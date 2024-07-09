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Новости
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КНДР отправила в Россию делегацию элитных военных, - Reuters

Елітні військові КНДР вирушили до Росії

Северокорейская элитная делегация военной подготовки отправилась в Россию на фоне углубления связей двух государств.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это первый военный обмен между двумя странами с момента договоренностей между диктаторами, Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, по более тесному военному сотрудничеству.

Агентство напомнило, что во время последней встречи Путин и Ким подписали пакт о "Всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который включает соглашение о взаимной обороне, что, по словам северокорейского диктатора, равнозначно союзу.

Также читайте: США не фиксировали подтверждения относительно отправки войск КНДР в РФ, - Пентагон

Делегацию возглавляет офицеров военной подготовки президент военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гем Чоль, который, по данным журналистов, вылетел самолетом в понедельник.

"Такое публичное развитие военных связей между двумя странами вызывает беспокойство официальных лиц в Сеуле и Вашингтоне, которые указывают на доказательства поставок оружия из КНДР в Россию для использования в войне против Украины и считают, что Пхеньян может получать помощь из Москвы", - пишет Reuters.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, который на этой неделе примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне, предупредил Москву о негативных последствиях дружбы с Пхеньяном для активных экономических отношений между двумя странами.

Никаких других подробностей, включая цель визита и то, где именно в России они находятся, не сообщалось.

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Автор: 

КНДР (1226) россия (96216)


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Топ комментарии
+15
Елітні корейці? Це що: на чистому рисі та собачатині вигодовані?
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09.07.2024 14:23 Ответить
+7
Не пишите ерунды. Любой обученный мотивированный гуманоид с оружием представляет угрозу.
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09.07.2024 14:41 Ответить
+7
Пусть хоть дерьмом вождя кормятся, если есть силы держать автомат, значит это угроза.
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09.07.2024 14:47 Ответить
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Елітні корейці? Це що: на чистому рисі та собачатині вигодовані?
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09.07.2024 14:23 Ответить
152 ростом и побегут в европу через 2 недели а не через 2-3 дня
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09.07.2024 14:33 Ответить
побіжуть не факт - рідня до пьятого коліна у заручниках
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09.07.2024 15:08 Ответить
Я б не був таким зневажливим. Війська спецпризначення у Хом"яка дуже і дуже підготовлені. Можуть працювати у гірській місцевості, дівери по містах і море.
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09.07.2024 14:37 Ответить
ну посмотрите потом интервью из франции или бельгии ,этих супермотивированых баночкой колы 0,33 и норм едой а не кимчи с фоткой хомяка на дне тарелки
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09.07.2024 14:45 Ответить
Пусть хоть дерьмом вождя кормятся, если есть силы держать автомат, значит это угроза.
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09.07.2024 14:47 Ответить
там одна пропаганда в голові...це зомбі...яка кола
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09.07.2024 14:50 Ответить
Ну скажімо, справжню еліту хом'ячок зажме. Хто тоді його дупцю охоронятиме? А по друге 155-му калібру пох на їх вишкіл. Бачили вже кацапську еліту, всі землю удобрюють.
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09.07.2024 14:47 Ответить
Не пишите ерунды. Любой обученный мотивированный гуманоид с оружием представляет угрозу.
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09.07.2024 14:41 Ответить
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який цього тижня візьме участь у саміті НАТО у Вашингтоні (вступати будуть ), попередив Москву про негативні наслідки дружби з Пхеньяном

пора відкривати збройні закрома Південної Кореї для України, шановний пане Юн Сок Йоль

.
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09.07.2024 15:06 Ответить
Ы Літ Ні
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09.07.2024 15:20 Ответить
В Україні дотепер функціонує посольство КНДР? 🤔
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09.07.2024 14:32 Ответить
Вот вам и ответ, откуда у московитов мясо. В тылах китайцы, иранцы, северокорейцы занимаются разведкой, ПВО, беспилотниками, а московиты тем временем лезут в атаку.
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09.07.2024 14:33 Ответить
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09.07.2024 14:43 Ответить
дембеля перед відправкою на фронт...
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09.07.2024 14:52 Ответить
Тут вже не занепокоєння, чи попередження потрібне, а потрібно щось реальне робити. Бо як розгориться то дупи і в НАТО і в Пентагону попідгоряють!
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09.07.2024 14:48 Ответить
Однаразовие ізделіия носер 1
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09.07.2024 14:57 Ответить
Это офицеры, среднего звена скорее всего. Будут перенимать опыт и учиться воевать по новому, дроны, арта, тактика...
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09.07.2024 15:15 Ответить
Такое публичное развитие военных связей между двумя странами вызывает беспокойство официальных лиц в Сеуле и Вашингтоне....
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09.07.2024 15:17 Ответить
Будуть переймати досвід, як правильно здихати за свого вошьдя.
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09.07.2024 16:49 Ответить
Macron-fast.
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09.07.2024 17:38 Ответить
А как они стали элитными? Последний раз эти чорты воевали 71 год назад, если я ничего не путаю
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09.07.2024 19:28 Ответить
 
 