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Новини
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КНДР відправила до Росії делегацію елітних військових, - Reuters

Елітні військові КНДР вирушили до Росії

Північнокорейська елітна делегація військового вишколу вирушила до Росії на тлі поглиблення зв'язків двох держав.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на північнокорейські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це перший військовий обмін між двома країнами з моменту домовленостей між диктаторами, Володимиром Путіним та Кім Чен Ином, щодо тіснішої військової співпраці.

Агентство нагадало, що під час останньої зустрічі Путін та Кім підписали пакт про "Всеосяжне стратегічне партнерство", який включає угоду про взаємну оборону, що, за словами північнокорейського диктатора, рівнозначно союзу.

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Делегацію очолює офіцерів військового вишколу президент військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гем Чоль, який, за даними журналістів, вилетів літаком у понеділок.

"Такий публічний розвиток військових зв'язків між двома країнами викликає занепокоєння офіційних осіб у Сеулі та Вашингтоні, які вказують на докази постачань зброї з КНДР до Росії для використання у війні проти України й вважають, що Пхеньян може отримувати допомогу з Москви", - пише Reuters.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який цього тижня візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні, попередив Москву про негативні наслідки дружби з Пхеньяном для активних економічних відносин між двома країнами.

Жодних інших подробиць, включно з метою візиту і тим, де саме в Росії вони перебувають, не повідомлялося.

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Автор: 

КНДР (1260) росія (66144)


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Топ коментарі
+15
Елітні корейці? Це що: на чистому рисі та собачатині вигодовані?
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09.07.2024 14:23 Відповісти
+7
Не пишите ерунды. Любой обученный мотивированный гуманоид с оружием представляет угрозу.
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09.07.2024 14:41 Відповісти
+7
Пусть хоть дерьмом вождя кормятся, если есть силы держать автомат, значит это угроза.
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09.07.2024 14:47 Відповісти
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Елітні корейці? Це що: на чистому рисі та собачатині вигодовані?
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09.07.2024 14:23 Відповісти
152 ростом и побегут в европу через 2 недели а не через 2-3 дня
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09.07.2024 14:33 Відповісти
побіжуть не факт - рідня до пьятого коліна у заручниках
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09.07.2024 15:08 Відповісти
Я б не був таким зневажливим. Війська спецпризначення у Хом"яка дуже і дуже підготовлені. Можуть працювати у гірській місцевості, дівери по містах і море.
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09.07.2024 14:37 Відповісти
ну посмотрите потом интервью из франции или бельгии ,этих супермотивированых баночкой колы 0,33 и норм едой а не кимчи с фоткой хомяка на дне тарелки
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09.07.2024 14:45 Відповісти
Пусть хоть дерьмом вождя кормятся, если есть силы держать автомат, значит это угроза.
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09.07.2024 14:47 Відповісти
там одна пропаганда в голові...це зомбі...яка кола
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09.07.2024 14:50 Відповісти
Ну скажімо, справжню еліту хом'ячок зажме. Хто тоді його дупцю охоронятиме? А по друге 155-му калібру пох на їх вишкіл. Бачили вже кацапську еліту, всі землю удобрюють.
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09.07.2024 14:47 Відповісти
Не пишите ерунды. Любой обученный мотивированный гуманоид с оружием представляет угрозу.
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09.07.2024 14:41 Відповісти
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який цього тижня візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні (вступати будуть ), попередив Москву про негативні наслідки дружби з Пхеньяном

пора відкривати збройні закрома Південної Кореї для України, шановний пане Юн Сок Йоль

.
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09.07.2024 15:06 Відповісти
Ы Літ Ні
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09.07.2024 15:20 Відповісти
В Україні дотепер функціонує посольство КНДР? 🤔
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09.07.2024 14:32 Відповісти
Вот вам и ответ, откуда у московитов мясо. В тылах китайцы, иранцы, северокорейцы занимаются разведкой, ПВО, беспилотниками, а московиты тем временем лезут в атаку.
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09.07.2024 14:33 Відповісти
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09.07.2024 14:43 Відповісти
дембеля перед відправкою на фронт...
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09.07.2024 14:52 Відповісти
Тут вже не занепокоєння, чи попередження потрібне, а потрібно щось реальне робити. Бо як розгориться то дупи і в НАТО і в Пентагону попідгоряють!
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09.07.2024 14:48 Відповісти
Однаразовие ізделіия носер 1
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09.07.2024 14:57 Відповісти
Это офицеры, среднего звена скорее всего. Будут перенимать опыт и учиться воевать по новому, дроны, арта, тактика...
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09.07.2024 15:15 Відповісти
Такое публичное развитие военных связей между двумя странами вызывает беспокойство официальных лиц в Сеуле и Вашингтоне....
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09.07.2024 15:17 Відповісти
Будуть переймати досвід, як правильно здихати за свого вошьдя.
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09.07.2024 16:49 Відповісти
Macron-fast.
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09.07.2024 17:38 Відповісти
А как они стали элитными? Последний раз эти чорты воевали 71 год назад, если я ничего не путаю
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09.07.2024 19:28 Відповісти
 
 