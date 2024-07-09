УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11434 відвідувача онлайн
Новини
6 327 44

Боголюбов виїхав з країни із дотриманням всіх норм та законів, - пресслужба бізнесмена

Геннадій Боголюбов

Бізнесмен Геннадій Боголюбов перетнув кордон як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів. 

На цьому наголошують у пресслужбі Геннадія Боголюбова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан.

Як зазначається, бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких - неповнолітні.

Нагадується, що правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей.

Також у пресслужбі зазначили про відсутність будь-яких судових обмежень, які б забороняли перетинати кордон Геннадію Боголюбову. Від самого початку повномасштабної війни Геннадій залишався в Україні. За цей час він декілька разів перетинав кордон на законних підставах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд розгляне скаргу "Приватбанку" на рішення стягнути 700 мільйонів на користь ексдружини Боголюбова

Прикордонні служби України та Польщі, як наголошується, не мали підстав не пропустити Боголюбова і цього разу, бо він не порушив чинне законодавство, виїхавши із України потягом Київ-Хелм.

Раніше зазначалося, що працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Прикордоннику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Слідство повідомляє, що за сприяння керівництва Держприкордонслужби було встановлено, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом "Київ - Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Також, як зазначає слідство, Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав.

Раніше ЗМІ писали, що ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами. Також повідомлялося, що ДБР розслідує справу про виїзд Боголюбова з України.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (302) кордон (4823)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
За традиційним для зелених покривачів мафії гвалтом не чути головного питання ХТО із розпіареного Бюро економічної безпеки злив Боголюбову інформацію про підозру йому, яка була ще на стадії підготовки.

"Причиною втечі бізнесмена називають те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку". "

Джерело:
показати весь коментар
09.07.2024 15:26 Відповісти
+6
....так підожди, там вродьби вже і прикордонника кастрірували ...грьобаний екібастуз
показати весь коментар
09.07.2024 15:18 Відповісти
+6
А навіщо чесний та порядний "бізнесмен котрий має всі законні підстави для перетину кордону", використовує чужий паспорт?
показати весь коментар
09.07.2024 15:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отакої. 7 дітей, а якогось пузатого погранця вже садять...
показати весь коментар
09.07.2024 15:17 Відповісти
....так підожди, там вродьби вже і прикордонника кастрірували ...грьобаний екібастуз
показати весь коментар
09.07.2024 15:18 Відповісти
Прикордоннику це піде тільки на користь. І не тільки конкретно йому
показати весь коментар
09.07.2024 15:23 Відповісти
Гєні цинканули,що в ОП вирішили подоїти з нього грошенят, кинувши нюхати парашу. Пора тікати.
показати весь коментар
09.07.2024 15:19 Відповісти
Нам відоме поняття "чєстний вор".
Ставимося з розумінням! (с)
показати весь коментар
09.07.2024 15:19 Відповісти
Ну теоретично він міг настругати 7 буратін, навіть будучи ворюгою. Чому ні?
показати весь коментар
09.07.2024 15:22 Відповісти
А навіщо чесний та порядний "бізнесмен котрий має всі законні підстави для перетину кордону", використовує чужий паспорт?
показати весь коментар
09.07.2024 15:23 Відповісти
Він не хотів... Це випадково...
показати весь коментар
09.07.2024 15:39 Відповісти
Йому цей паспорт підкинули і випадково його предʼявив замість свого.
показати весь коментар
09.07.2024 17:52 Відповісти
логічно, не здивуюсь якщо він виїхав за своїи паспортом, а весь кіпіш це операція прикриття інформатора з ДБР
показати весь коментар
09.07.2024 18:35 Відповісти
Я їм вірю...., як завжди.
показати весь коментар
09.07.2024 15:25 Відповісти
За традиційним для зелених покривачів мафії гвалтом не чути головного питання ХТО із розпіареного Бюро економічної безпеки злив Боголюбову інформацію про підозру йому, яка була ще на стадії підготовки.

"Причиною втечі бізнесмена називають те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку". "

