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Названо ТОП заправок, пальне з яких вбиває авто: БРСМ та "бочки" – в антилідерах, – дослідження акредитованої лабораторії

азс,брсм

Дешевий неякісний бензин – це пряма шкода автомобілю. Це підтверджують негативні результати лабораторних досліджень на АЗС з "дешевим" пальним – БРСМ-Нафта, Мотто, Люксвен та "бочці", які отримали журналісти.

Про це йдеться у сюжеті Апостроф.TV "Що приховує "дешеве" пальне?", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти відібрали зразки пального на ТОП-найдешевших АЗС – БРСМ-Нафта, Мотто, Люксвен та у небрендованій "бочці". Відібрані зразки передали до Випробувального центру паливно-мастильних матеріалів, який має державну акредитацію. Співробітники Центру не знали, звідки саме приїхало пальне на дослідження.

"Бензин із БРСМ-Нафта не відповідає вимогам за вмістом сірки. Її у майже чотири рази більше, ніж потрібно. Крім того, фіксуємо перевищення норми об’єму частки бензолу та етанолу. З "дизелем" – схожа ситуація. Сірки – знову забагато. А от температура спалаху – навпаки занизька. Відтак, ремонт паливної системи, нагар та перегрів двигуна, як наслідок – вартісний ремонт, вам гарантовані. Якщо ваше авто на дизелі, то на додачу є ризик пожежі через низьку температуру спалаху пального", – зазначають журналісти на підставі отриманих ними результатів лабораторних досліджень.

БРСМ якість пального

результати перевірки якості пального на АЗС БРСМ

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На інших АЗС з "дешевим" пальним, зазначають журналісти, відібрані зразки теж не відповідають нормам.

"У бензині, придбаному на Мотто, сірка, бензол і етанол не проходять перевірку. Є питання й до октанового числа. Воно – нижче норми, отже пальне ймовірно саморобне. Можливо, з "дизелем" пощастило більше? Ні, знову "промах". Так само, як і в БРСМ. Що ж, остання спроба й останній "незалік". 95-й з Люксвену і "бочки" – черговий розлив сумнівної якості", – зазначається у сюжеті Апостроф.TV.

якість пального на АЗС перевірка
якість пального на АЗС перевірка
якість пального на АЗС перевірка
якість пального на АЗС перевірка

За словами експерта, жоден з чотирьох зразків, які задекларовані як А-95, не відповідає вимогам державного стандарту.

результати перевірки якості пального на АЗС
результати перевірки якості пального на АЗС

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"Вони містять етанол у кількості більше 30 відсотків, окремі перевищують вимоги по вмісту бензолу і по вмісту сірки. Тобто, це бензини сумішеві, які зроблено не на серйозному НПЗ", – каже Микола Худолій, директор випробувального центру паливно-мастильних матеріалів.

У підсумку, заливаючи в бак начебто "дешеве" пальне, водій платить щонайменше тричі: власним здоров’ям, своєю автівкою та підвищеними витратами, зазначають журналісти. Низькоякісне пальне витрачається більше на 10 та більше відсотків, тому водій переплачує за нинішніми цінами 5 грн на літрі.

Автор: 

АЗС (1888) пальне (48)


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Топ коментарі
+9
Цікаво, хто замовник "дослідження"?)
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10.07.2024 18:26 Відповісти
+6
А проведіть дослідження окко та вог. Здогадуюсь по результатам. Якщо ніхто нічого не контролює.
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10.07.2024 18:46 Відповісти
+6
Три роки користуюсь, все норм. Якби не БРСМ, то зажраті ОККО та ВОГ по 200грн за літр продавали, а 1 грн. на тро.
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10.07.2024 19:21 Відповісти
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Підтверджую, я усього пару раз заправлявся на БДСМ і обидва рази машина матюкалася...
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10.07.2024 18:17 Відповісти
На то воно й БДСМ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%94%D0%A1%D0%9C
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10.07.2024 18:24 Відповісти
Заправляюсь 15 лет на Брсм, одной машиной и ни разу ни каких проблем.Бензокосилка работает 11 лет на 95 с Брсм и превосходно себя чувствует, а она очень чувствительна к плохому бензину.. Соседка заправила на Брсм спиртовой бензин в старое Рено и еле доехала до следующей заправки .Ещё знаю что до войны бензовозы Брсм, ОККО и ещё какая то, заправляли свои бензовозы с одной цистерны на Васильковской нефтебазе. За счёт чего они тогда существуют, если плохой бензин и никто не хочет там заправляться. А вот от бензина с заправки Мотто косилка кончилась ,да и запах стремный, какой то химией воняет.Кто то заказывает эти проверки и целенаправленно мочит Брсм, то бензин дешёвый, то плохой, то налогов мало платит, просто цирк какой то.
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10.07.2024 19:01 Відповісти
У мене тоді була проста Хонда 1997 року, яка переварювала будь-який бензин. І БДСМ - єдиниий бензин, який їй не сподобався. І то ж з двох різних АЗС було і в ірізний час.

