Боголюбов виїхав з країни із дотриманням всіх норм та законів, - пресслужба бізнесмена
Бізнесмен Геннадій Боголюбов перетнув кордон як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів.
На цьому наголошують у пресслужбі Геннадія Боголюбова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.
Як зазначається, бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких - неповнолітні.
Нагадується, що правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей.
Також у пресслужбі зазначили про відсутність будь-яких судових обмежень, які б забороняли перетинати кордон Геннадію Боголюбову. Від самого початку повномасштабної війни Геннадій залишався в Україні. За цей час він декілька разів перетинав кордон на законних підставах.
Прикордонні служби України та Польщі, як наголошується, не мали підстав не пропустити Боголюбова і цього разу, бо він не порушив чинне законодавство, виїхавши із України потягом Київ-Хелм.
Раніше зазначалося, що працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Прикордоннику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.
Слідство повідомляє, що за сприяння керівництва Держприкордонслужби було встановлено, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом "Київ - Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Також, як зазначає слідство, Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав.
Раніше ЗМІ писали, що ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами. Також повідомлялося, що ДБР розслідує справу про виїзд Боголюбова з України.
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Ставимося з розумінням! (с)
"Причиною втечі бізнесмена називають те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку". "
Джерело:
Усі інші ухилянти, чесно пішли, річкою Тисою і степами Одесщини та горами на Заході ….
Схема ухилянта зеленського, притерпіла з 2019 року, деякі модернізації… Автор її, не заперечував цього публічно!!
Зазначене, можуть підтвердити, усі так званні, правоохоронці…
Почему черная икра - не кошерная? Геннадий Боголюбов о кашруте в еде, отношениях, внешности, бизнесе
https://youtu.be/FPjkbRDPa9M?si=zI-cWuZ36fk244QR
у нього точно ж паспорт Ізраїля, т к він займався будівництвом синагоги у Дніпрі і іздів до Ізраїля за благословенням
А ми збираємо на FPV по 50 злотих.
СУЦІЛЬНЕ ПОРУШЕННЯ ПРОТОКОЛУ.
А КАЖУТЬ "З ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ".