КНДР відправила до Росії делегацію елітних військових, - Reuters

Північнокорейська елітна делегація військового вишколу вирушила до Росії на тлі поглиблення зв'язків двох держав.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на північнокорейські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це перший військовий обмін між двома країнами з моменту домовленостей між диктаторами, Володимиром Путіним та Кім Чен Ином, щодо тіснішої військової співпраці.

Агентство нагадало, що під час останньої зустрічі Путін та Кім підписали пакт про "Всеосяжне стратегічне партнерство", який включає угоду про взаємну оборону, що, за словами північнокорейського диктатора, рівнозначно союзу.

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Делегацію очолює офіцерів військового вишколу президент військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гем Чоль, який, за даними журналістів, вилетів літаком у понеділок.

"Такий публічний розвиток військових зв'язків між двома країнами викликає занепокоєння офіційних осіб у Сеулі та Вашингтоні, які вказують на докази постачань зброї з КНДР до Росії для використання у війні проти України й вважають, що Пхеньян може отримувати допомогу з Москви", - пише Reuters.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який цього тижня візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні, попередив Москву про негативні наслідки дружби з Пхеньяном для активних економічних відносин між двома країнами.

Жодних інших подробиць, включно з метою візиту і тим, де саме в Росії вони перебувають, не повідомлялося.

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