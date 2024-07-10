Названо ТОП заправок, пальне з яких вбиває авто: БРСМ та "бочки" – в антилідерах, – дослідження акредитованої лабораторії
Дешевий неякісний бензин – це пряма шкода автомобілю. Це підтверджують негативні результати лабораторних досліджень на АЗС з "дешевим" пальним – БРСМ-Нафта, Мотто, Люксвен та "бочці", які отримали журналісти.
Про це йдеться у сюжеті Апостроф.TV "Що приховує "дешеве" пальне?", інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти відібрали зразки пального на ТОП-найдешевших АЗС – БРСМ-Нафта, Мотто, Люксвен та у небрендованій "бочці". Відібрані зразки передали до Випробувального центру паливно-мастильних матеріалів, який має державну акредитацію. Співробітники Центру не знали, звідки саме приїхало пальне на дослідження.
"Бензин із БРСМ-Нафта не відповідає вимогам за вмістом сірки. Її у майже чотири рази більше, ніж потрібно. Крім того, фіксуємо перевищення норми об’єму частки бензолу та етанолу. З "дизелем" – схожа ситуація. Сірки – знову забагато. А от температура спалаху – навпаки занизька. Відтак, ремонт паливної системи, нагар та перегрів двигуна, як наслідок – вартісний ремонт, вам гарантовані. Якщо ваше авто на дизелі, то на додачу є ризик пожежі через низьку температуру спалаху пального", – зазначають журналісти на підставі отриманих ними результатів лабораторних досліджень.
На інших АЗС з "дешевим" пальним, зазначають журналісти, відібрані зразки теж не відповідають нормам.
"У бензині, придбаному на Мотто, сірка, бензол і етанол не проходять перевірку. Є питання й до октанового числа. Воно – нижче норми, отже пальне ймовірно саморобне. Можливо, з "дизелем" пощастило більше? Ні, знову "промах". Так само, як і в БРСМ. Що ж, остання спроба й останній "незалік". 95-й з Люксвену і "бочки" – черговий розлив сумнівної якості", – зазначається у сюжеті Апостроф.TV.
За словами експерта, жоден з чотирьох зразків, які задекларовані як А-95, не відповідає вимогам державного стандарту.
"Вони містять етанол у кількості більше 30 відсотків, окремі перевищують вимоги по вмісту бензолу і по вмісту сірки. Тобто, це бензини сумішеві, які зроблено не на серйозному НПЗ", – каже Микола Худолій, директор випробувального центру паливно-мастильних матеріалів.
У підсумку, заливаючи в бак начебто "дешеве" пальне, водій платить щонайменше тричі: власним здоров’ям, своєю автівкою та підвищеними витратами, зазначають журналісти. Низькоякісне пальне витрачається більше на 10 та більше відсотків, тому водій переплачує за нинішніми цінами 5 грн на літрі.
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А до війни БДСМ взагалі-то білоруський бензин продавали...
Так что это всё трындёж и заказуха.
Хоть прізвище напишіть...
Ось, за хвилину нагуглив:
https://topgir.com.ua/v-ukra%d1%97ni-perevirili-benzin-na-vidpovidnist-normativam-%d1%94vro-5/
В кінці минулого місяця, я заправив повний бак на БРСМ і на своїй Toyota Auris гібрід (3 доросдих + 2 дітей і зверху бокс) проїхав 370 км у Румунію. Загальні витрати стали 5,3 л на 100 км. Палива вистачило до кінця подорожі.
На обратний шлях я заправився румунським бензином + долив у молдові.
Загальний розхід був 5,6 л на 100 км.
1 - Тепер питання: на скільки бензин з БРСМ гірший від європейського?
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2 - І друге питання: скільки замовних статей по БРСМ ви читаєте не рік?
Продукти згорання спирту меньше шкідливі для здоров'я. Температура горіння спирту теж меньше і це добре для двигуна. У Європі продають Е10 з часткою спирту 10% а у Бразилії 60%. Це краще для двигуна і для екології ніж на звичайному бензині і на газу.
Є питання.
- теоретично спирт підвищує октанове числі, то чому у висновках воно менше норми?
- звідки такий високий рівень сірки якщо там спирту 30%? Спирт взагалі не містить сірки.
Тому що ви пjгано читали результатів аналізу. Біоетанолу там в 6 разів більше, ніж допускається, а купи інших спиртів, які і формують, вірогідно, високе октанове число - взагалі немає. А будь-який бензин - це суміш фракцій, а не якась конкретна сполука.
>>>звідки такий високий рівень сірки якщо там спирту 30%? Спирт взагалі не містить сірки.
Бо, вірогідно, бодяжать свої суміші з контрабандного паганої переробки вискосірчатого бензину з засрашки.
Я теж допускаю що саме контрабанда з рф нафтопродуктів з лайна уралс з високим вмістом сірки дають такий результат