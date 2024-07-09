Орбан відреагував на удар по "Охматдиту", закликавши скерувати РФ та Україну до мирних переговорів
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Політик прямо не засудив РФ за черговий воєнний злочин.
Свій коментар Орбан опублікував у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Учорашній трагічний та огидний напад у Києві доводить, що наші побоювання були виправдані: як і можна було передбачити, жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень", - йдеться у дописі Орбана.
Глава угорського уряду також нагадав про свою "миротворчу місію". Він також закликав світових лідерів "відмовитися від своєї військової політики та натомість створити політику миру, щоб скерувати Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів".
"Тільки так можна уникнути подальшого кровопролиття", - додав Орбан.
Візити Орбана до Києва, Москви та Пекіна
Нагадаємо, що Орбан відвідував Київ 2 липня.Тоді він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього глава угорського уряду відправився до РФ, де 5 липня зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.
У понеділок, 8 липня, Орбан прибув до Пекіна, де зустрівся із головою КНР Сі Цзіньпіном.
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Посли країн ЄС завтра обговорять поїздки Орбана до ***** та до КНР. Йтиметься про те, як приборкати "деструктивну поведінку" Будапешта і що за ним стоїть. Питання про дії Віктора Орбана внесли до порядку денного з ініціативи Польщі.
Видання Euractiv нагадує, що Угорщина блокує допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру ЄС, сума якого оцінюється в €6,5 млрд. та Фонд допомоги Україні в розмірі €5 млрд.
За даними джерел, завтра Орбан має провести зустріч з Трампом. А Роман Безсмертний продовжує стверджувати, що у нього є інформація про те, що на початку 2000-х угорський премʼєр був завербований москвою.
🤷♂️ Для чого терплять Угорщину в НАТО та ЕС? Повторюсь: Орбан не вічний, а віддавати таку важливу центральноєвропейську країну на поталу росії (чого можливо й добивається Орбан) - недалекоглядне рішення. Так що поки Європа терпітиме цього покидька у своїх структурах, але заходи з його приборкання будуть прийняті.
До речі, ніякого закритого листа Орбан до Єврокомісії не писав - це був вкид з метою зняття реакції європейських еліт. Реакція передбачувано виявилась негативною.
Спілкування лідорів ЄС (вибачте за Орбана), Індії і Кітаю і поручкання з діктатором разв'язвашим війну у Європі, на арешт якої виданий ордер міжнародним уголовним судом за крадужку дітей спонукає злочинця на нові, більш кровожадні злочини
ЦЕ ТРЄШ , і Орбан має понести відповідальність за не повагу до Гаазі
"Yesterday's tragic and heinous attack in Kyiv proves that our fears were justified: as it was foreseeable, the brutality of the Russia-Ukraine war has reached a new level. This is precisely why we embarked on a peace mission 9 days ago. The growing intensity of the war is a call for global powers to abandon their war policy and instead create a peace policy to guide Russia and Ukraine into a ceasefire and peacetalks. This is the only way to prevent further bloodshed."
Так що орбане, ембаркуй на ***, піздокс!
Загинула у бою з військами пітьми.
https://pbs.twimg.com/media/GR4Au5BWMAEJh8v?format=jpg&name=small
Коли немає сил задавить, сідають і говорять - навіть США з Талібаном
Нет, вы только послушайте, сам премьер-министр Венгрии, в Твиттере отреагировал, правда не прямо.
Орбан - это голова.
Я вам, уважаемый Котик, так скажу.
Я, бы, Орбану палец в рот не положил.
Шоб тебе уйло в сраку гватував а всі навколо стояли і закликали припинити жорстокість цього конфлікту.
А прутін, обмазав його лайном своїм, тепер не відмиється і буде смердіти до могили, лайном воєнного злочинця, прутіна!
«Те, що сталося - жахливо. Але ми не повинні забувати передісторію конфлікту...» Так чи майже так заявляють і ще не раз заявлять Орбан, Фіцо, Сі та купа інших покидьків, для яких «не так все однозначно». А Трамп заведе свою стару пісню: «Якби я був президентом, такого б не трапилось…»
Ще купа лідерів купи країн соромʼязливо опустять очі і промовчать.
А треба просто всім світом визнати росію терористичною державою, виключити з ООН, припинити з нею будь-яку торгівлю і надати Україні достатньо конвенційної зброї для самозахисту. Слабо? Поки що слабо.
Нєт! Калєктівний Запат на ето пойтіть нікак нє магьот!!
Я вже не кажу про "Глабальний югавасток"...
А повернувшись в Угорщину теж розкаже про взаєморозуміння з вбивцями, педофілами (тут в нього вже є досвід такого взаєморозуміння) і т.п.
Трамп пропонує лише одне - те що подобається його виборцям. А їм подобається бензин по 10 центів за галон, та не давати гроші нікому окрім їх самих. От тільки це не сумісні речі - не буде США по всьому світу, не буде їм і нафти задешево.
По друге, не менше ніж США в виникненні Аль-каїди та Талібану винне СРСР, коли поперлось в мусульманський регіон і створили умови для виникнення цих рухів. По третє, основна вина у виникненні ІГІЛу лежить на Ірані, а точніше на проіранських шиітах, котрі теж створили умови для виникнення цього терористичного руху.
І в четверте - Трамп не пропонує припинити геополітику - він лише переорієнтував фокус на Китай. І чудове питання, наскільки це сприяло тому, що тепер КНР бачить себе не лише економічним конкурентом США, а і військово-політичним. Пара слів Трампа - і вуаля, КНР порвав почав активну конфронтацію. Це було так же "геніально", як і дії Трампа щодо КНДР та Ірану, що ми тепер відчуваємо сповна, коли на нас падають їх дрони та снаряди з ракетами.
Трамп зробив прості речі, які вже мають дуже складні наслідки. В першу чергу для нас.
Цікаво, як би він реагував, якщо б вбили його дітей...
Ты по аналогии, сел бы с ним на кухне за стол для переговоров и в придачу заранее отписал бы ему 2 твои комнаты?
"А у цей самий час Орбан демонстративно зустрічатиметься з Трампом."
Таке собі " примушення до миру " від кацапів.