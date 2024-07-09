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Новини
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Росія не повинна виграти війну, - прем’єр Нідерландів Схооф

Новий прем’єр Нідерландів у розмові з Зеленським запевнив у підтримці України

Новий глава уряду Нідерландів Дік Схооф відреагував на російський удар по "Охматдиту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на X (Twitter) прем'єра.

"Російський напад на дитячу лікарню в Києві свідчить про безжальну жорстокість путінського режиму.

Це чітко показує, чому ми продовжуємо підтримувати Україну: заради безпеки українців і заради безпеки Європи, а отже, і нашої країни. Росія не повинна виграти цю війну", - йдеться в дописі.

Він зазначив, що допомога Україні буде ключовим питанням на саміті НАТО у Вашингтоні найближчими днями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдеп США про удар РФ по "Охматдиту": Цивільна інфраструктура не повинна бути ціллю військових атак

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.

Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Автор: 

Нідерланди (1588) Охматдит (250)


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Топ коментарі
+11
Хворе пуйло у центрі Європи у 21 сторіччі вбиває ракетами мирне населення!!! росія головує у ООН. Ви в своєму розумі??? Схаменіться! Треба не потужно обеспокоювання виражати, а ізолювати ***** від людства!!! А росію ізолювати від світу, немов прокаженних. Вони шось потякають , напевне доки іскандер не долетить до Німеччини, діла не буде.
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09.07.2024 11:23 Відповісти
+10
І яку ми чуємо вже третій рік.
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09.07.2024 11:22 Відповісти
+6
а Україна не повинна програти.... така дуже цікава формула, яка має багато варіантів
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09.07.2024 11:20 Відповісти
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Адмірал Ясєнбуй...
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09.07.2024 11:20 Відповісти
а Україна не повинна програти.... така дуже цікава формула, яка має багато варіантів
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09.07.2024 11:20 Відповісти
І яку ми чуємо вже третій рік.
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09.07.2024 11:22 Відповісти
Значит Россия должна проиграть.
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09.07.2024 11:21 Відповісти
для вас значить, для Європи - не значить.
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09.07.2024 11:23 Відповісти
Знову якась латентногомосексуальна заява !!
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09.07.2024 11:23 Відповісти
Данія віддала Украіні всю артилерію - сказала шо віина з Німеччиною відкладається - хорошии приклад
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09.07.2024 11:23 Відповісти
Хворе пуйло у центрі Європи у 21 сторіччі вбиває ракетами мирне населення!!! росія головує у ООН. Ви в своєму розумі??? Схаменіться! Треба не потужно обеспокоювання виражати, а ізолювати ***** від людства!!! А росію ізолювати від світу, немов прокаженних. Вони шось потякають , напевне доки іскандер не долетить до Німеччини, діла не буде.
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09.07.2024 11:23 Відповісти
Якщо росію ізолювати від світу, то як баригі всього світу будуть з барижити з росією?
А коли іскандер долетить до Німеччини, то гер канцлер заявить, що треба швиденько залатати пп2, щоб не було "екскалаціі".
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09.07.2024 11:38 Відповісти
Ми не в НАТО
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09.07.2024 11:25 Відповісти
Як папуги, третій рік бубнять одне й те саме, а толку з цього нуль.
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09.07.2024 11:27 Відповісти
Ну, якщо для Вас допомога зброєю і фінансами на сотні млрд доларів - нуль, то це багато каже про Ваші розумові здібності... Могли б і взагалі не допомагати, бо не зобов'язані, тим паче таким "вдячним" лайнюкам, як Ви і Вам подібні! Їм ці гроші не з неба падають, могли б їх теж на будівництво доріг і всратих хабів пустити для СВОГО народу (((
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09.07.2024 11:37 Відповісти
То сходіть поцілуйте їх у дупцю і принагідно нагадайте які ми незламні, незалежні та суверенні.
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09.07.2024 11:45 Відповісти
Ніхто нам не дав зброю для перемоги. За три роки. Ніхто. Отож лицемірні заяви, що "росія не має перемогти", коли перед нею суперник зі зв'язаними руками - це і є нуль. Якщо так у вас підгоріло, то біжіть дякуйте і в ножки кланяйтесь, за перетворення України на другий Афганістан. Ідіоти невиліковні.
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09.07.2024 11:47 Відповісти
Яку ви маєте на увазі зброю ?

Уявіть , що вчорашня ракета по Охмадиту була б 10клт , а вони такі є
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09.07.2024 11:50 Відповісти
Московія має війну програти, розвалитися, зникнути, на її руїнах мають поновитися національні держави з історичними, поневоленими народами, які мали слабкість "взяти гроші, брязкальця, огнєную воду" в обмін на могили, землі предків і розчинитися у лайні недоімперії нікчемних рабів..
інакше заспаний Захід очикує доля цих лузерів-мєнял-"какаразніц"...
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09.07.2024 11:30 Відповісти
Ніхто в Європі не допустить розвалу ядерної держави.... Тут одне кончене ядерною дубиною маше і ніхто нічого зробити не може, а то додасться ще декілька таких же неадекватів з імперськими амбіціями.....
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09.07.2024 11:37 Відповісти
Совок розвалився і це непорозуміння розвалиться. Нехай краще Захід готується до цього
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09.07.2024 11:45 Відповісти
Это молитва? Больше похоже на то, ибо до победы, как до Киева в известной пословице...
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09.07.2024 11:41 Відповісти
Он так хочет. А то, что гибнут украинцы, ему по-хрен.
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09.07.2024 12:07 Відповісти
но и проиграть не должна да?
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09.07.2024 12:22 Відповісти
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09.07.2024 13:43 Відповісти
****. Україна має перемогти, а не "росія не повинна виграти". Але як і чим вона має це зробити? Обіцянками? Занепокоєнням? Трупами завалити? Ви ***** навіть санкції не спромоглися накласти так, щоб вони працювали як слід.
Нічого. В миттєву карму я не дуже вірю, але вірю в те, що тактика замирення агресора веде ще до більшої війни. Якщо історію не вивчили з першого, другого, десятого, сотого разу то вона вам повториться в 101. Вмиються кров'ю всі за це беззубе паскудство.
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09.07.2024 14:10 Відповісти
 
 