РФ навряд чи захопить більше території України в найближчі місяці. Прогрес окупантів сповільнився, - NYT

Росія навряд чи зможе досягти значних територіальних здобутків в Україні в найближчі місяці, оскільки її погано підготовлені війська намагаються прорвати українську оборону, посилену західним озброєнням. Водночас перспективи Києва відвоювати всю захоплену ворогом територію зменшуються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The New York Times із посиланням на неназваних американських посадових осіб.

Росія не спроможна на прорив в Україні

"Росія захопила найбільш проросійські частини України в перший рік війни. Американські офіційні особи в приватних розмовах говорять, що Україні буде майже неможливо відвоювати всю свою територію, але вона може наполягати на більшій європейській інтеграції, якщо її результати на полі бою будуть сильнішими", - йдеться у публікації.

Зазначається, що навесні й на початку цього літа російські війська намагалися захопити територію за межами Харкова і відновити наступ на сході України, використовуючи успіх у захопленні Авдіївки.

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Росія понесла тисячі втрат у цьому наступі, однак майже не захопила нової території.

Журналісти наголосили, що "російські війська продовжують просуватися, але їхній прогрес сповільнився через посилення українських позицій".

Найближчі місяці будуть непростими для України. Але члени Альянсу, які зібралися 9 липня на саміті НАТО у Вашингтоні, можуть вважати, що зусилля, спрямовані на зміцнення України, приносять свої плоди.

"Українські сили ослаблені, і попереду на них чекають важкі місяці боїв, але серйозний прорив Росії зараз малоймовірний", - каже старший науковий співробітник програми "Росія та Євразія" Фонду Карнеґі за міжнародний мир Майкл Кофман.

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Чи переможе Україна без повернення територій?

Також, стверджує The New York Times, деякі посадовці кажуть, що навіть "формально не повернувши свої землі", Україна все одно може вийти переможцем у війні, наблизившись до НАТО та Європи.

Американські чиновники визнають, що Росія може "досягти значного прогресу" на фронті, якщо відбудуться великі стратегічні зміни, наприклад, розширення військового призову і програми підготовки військових.

Крім того, пише видання, американські посадовці кажуть, що вимагати, щоб переговори почалися зараз, було б помилкою. Близько $61 млрд допомоги, схвалені Конгресом у травні після місяців суперечок, зміцнюють українську оборону і зупиняють територіальне просування Росії.

"Протягом усієї війни розвідувальні служби США були набагато песимістичнішими щодо її перспектив, ніж Пентагон, старші офіцери якого тісно співпрацювали з українськими військовими, щоб допомогти розробити її стратегію. Але зараз оцінки уряду США більш узгоджені, коли йдеться про перспективи Росії на полі бою", - резюмувало NYT.

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