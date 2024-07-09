На Покровском направлении продолжается 8 боев, враг концентрирует усилия у Новоалександровки и Новоселовки Первой, - Генштаб

По состоянию на 16.00 9 июля 2024 года по всей линии фронта произошло 81 боевое столкновение. Основные усилия российские захватчики сосредотачивают на Покровском направлении - там произошло более 35 процентов от всех столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, украинские защитники сдерживают натиск оккупационных войск и наносят противнику значительные потери.

Обстановка на Севере

В приграничных районах Сумской и Черниговской областей враг продолжает осуществлять свои террористические атаки с помощью артиллерийских обстрелов с территории Российской федерации.

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Обстановка на Харьковщине

Со стороны Белгородской области авиация противника наносила удары управляемыми авиабомбами по территории Харьковской области, среди бомбардированных - районы населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Глубокое.

В то же время, наши воины отбили в настоящее время четыре штурма оккупантов в районах Волчанска, Старицы и Липцев, еще две атаки продолжаются.

На Купянском направлении противник четыре раза безуспешно пытался штурмовать позиции наших подразделений у Берестового и Песчаного.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, сегодня на Лиманском направлении враг несколько активизировался. Осуществил 12 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Все боестолкновения завершились без успеха для противника.

"Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки провел три атаки. Получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении захватчики совершили три безуспешных штурма вблизи Часового Яра, Григорьевки и Андреевки. Свои наступательные действия противник поддерживал штурмовой авиацией - нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами вблизи Часового Яра.

Генштаб также отмечает, что на Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 9. Враг атакует возле населенных пунктов: Северное, где наши защитники отбили 5 атак (одна атака в настоящее время продолжается), Южное и Нью-Йорк, где отражены две атаки. В двух локациях еще идут бои. Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировке подвергся населенный пункт Нью-Йорк, на который враг сбросил восемь КАБов, также оккупанты обстреляли этот район неуправляемыми авиаракетами.

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"На Покровском направлении самое большое количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Карловки, Калинового, Евгеновки, Яснобродовки, Прогресса и Новоселовки Первой. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, восемь боев еще продолжаются. Усилия враг концентрирует возле Новоалександровки и Новоселовки Первой. Последняя, вместе с Александрополем, подверглись ударам НАРами из вооружения штурмовой авиации. КАБами российские террористы нанесли поражение по району населенного пункта Мирноград", - добавляют в Генштабе.

Завершились четыре боя вблизи Нетайлового, Константиновки и Парасковиевки на Кураховском направлении.

Обстановка на Юге

На Времовском направлении продолжается боестолкновение неподалеку от Водяного. Пять атак противника уже отражены нашими подразделениями. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории. Российские террористы применили на направлении пять управляемых авиабомб. Били также НАРами. В частности, возле Урожайного, Ровнополя и Старомайорского.

На Ореховском направлении отбиты три вражеских штурма возле Малой Токмачки и Новоандреевки.

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На Приднепровском направлении оккупанты сбросили на Тягинку и вблизи нее семь КАБов.