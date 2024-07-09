Боголюбов виїхав з країни із дотриманням всіх норм та законів, - пресслужба бізнесмена

Бізнесмен Геннадій Боголюбов перетнув кордон як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів.

На цьому наголошують у пресслужбі Геннадія Боголюбова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

Як зазначається, бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких - неповнолітні.

Нагадується, що правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей.

Також у пресслужбі зазначили про відсутність будь-яких судових обмежень, які б забороняли перетинати кордон Геннадію Боголюбову. Від самого початку повномасштабної війни Геннадій залишався в Україні. За цей час він декілька разів перетинав кордон на законних підставах.

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Прикордонні служби України та Польщі, як наголошується, не мали підстав не пропустити Боголюбова і цього разу, бо він не порушив чинне законодавство, виїхавши із України потягом Київ-Хелм.

Раніше зазначалося, що працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Прикордоннику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Слідство повідомляє, що за сприяння керівництва Держприкордонслужби було встановлено, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом "Київ - Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Також, як зазначає слідство, Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав.

Раніше ЗМІ писали, що ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами. Також повідомлялося, що ДБР розслідує справу про виїзд Боголюбова з України.