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Орбан відреагував на удар по "Охматдиту", закликавши скерувати РФ та Україну до мирних переговорів

Орбан відреагував на удар по «Охматдиту», закликавши скерувати РФ та Україну до мирних переговорів

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Політик прямо не засудив РФ за черговий воєнний злочин.

Свій коментар Орбан опублікував у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Учорашній трагічний та огидний напад у Києві доводить, що наші побоювання були виправдані: як і можна було передбачити, жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень", - йдеться у дописі Орбана.

Глава угорського уряду також нагадав про свою "миротворчу місію". Він також закликав світових лідерів "відмовитися від своєї військової політики та натомість створити політику миру, щоб скерувати Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів".

"Тільки так можна уникнути подальшого кровопролиття", - додав Орбан.

Візити Орбана до Києва, Москви та Пекіна 

Нагадаємо, що Орбан відвідував Київ 2 липня.Тоді він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього глава угорського уряду відправився до РФ, де 5 липня зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

У понеділок, 8 липня, Орбан прибув до Пекіна, де зустрівся із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Читайте також: Орбан після візиту в РФ надіслав ЄС листа про путінський "мир для України"

Автор: 

обстріл (29282) Охматдит (250) росія (66144) Віктор Орбан (578)


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Топ коментарі
+23
Орбан вінуват у цьому обстрілі . Якби він не шлявся помацкві і пекину, ***** б так не борзіло
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09.07.2024 19:15 Відповісти
+22
І по-друге: всім притомним громадянам світу давно стала зрозумілою очевидна істина: коли хтось десь колись починає калякати про "мирні переговори" з касапами-терористами, то це касапський союзник, зацікавлений в продовженні війни аж до капітуляції України. Орбан - один з них.
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09.07.2024 19:16 Відповісти
+17
https://t.me/Ol_Sharp/19952 Олег Шарп :
Посли країн ЄС завтра обговорять поїздки Орбана до ***** та до КНР. Йтиметься про те, як приборкати "деструктивну поведінку" Будапешта і що за ним стоїть. Питання про дії Віктора Орбана внесли до порядку денного з ініціативи Польщі.
Видання Euractiv нагадує, що Угорщина блокує допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру ЄС, сума якого оцінюється в €6,5 млрд. та Фонд допомоги Україні в розмірі €5 млрд.
За даними джерел, завтра Орбан має провести зустріч з Трампом. А Роман Безсмертний продовжує стверджувати, що у нього є інформація про те, що на початку 2000-х угорський премʼєр був завербований москвою.

🤷‍♂️ Для чого терплять Угорщину в НАТО та ЕС? Повторюсь: Орбан не вічний, а віддавати таку важливу центральноєвропейську країну на поталу росії (чого можливо й добивається Орбан) - недалекоглядне рішення. Так що поки Європа терпітиме цього покидька у своїх структурах, але заходи з його приборкання будуть прийняті.
До речі, ніякого закритого листа Орбан до Єврокомісії не писав - це був вкид з метою зняття реакції європейських еліт. Реакція передбачувано виявилась негативною.
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09.07.2024 19:14 Відповісти
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https://t.me/Ol_Sharp/19952 Олег Шарп :
Посли країн ЄС завтра обговорять поїздки Орбана до ***** та до КНР. Йтиметься про те, як приборкати "деструктивну поведінку" Будапешта і що за ним стоїть. Питання про дії Віктора Орбана внесли до порядку денного з ініціативи Польщі.
Видання Euractiv нагадує, що Угорщина блокує допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру ЄС, сума якого оцінюється в €6,5 млрд. та Фонд допомоги Україні в розмірі €5 млрд.
За даними джерел, завтра Орбан має провести зустріч з Трампом. А Роман Безсмертний продовжує стверджувати, що у нього є інформація про те, що на початку 2000-х угорський премʼєр був завербований москвою.

🤷‍♂️ Для чого терплять Угорщину в НАТО та ЕС? Повторюсь: Орбан не вічний, а віддавати таку важливу центральноєвропейську країну на поталу росії (чого можливо й добивається Орбан) - недалекоглядне рішення. Так що поки Європа терпітиме цього покидька у своїх структурах, але заходи з його приборкання будуть прийняті.
До речі, ніякого закритого листа Орбан до Єврокомісії не писав - це був вкид з метою зняття реакції європейських еліт. Реакція передбачувано виявилась негативною.
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09.07.2024 19:14 Відповісти
Орбан вінуват у цьому обстрілі . Якби він не шлявся помацкві і пекину, ***** б так не борзіло
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09.07.2024 19:15 Відповісти
100500%
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09.07.2024 19:32 Відповісти
було би прикольно, якби хтось це сказав на світовому майданчику:
Спілкування лідорів ЄС (вибачте за Орбана), Індії і Кітаю і поручкання з діктатором разв'язвашим війну у Європі, на арешт якої виданий ордер міжнародним уголовним судом за крадужку дітей спонукає злочинця на нові, більш кровожадні злочини
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09.07.2024 20:28 Відповісти
Еой ‼️ як влучно Ви сказали « ручкання Орбана з злочинцем , проти якого вже Гаага требує арешту»

