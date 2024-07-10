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Додаткові системи Patriot, ситуація на полі бою та реалізація результатів Саміту миру: Зеленський зустрівся із Шольцом

Зеленський зустрівся із Шольцом

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Зеленський наголосив на критичній важливості термінового постачання в Україну додаткових систем ППО на тлі цілеспрямованого знищення Росією важливих об’єктів української цивільної інфраструктури, включно з енергетичною системою та медичними закладами.

"Заява щодо постачання додаткових систем Patriot є важливою, і ми вдячні Німеччині та партнерам за такий крок. Водночас нам потрібно більше допомоги для протидії російським ударам із повітря: більше систем ППО та літаки F-16", – зазначив він.

Повідомляється, що лідери засудили російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит". Президент подякував за готовність Німеччини прийняти її пацієнтів.

Також читайте: Умєров подякував партнерам за рішення про посилення української ППО: Ці системи допоможуть захистити наші міста. Нові анонси скоро

Також Зеленський розповів Шольцу про ситуацію в повітряному просторі та на фронті, зокрема на Харківському напрямку та сході України. Співрозмовники обговорили стратегії боротьби з носіями російських керованих авіабомб та розвідувальними дронами.

Сторони окремо приділили увагу результатам першого Саміту миру та майбутнім заходам щодо їхнього втілення.

Під час зустрічі також ішлося про практичну реалізацію рішення G7 щодо виділення Україні 50 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів.

Читайте: Україна отримає додаткові батареї Patriot та систему SAMP-T. Партнери виділять $1 млрд на зміцнення нашої ППО, - заява

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Німеччини повідомив про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли ЗРК Patriot, боєприпаси, безпілотники

Автор: 

Німеччина (7490) Зеленський Володимир (24391) Шольц Олаф (1142) Patriot (330)


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Що казати, просить й "зліва" й "з права" той хто риготав як дбл.
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10.07.2024 20:17 Відповісти
Карма, вона така.
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10.07.2024 22:01 Відповісти
У квартала появились "конкуренты"?
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10.07.2024 20:31 Відповісти
реалізація результатів Саміту миру? Ета п'ять!
каверзне запитання, чуваче, єдиний результат тої події - фоточка дєрьмака з лідерами країн цивілізованого світу, як той іспанський сором можна обговорювати і з ким???
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10.07.2024 20:34 Відповісти
Капітуляцію на умовах *****‼️🤡🤢з трусів вистрибує , бреше в очі всьому Світу ! На Самиті Миру не було ні слова про МИР, а наступний саміт ЛЕГАЛІЦЗАЦІЯ МОНСТРА ТЕРРОРИСТА№ 1Путлера і ойго живодерів !
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10.07.2024 21:17 Відповісти
На цьому саміті була легалізація Єрмака.
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10.07.2024 22:02 Відповісти
Ще позвіздіть про те як укладати асфальт і смажити шашлики!!))
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10.07.2024 21:33 Відповісти
Люди схаменіться. тво зЄлєнскій про що б не домовлявся, все буде Заходом проігноровано у разі "великого шухеру". Ст. 5 НАТО немає. Все інше "меморандуми пана О.Чалого", який аж пищить, так хоче в обійми лаврова.
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10.07.2024 22:48 Відповісти
 
 