Одна людина загинула внаслідок удару РФ по житловому будинку в Інгульці
Через російський обстріл села Інгулець у Херсонській області загинув місцевий житель.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворожий удар прийшовся по одному з житлових будинків.
"Травми, несумісні з життям, отримав 57-річний чоловік, котрий знаходився на подвірʼї.
Мої співчуття рідним та близьким загиблого", - написав голова ОВА.
Нагадаємо, 9 липня війська РФ обстріляли село Кізомис на Херсонщині. Під удар ворожої артилерії потрапив літній місцевий житель, він зазнав поранень, несумісних з життям.
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