Зеленський вперше зустрівся з новим прем’єром Нідерландів Схоофом: обговорили посилення українського ППО

10 липня президент Володимир Зеленський провів першу зустріч з нещодавно призначеним Прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Основна увага під час переговорів – посиленню української ППО, оборонним потребам України, розвитку оборонної співпраці та плануванню підготовки українських пілотів. Дякую за непорушність принципової позиції Нідерландів щодо підтримки нашої країни", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, що під час своєї першої телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленський прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну політично, військово і фінансово проти російської агресії.

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