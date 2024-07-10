За два місяці наступу на Харківщину Росія втратила понад 90% особового складу, - ОТУ "Харків"

Втрати Росії за два місяці наступу на Харківську область становлять 91% особового складу.

Про це розповів на брифінгу начальник штабу - заступник командира ОТУ "Харків" полковник Віктор Солімчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".

Він зауважив, що російська армія залучила 10 350 осіб до наступальних дій у прикордонних районах Харківщини, які розпочалися два місяці тому.

Станом на початок липня Росія втратила 2939 осіб вбитими та 6509 пораненими на Харківському напрямку. Ще 45 окупантів здалися у полон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО вважають, що Росії бракує військ та боєприпасів для масштабного наступу в Україні

"Тобто орієнтовні втрати противника на нашому напрямку складають приблизно 91%", - сказав Солімчук.

За цей період загарбники вже втратили у Вовчанську більшу частину своєї 138 мотострілецької бригади та "сточили" 83-й, 157-й танковий полки.

Крім того, 83-тя десантно-штурмова бригада постійно зазнає втрат, інколи втрачаючи по кількадесят осіб на добу, що підтверджується як полоненими, так і радіоперехопленнями.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 554 510 осіб (+1100 за добу), 8180 танків, 15 051 артсистема, 15 715 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

В ОТУ "Харків" розповіли, що, зважаючи на величезні втрати, командування російських окупаційних військ вимушене знімати підрозділи з інших напрямків, вводити резерви, залучати так звані добровольчі православні комуно-фашистські бригади. Одна з таких має ім’я Олександра Невського.

Водночас у ЗСУ наголосили, що російські війська все ще мають досить серйозний наступальний потенціал. Противник проводить перегрупування, відновлює свої сили та логістику, готує штурмові групи в тилу.

"Ми усвідомлюємо потужність окупаційних військ, розуміємо їхні наміри. А наші воїни, артилерія та дрони вносять суттєві та відчутні корективи у плани ворога. Всі його спроби наростити зусилля та розширити зону контролю — успіху не мають. По всій лінії державного кордону та фронту ми будемо й надалі знищувати окупантів, руйнуючи їхні загарбницькі плани", - додав Солімчук.

Також читайте: За тиждень ліквідовано 8290 окупантів та знищено 1417 одиниць озброєння й військової техніки росіян. ІНФОГРАФІКА

Раніше видання Forbes писало, що українські захисники розгромили елітну російську 83-тю повітряно-десантну бригаду у Вовчанську Харківської області.