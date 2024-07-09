Росіяни атакували промисловий об’єкт на Полтавщині

9 липня увечері російські війська завдали ракетного удару по промисловому об'єкту в Полтавській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник ОВА Філіп Пронін.

"Сьогодні росіяни атакували Полтавщину. Попередньо є влучання у промисловий обʼєкт. Без постраждалих", - написав він.

Читайте також: Окупанти обстріляли Краматорськ: четверо поранених, серед них - дитина

Нагадаємо, сьогодні увечері Повітряні сили повідомляли про ракетну загрозу для Полтавщини.