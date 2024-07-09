В Херсоне гремят взрывы

Днем, 9 июля 2024 года, в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Херсоне прогремело несколько взрывов! Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве. Перейдите в более безопасные места!", - говорится в сообщении.

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