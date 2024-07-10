УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10960 відвідувачів онлайн
Новини
389 0

1 людина загинула та ще 1 поранена внаслідок обстрілу Гродівської громади на Донеччині

Наслідки обстрілу Гродівської громади на Донеччині

10 липня росіяни вдарили по селу Новоекономічне Гродівської громади Донецької області, внаслідок атаки щонайменше 1 людина загинула та ще одна зазнала поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни завдали 2 авіаудари по селищу - зруйнували 3 будинки і господарчу споруду, пошкодили 16 приватних будинків", - розповів він.

Водночас Філашкін зазначив, що це лише попередня інформація і остаточні наслідки обстрілу будуть встановлені з часом.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через безпекову ситуацію в окремих населених пунктах Харківщини та Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей. Вивезенню у примусовий спосіб підлягають 186 дітей з їхніми родинами на Харківщині та 38 дітей з їхніми батьками - на Донеччині.

Читайте: Ворог поширює фейк про окупацію Яснобродівки. Військ РФ там немає, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

обстріл (29282) жертви (1818) Донецька область (8830)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 