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Новини Війна
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У Херсоні лунають вибухи

У Херсоні чутно вибухи 10 липня

Вдень 10 липня у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу в області не оголошували.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області та місті повітряну тривогу не оголошували", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що війська РФ запустили ракету у напрямку Одеської області.

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Автор: 

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