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У Херсоні лунають вибухи

Російські загарбники обстріляли Херсон

Вдень, 9 липня 2024 року, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні пролунали кілька вибухів! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі. Перейдіть до більш безпечних місць!", - йдеться у повідомленні.

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