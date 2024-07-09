РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11598 посетителей онлайн
Новости
6 327 44

Боголюбов уехал из страны с соблюдением всех норм и законов, - пресс-служба бизнесмена

Геннадій Боголюбов

Бизнесмен Геннадий Боголюбов пересек границу как гражданин Украины с соблюдением всех норм и законов.

Это отмечают в пресс-службе Геннадия Боголюбова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

Как отмечается, бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых - несовершеннолетние.

Напоминается, что правила пересечения границы в условиях военного положения позволяют выезжать мужчинам старше 60 лет, а также тем, кто содержит трое и более несовершеннолетних детей.

Также в пресс-службе отметили об отсутствии каких-либо судебных ограничений, которые бы запрещали пересекать границу Геннадию Боголюбову. С самого начала полномасштабной войны Геннадий оставался в Украине. За это время он несколько раз пересекал границу на законных основаниях.

Читайте также: Сообщено о подозрении олигарху Боголюбову. Задержан пограничник, помогший ему пересечь границу по чужому паспорту, - ГБР

Пограничные службы Украины и Польши, как отмечается, не имели оснований не пропустить Боголюбова и на этот раз, потому что он не нарушил действующее законодательство, выехав из Украины поездом Киев-Хелм.

Ранее отмечалось, что работники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы. Пограничнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

Следствие сообщает, что при содействии руководства Госпогранслужбы было установлено, что олигарх в сопровождении своего близкого родственника выехал 24 июня 2024 года поездом "Киев - Хелм", хотя в соответствии с базами данных Украины границу не пересекал. Также, как отмечает следствие, Геннадий Боголюбов выехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины, который физически находится в Украине и страну не покидал.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов уехал из Украины по поддельным документам. Также сообщалось, что ГБР расследует дело о выезде Боголюбова из Украины.

Автор: 

Боголюбов Геннадий (110) граница (5305)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
За традиційним для зелених покривачів мафії гвалтом не чути головного питання ХТО із розпіареного Бюро економічної безпеки злив Боголюбову інформацію про підозру йому, яка була ще на стадії підготовки.

"Причиною втечі бізнесмена називають те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку". "

Джерело:
показать весь комментарий
09.07.2024 15:26 Ответить
+6
....так підожди, там вродьби вже і прикордонника кастрірували ...грьобаний екібастуз
показать весь комментарий
09.07.2024 15:18 Ответить
+6
А навіщо чесний та порядний "бізнесмен котрий має всі законні підстави для перетину кордону", використовує чужий паспорт?
показать весь комментарий
09.07.2024 15:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отакої. 7 дітей, а якогось пузатого погранця вже садять...
показать весь комментарий
09.07.2024 15:17 Ответить
....так підожди, там вродьби вже і прикордонника кастрірували ...грьобаний екібастуз
показать весь комментарий
09.07.2024 15:18 Ответить
Прикордоннику це піде тільки на користь. І не тільки конкретно йому
показать весь комментарий
09.07.2024 15:23 Ответить
Гєні цинканули,що в ОП вирішили подоїти з нього грошенят, кинувши нюхати парашу. Пора тікати.
показать весь комментарий
09.07.2024 15:19 Ответить
Нам відоме поняття "чєстний вор".
Ставимося з розумінням! (с)
показать весь комментарий
09.07.2024 15:19 Ответить
Ну теоретично він міг настругати 7 буратін, навіть будучи ворюгою. Чому ні?
показать весь комментарий
09.07.2024 15:22 Ответить
А навіщо чесний та порядний "бізнесмен котрий має всі законні підстави для перетину кордону", використовує чужий паспорт?
показать весь комментарий
09.07.2024 15:23 Ответить
Він не хотів... Це випадково...
показать весь комментарий
09.07.2024 15:39 Ответить
Йому цей паспорт підкинули і випадково його предʼявив замість свого.
показать весь комментарий
09.07.2024 17:52 Ответить
логічно, не здивуюсь якщо він виїхав за своїи паспортом, а весь кіпіш це операція прикриття інформатора з ДБР
показать весь комментарий
09.07.2024 18:35 Ответить
Я їм вірю...., як завжди.
показать весь комментарий
09.07.2024 15:25 Ответить
За традиційним для зелених покривачів мафії гвалтом не чути головного питання ХТО із розпіареного Бюро економічної безпеки злив Боголюбову інформацію про підозру йому, яка була ще на стадії підготовки.

"Причиною втечі бізнесмена називають те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку". "

