23 ухилянти намагалася перетнути кордон на зерновозі, - ДПСУ. ВIДЕО
Прикордонники затримали 23 військовозобов'язаних чоловіків, які намагались втекти до Молдови на зерновозі.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що групу чоловіків до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора незаконної схеми. Далі до Молдови вони мали йти пішки. За переправу усі заплатити від $5000 до $16000.
Прикордонники затримали порушників і на усіх склали адмінпротоколи, коло причетних до схеми осіб встановлюється.
Нагадаємо, у МВС повідомляли, щодня правоохоронці затримують десятки українців, які намагаються незаконно перетнути кордон.
Топ коментарі
+16 Сліпий
показати весь коментар10.07.2024 13:49 Відповісти Посилання
+8 Vark Vark
показати весь коментар10.07.2024 13:55 Відповісти Посилання
+7 Марта Шепель #549182
показати весь коментар10.07.2024 14:02 Відповісти Посилання
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Дурнів прокатали
Без грошей залишили
Й протокола склали
до навчальної частини, а вона не прибула. четверта повістка для прибуття
у військову частину для несення служби - то вже дезертир. повістка для
уточнення данних і постановки на облік - то не ухилянт, і повістка для
проходження мед комісії - то не ухилянт. людина яка не маючи третьої
врученої повістки для прибуття у навчальну частину, намагаеться
незаконно перейти державний кордон - то хто завгодно - контрабандист,
наркокурьєр, ще хтось, але не ухилянт.
Досвічені люди користуються паспортом Сюмака!
це є зрадники свого народу напевно вони з команди 73% зедебілов
Порушив комендантську годину - тцк.
Дивно...