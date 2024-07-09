У Херсоні лунають вибухи
Вдень, 9 липня 2024 року, у Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Херсоні пролунали кілька вибухів! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі. Перейдіть до більш безпечних місць!", - йдеться у повідомленні.
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