А до війни БДСМ взагалі-то білоруський бензин продавали...
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10.07.2024 19:04 Відповісти
Три роки користуюсь, все норм. Якби не БРСМ, то зажраті ОККО та ВОГ по 200грн за літр продавали, а 1 грн. на тро.
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10.07.2024 19:21 Відповісти
В нашому районі під час перших місяців вторгнення тільки БРСМ і працювали . А бренди тихенько бздикали в свої бочки
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10.07.2024 19:29 Відповісти
У меня рабочая Славута на спиртовом от бдсм только и ездит. расход как и на любом другом. Никаких перегревов, посторонних запахов из выхлопной.
Так что это всё трындёж и заказуха.
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10.07.2024 23:16 Відповісти
Ета паслєдаватєлі Васілія Алібабаєвіча паршивава шакала каторий разбавлял бєнзін аслінай мачьой...
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10.07.2024 18:19 Відповісти
А якого милого їм дозволяють торгувати сурогатом ?
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10.07.2024 18:25 Відповісти
То може за такі речі треба позбавляти ліцензії?!
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10.07.2024 18:26 Відповісти
Цікаво, хто замовник "дослідження"?)
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10.07.2024 18:26 Відповісти
ОККО і ВОГ де ціни вище обгрунтованих!
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10.07.2024 19:58 Відповісти
а мне Пропана не доливают..как их проверишь?Оборзели..
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10.07.2024 18:28 Відповісти
А хто відповідальний за нагляд за заправками? Вже сидить?
Хоть прізвище напишіть...
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10.07.2024 18:31 Відповісти
Перекупи ********** ці заправки, щоб зекономити...
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10.07.2024 18:35 Відповісти
А проведіть дослідження окко та вог. Здогадуюсь по результатам. Якщо ніхто нічого не контролює.
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10.07.2024 18:46 Відповісти
Час від часу перевіряють усіх - є в неті результати...