ЦЕ ТРЄШ , і Орбан має понести відповідальність за не повагу до Гаазі
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09.07.2024 23:28 Відповісти
Не знаю, есть ли орбана дети, но, может стоит отправить их в АД. Чувак ведь по- другому не понимает...
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09.07.2024 19:15 Відповісти
За уйорбана не знаю, кажуть що сіярта народив від нього !
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09.07.2024 19:25 Відповісти
І по-друге: всім притомним громадянам світу давно стала зрозумілою очевидна істина: коли хтось десь колись починає калякати про "мирні переговори" з касапами-терористами, то це касапський союзник, зацікавлений в продовженні війни аж до капітуляції України. Орбан - один з них.
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09.07.2024 19:16 Відповісти
Лошара, так любить рашку, а мови не знає. "мудрярщина смоктала, смокче і буде смоктати у *****" пишеться через кому, а у "допоки нас не пішлють *****" останнє слово пишеться разом.
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09.07.2024 19:16 Відповісти
Англійську теж не знає
"Yesterday's tragic and heinous attack in Kyiv proves that our fears were justified: as it was foreseeable, the brutality of the Russia-Ukraine war has reached a new level. This is precisely why we embarked on a peace mission 9 days ago. The growing intensity of the war is a call for global powers to abandon their war policy and instead create a peace policy to guide Russia and Ukraine into a ceasefire and peacetalks. This is the only way to prevent further bloodshed."
Так що орбане, ембаркуй на ***, піздокс!
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09.07.2024 19:19 Відповісти
Еріка Корнелія Селеш - угорська дівчина, учасниця антикомуністичного повстання 1956 року. Повстанський боєць та медсестра.
Загинула у бою з військами пітьми.

https://pbs.twimg.com/media/GR4Au5BWMAEJh8v?format=jpg&name=small
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09.07.2024 19:18 Відповісти
Нах!
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09.07.2024 19:19 Відповісти
Для чого їм зараз переговори? На переговори потрібно було йти коли був успіх під Харковом, і наляканий Хйло постійно просив перемовин.
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09.07.2024 19:23 Відповісти
Тоді телемарафонне стадо разом з малохольним клоуном збиралось вже на каву в Крим, а ти за таке відразу б став "врагом народа"
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09.07.2024 19:30 Відповісти
Коли "тоді"? Якщо ви про контрнаступ в Харківській області, то Купʼянськ і Ізюм в 100 км від Харкова, а не "під Харковом".
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09.07.2024 19:41 Відповісти
Та ні мене взагалі дивує зелений наратив начебто переговори це щось страшне і якась капітуляція. Воно може й так якщо ти тупий скоморох нівчому не шариш. Але скільки було переговорів в індо-пакистанських або ірано-іракських війнах? Десятки раундів.
Коли немає сил задавить, сідають і говорять - навіть США з Талібаном
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09.07.2024 19:49 Відповісти
так в тому то й справа, що вони, ці "переговорщики", навіть не розглядають варіантів припинення війни шляхом виведення касапської орди з окупованих територій! Вони, попри позірну декларацію щодо "територіальної цілісністі усіх країн" готові віддати касапам захоплені та анексовані ними території- під приводоми "врахувати інтереси *****" в т.зв. "мирному договорі"!
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09.07.2024 20:17 Відповісти
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09.07.2024 19:24 Відповісти
Ну, що взяти з політичної шльондри? Воно всіє тільки бабло отримане від Кремля рахувати
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09.07.2024 19:31 Відповісти
А що взяти с этого редактора который накручивает рейтинг Орбану?
Нет, вы только послушайте, сам премьер-министр Венгрии, в Твиттере отреагировал, правда не прямо.
Орбан - это голова.
Я вам, уважаемый Котик, так скажу.
Я, бы, Орбану палец в рот не положил.
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09.07.2024 19:52 Відповісти
та ти не передбачив, ти знав про це, чмошник. це в тому числі і на твоїй совісті ці жертви.
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09.07.2024 19:31 Відповісти
Пітух мадярський.
Шоб тебе уйло в сраку гватував а всі навколо стояли і закликали припинити жорстокість цього конфлікту.
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09.07.2024 19:31 Відповісти
хто думає,що він самий-самий розумний,врешті решт пошиється в дурні.... це стосується не тільки Віті Орбана. УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ на полі бою, а її вороги згинуть,а гниди- відпадуть.
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09.07.2024 19:33 Відповісти
посмотрите и вспомните меня-его будут судить как пособника военных преступлений.
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09.07.2024 19:35 Відповісти
Орбан, плив, плив, а на березі - так обгадився, від натуги…
А прутін, обмазав його лайном своїм, тепер не відмиється і буде смердіти до могили, лайном воєнного злочинця, прутіна!
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09.07.2024 19:36 Відповісти
соцмережа Х - *****, а мадьяр ромо-сінтійський - Z
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09.07.2024 19:36 Відповісти
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09.07.2024 19:36 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19950 Олег Шарп :
«Те, що сталося - жахливо. Але ми не повинні забувати передісторію конфлікту...» Так чи майже так заявляють і ще не раз заявлять Орбан, Фіцо, Сі та купа інших покидьків, для яких «не так все однозначно». А Трамп заведе свою стару пісню: «Якби я був президентом, такого б не трапилось…»
Ще купа лідерів купи країн соромʼязливо опустять очі і промовчать.

