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Новини Війна
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РФ навряд чи захопить більше території України в найближчі місяці. Прогрес окупантів сповільнився, - NYT

NYT про ситуацію на полі бою в Україні в найближчі місяці

Росія навряд чи зможе досягти значних територіальних здобутків в Україні в найближчі місяці, оскільки її погано підготовлені війська намагаються прорвати українську оборону, посилену західним озброєнням. Водночас перспективи Києва відвоювати всю захоплену ворогом територію зменшуються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The New York Times із посиланням на неназваних американських посадових осіб.

Росія не спроможна на прорив в Україні

"Росія захопила найбільш проросійські частини України в перший рік війни. Американські офіційні особи в приватних розмовах говорять, що Україні буде майже неможливо відвоювати всю свою територію, але вона може наполягати на більшій європейській інтеграції, якщо її результати на полі бою будуть сильнішими", - йдеться у публікації.

Зазначається, що навесні й на початку цього літа російські війська намагалися захопити територію за межами Харкова і відновити наступ на сході України, використовуючи успіх у захопленні Авдіївки.

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Росія понесла тисячі втрат у цьому наступі, однак майже не захопила нової території.

Журналісти наголосили, що "російські війська продовжують просуватися, але їхній прогрес сповільнився через посилення українських позицій".

Найближчі місяці будуть непростими для України. Але члени Альянсу, які зібралися 9 липня на саміті НАТО у Вашингтоні, можуть вважати, що зусилля, спрямовані на зміцнення України, приносять свої плоди.

"Українські сили ослаблені, і попереду на них чекають важкі місяці боїв, але серйозний прорив Росії зараз малоймовірний", - каже старший науковий співробітник програми "Росія та Євразія" Фонду Карнеґі за міжнародний мир Майкл Кофман.

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Чи переможе Україна без повернення територій?

Також, стверджує The New York Times, деякі посадовці кажуть, що навіть "формально не повернувши свої землі", Україна все одно може вийти переможцем у війні, наблизившись до НАТО та Європи.

Американські чиновники визнають, що Росія може "досягти значного прогресу" на фронті, якщо відбудуться великі стратегічні зміни, наприклад, розширення військового призову і програми підготовки військових.

Крім того, пише видання, американські посадовці кажуть, що вимагати, щоб переговори почалися зараз, було б помилкою. Близько $61 млрд допомоги, схвалені Конгресом у травні після місяців суперечок, зміцнюють українську оборону і зупиняють територіальне просування Росії.

"Протягом усієї війни розвідувальні служби США були набагато песимістичнішими щодо її перспектив, ніж Пентагон, старші офіцери якого тісно співпрацювали з українськими військовими, щоб допомогти розробити її стратегію. Але зараз оцінки уряду США більш узгоджені, коли йдеться про перспективи Росії на полі бою", - резюмувало NYT.

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Автор: 

росія (66144) бойові дії (4096) New York Times (55)


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Топ коментарі
+5
Бла-бла-бла, ні про що. Сім місяців затримки у наданні *********** зіграли головну роль у тому, що кацапи загарбали Бахмут і Авдіївку. Тисячі наших кращих воїнів заплатили своїм життям за цю затримку, поки США гралися у свої передвиборчі ігри. І все одно не дають дозволу лупити по кацапах більш, ніж 100 км,- яка мета "наших друзів"?
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09.07.2024 16:24 Відповісти
+4
" захопила найбільш проросійські частини України в перший рік війни. Не захватила, а получила в результате оманских договорняков, разминирований и шаттлов на Чонгар.
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09.07.2024 16:20 Відповісти
+3
Треба менше пиз...іть, а більше давати ППО, танків, снарядів, ракет... Нарешті прислати вже літаки! А, можливо, й самих льотчиків, як це робили США в Кореї і В'єтнамі, де воювали проти совка. Рашку вже давно можна було роздовбати навіть руками українців, якби НАТО, якого колись усі так боялися, було рішучішим, а політики не такими бздливими. Але ж трагедія в тому, що вони бояться навіть не Путіна, а розвалу саморї рашки, бо тоді Китай може захопити Сибір.
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09.07.2024 16:21 Відповісти
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09.07.2024 16:12 Відповісти
Ворожки працюють без упину за невеличку мзду від анонімів, періодично заперечуючи не лише одне одному, а й самим собі.
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09.07.2024 16:16 Відповісти
зараз трампіст MOD DOM напише тут, що автором цієї статті є сам Байден.
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09.07.2024 16:18 Відповісти
" захопила найбільш проросійські частини України в перший рік війни. Не захватила, а получила в результате оманских договорняков, разминирований и шаттлов на Чонгар.
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09.07.2024 16:20 Відповісти
американські посадовці кажуть, що вимагати, щоб переговори почалися зараз, було б помилкою. Близько $61 млрд допомоги, схвалені Конгресом у травні після місяців суперечок, зміцнюють українську оборону і зупиняють територіальне просування Росії

Атож.
Україна сьогодні ще не достатньо поступлива.
До того ж і росію треба ослабити, і Україну, та й самим тра заробити якусь копійчину на війні.
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09.07.2024 16:20 Відповісти
Треба менше пиз...іть, а більше давати ППО, танків, снарядів, ракет... Нарешті прислати вже літаки! А, можливо, й самих льотчиків, як це робили США в Кореї і В'єтнамі, де воювали проти совка. Рашку вже давно можна було роздовбати навіть руками українців, якби НАТО, якого колись усі так боялися, було рішучішим, а політики не такими бздливими. Але ж трагедія в тому, що вони бояться навіть не Путіна, а розвалу саморї рашки, бо тоді Китай може захопити Сибір.
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09.07.2024 16:21 Відповісти
А він його таки захопить. І США вчергове скажуть "ой, треба було діяти геть по-іншому"...
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09.07.2024 17:03 Відповісти
Бла-бла-бла, ні про що. Сім місяців затримки у наданні *********** зіграли головну роль у тому, що кацапи загарбали Бахмут і Авдіївку. Тисячі наших кращих воїнів заплатили своїм життям за цю затримку, поки США гралися у свої передвиборчі ігри. І все одно не дають дозволу лупити по кацапах більш, ніж 100 км,- яка мета "наших друзів"?
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09.07.2024 16:24 Відповісти
Мета проста. "Наші друзі" зараз чужими (тобто нашими) руками та майже задарма виконують те, до чого вся НАТА готувалася так багато років. Вони мабуть навіть не сподівалися на такий щедрий подарунок долі.
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09.07.2024 16:48 Відповісти
Мене найбільше паяє те що коли була битва за Бахумат - вагнер гнав товпи зеків в якості піхоти на наші позиції. В цей час штати сиділи на мільйонах касетних снарядів і мовчки дивились на це все. І дали нам їх аж влітку 23-го. І це при тому що для них не потрібні ж якійсь спеціальні гармати, ні, потрібні були просто ці снаряди. Але ж хєр...
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09.07.2024 19:42 Відповісти
Так у світі всі поступово звикають, що тут вічна війна, друга Сирія. З часом станемо другим Афганістаном, це вже те дно з якого не піднятись за сотню років.
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09.07.2024 16:27 Відповісти
а тим часом московія живе звичайним життям аеропорти відкриті, літаки літають , народ в турціі , отакі от реаліі
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09.07.2024 17:07 Відповісти
8-й місяць відбувається наступ кацапів, у червні захопили близько 50 кв. кілометрів
Але це не дивно, коли командувач ЗСУ кацап, а ОП кишить агентами ФСБ
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09.07.2024 17:18 Відповісти
 
 