Джерело:
показати весь коментар
09.07.2024 15:26 Відповісти
Кто-кто? Партнеры, отмывшие свои десятки миллионов баксов через "Приват". Оно им надо слушать эти факты в суде?
показати весь коментар
09.07.2024 15:30 Відповісти
Хто злив? Прибиральниця.
показати весь коментар
09.07.2024 15:40 Відповісти
Подождите, так нам же заявляли про поддельные документы? А теперь "законно и не имел судовых ограничений". Кто-то соврамши? А как-же тогда погранец. уже назначенный крайним?
показати весь коментар
09.07.2024 15:28 Відповісти
погранец скорее всего уже...фсьо
показати весь коментар
09.07.2024 15:35 Відповісти
Прикопали?
показати весь коментар
09.07.2024 15:37 Відповісти
Гірше! Звільнили...
показати весь коментар
09.07.2024 15:41 Відповісти
....плятььььь
показати весь коментар
09.07.2024 15:47 Відповісти
Судячи із суми застави яку призначив суд то мабуть прикордонник саме стільки грошей отримав за те що випустив Боголюбова з країни по паспорту іншої особи..
показати весь коментар
09.07.2024 17:55 Відповісти
А был ли мальчик?
показати весь коментар
09.07.2024 18:36 Відповісти
Забули український паспорт забрати. У нього ще три штуки, приблизно....
показати весь коментар
09.07.2024 15:28 Відповісти
Усі втікачі з України, від ригоАНАЛІВ, і аж до служок олігархів чи приблуд95, тікали чітко і виключно, по купленим документам та під патронатом єрмаків+татарових+ баканових, та інших мудрил, з ВРУ ОПУ ГПУ СБУ ГУР…, і так, аж до трубіцина, який став водієм, в один кінець…!!
Усі інші ухилянти, чесно пішли, річкою Тисою і степами Одесщини та горами на Заході ….
Схема ухилянта зеленського, притерпіла з 2019 року, деякі модернізації… Автор її, не заперечував цього публічно!!
Зазначене, можуть підтвердити, усі так званні, правоохоронці…
показати весь коментар
09.07.2024 15:31 Відповісти
А може він по паспорту Ізраїля виїхав . Він же його має
показати весь коментар
09.07.2024 15:33 Відповісти
Скоріше за асе, так і було
показати весь коментар
09.07.2024 15:47 Відповісти
Тобто чужий паспорт - це цілком законно ?
показати весь коментар
09.07.2024 15:41 Відповісти
Боголюбов вищає на цьому ютубі
Почему черная икра - не кошерная? Геннадий Боголюбов о кашруте в еде, отношениях, внешности, бизнесе
https://youtu.be/FPjkbRDPa9M?si=zI-cWuZ36fk244QR

у нього точно ж паспорт Ізраїля, т к він займався будівництвом синагоги у Дніпрі і іздів до Ізраїля за благословенням
показати весь коментар
09.07.2024 15:45 Відповісти
Талановита людина - талановита в усьому. Чим не Коперфільд ? Прикордонники України запевняють, шо громадянин Боголюбов кордон не перетинав. А польські вартові стверджують, що саме в цей час, саме цей пан з'явився на території Польщі. Гіпноз ? Не думаю !
показати весь коментар
09.07.2024 15:45 Відповісти
Цей прикордонник є забезпеченою людиною: цього хабара вистачить йому, його родині, коханкам й коханцям. Ще й онукам вистачить.
показати весь коментар
09.07.2024 15:47 Відповісти
Працівники БЕБ є новими олігархами: вони навіть Татарову та Єрмаку не платять, лише собі "на карман" працюють.
А ми збираємо на FPV по 50 злотих.
показати весь коментар
09.07.2024 15:51 Відповісти
У нас різноманітних "бебів" стільки настворювали, що вони один одному заважають "колядувати".
показати весь коментар
09.07.2024 15:58 Відповісти
Як говорив один кіногерой : " Это не мелочь по карманам тырить !" Для Єрмака і " К " , для тих хто краде мільйнами , мільярдами , як відмічали в СБУ і НАБУ , при слідстві по бандформуваню із високопосадовців ВЦА в Запоріжській обл. , розкраданя гуманітарки "в " промислових масштабах " , закони України " як дишло , куди повернеш , так і вийшло" ! Бидлоеліта , особини пов"язані з ЗЕвладою , їхні друзі , родичі - недоторкані ! А чи надовго ?! Все в руках народу і ЗСУ !
показати весь коментар
09.07.2024 15:50 Відповісти
Шо ж це за такі закони - якшо підозрювані катаються тудои - сюдои
показати весь коментар
09.07.2024 16:07 Відповісти
з лівим паспортом, а так канєшно
показати весь коментар
09.07.2024 16:12 Відповісти
Це гарант сам дав дозвіл а сержант погранець - цап відбувайло або стрілочник…. Так єрмак????
показати весь коментар
09.07.2024 16:16 Відповісти
Все имеет свою цену - переехать кордон находясь под пидозрою,селективная слепота прикордонника,покупка фальшпаспорта ну и конечно,по классике,отбеливащие репутацию воров и коррупционеров статейки в прессе.
показати весь коментар
09.07.2024 16:29 Відповісти
Ви б ще маніяка спитали чи почуває він себе винним 😁
показати весь коментар
09.07.2024 16:34 Відповісти
А ДЕ БУЛА ПОЧЕСНА ВАРТА, ЧЕРВОНА ДОРІЖКА, САЛЮТ...?
СУЦІЛЬНЕ ПОРУШЕННЯ ПРОТОКОЛУ.
А КАЖУТЬ "З ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ".
показати весь коментар
09.07.2024 16:40 Відповісти
..і "для годиться" курку варену в дорогу
показати весь коментар
09.07.2024 18:01 Відповісти
Хто тепер може довести що він надав не свій паспорт? Ніхто, тому що він заїхав у Польшу по своєму паспорту.
показати весь коментар
09.07.2024 16:47 Відповісти
Всі, хто втікають по прямій директиві ОПи, янголи!
показати весь коментар
09.07.2024 16:48 Відповісти
И шо ДБР будет расследовать есть ему 60 или нету? Совсем тупоголовые так позорится? 60 лет - едет куда хочет.
показати весь коментар
09.07.2024 17:14 Відповісти
Виїхав як біла людина , не то шо всякі лохи.
показати весь коментар
10.07.2024 15:26 Відповісти
 
 