Від початку доби відбулося 92 бойові зіткнення, ворог активізувався на Сіверському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Від початку доби станом на 16:00 на фронті відбулося 92 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артобстрілів з території РФ. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів, зокрема, Дмитрівка, Бачівськ, Велика Писарівка, Сидорівка, Тур’я, Осоївка та Сеньківка.

Бойові дії на Харківщині

Під бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, терористи завдали дев’ять авіаударів - скинули 15 КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке та Малі Проходи.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти тричі безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку противник також намагався три рази штурмувати позиції наших військ неподалік Берестового. Всі ворожі атаки було відбито українськими захисниками.

Читайте: За два місяці наступу на Харківщину Росія втратила понад 90% особового складу, - ОТУ "Харків"

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку за день армія РФ здійснила 10 атак поблизу Макіївки, Греківки та Невського. Сім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще три - тривають. Ситуація контрольована.

Ворог активізувався на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка, Спірне, Верхньокам’янське, Виїмка та Роздолівка. Сили оборони України стійко стримують ворога. Наразі відбито дев’ять атак окупантів, ще дві - тривають.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурми позицій нашого війська поблизу Григорівки, Іванівського та Часового Яру. Два бої завершено, ще два - тривають.

На Торецькому напрямку відбулося 15 ворожих атак у районі Північного, Торецька та Нью-Йорка. Воїнами ЗСУ відбито 14 атак противника, ще одне боєзіткнення продовжується.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка, Новоселівка Перша, Карлівка, Прогрес та Юр’ївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, 12 боїв - ще точаться. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються два бої на Курахівському напрямку, поблизу Невельського та Красногорівки. Ще чотири ворожі атаки українські захисники відбили у районі Дальнього, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили три штурми росіян неподалік Урожайного та Макарівки. На даний момент триває бій у районі Водяного.

Також читайте: Ворог поширює фейк про окупацію Яснобродівки. Військ РФ там немає, - ОСУВ "Хортиця"

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку окупанти зазнали невдачі поблизу населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції наших військ. Одна атака була безуспішною у районі Роботиного, ще одна - продовжується неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито дві ворожі атаки в районі Кринок. Втрат позицій не допущено.