Саміт НАТО ще більше посилить зв’язки України з Альянсом на шляху до членства, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що саміт НАТО посилить зв’язки України з Альянсом на шляху до членства.

Про це він сказав на зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Блінкен запевнив, що у найближчі дні на саміті союзники продемонструють підтримку зусиллям України у протистоянні російській агресії.

"Саміт ще більше посилить зв’язки України з НАТО на шляху до членства. Ми зробили дуже багато роботи в останні тижні і місяці. І на саміті ви побачите дуже сильний пакет підтримки для України", - анонсував держсекретар США.

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За його словами, союзники продовжуватимуть докладати зусиль, щоб Україна стояла міцно у військовому, економічному, демократичному сенсі.

Блінкен наголосив, що сильна і успішна Україна є найкращою відповіддю на агресію Кремля.

Також він згадав про вчорашню атаку Росії і нагадав про свій візит до "Охматдиту" два роки тому.

За його словами, ця атака лише підкреслила необхідність залишатися відданими підтримці України і її обороноздатності.

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