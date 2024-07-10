1 людина загинула та ще 1 поранена внаслідок обстрілу Гродівської громади на Донеччині

10 липня росіяни вдарили по селу Новоекономічне Гродівської громади Донецької області, внаслідок атаки щонайменше 1 людина загинула та ще одна зазнала поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни завдали 2 авіаудари по селищу - зруйнували 3 будинки і господарчу споруду, пошкодили 16 приватних будинків", - розповів він.

Водночас Філашкін зазначив, що це лише попередня інформація і остаточні наслідки обстрілу будуть встановлені з часом.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через безпекову ситуацію в окремих населених пунктах Харківщини та Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей. Вивезенню у примусовий спосіб підлягають 186 дітей з їхніми родинами на Харківщині та 38 дітей з їхніми батьками - на Донеччині.

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