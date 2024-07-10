Додаткові системи Patriot, ситуація на полі бою та реалізація результатів Саміту миру: Зеленський зустрівся із Шольцом

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Зеленський наголосив на критичній важливості термінового постачання в Україну додаткових систем ППО на тлі цілеспрямованого знищення Росією важливих об’єктів української цивільної інфраструктури, включно з енергетичною системою та медичними закладами.

"Заява щодо постачання додаткових систем Patriot є важливою, і ми вдячні Німеччині та партнерам за такий крок. Водночас нам потрібно більше допомоги для протидії російським ударам із повітря: більше систем ППО та літаки F-16", – зазначив він.

Повідомляється, що лідери засудили російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит". Президент подякував за готовність Німеччини прийняти її пацієнтів.

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Також Зеленський розповів Шольцу про ситуацію в повітряному просторі та на фронті, зокрема на Харківському напрямку та сході України. Співрозмовники обговорили стратегії боротьби з носіями російських керованих авіабомб та розвідувальними дронами.

Сторони окремо приділили увагу результатам першого Саміту миру та майбутнім заходам щодо їхнього втілення.

Під час зустрічі також ішлося про практичну реалізацію рішення G7 щодо виділення Україні 50 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Німеччини повідомив про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли ЗРК Patriot, боєприпаси, безпілотники