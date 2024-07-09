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Новини
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Саміт НАТО ще більше посилить зв’язки України з Альянсом на шляху до членства, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що саміт НАТО посилить зв’язки України з Альянсом на шляху до членства.

Про це він сказав на зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Блінкен запевнив, що у найближчі дні на саміті союзники продемонструють підтримку зусиллям України у протистоянні російській агресії.

"Саміт ще більше посилить зв’язки України з НАТО на шляху до членства. Ми зробили дуже багато роботи в останні тижні і місяці. І на саміті ви побачите дуже сильний пакет підтримки для України", - анонсував держсекретар США.

Читайте: Питання про прийом України до НАТО має бути обумовлене лише одним – волею українського народу, - Дуда

За його словами, союзники продовжуватимуть докладати зусиль, щоб Україна стояла міцно у військовому, економічному, демократичному сенсі.

Блінкен наголосив, що сильна і успішна Україна є найкращою відповіддю на агресію Кремля.

Також він згадав про вчорашню атаку Росії і нагадав про свій візит до "Охматдиту" два роки тому.

За його словами, ця атака лише підкреслила необхідність залишатися відданими підтримці України і її обороноздатності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про очікування України від саміту НАТО: Посилення ППО і суттєвий крок до членства в Альянсі

Автор: 

саміт (797) членство в НАТО (1748) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Так,так...вірим в цю потужну п#здьош."Відчинені двері" на Бухарестському саміті в 2008 році,зачиняєм на два замки,ставим найпотужніший стальний засов(бажано з металу Азовсталі,щоб всі знали,що ми піддтримуєм Україну),біля дверей прив'язуєм двох кремлівських "бультер'єрів,Орбана і Сіярто, і починаєм "будувати міст" з Україною. P.S.пора відновлювати ядерний статус.
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09.07.2024 21:37 Відповісти
+4
Саміт НАТО ще більше посилить болтовню Блінкена
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09.07.2024 21:34 Відповісти
+2
Пустословие и демагогия. Цинизм и полное подчинение старому маразматику Байдену.
С какой ноги Байден встанет, что прикажет - так и будет.
А все эти столтенберги, блинкины и прочий мусор - могут говорить что угодно, их пустословие ничего не значит и не меняет.
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09.07.2024 21:57 Відповісти
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Саміт НАТО ще більше посилить болтовню Блінкена
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09.07.2024 21:34 Відповісти
Так,так...вірим в цю потужну п#здьош."Відчинені двері" на Бухарестському саміті в 2008 році,зачиняєм на два замки,ставим найпотужніший стальний засов(бажано з металу Азовсталі,щоб всі знали,що ми піддтримуєм Україну),біля дверей прив'язуєм двох кремлівських "бультер'єрів,Орбана і Сіярто, і починаєм "будувати міст" з Україною. P.S.пора відновлювати ядерний статус.
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09.07.2024 21:37 Відповісти
Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко перебуваючи на посаді прем'єр-міністра у 2008 році зробила все, щоб Україна не отримала Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це на "Прямому" у програмі "Ситуація" з Тарасом Березовцем заявив політолог-міжнародник Віктор Уколов.

"Ми втратили у 2008 таку можливість отримати ПДЧ. Тоді Ющенко звертався до Юлії Тимошенко з проханням, щоб уряд звернувся з проханням надати НАТО ПДЧ. Спочатку Янукович, коли був прем'єром йому відмовив, а потім і Юлія Тимошенко відмовила. Тільки Юлія Володимирівна зробила це хитріше. Вона навіть нам, народним депутатам своєї франкції сказала, що вона за НАТО, але немає єдності у суспільстві. Натомість зробила все, щоб було видно, що немає єдності між президентом і прем'єр-міністром у питанні вступу до НАТО. І це було основним агрументом, чому Україна тоді не отримала плану дій на членство до НАТО", - сказав він.
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09.07.2024 21:44 Відповісти
Та з цією повією все ясно. Зара ваня суліма вискоче
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09.07.2024 22:24 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/live/cml23092jylt ВВС , онлайн-стрічка "война в Украине":
НАТО ожидает от России диверсий и новых ударов по Украине, приуроченных к важным датам

Высокопоставленный представитель НАТО в разговоре с журналистами на условиях анонимности перед саммитом альянса сказал, что Россия, возможно, попытается нанести по Украине новые массированные удары, показательно приурочив их к саммиту и другим событиям.
«Я думаю, нам следует ожидать массированных ударов, таких как этот [удар 8 июля]», - передает слова представителя НАТО корреспондент Би-би-си.
По словам представителя НАТО, Россия для этого экономит ракеты, накапливая их для массированных налетов. Кроме того, представитель НАТО напомнил, что Россия настойчиво пытается проводить в Европе тайные операции: диверсии, поджоги, убийства. Конечная цель этих операций, по мнению НАТО, состоит в том, чтобы подорвать в европейцах уверенность в необходимости помогать Украине.
По оценке представителя НАТО, российская экономика может выдержать еще три-четыре года войны с Украиной. В то же время, по имеющимся у альянса сведениями, Москва пытается найти новых поставщиков оружия и боеприпасов в дополнение к Ирану и Северной Корее. О каких странах идет речь, представитель НАТО не сказал.
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09.07.2024 21:42 Відповісти
Кожного разу гарні анонси але допомоги тільки щоб втримати фронт і тої не достатньо. Азійськи диктатори швиденько злипилися в кубло, не розірвешь клепають ***** снаряди та ракети, ще й у Європі гандонів собі в підтримку прикупили, а нам анонс за анонсом а ситуація не змінюється й навіть погіршується. Ще ї заборона пропорційної відповіді по Кацапстану. Ми вам дамо, тільки ви не бійте по Параше, а то наступного разу і того не дамо. Хз може зараз на цьому саміте прокинуться.
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09.07.2024 21:46 Відповісти
Пустословие и демагогия. Цинизм и полное подчинение старому маразматику Байдену.
С какой ноги Байден встанет, что прикажет - так и будет.
А все эти столтенберги, блинкины и прочий мусор - могут говорить что угодно, их пустословие ничего не значит и не меняет.
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09.07.2024 21:57 Відповісти
Українська армія дуже сильно протистояла наступу російської армії. Проте атака НАТО на російську економіку не мала ефекту, натомість збільшила доходи росіян.
https://www.yahoo.com/news/russias-war-economy-hot-least-071016290.html
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09.07.2024 22:05 Відповісти
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09.07.2024 22:30 Відповісти
A man never stands so tall as when he stoops down to a child and says: there is no way you gonna get it, no freaking way.
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09.07.2024 22:37 Відповісти
 
 