На Покровському напрямку тривають 8 боїв, ворог концентрує зусилля біля Новоолександрівки і Новоселівки Першої, - Генштаб

Станом на 16.00 9 липня 2024 року по всій лінії фронту відбулося 81 бойове зіткнення. Основні зусилля російські загарбники зосереджують на Покровському напрямку - там відбулася понад 35 вісотків від усіх сутичок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, українські захисники стримують натиск окупаційних військ та завдають противнику значних втрат.

Обстановка на Півночі

В прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей ворог продовжує здійснювати свої терористичні атаки за допомогою артилерійських обстрілів з території Російської федерації.

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Обстановка на Харківщині

Зі сторони Бєлгородської області авіація противника завдавала ударів керованими авіабомбами по території Харківської області, серед бомбардованих - райони населених пунктів Липці, Малі Проходи, Глибоке.

Водночас, наші воїни відбили на даний час чотири штурми окупантів у районах Вовчанська, Стариці та Липців, ще дві атаки триває.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази безуспішно намагався штурмувати позиції наших підрозділів біля Берестового та Піщаного.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, сьогодні на Лиманському напрямку ворог дещо активізувався. Здійснив 12 атак на позиції українців поблизу Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Всі боєзіткнення завершилися без успіху для противника.

"Продовжує ворог шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки провів три атаки. Отримав жорстку відсіч. Втрати окупантів уточнюються", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три безуспішні штурми поблизу Часового Яру, Григорівки та Андріївки. Свої наступальні дії противник підтримував штурмовою авіацією - завдав ударів некерованими авіаційними ракетами поблизу Часового Яру.

Генштаб також наголошує, що на Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 9. Ворог атакує біля населених пунктів: Північне, де наші захисники відбили 5 атак (одна атака на даний час триває), Південне та Нью-Йорк, де відбито дві атаки. У двох локаціях ще точаться бої. Активно працює авіація агресора, зокрема, бомбардування зазнав населений пункт Нью-Йорк, на який ворог скинув вісім КАБів, також окупанти обстріляли цей район некерованими авіаракетами.

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"На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Тимофіївки, Карлівки, Калинового, Євгенівки, Яснобродівки, Прогресу та Новоселівки Першої. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, вісім боїв ще тривають. Зусилля ворог концентрує біля Новоолександрівки і Новоселівки Першої. Остання, разом з Олександрополем, зазнали ударів НАРами з озброєння штурмової авіації. КАБами російські терористи завдали ураження по району населеного пункту Мирноград", - додають у Генштабі.

Завершились чотири бої поблизу Нейталового, Костянтинівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку триває боєзіткнення неподалік Водяного. П’ять атак противника вже відбито нашими підрозділами. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території. Російські терористи застосували на напрямку п’ять керованих авіабомб. Били також НАРами. Зокрема, біля Урожайного, Рівнополя та Старомайорського.

На Оріхівському напрямку відбито три ворожих штурми біля Малої Токмачки та Новоандріївки.

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На Придніпровському напрямку окупанти скинули на Тягинку та поблизу неї сім КАБів.