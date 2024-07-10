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Новини Війна
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За два місяці наступу на Харківщину Росія втратила понад 90% особового складу, - ОТУ "Харків"

Втрати ворога на Харківщині

Втрати Росії за два місяці наступу на Харківську область становлять 91% особового складу. 

Про це розповів на брифінгу начальник штабу - заступник командира ОТУ "Харків" полковник Віктор Солімчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".

Він зауважив, що російська армія залучила 10 350 осіб до наступальних дій у прикордонних районах Харківщини, які розпочалися два місяці тому.

Станом на початок липня Росія втратила 2939 осіб вбитими та 6509 пораненими на Харківському напрямку. Ще 45 окупантів здалися у полон.

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"Тобто орієнтовні втрати противника на нашому напрямку складають приблизно 91%", - сказав Солімчук.

За цей період загарбники вже втратили у Вовчанську більшу частину своєї 138 мотострілецької бригади та "сточили" 83-й, 157-й танковий полки.

Крім того, 83-тя десантно-штурмова бригада постійно зазнає втрат, інколи втрачаючи по кількадесят осіб на добу, що підтверджується як полоненими, так і радіоперехопленнями.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 554 510 осіб (+1100 за добу), 8180 танків, 15 051 артсистема, 15 715 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

В ОТУ "Харків" розповіли, що, зважаючи на величезні втрати, командування російських окупаційних військ вимушене знімати підрозділи з інших напрямків, вводити резерви, залучати так звані добровольчі православні комуно-фашистські бригади. Одна з таких має ім’я Олександра Невського.

Водночас у ЗСУ наголосили, що російські війська все ще мають досить серйозний наступальний потенціал. Противник проводить перегрупування, відновлює свої сили та логістику, готує штурмові групи в тилу.

"Ми усвідомлюємо потужність окупаційних військ, розуміємо їхні наміри. А наші воїни, артилерія та дрони вносять суттєві та відчутні корективи у плани ворога. Всі його спроби наростити зусилля та розширити зону контролю — успіху не мають. По всій лінії державного кордону та фронту ми будемо й надалі знищувати окупантів, руйнуючи їхні загарбницькі плани", - додав Солімчук.

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Раніше видання Forbes писало, що українські захисники розгромили елітну російську 83-тю повітряно-десантну бригаду у Вовчанську Харківської області.

Автор: 

армія рф (17876) Харківщина (6054) втрати (4455)


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Топ коментарі
+6
Тримаймося, найтемніша ніч перед світанком!
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10.07.2024 14:44 Відповісти
+4
Наши потери ермак с зеленским на суде озвучат после победы Украины и выборов президента.
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10.07.2024 14:44 Відповісти
+3
А яка наша ціна протраху наступу кацапів на Харків? Хоча Великобританія надала Зе-владі розвіддані, та попереджала про удар, що готується.
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10.07.2024 14:36 Відповісти
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А яка наша ціна протраху наступу кацапів на Харків? Хоча Великобританія надала Зе-владі розвіддані, та попереджала про удар, що готується.
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10.07.2024 14:36 Відповісти
Тримаймося, найтемніша ніч перед світанком!
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10.07.2024 14:44 Відповісти
Наши потери ермак с зеленским на суде озвучат после победы Украины и выборов президента.
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10.07.2024 14:44 Відповісти
А в полон не дуже здаються...
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10.07.2024 14:51 Відповісти
Так куча видео как орки самостреляются, самоподрываются, им там мозги конкретно промыли
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10.07.2024 14:53 Відповісти
Жаль, очень жаль что 9% ещё в строю
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10.07.2024 14:52 Відповісти
Ну й що, це їх зупинило? Вони втрати поновлюють наче на конвеєрі.
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10.07.2024 14:54 Відповісти
Знищені окупанти від рашистів, були руками Захисників України, поки ТВО ПУ зеленський з єрмаком, бавляться за сценаріями Оманських, у всілякі, нікчемні зібрання - саміти від зелі… Потужно… Як і оті пункти НЕЗЛАМНОСТІ, у полотняних палатках від служок, поки катлєта та йому подібні з ВРУ і ОПУ, КМУ, держСекретарі, ГПУ гроші скирдували, з усієї України по тумбочкам, по своїм квартирам….
Сратьєхі…з тимчасовими посадами…з 21 травня!
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10.07.2024 15:10 Відповісти
Краще коли дають справжні дані а не це шапкозакидання, нікому від цього не краще.
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10.07.2024 16:30 Відповісти
Але це не завадило їм захопити Нью-Йорк та зайти на околицi Часового Яру.
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10.07.2024 17:11 Відповісти
Захопили, чи взяли за щоку? Околиці Часового Яру! Це серьйозно, не те що отримати ******** в Ізюмі, Херсоні чи під Київом, да да, а ще ізбушку лісника...
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10.07.2024 19:39 Відповісти
 
 