экрана как "иностранный агент"? )
показати весь коментар
24.06.2024 12:38 Відповісти
 
 