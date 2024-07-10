У Херсоні лунають вибухи
Вдень 10 липня у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу в області не оголошували.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області та місті повітряну тривогу не оголошували", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що війська РФ запустили ракету у напрямку Одеської області.
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