А треба просто всім світом визнати росію терористичною державою, виключити з ООН, припинити з нею будь-яку торгівлю і надати Україні достатньо конвенційної зброї для самозахисту. Слабо? Поки що слабо.
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09.07.2024 19:37 Відповісти
якщо виявиться, що в Україні буде недостатньо людей, здатних воювати з касапами - тоді наступним кроком має бути введення регулярних військ союзників України на ЛБЗ (для початку - в зону обслуговування в прифронтовій зоні) - так було зроблено, коли НАТО допомагало хорватам, боснійцям та албанцям відбити зазіхання сербів в 1989/90-му роках.
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09.07.2024 19:52 Відповісти
На фронті в них зараз максимум сто тисяч. І навряд чи нашкребуть на ЛБЗ двісті. Тим часом Україна нині стримує ворога, який має дво-трьохкратну перевагу по чисельності, причому стримує в основному зброєю застарілих зразків, ще совковою, наприклад, тими же мігами+сушками в повітрі. Хаймарси, які нині воюють в Україні чисельністю кратно поступаються касапським ГРАДам. Іт.д., якщо порівнювати
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09.07.2024 20:09 Відповісти
В тебе авто перекладач заклинив, кацапсіна. Чий Крим?
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09.07.2024 20:10 Відповісти
сьогодні зареєстрована... Модеру варто звернути увагу...
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09.07.2024 20:19 Відповісти
Ключові слова - припинити з нею будь-яку торгівлю.
Нєт! Калєктівний Запат на ето пойтіть нікак нє магьот!!
Я вже не кажу про "Глабальний югавасток"...
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09.07.2024 20:16 Відповісти
В Орбані не сумнівалася, але не розумію, чого досі не виліз папа Римський з вимогами негайного миру. Кацапи бабла не занесли? Тільки Моді щось там белькоче. Недопрацьовує ФСБ, недопрацьовує.
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09.07.2024 19:39 Відповісти
Нехай разом з Трампом запише звернення до американців з закликом до мирних переговорів та взаєморозуміння між США та Аль-Каїдою, Талібаном та ІГІЛом. Думаю виборці Трампа оцінять.
А повернувшись в Угорщину теж розкаже про взаєморозуміння з вбивцями, педофілами (тут в нього вже є досвід такого взаєморозуміння) і т.п.
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09.07.2024 19:40 Відповісти
дерьмократи..... як російським духом завоняло. Прямо по Соловйову шпарите.
Трамп пропонує лише одне - те що подобається його виборцям. А їм подобається бензин по 10 центів за галон, та не давати гроші нікому окрім їх самих. От тільки це не сумісні речі - не буде США по всьому світу, не буде їм і нафти задешево.
По друге, не менше ніж США в виникненні Аль-каїди та Талібану винне СРСР, коли поперлось в мусульманський регіон і створили умови для виникнення цих рухів. По третє, основна вина у виникненні ІГІЛу лежить на Ірані, а точніше на проіранських шиітах, котрі теж створили умови для виникнення цього терористичного руху.
І в четверте - Трамп не пропонує припинити геополітику - він лише переорієнтував фокус на Китай. І чудове питання, наскільки це сприяло тому, що тепер КНР бачить себе не лише економічним конкурентом США, а і військово-політичним. Пара слів Трампа - і вуаля, КНР порвав почав активну конфронтацію. Це було так же "геніально", як і дії Трампа щодо КНДР та Ірану, що ми тепер відчуваємо сповна, коли на нас падають їх дрони та снаряди з ракетами.
Трамп зробив прості речі, які вже мають дуже складні наслідки. В першу чергу для нас.
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09.07.2024 20:04 Відповісти
Панять і прастіть...
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09.07.2024 19:44 Відповісти
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09.07.2024 21:50 Відповісти
"Жертва нападу не повинна кричати, озброюватися і відбиватися, треба мирні переговори, і тоді маньяк без шуму і галасу по-мирному, по-тихому її задушить" так падло?
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09.07.2024 19:46 Відповісти
Ці пдри вже так паляться що навіть сами не помічают. Видно дуже в ***** підгорає.
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09.07.2024 19:46 Відповісти
США дозволу бити по РФ не дають, літаки РФ залишаються цілі на авіабазах і щотижня безкарно нас ********... реальних санкцій, які б зупинили війну і убили експорт нафти та газу з РФ ніхто не вводить... дають нам зброю якою війни не виграти... Захід все влаштовує СССР2 нема, ескалації нема... а то що помирають і продовжать помирати українці всім пофігу... при такому розкладі ми дійдемо то тих же мирних переговорів про які говорить Орбан, тільки до того ще положимо декілька сотень тисяч наших людей в окопах...
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09.07.2024 19:47 Відповісти
Можно бити українськими ракетами
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09.07.2024 20:29 Відповісти
Ну в принципі, так і буде. Се ля ві, як кажуть. Хто ж винен, що в нас немає своїх ракет для атак аеродромів і аналогу Моссаду, який міг би вирізати кацапських пілотів? Хто винен, що ми настільки втратили суб'єктність, що країна живе за рахунок дотацій Заходу, і без них - миттєво сконає? Хто винен, що за 30 років побудували тільки "країну мрій Зеленського", а не європейську державу?
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09.07.2024 20:34 Відповісти
У Орбана діти є?

