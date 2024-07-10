Названо ТОП заправок, пальне з яких вбиває авто: БРСМ та "бочки" – в антилідерах, – дослідження акредитованої лабораторії

Дешевий неякісний бензин – це пряма шкода автомобілю. Це підтверджують негативні результати лабораторних досліджень на АЗС з "дешевим" пальним – БРСМ-Нафта, Мотто, Люксвен та "бочці", які отримали журналісти.

Про це йдеться у сюжеті Апостроф.TV "Що приховує "дешеве" пальне?", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти відібрали зразки пального на ТОП-найдешевших АЗС – БРСМ-Нафта, Мотто, Люксвен та у небрендованій "бочці". Відібрані зразки передали до Випробувального центру паливно-мастильних матеріалів, який має державну акредитацію. Співробітники Центру не знали, звідки саме приїхало пальне на дослідження.

"Бензин із БРСМ-Нафта не відповідає вимогам за вмістом сірки. Її у майже чотири рази більше, ніж потрібно. Крім того, фіксуємо перевищення норми об’єму частки бензолу та етанолу. З "дизелем" – схожа ситуація. Сірки – знову забагато. А от температура спалаху – навпаки занизька. Відтак, ремонт паливної системи, нагар та перегрів двигуна, як наслідок – вартісний ремонт, вам гарантовані. Якщо ваше авто на дизелі, то на додачу є ризик пожежі через низьку температуру спалаху пального", – зазначають журналісти на підставі отриманих ними результатів лабораторних досліджень.

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На інших АЗС з "дешевим" пальним, зазначають журналісти, відібрані зразки теж не відповідають нормам.

"У бензині, придбаному на Мотто, сірка, бензол і етанол не проходять перевірку. Є питання й до октанового числа. Воно – нижче норми, отже пальне ймовірно саморобне. Можливо, з "дизелем" пощастило більше? Ні, знову "промах". Так само, як і в БРСМ. Що ж, остання спроба й останній "незалік". 95-й з Люксвену і "бочки" – черговий розлив сумнівної якості", – зазначається у сюжеті Апостроф.TV.









За словами експерта, жоден з чотирьох зразків, які задекларовані як А-95, не відповідає вимогам державного стандарту.





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"Вони містять етанол у кількості більше 30 відсотків, окремі перевищують вимоги по вмісту бензолу і по вмісту сірки. Тобто, це бензини сумішеві, які зроблено не на серйозному НПЗ", – каже Микола Худолій, директор випробувального центру паливно-мастильних матеріалів.

У підсумку, заливаючи в бак начебто "дешеве" пальне, водій платить щонайменше тричі: власним здоров’ям, своєю автівкою та підвищеними витратами, зазначають журналісти. Низькоякісне пальне витрачається більше на 10 та більше відсотків, тому водій переплачує за нинішніми цінами 5 грн на літрі.