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Новости
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Россия не должна выиграть войну, - премьер Нидерландов Схооф

Новий прем’єр Нідерландів у розмові з Зеленським запевнив у підтримці України

Новый глава правительства Нидерландов Дик Схооф отреагировал на российский удар по "Охматдету".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на X (Twitter) премьера.

"Российское нападение на детскую больницу в Киеве свидетельствует о безжалостной жестокости путинского режима.

Это четко показывает, почему мы продолжаем поддерживать Украину: ради безопасности украинцев и безопасности Европы, а значит, и нашей страны. Россия не должна выиграть эту войну", - говорится в сообщении.

Он отметил, что помощь Украине будет ключевым вопросом на саммите НАТО в Вашингтоне в ближайшие дни.

Читайте также: Госдеп США об ударе РФ по "Охматдету": Гражданская инфраструктура не должна быть целью военных атак

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил , что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.

Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук.

Из самой большой многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.

Автор: 

Нидерланды (1602) ОХМАТДЕТ (244)


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Топ комментарии
+11
Хворе пуйло у центрі Європи у 21 сторіччі вбиває ракетами мирне населення!!! росія головує у ООН. Ви в своєму розумі??? Схаменіться! Треба не потужно обеспокоювання виражати, а ізолювати ***** від людства!!! А росію ізолювати від світу, немов прокаженних. Вони шось потякають , напевне доки іскандер не долетить до Німеччини, діла не буде.
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09.07.2024 11:23 Ответить
+10
І яку ми чуємо вже третій рік.
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09.07.2024 11:22 Ответить
+6
а Україна не повинна програти.... така дуже цікава формула, яка має багато варіантів
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09.07.2024 11:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Адмірал Ясєнбуй...
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09.07.2024 11:20 Ответить
а Україна не повинна програти.... така дуже цікава формула, яка має багато варіантів
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09.07.2024 11:20 Ответить
І яку ми чуємо вже третій рік.
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09.07.2024 11:22 Ответить
Значит Россия должна проиграть.
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09.07.2024 11:21 Ответить
для вас значить, для Європи - не значить.
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09.07.2024 11:23 Ответить
Знову якась латентногомосексуальна заява !!
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09.07.2024 11:23 Ответить
Данія віддала Украіні всю артилерію - сказала шо віина з Німеччиною відкладається - хорошии приклад
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09.07.2024 11:23 Ответить
Хворе пуйло у центрі Європи у 21 сторіччі вбиває ракетами мирне населення!!! росія головує у ООН. Ви в своєму розумі??? Схаменіться! Треба не потужно обеспокоювання виражати, а ізолювати ***** від людства!!! А росію ізолювати від світу, немов прокаженних. Вони шось потякають , напевне доки іскандер не долетить до Німеччини, діла не буде.
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09.07.2024 11:23 Ответить
Якщо росію ізолювати від світу, то як баригі всього світу будуть з барижити з росією?
А коли іскандер долетить до Німеччини, то гер канцлер заявить, що треба швиденько залатати пп2, щоб не було "екскалаціі".
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09.07.2024 11:38 Ответить
Ми не в НАТО
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09.07.2024 11:25 Ответить
Як папуги, третій рік бубнять одне й те саме, а толку з цього нуль.
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09.07.2024 11:27 Ответить
Ну, якщо для Вас допомога зброєю і фінансами на сотні млрд доларів - нуль, то це багато каже про Ваші розумові здібності... Могли б і взагалі не допомагати, бо не зобов'язані, тим паче таким "вдячним" лайнюкам, як Ви і Вам подібні! Їм ці гроші не з неба падають, могли б їх теж на будівництво доріг і всратих хабів пустити для СВОГО народу (((
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09.07.2024 11:37 Ответить
То сходіть поцілуйте їх у дупцю і принагідно нагадайте які ми незламні, незалежні та суверенні.
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09.07.2024 11:45 Ответить
Ніхто нам не дав зброю для перемоги. За три роки. Ніхто. Отож лицемірні заяви, що "росія не має перемогти", коли перед нею суперник зі зв'язаними руками - це і є нуль. Якщо так у вас підгоріло, то біжіть дякуйте і в ножки кланяйтесь, за перетворення України на другий Афганістан. Ідіоти невиліковні.
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09.07.2024 11:47 Ответить
Яку ви маєте на увазі зброю ?

Уявіть , що вчорашня ракета по Охмадиту була б 10клт , а вони такі є
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09.07.2024 11:50 Ответить
Московія має війну програти, розвалитися, зникнути, на її руїнах мають поновитися національні держави з історичними, поневоленими народами, які мали слабкість "взяти гроші, брязкальця, огнєную воду" в обмін на могили, землі предків і розчинитися у лайні недоімперії нікчемних рабів..
інакше заспаний Захід очикує доля цих лузерів-мєнял-"какаразніц"...
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09.07.2024 11:30 Ответить
Ніхто в Європі не допустить розвалу ядерної держави.... Тут одне кончене ядерною дубиною маше і ніхто нічого зробити не може, а то додасться ще декілька таких же неадекватів з імперськими амбіціями.....
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09.07.2024 11:37 Ответить
Совок розвалився і це непорозуміння розвалиться. Нехай краще Захід готується до цього
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09.07.2024 11:45 Ответить
Это молитва? Больше похоже на то, ибо до победы, как до Киева в известной пословице...
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09.07.2024 11:41 Ответить
Он так хочет. А то, что гибнут украинцы, ему по-хрен.
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09.07.2024 12:07 Ответить
но и проиграть не должна да?
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09.07.2024 12:22 Ответить
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09.07.2024 13:43 Ответить
****. Україна має перемогти, а не "росія не повинна виграти". Але як і чим вона має це зробити? Обіцянками? Занепокоєнням? Трупами завалити? Ви ***** навіть санкції не спромоглися накласти так, щоб вони працювали як слід.
Нічого. В миттєву карму я не дуже вірю, але вірю в те, що тактика замирення агресора веде ще до більшої війни. Якщо історію не вивчили з першого, другого, десятого, сотого разу то вона вам повториться в 101. Вмиються кров'ю всі за це беззубе паскудство.
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09.07.2024 14:10 Ответить
 
 