Цікаво, як би він реагував, якщо б вбили його дітей...
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09.07.2024 19:48 Відповісти
Схоже що ця атака була за домовленістю терористичної коаліції нат чолі з китаєм
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09.07.2024 19:48 Відповісти
Агент довбойовбік роботу не припиняє незважаючи на весь п*здець що творе його куратор ця гнида далі просуває своє. Якщо зелена гнида ще раз піде на переговори з цим виродком і кремлівськими п*дарасами треба виносити його з банкової ногами в перед разом з його найпотужнішим дилдаком оманьским
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09.07.2024 19:50 Відповісти
Пора оту мадярщину скерувати на вихід з ЄС та НАТО
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09.07.2024 19:55 Відповісти
Вот же выродок. Значит ето был изначальный план Орбана-Хуйло. Совершить теракт а Орбан вместо осуждения терроритта и призыва его наказать, наоборот призывает с маньяком сесть за стол переговоров. Таким образом поощряя мясника. Нужно Орбану выдвинуть Ноту протеста. Иначе дальше будет только хуже.
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09.07.2024 20:03 Відповісти
в суд на нього подати. Яка нота??
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09.07.2024 23:22 Відповісти
Мы в Чечне проходили эти переговоры,Украинцы не дайте себя обмануть,да очень тяжело,но вы можете победить и вышвырнуть этих варваров со своей земли, другого шанса не будет,слава Украине.
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09.07.2024 20:03 Відповісти
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09.07.2024 21:53 Відповісти
Орбан иди на х... ***** гнойный.
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09.07.2024 20:06 Відповісти
Цей підр так і не назвав росіян винними у вчорашньому. Ще й просить перестати постачати зброю Україні , щоб росіяни ефективніше бомбили Україну. Гори ти в пеклі, мадяр косоокий
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09.07.2024 20:06 Відповісти
"Запомні, Орбан. Орбан ти баран".
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09.07.2024 20:22 Відповісти
Орбан, если бы к тебе в 4-х комнатную квартиру вломился убийца и убил твою жену и сына.
Ты по аналогии, сел бы с ним на кухне за стол для переговоров и в придачу заранее отписал бы ему 2 твои комнаты?
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09.07.2024 20:55 Відповісти
Орбан придурок - iди *****
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09.07.2024 21:08 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/19962 Олег Шарп :
"А у цей самий час Орбан демонстративно зустрічатиметься з Трампом."
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09.07.2024 21:19 Відповісти
Та клав орбан на мирні угоди. У 2024 закінчуется контракт на транзіт газу через Украіну. Та ще його більш волнуе доля нефтепровода по якому женуть нафту до мадьяр.
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09.07.2024 22:20 Відповісти
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09.07.2024 22:31 Відповісти
Якось дивно. Не встиг цей угр завершити свої вояжі до всіляких " миротворців" і одразу " Охмадит".
Таке собі " примушення до миру " від кацапів.
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09.07.2024 23:07 Відповісти
 
 