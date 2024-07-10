Одна людина загинула внаслідок удару РФ по житловому будинку в Інгульці

Через російський обстріл села Інгулець у Херсонській області загинув місцевий житель.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожий удар прийшовся по одному з житлових будинків.



"Травми, несумісні з життям, отримав 57-річний чоловік, котрий знаходився на подвірʼї.

Мої співчуття рідним та близьким загиблого", - написав голова ОВА.

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Нагадаємо, 9 липня війська РФ обстріляли село Кізомис на Херсонщині. Під удар ворожої артилерії потрапив літній місцевий житель, він зазнав поранень, несумісних з життям.