В Херсоне гремят взрывы
Днем, 9 июля 2024 года, в Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Херсоне прогремело несколько взрывов! Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве. Перейдите в более безопасные места!", - говорится в сообщении.
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