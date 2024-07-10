Удар по "Охматдиту": Ідентифіковано понад 30 частин та уламків ракети Х-101. ФОТОрепортаж

З метою встановлення назви ракети фахівці проаналізували понад 30 її фрагментів та відео влучання у дитячу лікарню "Охматдит". Вони свідчать про застосування РФ стратегічної крилатої ракети повітряного базування типу Х-101.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції в фейсбуці.

Зазначається, що спеціалісти Київського Науково-Дослідного Інституту Судових Експертиз Міністерства юстиції України з 8 по 9 липня працювали на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України "Охматдит" для оперативної ідентифікації застосованої ворогом зброї.

Які частини ракети ідентифіковано?

Зокрема:

Частину приводу повороту з фрагментами ланжерона консолі крила ракети;

Фрагменти хвостового відсіку із частинами аеродинамічних рулів;

Фрагмент двигуна;

Фрагменти зовнішньої обшивки двигуна з частинами серійного номера та виробничого номера двигуна.

Також за наявним у розпорядженні експертів КНДІСЕ відео влучання ракети в дитячу лікарню "Охматдит", зроблено орієнтовний розрахунок розміру крилатої ракети – 7,5 метра.

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"Специфічні інженерно-конструкторські особливості знайдених уламків та відповідні типові маркування свідчать про застосування збройними силами російської федерації стратегічної крилатої ракети повітряного базування типу Х-101. Її довжина становить 7,5 м, бойова частина – близько 400 кг, максимальна швидкість – 720 км/год, дальність польоту – до 5000 км", – заявив заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко.

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Ракетна атака на Київ 8 липня

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в 7 районах міста – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.

Згодом стало відомо, що у Києві є влучання в приміщення Охматдиту, є руйнування. Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Також у Києві зафіксовано влучання в житловий будинок у Шевченківському районі: повністю зруйновано один під'їзд, 12 людей загинуло.

Під час ракетної атаки 8 липня зазнав руйнувань медичний центр ADONIS на лівому березі Києва. Загинуло п’ять медиків і двоє пацієнтів. Також було пошкоджено приміщення філії амбулаторно-медичної допомоги ISIDA Лівобережна, яка розташована в цій будівлі.