Зеленський вперше зустрівся з новим прем’єром Нідерландів Схоофом: обговорили посилення українського ППО
10 липня президент Володимир Зеленський провів першу зустріч з нещодавно призначеним Прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
"Основна увага під час переговорів – посиленню української ППО, оборонним потребам України, розвитку оборонної співпраці та плануванню підготовки українських пілотів. Дякую за непорушність принципової позиції Нідерландів щодо підтримки нашої країни", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, що під час своєї першої телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленський прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну політично, військово і фінансово проти російської агресії.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Влад #592330
показати весь коментар10.07.2024 18:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Юрий Петров #225294
показати весь коментар10.07.2024 18:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валерій Кваша
показати весь коментар10.07.2024 19:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль