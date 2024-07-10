Удар по "Охматдиту": Ідентифіковано понад 30 частин та уламків ракети Х-101. ФОТОрепортаж
З метою встановлення назви ракети фахівці проаналізували понад 30 її фрагментів та відео влучання у дитячу лікарню "Охматдит". Вони свідчать про застосування РФ стратегічної крилатої ракети повітряного базування типу Х-101.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції в фейсбуці.
Зазначається, що спеціалісти Київського Науково-Дослідного Інституту Судових Експертиз Міністерства юстиції України з 8 по 9 липня працювали на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України "Охматдит" для оперативної ідентифікації застосованої ворогом зброї.
Які частини ракети ідентифіковано?
Зокрема:
Частину приводу повороту з фрагментами ланжерона консолі крила ракети;
Фрагменти хвостового відсіку із частинами аеродинамічних рулів;
Фрагмент двигуна;
Фрагменти зовнішньої обшивки двигуна з частинами серійного номера та виробничого номера двигуна.
Також за наявним у розпорядженні експертів КНДІСЕ відео влучання ракети в дитячу лікарню "Охматдит", зроблено орієнтовний розрахунок розміру крилатої ракети – 7,5 метра.
"Специфічні інженерно-конструкторські особливості знайдених уламків та відповідні типові маркування свідчать про застосування збройними силами російської федерації стратегічної крилатої ракети повітряного базування типу Х-101. Її довжина становить 7,5 м, бойова частина – близько 400 кг, максимальна швидкість – 720 км/год, дальність польоту – до 5000 км", – заявив заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко.
Ракетна атака на Київ 8 липня
Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру.
Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в 7 районах міста – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.
Згодом стало відомо, що у Києві є влучання в приміщення Охматдиту, є руйнування. Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.
Також у Києві зафіксовано влучання в житловий будинок у Шевченківському районі: повністю зруйновано один під'їзд, 12 людей загинуло.
Під час ракетної атаки 8 липня зазнав руйнувань медичний центр ADONIS на лівому березі Києва. Загинуло п’ять медиків і двоє пацієнтів. Також було пошкоджено приміщення філії амбулаторно-медичної допомоги ISIDA Лівобережна, яка розташована в цій будівлі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль