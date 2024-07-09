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Новини
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Росіяни атакували промисловий об’єкт на Полтавщині

ракети

9 липня увечері російські війська завдали ракетного удару по промисловому об'єкту в Полтавській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник ОВА Філіп Пронін.

"Сьогодні росіяни атакували Полтавщину. Попередньо є влучання у промисловий обʼєкт. Без постраждалих", - написав він.

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Нагадаємо, сьогодні увечері Повітряні сили повідомляли про ракетну загрозу для Полтавщини.

Автор: 

обстріл (29282) Пронін Філіп (19) Полтавська область (1143)


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Вже журналісті знайшли всіх причетних до бомбардувань пілотів. Чтому за 2.5 роки їх не вбито? Як було треба де кому вбити Чорновола то не було проблемою. Як треба було вбити Гонгадзе то теж не було проблемою. А як прибрати вбивць українців то це проблема чомусь. Мабуть тому що немає особистого інтересу.
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09.07.2024 19:53 Відповісти
Пилоты ТУ 95 , скорее всего могут даже не знать куда полетят ракеты. Это конечно для них не оправдание, от смертного приговора.
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09.07.2024 22:44 Відповісти
Ну поперше ці гади у недокраїні з якою в нас війна, по-друге шоб ці підари не стали на лижі, навряд їм дозволяють десь шаряться за межами частини.

Якогото підара таки застрелили, тіко не пом'ятаю де.
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10.07.2024 00:12 Відповісти
 
 