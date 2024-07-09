Боголюбов уехал из страны с соблюдением всех норм и законов, - пресс-служба бизнесмена

Бизнесмен Геннадий Боголюбов пересек границу как гражданин Украины с соблюдением всех норм и законов.

Это отмечают в пресс-службе Геннадия Боголюбова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан.

Как отмечается, бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых - несовершеннолетние.

Напоминается, что правила пересечения границы в условиях военного положения позволяют выезжать мужчинам старше 60 лет, а также тем, кто содержит трое и более несовершеннолетних детей.

Также в пресс-службе отметили об отсутствии каких-либо судебных ограничений, которые бы запрещали пересекать границу Геннадию Боголюбову. С самого начала полномасштабной войны Геннадий оставался в Украине. За это время он несколько раз пересекал границу на законных основаниях.

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Пограничные службы Украины и Польши, как отмечается, не имели оснований не пропустить Боголюбова и на этот раз, потому что он не нарушил действующее законодательство, выехав из Украины поездом Киев-Хелм.

Ранее отмечалось, что работники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы. Пограничнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

Следствие сообщает, что при содействии руководства Госпогранслужбы было установлено, что олигарх в сопровождении своего близкого родственника выехал 24 июня 2024 года поездом "Киев - Хелм", хотя в соответствии с базами данных Украины границу не пересекал. Также, как отмечает следствие, Геннадий Боголюбов выехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины, который физически находится в Украине и страну не покидал.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов уехал из Украины по поддельным документам. Также сообщалось, что ГБР расследует дело о выезде Боголюбова из Украины.