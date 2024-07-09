Саміт НАТО ще більше посилить зв’язки України з Альянсом на шляху до членства, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що саміт НАТО посилить зв’язки України з Альянсом на шляху до членства.
Про це він сказав на зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Блінкен запевнив, що у найближчі дні на саміті союзники продемонструють підтримку зусиллям України у протистоянні російській агресії.
"Саміт ще більше посилить зв’язки України з НАТО на шляху до членства. Ми зробили дуже багато роботи в останні тижні і місяці. І на саміті ви побачите дуже сильний пакет підтримки для України", - анонсував держсекретар США.
За його словами, союзники продовжуватимуть докладати зусиль, щоб Україна стояла міцно у військовому, економічному, демократичному сенсі.
Блінкен наголосив, що сильна і успішна Україна є найкращою відповіддю на агресію Кремля.
Також він згадав про вчорашню атаку Росії і нагадав про свій візит до "Охматдиту" два роки тому.
За його словами, ця атака лише підкреслила необхідність залишатися відданими підтримці України і її обороноздатності.
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Про це на "Прямому" у програмі "Ситуація" з Тарасом Березовцем заявив політолог-міжнародник Віктор Уколов.
"Ми втратили у 2008 таку можливість отримати ПДЧ. Тоді Ющенко звертався до Юлії Тимошенко з проханням, щоб уряд звернувся з проханням надати НАТО ПДЧ. Спочатку Янукович, коли був прем'єром йому відмовив, а потім і Юлія Тимошенко відмовила. Тільки Юлія Володимирівна зробила це хитріше. Вона навіть нам, народним депутатам своєї франкції сказала, що вона за НАТО, але немає єдності у суспільстві. Натомість зробила все, щоб було видно, що немає єдності між президентом і прем'єр-міністром у питанні вступу до НАТО. І це було основним агрументом, чому Україна тоді не отримала плану дій на членство до НАТО", - сказав він.
НАТО ожидает от России диверсий и новых ударов по Украине, приуроченных к важным датам
Высокопоставленный представитель НАТО в разговоре с журналистами на условиях анонимности перед саммитом альянса сказал, что Россия, возможно, попытается нанести по Украине новые массированные удары, показательно приурочив их к саммиту и другим событиям.
«Я думаю, нам следует ожидать массированных ударов, таких как этот [удар 8 июля]», - передает слова представителя НАТО корреспондент Би-би-си.
По словам представителя НАТО, Россия для этого экономит ракеты, накапливая их для массированных налетов. Кроме того, представитель НАТО напомнил, что Россия настойчиво пытается проводить в Европе тайные операции: диверсии, поджоги, убийства. Конечная цель этих операций, по мнению НАТО, состоит в том, чтобы подорвать в европейцах уверенность в необходимости помогать Украине.
По оценке представителя НАТО, российская экономика может выдержать еще три-четыре года войны с Украиной. В то же время, по имеющимся у альянса сведениями, Москва пытается найти новых поставщиков оружия и боеприпасов в дополнение к Ирану и Северной Корее. О каких странах идет речь, представитель НАТО не сказал.
С какой ноги Байден встанет, что прикажет - так и будет.
А все эти столтенберги, блинкины и прочий мусор - могут говорить что угодно, их пустословие ничего не значит и не меняет.
https://www.yahoo.com/news/russias-war-economy-hot-least-071016290.html