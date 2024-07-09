Росія не повинна виграти війну, - прем’єр Нідерландів Схооф

Новий глава уряду Нідерландів Дік Схооф відреагував на російський удар по "Охматдиту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на X (Twitter) прем'єра.

"Російський напад на дитячу лікарню в Києві свідчить про безжальну жорстокість путінського режиму.

Це чітко показує, чому ми продовжуємо підтримувати Україну: заради безпеки українців і заради безпеки Європи, а отже, і нашої країни. Росія не повинна виграти цю війну", - йдеться в дописі.

Він зазначив, що допомога Україні буде ключовим питанням на саміті НАТО у Вашингтоні найближчими днями.

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Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.

Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.