Ось, за хвилину нагуглив:
https://topgir.com.ua/v-ukra%d1%97ni-perevirili-benzin-na-vidpovidnist-normativam-%d1%94vro-5/
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10.07.2024 19:08 Відповісти
я завжди, коли ще їздив в Україну, заправлявся тільки на вог-ах, та окко, як і навчили всі знайомі. бо решту вони по старту держали за гімно. останній раз приїжджав в листопаді 2019. і по старту виїзда в зворотньому напрямку залив на тому ж вог-і повний, дізелем. і це була помилка. зразу за києвом движок перестав тягти. з проблемами тяк сяк на 4й молотив по рівному. було морозно й я зразу допетрав, шо й на вог-і парафіну в дизелі не менше чим в парафінових свічках. а бак повний! дотопив так сяк до житомира й там все, шо випалив, долив до повного якимсь тіпа "супер-пупєр дізель", кажись шось тіпо "мустанг". на цьому розбодяженому "супєром" стало легше, на 4й вже й на підйомах почав шкрябатись. такою ж фігнёю підбодяжив ще й під львовом. в принципі все стало практично нормально, ну на перевалі карпат, почала по висоті падать температура, й тяга знову пішла вниз. плюс ще й контролька "чек мотора" зажовтілась. хоч до цього, хоч і не тяг, но нічого на панелі так і засвічувалось. далі, я вже не думав ні наяких вогах та окках більше не доливатись, бо зразу за погранпереходом в чопі є мадьярська заправка й мені до неї хватало і хоч там ще аналогічні заправочні цигани, але вибір залишився тільки такий. після кордону я зразу туди заїхав і вже мадьярського залив. чек мотора ясно, зразу не погас, ну з тягой все повернулось в норму, ну правда й на вулиці вже були плюси. проїхав с "чеком" десь кілометрів 20, потім перестартував мотором - "чек" ясно погас. коли повернувся - поміняв топливний фільтр. більше проблем не було. ну правда я більше і в Україну після цього не їздив. так шо по кінцю листопада 2019, воги та окки - були такою ж дрянню по дизелю як і решта. мінімум по парафіну і без лабораторій. і я абсолютно впевнений, що за останні 5 років ситуація з якістю стала в рази гірша. тут і до ванги не ходи і зрозуміло чого.
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10.07.2024 20:21 Відповісти
Реально наші бариги задовбали зі спиртовим бензином, низька калорійність спирту збільшує розхід, а де купити нормальний не спиртовий в статті на написали...
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10.07.2024 18:50 Відповісти
Судячі з аналізів, журналісти купили А95Е (спиртовий), але вимоги висувають, як до А95 Евро 5...
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10.07.2024 19:08 Відповісти
А провірте інших торгашів . Якщо по чесному то така мухня майже на всіх. Бабло .
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10.07.2024 19:32 Відповісти
А от у мене зовсім інша статистика по БРСМ.
В кінці минулого місяця, я заправив повний бак на БРСМ і на своїй Toyota Auris гібрід (3 доросдих + 2 дітей і зверху бокс) проїхав 370 км у Румунію. Загальні витрати стали 5,3 л на 100 км. Палива вистачило до кінця подорожі.
На обратний шлях я заправився румунським бензином + долив у молдові.
Загальний розхід був 5,6 л на 100 км.
1 - Тепер питання: на скільки бензин з БРСМ гірший від європейського?
.
2 - І друге питання: скільки замовних статей по БРСМ ви читаєте не рік?
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10.07.2024 20:02 Відповісти
Барижні війни.
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10.07.2024 20:14 Відповісти
А хіба в нас весь бензин не постачаэться з Європи? Звідки там "несерйозні" НПЗ? Схоже, ця приватна контора із красивою назвою "Випробувальний центр" більше заробляє на замовних дослідженнях проти конкурентів.
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10.07.2024 20:58 Відповісти
до війни заправлявся на брсм спиртовим бензом. Двигун працював без детонацій, споживання не порівнював.
Продукти згорання спирту меньше шкідливі для здоров'я. Температура горіння спирту теж меньше і це добре для двигуна. У Європі продають Е10 з часткою спирту 10% а у Бразилії 60%. Це краще для двигуна і для екології ніж на звичайному бензині і на газу.
Є питання.
- теоретично спирт підвищує октанове числі, то чому у висновках воно менше норми?
- звідки такий високий рівень сірки якщо там спирту 30%? Спирт взагалі не містить сірки.

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10.07.2024 21:08 Відповісти
>>> теоретично спирт підвищує октанове числі, то чому у висновках воно менше норми?

Тому що ви пjгано читали результатів аналізу. Біоетанолу там в 6 разів більше, ніж допускається, а купи інших спиртів, які і формують, вірогідно, високе октанове число - взагалі немає. А будь-який бензин - це суміш фракцій, а не якась конкретна сполука.

>>>звідки такий високий рівень сірки якщо там спирту 30%? Спирт взагалі не містить сірки.

Бо, вірогідно, бодяжать свої суміші з контрабандного паганої переробки вискосірчатого бензину з засрашки.
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10.07.2024 23:06 Відповісти
можливо.

Я теж допускаю що саме контрабанда з рф нафтопродуктів з лайна уралс з високим вмістом сірки дають такий результат
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10.07.2024 23:41 Відповісти
Ось про БРСМ з ютубу https://youtu.be/l1nqam19QRs
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10.07.2024 22:10 Відповісти
Та зрозуміло - бодяжать російський високосірчатий бензин/дизель (біо)етанолом українським.
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10.07.2024 23:01 Відповісти
Палівний дизель йде не трактори, їм пофіг чим пихтіти... а це дослідження беня замовив ?
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11.07.2024 05:16 Відповісти
Хто замовник дослідження? Заправляюсь на БРСМ більше 10 років, жодних проблем не було, чого не скажеш про окко та вог.
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12.07.2024 08:29 Відповісти
Хто платить той замовляє ...
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12.07.2024 13:32 Відповісти
 
 