Джерело:
показать весь комментарий
09.07.2024 15:26 Ответить
Кто-кто? Партнеры, отмывшие свои десятки миллионов баксов через "Приват". Оно им надо слушать эти факты в суде?
показать весь комментарий
09.07.2024 15:30 Ответить
Хто злив? Прибиральниця.
показать весь комментарий
09.07.2024 15:40 Ответить
Подождите, так нам же заявляли про поддельные документы? А теперь "законно и не имел судовых ограничений". Кто-то соврамши? А как-же тогда погранец. уже назначенный крайним?
показать весь комментарий
09.07.2024 15:28 Ответить
погранец скорее всего уже...фсьо
показать весь комментарий
09.07.2024 15:35 Ответить
Прикопали?
показать весь комментарий
09.07.2024 15:37 Ответить
Гірше! Звільнили...
показать весь комментарий
09.07.2024 15:41 Ответить
....плятььььь
показать весь комментарий
09.07.2024 15:47 Ответить
Судячи із суми застави яку призначив суд то мабуть прикордонник саме стільки грошей отримав за те що випустив Боголюбова з країни по паспорту іншої особи..
показать весь комментарий
09.07.2024 17:55 Ответить
А был ли мальчик?
показать весь комментарий
09.07.2024 18:36 Ответить
Забули український паспорт забрати. У нього ще три штуки, приблизно....
показать весь комментарий
09.07.2024 15:28 Ответить
Усі втікачі з України, від ригоАНАЛІВ, і аж до служок олігархів чи приблуд95, тікали чітко і виключно, по купленим документам та під патронатом єрмаків+татарових+ баканових, та інших мудрил, з ВРУ ОПУ ГПУ СБУ ГУР…, і так, аж до трубіцина, який став водієм, в один кінець…!!
Усі інші ухилянти, чесно пішли, річкою Тисою і степами Одесщини та горами на Заході ….
Схема ухилянта зеленського, притерпіла з 2019 року, деякі модернізації… Автор її, не заперечував цього публічно!!
Зазначене, можуть підтвердити, усі так званні, правоохоронці…
показать весь комментарий
09.07.2024 15:31 Ответить
А може він по паспорту Ізраїля виїхав . Він же його має
показать весь комментарий
09.07.2024 15:33 Ответить
Скоріше за асе, так і було
показать весь комментарий
09.07.2024 15:47 Ответить
Тобто чужий паспорт - це цілком законно ?
показать весь комментарий
09.07.2024 15:41 Ответить
Боголюбов вищає на цьому ютубі
Почему черная икра - не кошерная? Геннадий Боголюбов о кашруте в еде, отношениях, внешности, бизнесе
https://youtu.be/FPjkbRDPa9M?si=zI-cWuZ36fk244QR

у нього точно ж паспорт Ізраїля, т к він займався будівництвом синагоги у Дніпрі і іздів до Ізраїля за благословенням
показать весь комментарий
09.07.2024 15:45 Ответить
Талановита людина - талановита в усьому. Чим не Коперфільд ? Прикордонники України запевняють, шо громадянин Боголюбов кордон не перетинав. А польські вартові стверджують, що саме в цей час, саме цей пан з'явився на території Польщі. Гіпноз ? Не думаю !
показать весь комментарий
09.07.2024 15:45 Ответить
Цей прикордонник є забезпеченою людиною: цього хабара вистачить йому, його родині, коханкам й коханцям. Ще й онукам вистачить.
показать весь комментарий
09.07.2024 15:47 Ответить
Працівники БЕБ є новими олігархами: вони навіть Татарову та Єрмаку не платять, лише собі "на карман" працюють.
А ми збираємо на FPV по 50 злотих.
показать весь комментарий
09.07.2024 15:51 Ответить
У нас різноманітних "бебів" стільки настворювали, що вони один одному заважають "колядувати".
показать весь комментарий
09.07.2024 15:58 Ответить
Як говорив один кіногерой : " Это не мелочь по карманам тырить !" Для Єрмака і " К " , для тих хто краде мільйнами , мільярдами , як відмічали в СБУ і НАБУ , при слідстві по бандформуваню із високопосадовців ВЦА в Запоріжській обл. , розкраданя гуманітарки "в " промислових масштабах " , закони України " як дишло , куди повернеш , так і вийшло" ! Бидлоеліта , особини пов"язані з ЗЕвладою , їхні друзі , родичі - недоторкані ! А чи надовго ?! Все в руках народу і ЗСУ !
показать весь комментарий
09.07.2024 15:50 Ответить
Шо ж це за такі закони - якшо підозрювані катаються тудои - сюдои
показать весь комментарий
09.07.2024 16:07 Ответить
з лівим паспортом, а так канєшно
показать весь комментарий
09.07.2024 16:12 Ответить
Це гарант сам дав дозвіл а сержант погранець - цап відбувайло або стрілочник…. Так єрмак????
показать весь комментарий
09.07.2024 16:16 Ответить
Все имеет свою цену - переехать кордон находясь под пидозрою,селективная слепота прикордонника,покупка фальшпаспорта ну и конечно,по классике,отбеливащие репутацию воров и коррупционеров статейки в прессе.
показать весь комментарий
09.07.2024 16:29 Ответить
Ви б ще маніяка спитали чи почуває він себе винним 😁
показать весь комментарий
09.07.2024 16:34 Ответить
А ДЕ БУЛА ПОЧЕСНА ВАРТА, ЧЕРВОНА ДОРІЖКА, САЛЮТ...?
СУЦІЛЬНЕ ПОРУШЕННЯ ПРОТОКОЛУ.
А КАЖУТЬ "З ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ".
показать весь комментарий
09.07.2024 16:40 Ответить
..і "для годиться" курку варену в дорогу
показать весь комментарий
09.07.2024 18:01 Ответить
Хто тепер може довести що він надав не свій паспорт? Ніхто, тому що він заїхав у Польшу по своєму паспорту.
показать весь комментарий
09.07.2024 16:47 Ответить
Всі, хто втікають по прямій директиві ОПи, янголи!
показать весь комментарий
09.07.2024 16:48 Ответить
И шо ДБР будет расследовать есть ему 60 или нету? Совсем тупоголовые так позорится? 60 лет - едет куда хочет.
показать весь комментарий
09.07.2024 17:14 Ответить
Виїхав як біла людина , не то шо всякі лохи.
показать весь комментарий
10.07.2024 15:26 Ответить
 
 