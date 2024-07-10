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Зеленський вперше зустрівся з новим прем’єром Нідерландів Схоофом: обговорили посилення українського ППО

Володимир Зеленський та прем’єр Нідерландів Дік Схооф

10 липня президент Володимир Зеленський провів першу зустріч з нещодавно призначеним Прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Основна увага під час переговорів – посиленню української ППО, оборонним потребам України, розвитку оборонної співпраці та плануванню підготовки українських пілотів. Дякую за непорушність принципової позиції Нідерландів щодо підтримки нашої країни", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, що під час своєї першої телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленський прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну політично, військово і фінансово проти російської агресії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Нідерланди (1588) Схооф Дік (21)


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Коли воно здохне тоді почнеться визволення захоплених парашею територій
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10.07.2024 18:51 Відповісти
ЗЕщмарклі пержнула в калюжу і поїхала нюхати кокос
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10.07.2024 18:55 Відповісти
Потужно обговорили? Ні? Ну тоді це не зараховується.
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10.07.2024 19:25 Відповісти
 
 