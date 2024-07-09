Россия не должна выиграть войну, - премьер Нидерландов Схооф
Новый глава правительства Нидерландов Дик Схооф отреагировал на российский удар по "Охматдету".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на X (Twitter) премьера.
"Российское нападение на детскую больницу в Киеве свидетельствует о безжалостной жестокости путинского режима.
Это четко показывает, почему мы продолжаем поддерживать Украину: ради безопасности украинцев и безопасности Европы, а значит, и нашей страны. Россия не должна выиграть эту войну", - говорится в сообщении.
Он отметил, что помощь Украине будет ключевым вопросом на саммите НАТО в Вашингтоне в ближайшие дни.
Удар по "Охматдету"
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил , что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.
Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук.
Из самой большой многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.
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А коли іскандер долетить до Німеччини, то гер канцлер заявить, що треба швиденько залатати пп2, щоб не було "екскалаціі".
Уявіть , що вчорашня ракета по Охмадиту була б 10клт , а вони такі є
інакше заспаний Захід очикує доля цих лузерів-мєнял-"какаразніц"...
Нічого. В миттєву карму я не дуже вірю, але вірю в те, що тактика замирення агресора веде ще до більшої війни. Якщо історію не вивчили з першого, другого, десятого, сотого разу то вона вам повториться в 101. Вмиються кров'ю всі за це беззубе паскудство.