Енергетики повернули світло в Охматдит, - ДТЕК

Енергетики ДТЕК повернули світло в "Охматдит" після російської атаки, здійсненої 8 липня 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Дві безсонні ночі, три нові трансформаторні підстанції, 29 змонтованих кабельних ліній - і дитяча лікарня знову заживлена", - йдеться у повідомленні.

Раніше у ДТЕК інформували, що через атаку 8 липня у Києві повністю зруйновано або пошкоджено три трансформаторні підстанції. На території "Охматдиту" було зруйновано дві підстанції.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.